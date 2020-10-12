На Соборній площі Слов'янська відбулася презентація книги Артема Шевченка "Слов'янськ. Початок війни". ВIДЕО

На Соборній площі Слов'янська відбулася презентація книги "Слов'янськ. Початок війни", яка написана українським журналістом, директором департаменту комунікацій МВС Артемом Шевченком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про презентацію видання йдеться в новому випуску програми "Поліцейська хвиля".

Книга - це документальне дослідження і фактично літопис найважливіших епізодів у боях за місто Слов'янськ, яке було захоплене російськими бойовиками Гіркіна-Стрєлкова 12 квітня 2014 року. Цей момент став початком гібридної агресії Росії на українському Донбасі. У книзі використано архівні документи і записи інтерв’ю з ключовими військово-політичними діячами того часу. У кожному епізоді книги з'являються спогади героїв, які безпосередньо брали участь у цих драматичних, героїчних і трагічних подіях.

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