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Білоруські міліціонери б'ють кийками учасників мирної акції протесту в центрі Мінська. ВIДЕО

Білоруські міліціонери побили кийками учасників мирної акції протесту в центрі Мінська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, група міліціонерів у балаклавах накинулася на людей і почала бити їх.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Голову вниз, бл#дь! Бігом, сука! На коліна, нах#й!" - білоруські міліціонери б'ють затриманих у в'язниці на Окрестіна. ВIДЕО

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Білорусь (7987) побиття (968) міліція (79) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+7
Білоруські міліціонери б'ють кийками учасників мирної акції протесту в центрі Мінська - Цензор.НЕТ 9291
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12.10.2020 15:08 Відповісти
+5
Светлана держись, поди в Европе отсиживаться тоже не мед.
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12.10.2020 15:03 Відповісти
+3
во тамошним цветочникам попёрло! та за такое этих бацькофашистов протестующие цветами закидают!
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12.10.2020 15:05 Відповісти
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Светлана держись, поди в Европе отсиживаться тоже не мед.
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12.10.2020 15:03 Відповісти
переживать за свой народ это очень тяжело, когда ты призвала выйти на марш - все болезни как мы знаем от нервов..

а протестующем в Минске что? - пару ударов дубинкой по спине и свободен..
пустяки..
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12.10.2020 15:07 Відповісти
Дубинка и вирус прогонит и остеохондроз вылечит.
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12.10.2020 15:10 Відповісти
не зря же глубоко верующие бьют себя цепями по спинам и загоняют гвозди в ладони
- это все способствует выработке организмом эндорфи́нов и адреналина, что в свою очередь мобилизует внутренние ресурсы организма и излечивает от многих болезней..
так что да..
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12.10.2020 15:15 Відповісти
Білоруські міліціонери б'ють кийками учасників мирної акції протесту в центрі Мінська - Цензор.НЕТ 6191
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12.10.2020 15:03 Відповісти
во тамошним цветочникам попёрло! та за такое этих бацькофашистов протестующие цветами закидают!
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12.10.2020 15:05 Відповісти
Білоруські міліціонери б'ють кийками учасників мирної акції протесту в центрі Мінська - Цензор.НЕТ 9291
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12.10.2020 15:08 Відповісти
избивают чтобы вырвать флаг, это уже борьба идеологий
или вы их или они вас, и даже шутить про цветочки уже не хочется...
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12.10.2020 15:11 Відповісти
Бульбашные терпилы....
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12.10.2020 15:13 Відповісти
пора мусорам лукашеску завязывать с нежностями и начинать "демонстрантов" на бутылки сажать, чтобы дошло, что за существование их ожидает в недалеком будущем.
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12.10.2020 15:17 Відповісти
Якщо ти вовк - бери, якщо вівця - терпи
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12.10.2020 15:22 Відповісти
А что же протестующие? Им это нравится? Они в ответ ничего не предпринимают?
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12.10.2020 15:23 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25720130.html?thread=952616514#t952616514 Вот еще мнение:

Лично мое мнение - они там инфантильные толстовцы, причем наглухо.
Их месят, издеваются, мочат, калечат, сажают по тюрьмам, мучают в застенках, арестовывают ни за что, - а им хоть бы хны!
Получается, они заслужили такое к себе отношение. Пока не поумнеют, из них надо выколачивать инфантилизм дубинками и всеми прочими способами. А вот когда поумнеют и в ответ на насилие найдут что ответить - вот тогда и поговорим. Но что-то есть сомнения...
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12.10.2020 15:37 Відповісти
Ох воно і гахне в Білорусі. Ще трохи потерплять і так бабахне, що наш Майдан їм дитячою забавкою видасться. І чим більше вони терпіти будуть, тим дикішим і нещаднішим той бунт буде. Безтолковий, кривавий, але буде.
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12.10.2020 15:23 Відповісти
Дай Боже їхньому(білоруському) теляті та й вовка з'їсти. Contra spem spero.
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12.10.2020 18:41 Відповісти
Беларусь всё ближе к европейским ценностям.
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12.10.2020 15:37 Відповісти
Білоруси вже на мазахистів ********, вже брались за якісь камні палки хочаб......
А менти навіть каски не вдівають, а може це вже не менти а гопники просто їм форму і жетони дали та і все..
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12.10.2020 15:41 Відповісти
Віджали у мусаров
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12.10.2020 17:27 Відповісти
цветочки забыли принести
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12.10.2020 15:42 Відповісти
Толпа народа не может 10 ментам навалять, детский сад.
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12.10.2020 15:53 Відповісти
Да вот такая у них ментальность.Дают себя бить. Кстати как и в РоССии.
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12.10.2020 16:10 Відповісти
Это уже наши беркутовцы подтянулись или еще нет?
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12.10.2020 16:29 Відповісти
Можливо вони зі свого "тайожного союза" звозять мусарил трєніровацца... Благодатна же публіка.
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12.10.2020 17:26 Відповісти
Сябры вам не надоело выгребать?Поймите вы уже,що як що не сметёте диктаторский режим,то ваши дети будут жить в постоянном страхе и без свободы.Ведь если режим побеждает,то он не останавливается на достигнутом.Он будет вже вкусив безнаказанности закручивать гайки по инерции.И закончится закручивание гаек Северной Кореей и учением Чучхе.Вы хотите такой Беларуси для своих детей?
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12.10.2020 17:52 Відповісти
Рабов не жалко.
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20.12.2020 13:15 Відповісти
 
 