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Білоруські міліціонери б'ють кийками учасників мирної акції протесту в центрі Мінська. ВIДЕО
Білоруські міліціонери побили кийками учасників мирної акції протесту в центрі Мінська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, група міліціонерів у балаклавах накинулася на людей і почала бити їх.
Топ коментарі
+7 Юрий Петров #225294
показати весь коментар12.10.2020 15:08 Відповісти Посилання
+5 Александр Иванов #442761
показати весь коментар12.10.2020 15:03 Відповісти Посилання
+3 Fjall_Raven
показати весь коментар12.10.2020 15:05 Відповісти Посилання
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а протестующем в Минске что? - пару ударов дубинкой по спине и свободен..
пустяки..
- это все способствует выработке организмом эндорфи́нов и адреналина, что в свою очередь мобилизует внутренние ресурсы организма и излечивает от многих болезней..
так что да..
или вы их или они вас, и даже шутить про цветочки уже не хочется...
Лично мое мнение - они там инфантильные толстовцы, причем наглухо.
Их месят, издеваются, мочат, калечат, сажают по тюрьмам, мучают в застенках, арестовывают ни за что, - а им хоть бы хны!
Получается, они заслужили такое к себе отношение. Пока не поумнеют, из них надо выколачивать инфантилизм дубинками и всеми прочими способами. А вот когда поумнеют и в ответ на насилие найдут что ответить - вот тогда и поговорим. Но что-то есть сомнения...
А менти навіть каски не вдівають, а може це вже не менти а гопники просто їм форму і жетони дали та і все..