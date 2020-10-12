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Проєкт "Без цензури": Медведчук впарює фуфломіцин. Як кум Путіна хоче заробити на коронавірусі. ВIДЕО

Чому запропонована Медведчуком російська вакцина від коронавірусу не має нічого спільного із лікуванням? Про це сьогодні детально у свіжому "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Нещодавно кум Володимира Путіна - Віктор Медведчук - вкотре з'їздив до Москви. А на додачу ще й похвалився, що начебто зробив собі щеплення проти коронавірусу. Звісно, російською вакциною. І закликав українську владу негайно закупити в "братнього народу" побільше цього фуфломіцину.

Слідом за ним розганяти паніку почали прокремлівські медіа в Україні. Вони нещадно нагнітають паніку, а підіграють їм у цьому... окремі "слуги народу"! Наприклад, Олександр Качура, який днями заявив, що об'єднання "Слуги народу" та ОПЗЖ на місцевому рівні неминуче.

Тож на пальцях пояснюємо, чому російська вакцина не має нічого спільного із фармацевтикою. А ще - навіщо Віктор Медведчук та його медіапосіпаки нагнітають паніку на тлі справді невтішної статистики захворюваності на ковід.

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ, адже тут нічого особистого - тільки факти.

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Нагадаємо, глава політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук розповів своєму куму Путіну, що він сам, а також його дружина і син зробили щеплення проти COVID-19 вакциною російського виробництва.

Пізніше народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Україна має домовлятися про закупівлю російської вакцини проти COVID-19, якщо доведуть її ефективність.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Медведчук Віктор (1714) росія (66465) Данилюк-Ярмолаєва (362) Качура Олександр (170) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Медведчук должен быть повешен как и ***** !!! Вакцину нужно вколоть ему в голову все равно там одно дерьмо
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12.10.2020 17:11 Відповісти
+9
⚡Стало известно, что разработкой «первой в мире вакцины от коронавируса» Sputnik V занималась команда, которая:
• Не смогла вывести на рынок ни одну вакцину за 20 лет
• Зарабатывала на продаже россиянам фуфломицина Кагоцел
• Связана с хищением ₽424 млн у Роснано...
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12.10.2020 17:25 Відповісти
+9
а ведь как Вы правы!!!
только прикиньте, какая шикарная и широкомасштабная диверсия против Украины может получиться, если довериться этому кощею промацковскому ????
тут и войны не надо... от хто знает что, они там набадяжат ?????
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12.10.2020 17:33 Відповісти
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12.10.2020 17:02 Відповісти
Медведчук должен быть повешен как и ***** !!! Вакцину нужно вколоть ему в голову все равно там одно дерьмо
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12.10.2020 17:11 Відповісти
***** власному куму підтягнув пасок, змушує в умовах передвиборчої гонитви ******* *****
смішно навіть мені
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12.10.2020 18:40 Відповісти
Якщо знайдуться ідіоти, готові труїтися неперевіреним лайном, - то їхня справа.
Таких не варто й жаліти. "Зробіть це разом!"
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12.10.2020 17:11 Відповісти
а ведь как Вы правы!!!
только прикиньте, какая шикарная и широкомасштабная диверсия против Украины может получиться, если довериться этому кощею промацковскому ????
тут и войны не надо... от хто знает что, они там набадяжат ?????
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12.10.2020 17:33 Відповісти
та чому ж не піревірене, перевірене - лайно, кацапи іншого не роблять.
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12.10.2020 21:21 Відповісти
Дуже б хотілося, щоб всі фанати рускава міра пішли добровольцями прививатися цією вакциною.
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13.10.2020 07:49 Відповісти
заработать на простых гражданах из властьпридержащих каждый хочет и успешно зарабатывают вот уже 30 лет
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12.10.2020 17:11 Відповісти
Полная галиматья По этому вопросу должен говорить только специалист-медик Выслушивать журналистов глупо
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12.10.2020 17:15 Відповісти
⚡Стало известно, что разработкой «первой в мире вакцины от коронавируса» Sputnik V занималась команда, которая:
• Не смогла вывести на рынок ни одну вакцину за 20 лет
• Зарабатывала на продаже россиянам фуфломицина Кагоцел
• Связана с хищением ₽424 млн у Роснано...
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12.10.2020 17:25 Відповісти
Як-як називалася та вакцина? Кацапогель?
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13.10.2020 07:48 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Медведчук впарює фуфломіцин. Як кум Путіна хоче заробити на коронавірусі - Цензор.НЕТ 2856
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13.10.2020 12:48 Відповісти
А в ЦЕЙ ЧАС МОЛОДЧАГА ДУДА ВИТЯГУЄ З ВОВКИ ПАТРІОТИЧНІ ЗАЯВИ... Зеленский встретился с Дудой - совместное заявление об агрессии России и сотрудничестве
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12.10.2020 17:16 Відповісти
и все таки....СБУ, ау....
мертвечук шастает в мацкву...шепчется с ******...впаривает фуфломицин...
оно шо бессмертное????
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12.10.2020 17:30 Відповісти
Чахлик невмирущий, смерть у яйці (хутіна) напевно
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12.10.2020 17:39 Відповісти
Думаю, Путін його особисто кришує. Тому ніхто йому нічого і не може зробити.
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12.10.2020 18:56 Відповісти
розширюю Вашу думку - і не його одного...
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12.10.2020 19:10 Відповісти
Мне даже не верится , что человек может быть таким!!!Просто его нет , для меня его нет!!!!
Тут работа спец служб- нейтрализовать и забыть!!
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12.10.2020 17:32 Відповісти
Если путинская вакцина такая чудодейственная, то почему в России ежедневно десятки тысяч новых больных?! Задавали ли себе такой вопрос те, кто разжигает истерию с этой фуфловакциной?
Почему, наконец, тот же путин не уколется, а который уже месяц прячется в бункере?
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12.10.2020 17:47 Відповісти
Вакцина всё ещё на испытаниях. Её никому не продают. Только добровольцам.
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12.10.2020 18:08 Відповісти
Я ненавижу эту страну. Как можно терпеть всё это кацапское говно. Всю жизнь тут живу. Задрало. Не страна - а ватный гной в перемешку с рагулями и пацанами.
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12.10.2020 17:55 Відповісти
РФ ненавидишь?
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12.10.2020 18:09 Відповісти
РФ - это аналог Украины, только более жестокий.
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12.10.2020 18:13 Відповісти
Набрав собі вже 22 % підтримки.
Просто з телевізора.
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12.10.2020 18:03 Відповісти
Хто набрав? І за що?
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13.10.2020 07:46 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Медведчук впарює фуфломіцин. Як кум Путіна хоче заробити на коронавірусі - Цензор.НЕТ 8450
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12.10.2020 18:58 Відповісти
73% зебілам її видаватимуть безкоштовно прямо на виборчих дільницях, а тим, хто голосуватиме за ********, так ще й доплачиватимуть.
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13.10.2020 00:59 Відповісти
Фуфломицин продаётся в Фуфломацковии.
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13.10.2020 07:26 Відповісти
Во- первых, вакцины Западных стран предусматривают 2 прививки c дистанцией в неск. недель.
Во-вторых, пишут, что итальянские и американские вакцины проходят тестирование (3-я фаза) в Италии и вызывают довольно тяжёлые коллатеральные эффекты (мышечные боль, головная боли, высокая температура). Эти эффекты особенновыражены после второй прививки , после которой всем привитым молодым добровольцам приходится лежать 24 часа.
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12.10.2020 19:17 Відповісти
После прививки должно пройти время для выработки антител (месяца полтора - минимум), после чего добровольцев заразят и пронаблюдают за результатом.
Вот была бы хохма, еслию мертв. заболел ковид.
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12.10.2020 19:21 Відповісти
Цю гниду промосковську потрібно позбавити громадянства, за те що шастає по москалії та Криму без спецповноважень. Єдине цікаво яка ціна цієї маскальської вакцини, певно ніяк не дешевша від європейської що медведчук так сраку рве щоб її нам напарити.
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12.10.2020 19:37 Відповісти
С нетерпением жду шоу,которое вот-вот должно начаться на россии перед украинскими выборами, с массовой вакцинацией,пиаром во всех СМИ,с довольными лицами бюджетников,вливших в себя,что то типа вакцины.. И естественно без Медведчука шоу будет не шоу.Покажут,как он за "СВОИ" деньги закупает вакцину,как пытается ввезти ее в Украину,а проклятые фашисты и бандеровцы не дают ему спасти народ Украины.Запасайтесь попкорном,перед местными выборами нас ждет реалити-шоу путиноидов-идиотов.
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12.10.2020 19:41 Відповісти
догосподарювалися жлоби одеські
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12.10.2020 19:55 Відповісти
Херомицин.
Курвота, которая ЕСТЬ должна ПОНИМАТЬ что родители раздерут б...й от "медицины", тех самых "б..й", которые говорят ХДЕ купить.
Взрослые - на то и взрослые. Кто в адеквате будет колотть себе непонятную руцкаю свинью???
П..ть на говнокАНАЛАХ одно. В жизни другое
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12.10.2020 19:57 Відповісти
Американцы утверждают , что российскую вакцину не станут тестировать даже на мышах !!
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12.10.2020 19:59 Відповісти
********* на бутылку. потом на кол. и сжечь. и не париться о нём больше.
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12.10.2020 20:07 Відповісти
Медведчук є кумом не лише *****, але й Петра Порошенка

У 2001 році Медведчук хрестив сина президента Михайла
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12.10.2020 20:47 Відповісти
Шановні дописувачі, не чіпайте кента бізнес партнерів Коломойського -Медведчука. Все одно прийдеться терпіти "народного обранця" до кінця каденції.
В Україні на посаді Президента - вчорашній актор-комік, який називав свою країну самими принизливими виразами. В реальності колишнє реаліті-шоу він сприймає як реальність. Він ніколи не здасть своїх ставлеників-соратників- зрадників у вищих ешелонах власного офісу, бо його наставники олігархи- кукловоди є бізнес-партнерами багатьох зрадників України. Не дивно, що саме з офісу Президента ворогу (РФ) передана цілком таємна інформація про проведення спецоперації контррозвідки МО та СБУ по вагнерівцях.
Поясню з точки зору кримінального права: кожен депутат Верховної Ради - носій державної таємниці, отримав відповідний доступ від СБУ. У роки 6-ти літньої війни з Російською Федерацією зустріч депутата ВР України з представником ворожої держави, навіть не з агентом чи офіцером ФСБ, а із самим головнокомандуючим військ ворожої держави РФ чи Московії- це зрада України апріорі- особливо тяжкий злочин проти національної безпеки держави (ст.111 Кримінального кодексу України), навіть, коли вони як куми зустрілись попити чаю, а не для передачі таємної інформації чи обговорити інші плани, будучи не уповноваженим Президентом України на ведення переговорів в рамках конкретних затверджених директив. Картинка з ворогом про вакцину- це для лохторату ніби-то про турботу за народ, якого юда сто раз продав (як не за 33 срібняки, то за бізнесові приференції, дозволи на торгівлю скрапленим газом і т.д.)
Після повернення з Москви на кордоні України цей "діяч" ( діячі) повинен був взятий під варту з вилученням закордонного паспорту і позбавлений можливості щонайменше на 5-років (після позбавлення доступу до режиму таємності) і можливого дострокового звільнення із місць позбавлення волі, виїжджати за межі держави як носій таємної інформації.
Біда України в тому, що у нас немає Президента країни, а є особа яка "нікому нічего не должна" і йому на все "какая разница". Не зрозуміло хто насправді президент України Медведчук чи Зеленський, де юре ніби Зеленський В.О., а де-факто рулить кум Путіна з братією ОПЗЖ та бізнес партнерами.
Тому найперше і досить болюче питання до самого Зеленського В.О., а чи довго йому кум П. дозволить ще покерувати ? Тому, прошу, не засмучуйте завчасно нашого Гаранта, йому і так важко, кругом і так біда, кругом всі крадуть, соратники -аферисти, економічна розруха, криза, а ще й коронавірус, а тут ще й Медведчук із своїм кумом та вакциною хоче сісти на державні мільярдні потоки фінансування . Що ж робити тепер Зеленському В.О., ВІН про всю країну мусить дбати, якщо не про тих 73%, то хоча б про останніх 3%, найбільш вірних, які ще на чудо надіються, а чудес у світі не буває, тільки в казках, кіно «Слуга народу» і кварталі 95.
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12.10.2020 21:11 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Медведчук впарює фуфломіцин. Як кум Путіна хоче заробити на коронавірусі - Цензор.НЕТ 1684
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12.10.2020 21:16 Відповісти
Разработкой «первой в мире вакцины от коронавируса» Sputnik V занималась команда, которая:• Не смогла вывести на рынок ни одну вакцину за 20 лет
• Зарабатывала на продаже россиянам фуфломицина Кагоцел
• Связана с хищением 424 млн руб у Роснано .. Проєкт "Без цензури": Медведчук впарює фуфломіцин. Як кум Путіна хоче заробити на коронавірусі - Цензор.НЕТ 2189 .
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12.10.2020 21:21 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Медведчук впарює фуфломіцин. Як кум Путіна хоче заробити на коронавірусі - Цензор.НЕТ 4822
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12.10.2020 21:44 Відповісти
Запустила массовое применение вакцины... Медведчук щебечет, сам не знает, что говорит.
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12.10.2020 22:31 Відповісти
Ученый Гундаров-авкцину быстрее чем полтора года невозможно создать . Еще так быстро не делали против вирусов не делали. Против микорбов проще, но не вирусы.создают. Все вакцины вредны применяют от безисходности. Когда вред от нее превышает пользу при ее применении для населения.
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12.10.2020 23:12 Відповісти
Мертветчук с ****** решили тестировать фуфловакцину на украинцах.
Нихерасе бизнес-проект.
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13.10.2020 01:03 Відповісти
І перетворилася "Повість врем'яних лєт" на "Доклад прєждєврємєнних зим"
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13.10.2020 03:38 Відповісти
Нехай Медведчук за свої бабки закупить в путіна 100 тисяч доз цієї вакцини. І використає її для всіх членів партій ОПЗЖ, "Наш край", "За майбутнє", партій Шарія, Пальчевського, Кернеса. А в першу чергу використати путінську вакцину для щеплення сімей членів цих партій рускава міра.
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13.10.2020 07:43 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Медведчук впарює фуфломіцин. Як кум Путіна хоче заробити на коронавірусі - Цензор.НЕТ 2016
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13.10.2020 07:48 Відповісти
Мабуть, Гепа цією вакциною ширнувся.
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13.10.2020 07:50 Відповісти
Скажемо-НІ фуфломіцину!
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13.10.2020 08:49 Відповісти
Дістали!!!
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13.10.2020 09:29 Відповісти
Як ви всі дістали з тією вакциною! Хіба адекватні люди на це поведуться? Це все на лоха.
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13.10.2020 09:45 Відповісти
Дістали!!!
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13.10.2020 09:46 Відповісти
ВООЗ не рекомендует прививаться неподтвержденными сомнительными препаратами непонятного происхождения, коими является моксельская фуфловакцина.
на россии не умеют делать качественные лекарственные препараты. Яды, химикаты - это да. Врагу (россии/параше) доверять - себя нае#пать. Дважды подумайте, дорого ли вам ваше здоровье. Потом не скулите, шо у вас дегенеративные изменения или мутации на генном ровне.
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13.10.2020 14:22 Відповісти
А для чиновников в РФ ,закупают проверенную западную вакцину.
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12.12.2020 16:09 Відповісти
 
 