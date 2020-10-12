Проєкт "Без цензури": Медведчук впарює фуфломіцин. Як кум Путіна хоче заробити на коронавірусі. ВIДЕО
Чому запропонована Медведчуком російська вакцина від коронавірусу не має нічого спільного із лікуванням? Про це сьогодні детально у свіжому "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.
Нещодавно кум Володимира Путіна - Віктор Медведчук - вкотре з'їздив до Москви. А на додачу ще й похвалився, що начебто зробив собі щеплення проти коронавірусу. Звісно, російською вакциною. І закликав українську владу негайно закупити в "братнього народу" побільше цього фуфломіцину.
Слідом за ним розганяти паніку почали прокремлівські медіа в Україні. Вони нещадно нагнітають паніку, а підіграють їм у цьому... окремі "слуги народу"! Наприклад, Олександр Качура, який днями заявив, що об'єднання "Слуги народу" та ОПЗЖ на місцевому рівні неминуче.
Тож на пальцях пояснюємо, чому російська вакцина не має нічого спільного із фармацевтикою. А ще - навіщо Віктор Медведчук та його медіапосіпаки нагнітають паніку на тлі справді невтішної статистики захворюваності на ковід.
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Нагадаємо, глава політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук розповів своєму куму Путіну, що він сам, а також його дружина і син зробили щеплення проти COVID-19 вакциною російського виробництва.
Пізніше народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Україна має домовлятися про закупівлю російської вакцини проти COVID-19, якщо доведуть її ефективність.
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смішно навіть мені
Таких не варто й жаліти. "Зробіть це разом!"
только прикиньте, какая шикарная и широкомасштабная диверсия против Украины может получиться, если довериться этому кощею промацковскому ????
тут и войны не надо... от хто знает что, они там набадяжат ?????
• Не смогла вывести на рынок ни одну вакцину за 20 лет
• Зарабатывала на продаже россиянам фуфломицина Кагоцел
• Связана с хищением ₽424 млн у Роснано...
мертвечук шастает в мацкву...шепчется с ******...впаривает фуфломицин...
оно шо бессмертное????
Тут работа спец служб- нейтрализовать и забыть!!
Почему, наконец, тот же путин не уколется, а который уже месяц прячется в бункере?
Просто з телевізора.
Во-вторых, пишут, что итальянские и американские вакцины проходят тестирование (3-я фаза) в Италии и вызывают довольно тяжёлые коллатеральные эффекты (мышечные боль, головная боли, высокая температура). Эти эффекты особенновыражены после второй прививки , после которой всем привитым молодым добровольцам приходится лежать 24 часа.
Вот была бы хохма, еслию мертв. заболел ковид.
Курвота, которая ЕСТЬ должна ПОНИМАТЬ что родители раздерут б...й от "медицины", тех самых "б..й", которые говорят ХДЕ купить.
Взрослые - на то и взрослые. Кто в адеквате будет колотть себе непонятную руцкаю свинью???
П..ть на говнокАНАЛАХ одно. В жизни другое
У 2001 році Медведчук хрестив сина президента Михайла
В Україні на посаді Президента - вчорашній актор-комік, який називав свою країну самими принизливими виразами. В реальності колишнє реаліті-шоу він сприймає як реальність. Він ніколи не здасть своїх ставлеників-соратників- зрадників у вищих ешелонах власного офісу, бо його наставники олігархи- кукловоди є бізнес-партнерами багатьох зрадників України. Не дивно, що саме з офісу Президента ворогу (РФ) передана цілком таємна інформація про проведення спецоперації контррозвідки МО та СБУ по вагнерівцях.
Поясню з точки зору кримінального права: кожен депутат Верховної Ради - носій державної таємниці, отримав відповідний доступ від СБУ. У роки 6-ти літньої війни з Російською Федерацією зустріч депутата ВР України з представником ворожої держави, навіть не з агентом чи офіцером ФСБ, а із самим головнокомандуючим військ ворожої держави РФ чи Московії- це зрада України апріорі- особливо тяжкий злочин проти національної безпеки держави (ст.111 Кримінального кодексу України), навіть, коли вони як куми зустрілись попити чаю, а не для передачі таємної інформації чи обговорити інші плани, будучи не уповноваженим Президентом України на ведення переговорів в рамках конкретних затверджених директив. Картинка з ворогом про вакцину- це для лохторату ніби-то про турботу за народ, якого юда сто раз продав (як не за 33 срібняки, то за бізнесові приференції, дозволи на торгівлю скрапленим газом і т.д.)
Після повернення з Москви на кордоні України цей "діяч" ( діячі) повинен був взятий під варту з вилученням закордонного паспорту і позбавлений можливості щонайменше на 5-років (після позбавлення доступу до режиму таємності) і можливого дострокового звільнення із місць позбавлення волі, виїжджати за межі держави як носій таємної інформації.
Біда України в тому, що у нас немає Президента країни, а є особа яка "нікому нічего не должна" і йому на все "какая разница". Не зрозуміло хто насправді президент України Медведчук чи Зеленський, де юре ніби Зеленський В.О., а де-факто рулить кум Путіна з братією ОПЗЖ та бізнес партнерами.
Тому найперше і досить болюче питання до самого Зеленського В.О., а чи довго йому кум П. дозволить ще покерувати ? Тому, прошу, не засмучуйте завчасно нашого Гаранта, йому і так важко, кругом і так біда, кругом всі крадуть, соратники -аферисти, економічна розруха, криза, а ще й коронавірус, а тут ще й Медведчук із своїм кумом та вакциною хоче сісти на державні мільярдні потоки фінансування . Що ж робити тепер Зеленському В.О., ВІН про всю країну мусить дбати, якщо не про тих 73%, то хоча б про останніх 3%, найбільш вірних, які ще на чудо надіються, а чудес у світі не буває, тільки в казках, кіно «Слуга народу» і кварталі 95.
• Зарабатывала на продаже россиянам фуфломицина Кагоцел
• Связана с хищением 424 млн руб у Роснано .. .
Нихерасе бизнес-проект.
на россии не умеют делать качественные лекарственные препараты. Яды, химикаты - это да. Врагу (россии/параше) доверять - себя нае#пать. Дважды подумайте, дорого ли вам ваше здоровье. Потом не скулите, шо у вас дегенеративные изменения или мутации на генном ровне.