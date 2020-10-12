Проєкт "Без цензури": Медведчук впарює фуфломіцин. Як кум Путіна хоче заробити на коронавірусі. ВIДЕО

Чому запропонована Медведчуком російська вакцина від коронавірусу не має нічого спільного із лікуванням? Про це сьогодні детально у свіжому "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Нещодавно кум Володимира Путіна - Віктор Медведчук - вкотре з'їздив до Москви. А на додачу ще й похвалився, що начебто зробив собі щеплення проти коронавірусу. Звісно, російською вакциною. І закликав українську владу негайно закупити в "братнього народу" побільше цього фуфломіцину.

Слідом за ним розганяти паніку почали прокремлівські медіа в Україні. Вони нещадно нагнітають паніку, а підіграють їм у цьому... окремі "слуги народу"! Наприклад, Олександр Качура, який днями заявив, що об'єднання "Слуги народу" та ОПЗЖ на місцевому рівні неминуче.

Тож на пальцях пояснюємо, чому російська вакцина не має нічого спільного із фармацевтикою. А ще - навіщо Віктор Медведчук та його медіапосіпаки нагнітають паніку на тлі справді невтішної статистики захворюваності на ковід.

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Нагадаємо, глава політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук розповів своєму куму Путіну, що він сам, а також його дружина і син зробили щеплення проти COVID-19 вакциною російського виробництва.

Пізніше народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Україна має домовлятися про закупівлю російської вакцини проти COVID-19, якщо доведуть її ефективність.