Неадекват і брехун, - колишні соратники Зеленського Лерос і Рябошапка оцінили його інтерв'ю BBC
Президент України Володимир Зеленський розсміявся і зааплодував після запитання британського журналіста про падіння його рейтингу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналіст Стівен Сакур BBC поставив Зеленському таке запитання: "Ви прийшли до влади з 73% голосів у президентських перегонах проти пана Порошенка. Зараз ваші рейтинги, згідно з опитуваннями, близько 35%. Ви втратили дуже велику підтримку ... Ви прийшли в політику, сказавши: "Я хочу... я провів життя, змушуючи людей сміятися, а зараз я хочу, щоб вони перестали плакати через політику в Україні". Але вони досі плачуть".
На це президент України почав голосно сміятися і аплодувати.
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Потім Зеленський пояснив свою реакцію тим, що інтерв'юер при постановці запитання використовував журналістський прийом, який він сам використовував при роботі на телебаченні. "Ви вражаєте мене. Я зараз згадав, як я був колись телеведучим, я пам'ятаю, я теж так робив", - сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що перемога у другому турі виборів з 73% - це був вирок Петрові Порошенку.
На таку реакцію президента вже відреагували його колишні соратники. Нардеп Гео Лерос заявив, що Зеленський "неадекват!". Прокоментувати цю заяву зголосився і колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, написавши, що президент "ще й брехун".
Нагадаємо, Зеленський став президентом перемігши у другому турі з рекордною підтримкою - 73,22%.
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Неадекват Лерос. лгун Рябошапка
А ви, ви б хотіли найняти на роботу ось ЦЕ? Відповідь очевидна.
Але ось ЦЕ займає вищу державну посаду. І чомусь зовсім не смішно, а навпаки.
ЗЕ дає інтерв'ю. Мов на сцені, регоче.
Перемогою кличе солдата загин...
Я шаную тебе, ПреЗЕденте, одначе
Чом ведеш себе так, наче вжив кокаїн?
ВОНО розуміє, що політичного майбутнього у нього немає, дипломатичного й юридичного теж. Й єдине, на що він був здатен - так це трясти "бубєнцамі" на голові, акомпонуючи язиком а іноді й іншими органами . А ТЕПЕР ВІН ФСЬО! Бо навіть сміятись вже не вміє нефальшиво! ВІН ПОВНІСТЮ ФСЬО навіть як клоун!
И кто тебе сказал, что у клоуна нет мании величия?!
При этом он не мерзавец, его вина лишь в том, что из-за своего эго он занял не подходящую себе должность и этим подставил всех.
Налаживать, с нуля?!
Ты с какой планеты, старпер?!
Что не было налажено?
Клоун получил от Пороха экономику, которая росла 3 года подряд. Реформы двигались, армия крепла, как и международная поддержка страны.
И что сегодня? ВВП Украины в 2020 году упадет на 7,2%, - прогноз МВФ. Армию и ее финансирование сокращают, реформы остановлены, в том числе главная-местного самоуправления.
И что такое в его случае "мерзавец"? Обманувший доверие и топчущий достижения целой страны - мерзавец? Или еще нет?
Участие в отмывании денег Коломойского? Наличие российского паспорта? Что еще?!
Или ему нужно убить котенка?
Как же всё таки умело бритнаский журнались поводил х*ем по губам зеленского!
Вот он уровень журналистики! Журналист не собирался слушать всю ту лапшу и воду который зе ему вешал, он прерывал и задавал чёткие вопросы. Только факты и смотрел на реакцию этого дурачка. И это только 1,5 года прошло как все мировые лидеры поняли кто на самом деле такой зе! Как говорится встречали по одёжке а проведут по уму!
а отпетым зебилам, если уж вам так росийския и коломойская пропоганда промыла остаток мозга про Порошенко, то прислушайтесь хотя б уважаемым мировым СМИ!
Не сделайте повторной ошибки на этих выборах, не голосуйте за партию войны, брехни и коррупции слуги народа, голосуйте за про европейскую партию - ЕС !
Дали буде...