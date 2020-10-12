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Неадекват і брехун, - колишні соратники Зеленського Лерос і Рябошапка оцінили його інтерв'ю BBC

Президент України Володимир Зеленський розсміявся і зааплодував після запитання британського журналіста про падіння його рейтингу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналіст Стівен Сакур BBC поставив Зеленському таке запитання: "Ви прийшли до влади з 73% голосів у президентських перегонах проти пана Порошенка. Зараз ваші рейтинги, згідно з опитуваннями, близько 35%. Ви втратили дуже велику підтримку ... Ви прийшли в політику, сказавши: "Я хочу... я провів життя, змушуючи людей сміятися, а зараз я хочу, щоб вони перестали плакати через політику в Україні". Але вони досі плачуть".

На це президент України почав голосно сміятися і аплодувати.

Дивитися з 22:10

Потім Зеленський пояснив свою реакцію тим, що інтерв'юер при постановці запитання використовував журналістський прийом, який він сам використовував при роботі на телебаченні. "Ви вражаєте мене. Я зараз згадав, як я був колись телеведучим, я пам'ятаю, я теж так робив", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що перемога у другому турі виборів з 73% - це був вирок Петрові Порошенку.

На таку реакцію президента вже відреагували його колишні соратники. Нардеп Гео Лерос заявив, що Зеленський "неадекват!". Прокоментувати цю заяву зголосився і колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, написавши, що президент "ще й брехун".

Неадекват і брехун, - колишні соратники Зеленського Лерос і Рябошапка оцінили його інтервю BBC 01

Нагадаємо, Зеленський став президентом перемігши у другому турі з рекордною підтримкою - 73,22%.

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) рейтинг (1668) Рябошапка Руслан (441) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+87
Регочу!!!!!

Неадекват и лгун, - бывшие соратники Зеленского Лерос и Рябошапка оценили его интервью BBC - Цензор.НЕТ 812
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12.10.2020 17:52 Відповісти
+56
Он просто "вмазался" перед интервью. Колумбийцы сделали это вместе.
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12.10.2020 17:54 Відповісти
+52
зєзіхнутим усі зєсоби реклами гарні, окрім некрологу...

Неадекват и лгун, - бывшие соратники Зеленского Лерос и Рябошапка оценили его интервью BBC - Цензор.НЕТ 3008
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12.10.2020 17:59 Відповісти
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А самое главное в том, что я уверенно и последовательно выступал против избрания Зе и сегодня могу честно и открыто г@ндонить тех кто его выбирал, не только подтрунивая над их крайне неудачным выбором, но и всю полноту ответственности за бардак, братание с ОПЗЖ, "просто перестать стрелять" и мирные инициативы по Бамбасу адресовать зеленым активистам, клюнувшим на ТВ сериал.
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13.10.2020 07:09 Відповісти
Вот-вот, кого еще тупой нарид из себя может избрать. Ну поменяется фамилия, но может быть и хуже, лучше точно не будет.
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13.10.2020 08:57 Відповісти
рейтинг Зе как был в первом туре 31% так и остался 31. Не упал.
Неадекват Лерос. лгун Рябошапка
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13.10.2020 07:34 Відповісти
вырок стал позором Украины... оно даже к интервью не могло подготовиться адекватно... позор...
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13.10.2020 07:45 Відповісти
сложно переврать красиво отвечая на такие простые, но очень неудобные вопросы с очевидными ответами
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13.10.2020 12:21 Відповісти
Як би під час інтервью при прийомі на роботу людина повела себе так, як зе під час цього телеінтервью, то я б це інтервью негайно би припинив і категорично відмовив у наймі.
А ви, ви б хотіли найняти на роботу ось ЦЕ? Відповідь очевидна.
Але ось ЦЕ займає вищу державну посаду. І чомусь зовсім не смішно, а навпаки.
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13.10.2020 08:55 Відповісти
Інтерв'ю Зеленського для ВВС

ЗЕ дає інтерв'ю. Мов на сцені, регоче.
Перемогою кличе солдата загин...
Я шаную тебе, ПреЗЕденте, одначе
Чом ведеш себе так, наче вжив кокаїн?
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13.10.2020 09:12 Відповісти
Клоун вже півтора року ніяк не поміняє памперс в який йому насрав Порошенко.
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13.10.2020 10:05 Відповісти
зебилы хотят еще, ещеее!
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13.10.2020 11:59 Відповісти
Доречі, на запитання про переслідування тільки Порошенко у виконанні своїх обіцянок саджати, Воно відповіло - для мене усі олігархи рівні, а а судова система незалежна , назвавши ще потім тричі прізвище Порошенка й ні разу жодного більше з рівних... А НЕЗАЛЕЖНІЙ венедіктовій назвав термін ! до Нового Року посадити усіх йому небажанних...
ВОНО розуміє, що політичного майбутнього у нього немає, дипломатичного й юридичного теж. Й єдине, на що він був здатен - так це трясти "бубєнцамі" на голові, акомпонуючи язиком а іноді й іншими органами . А ТЕПЕР ВІН ФСЬО! Бо навіть сміятись вже не вміє нефальшиво! ВІН ПОВНІСТЮ ФСЬО навіть як клоун!
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13.10.2020 12:04 Відповісти
My name is Vova
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13.10.2020 12:23 Відповісти
он же просто имбицил, да еще и нанюханный
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13.10.2020 12:36 Відповісти
...вдобавок - НАРКОМАН и ССЫКУН
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13.10.2020 13:27 Відповісти
Это нужно быть именно зебилом , шобы чистосердечно сознаться в том, что он умеет манипулировать вашим мнением: Журналист Стивен Сакур https://www.bbc.com/ukrainian/features-54453711 BBC задал Зеленскому такой вопрос: Вы пришли в политику, сказав: "Я хочу … я провел жизнь, заставляя людей смеяться, а сейчас я хочу, чтобы они перестали плакать из-за политики в Украине". Но они до сих пор плачут". Зеленский объяснил, что интервьюер при постановке вопроса использовал журналистский прием, который он сам использовал при работе на телевидении. "Вы поражаете меня. Я сейчас вспомнил, как я был когда-то телеведущим, я помню, я тоже так делал", - сказал Зеленский.(Президент Украины Владимир Зеленский рассмеялся и зааплодировал после вопроса британского журналиста о падении его рейтинга).
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13.10.2020 13:43 Відповісти
да нормальный президент...не тиран, не зануда с манией величия, а просто некомпетентный ламер...в США например, последним президентом, хоть что-то понимавшим в управлении страной, был Билл Клинтон, остальные тоже ламеры..проблема лишь в том, что США могут позволить себе ламера во власти, а Украина нет...
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13.10.2020 15:06 Відповісти
хочешь сказать, старпер, что увечный президент это "нормальный президент"?!
И кто тебе сказал, что у клоуна нет мании величия?!
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13.10.2020 15:19 Відповісти
он обычный популист, случайно попавший на вершину...Из таких как он, некомпетентных болтунов, по сути состоит почти весь политический истеблишмент на Западе. Тот же Макрон по сути его однояйцевый близнец. Но Макрону посчастливилось управлять уже налаженным хозяйством, а Зеленскому надо это все налаживать с нуля...Чего он, понятно дело, не может, он это тупо не умеет.
При этом он не мерзавец, его вина лишь в том, что из-за своего эго он занял не подходящую себе должность и этим подставил всех.
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13.10.2020 16:43 Відповісти
Но Макрону посчастливилось управлять уже налаженным хозяйством, а Зеленскому надо это все налаживать с нуля...

Налаживать, с нуля?!
Ты с какой планеты, старпер?!
Что не было налажено?
Клоун получил от Пороха экономику, которая росла 3 года подряд. Реформы двигались, армия крепла, как и международная поддержка страны.
И что сегодня? ВВП Украины в 2020 году упадет на 7,2%, - прогноз МВФ. Армию и ее финансирование сокращают, реформы остановлены, в том числе главная-местного самоуправления.
И что такое в его случае "мерзавец"? Обманувший доверие и топчущий достижения целой страны - мерзавец? Или еще нет?
Участие в отмывании денег Коломойского? Наличие российского паспорта? Что еще?!
Или ему нужно убить котенка?
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13.10.2020 17:01 Відповісти
А где вы вообще видели адекватных наркоманов?
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13.10.2020 15:25 Відповісти
Хіба що на цвинтарі (пардон за чорний гумор).
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13.10.2020 18:22 Відповісти
5 классник лучше говорит на украинском, чем вот это закомплексованное зелене г...
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13.10.2020 16:15 Відповісти
Это Агонь!!!

Как же всё таки умело бритнаский журнались поводил х*ем по губам зеленского!
Вот он уровень журналистики! Журналист не собирался слушать всю ту лапшу и воду который зе ему вешал, он прерывал и задавал чёткие вопросы. Только факты и смотрел на реакцию этого дурачка. И это только 1,5 года прошло как все мировые лидеры поняли кто на самом деле такой зе! Как говорится встречали по одёжке а проведут по уму!

а отпетым зебилам, если уж вам так росийския и коломойская пропоганда промыла остаток мозга про Порошенко, то прислушайтесь хотя б уважаемым мировым СМИ!
Не сделайте повторной ошибки на этих выборах, не голосуйте за партию войны, брехни и коррупции слуги народа, голосуйте за про европейскую партию - ЕС !

Дали буде...
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14.10.2020 11:16 Відповісти
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