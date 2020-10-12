Неадекват і брехун, - колишні соратники Зеленського Лерос і Рябошапка оцінили його інтерв'ю BBC

Президент України Володимир Зеленський розсміявся і зааплодував після запитання британського журналіста про падіння його рейтингу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналіст Стівен Сакур BBC поставив Зеленському таке запитання: "Ви прийшли до влади з 73% голосів у президентських перегонах проти пана Порошенка. Зараз ваші рейтинги, згідно з опитуваннями, близько 35%. Ви втратили дуже велику підтримку ... Ви прийшли в політику, сказавши: "Я хочу... я провів життя, змушуючи людей сміятися, а зараз я хочу, щоб вони перестали плакати через політику в Україні". Але вони досі плачуть".

На це президент України почав голосно сміятися і аплодувати.

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Потім Зеленський пояснив свою реакцію тим, що інтерв'юер при постановці запитання використовував журналістський прийом, який він сам використовував при роботі на телебаченні. "Ви вражаєте мене. Я зараз згадав, як я був колись телеведучим, я пам'ятаю, я теж так робив", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що перемога у другому турі виборів з 73% - це був вирок Петрові Порошенку.

На таку реакцію президента вже відреагували його колишні соратники. Нардеп Гео Лерос заявив, що Зеленський "неадекват!". Прокоментувати цю заяву зголосився і колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, написавши, що президент "ще й брехун".

Нагадаємо, Зеленський став президентом перемігши у другому турі з рекордною підтримкою - 73,22%.