Учасники АТО, ветерани спецслужб і кіберволонтери вимагають від СБУ розслідувати проросійську діяльність нардепа Деркача. ВIДЕО

Українська влада ігнорує неодноразові чіткі і публічні сигнали від американських партнерів щодо відверто проросійської діяльності народного депутата Андрія Деркача. Тому ветерани російсько-української війни і розвідувального середовища, а також представники міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm" підписали звернення до голови СБУ з вимогою порушити кримінальне провадження проти Андрія Деркача за його діяльність в інтересах країни-агресора.

Про це йшлося під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами учасника російсько-української війни, громадського діяча Олександра Погребиського, США є ключовим стратегічним партнером України. Однією з важливих сфер співробітництва є взаємодія розвідувальних органів.

"За часів попередньої влади, за часів Петра Порошенка довіра між розвідувальним співтовариством США і України вийшла на безпрецедентний рівень. Ця співпраця дозволяла Україні отримувати життєво важливу інформацію, яка давала змогу перегравати Кремль, іноді бути на кілька кроків попереду у війні з РФ", - зазначає Погребиський.

"Упродовж декількох місяців зі США йдуть однозначні сигнали щодо Андрія Деркача. США обґрунтовано на підставі численних розвідувальних даних називають його агентом російських спецслужб і звинувачують у діяльності проти США й України. Міністерство фінансів США ввело санкції проти нього. Це означає, що у Вашингтоні мають незаперечні докази роботи Деркача на російські спецслужби. Немає сумнівів, що раніше Банкова по лінії розвідки неодноразово отримувала непублічні сигнали про діяльність Деркача, але ігнорувала і продовжує їх ігнорувати", - зазначає Погребиський.

Михайло Макарук, представник міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm", повідомив, що кіберактивісти отримали чимало доказів тісної співпраці Деркача з російськими олігархами, а також агентами впливу з середовища РПЦ.

"Деркач, зокрема, дуже активно дружить із російськими олігархами, починаючи з вотчини його батька, він активно співпрацював на ниві розвалу української алюмінієвої галузі, а саме, він допомагав звільняти директора Миколаївського глиноземного заводу, який згодом був викуплений корпорацією "Русал", яка належить знаменитому одіозному олігарху Дерипасці. Згодом це підприємство було просто знищено. Таким чином Україна позбулася алюмінієвої галузі загалом", - говорить Макарук. Він також повідомив, що на виборчому окрузі, який багато років контролює Андрій Деркач, напівлегально працює гравійний кар'єр, який відправляє сировину в Росію.

Начальник управління центрального апарату СБУ в 2015-2020 роках, полковник Олексій Пальваль зазначив, що і ситуація навколо зриву спецоперації з "вагнерівцями", і потурання діяльності Деркача становить загрозу національній безпеці України.

"На пресконференції у травні Зеленський посилався на так звані "плівки Деркача" як на джерело достовірної інформації. Але чомусь досі суспільство не має жодної інформації з цього приводу", - зазначив полковник Пальваль. Він зазначив, що СБУ знаходить ресурси і можливості переслідувати волонтерів, учасників війни проти країни-агресора, лідера опозиції, п'ятого президента Петра Порошенка. Однак не має політичної волі розслідувати діяльність Андрія Деркача, якого в США назвали російським агентом.

"І це також не можна залишати без уваги і не можна мовчати про це, тому що ми всі патріоти нашої країни, ми воюємо за цю країну, це наша земля. Тому ми вважаємо за потрібне порушувати це питання зараз і надалі для того, щоб він не залишався в тіні. Чому не розслідують такі факти, які порушують національну безпеку, а займаються іншим? Це також дуже серйозне питання, і в Україні воно має бути номер один", - переконаний полковник Пальваль.

"З огляду на те, що зараз так жваво влада відкриває справи на учасників війни, волонтерів, активну проукраїнську частину населення. Дуже активно відкриваються справи на п'ятого президента України Порошенка. Ми вимагаємо від СБУ таким же шляхом рухатися в напрямку вивчення і розслідування ворожої, на нашу думку, діяльності, яка підриває наші відносини зі США. Ми вимагаємо від СБУ провести розслідування і доповісти суспільству, щодо незаконної діяльності Деркача і можливо тих персон, які допомагають Деркачу руйнувати наші стратегічні союзницькі відносини, під час війни, яка досі триває", - зазначив Погребиський.