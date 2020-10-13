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"Виродки! Фашисти!" - білоруські міліціонери застосовують сльозогінний газ проти учасників акції пенсіонерів у Мінську. ВIДЕО
Мінська міліція застосувала сльозогінний газ проти пенсіонерів, які вийшли на акцію протесту проти режиму Лукашенка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опубліковано в мережі.
На записі видно, що літні люди намагаються прогнати міліціонерів і змусили їх сховатися в мікроавтобусі. Однак, відкривши двері автомобіля, кілька силовиків почали розпилювати газ із балончиків у бік людей.
Топ коментарі
+18 Георгий Кузмичь
показати весь коментар13.10.2020 09:40 Відповісти Посилання
+12 Підлога Маккартні
показати весь коментар13.10.2020 09:45 Відповісти Посилання
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показати весь коментар13.10.2020 09:40 Відповісти Посилання
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вот подростки и начнут - молодежь безбашенная
ну или на крайняк, сбросьбе цементовоз с цветами на автобус с мусорами
хорошего дня!
Так вот, господин напольное покрытие, фашизм явление далеко не чисто итальянское,более того не ими изобретенное, есть масса случаев в мировой истории, гораздо более ранних, где устанавливался и действовал в течении длительного периода, режим именно фашисткий , в точности подходящий под определение приведенное выше, (ацтеки к примеру, или некоторые периоды в Индии, чуть не половина режимов африки) в доказательство еще раз прочтите выделенное и оспорьте, где там не про лукашеску и его режим, или, что важнее,где там не про путина и его раисю....
Может пора?
пока, увы, на уровне эпизодов...
Оно глубоко совковое, даже и не знает шо Муссолини так не ломал итальянцев, как Пацька этих соплей. и да, мне жаль шо Гальдер обосрался.(но не по своей воле)
борзость поубавится. жить то все хотят. есть еще баллончики с краской. тупо стекла мусоровозок и морды мусоров обработать. мусоровозки уже никуда не поедут . и мусорам метки для всех, что бы знали кого на нуль множить. пора соображалку включать белорусам.
4 части бензина
2 часть масла
1 часть мыла хозяйственного
протереть, перемешать, разлить по бутылкам 0,5 л.