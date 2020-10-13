"Виродки! Фашисти!" - білоруські міліціонери застосовують сльозогінний газ проти учасників акції пенсіонерів у Мінську. ВIДЕО

Мінська міліція застосувала сльозогінний газ проти пенсіонерів, які вийшли на акцію протесту проти режиму Лукашенка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опубліковано в мережі.

На записі видно, що літні люди намагаються прогнати міліціонерів і змусили їх сховатися в мікроавтобусі. Однак, відкривши двері автомобіля, кілька силовиків почали розпилювати газ із балончиків у бік людей.

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