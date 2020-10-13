УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10457 відвідувачів онлайн
Новини Відео Революція в Білорусі
6 741 51

"Виродки! Фашисти!" - білоруські міліціонери застосовують сльозогінний газ проти учасників акції пенсіонерів у Мінську. ВIДЕО

Мінська міліція застосувала сльозогінний газ проти пенсіонерів, які вийшли на акцію протесту проти режиму Лукашенка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опубліковано в мережі.

На записі видно, що літні люди намагаються прогнати міліціонерів і змусили їх сховатися в мікроавтобусі. Однак, відкривши двері автомобіля, кілька силовиків почали розпилювати газ із балончиків у бік людей.

Також дивіться: "Бабусі з народом": У Білорусі відбувається чергова акція протесту пенсіонерів. ФОТОрепортаж

Автор: 

акція (1461) Білорусь (7987) пенсіонери (894) протест (2411) сльозогінний газ (19)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Чё то мне кажется,что пенсионеры начнут мудохать ментов первыми!
показати весь коментар
13.10.2020 09:40 Відповісти
+12
Фашисты были в Италии. В Германии нацисты. Сколько можно уже это повторять?
показати весь коментар
13.10.2020 09:45 Відповісти
+8
Гучніше кричіть.
показати весь коментар
13.10.2020 09:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чё то мне кажется,что пенсионеры начнут мудохать ментов первыми!
показати весь коментар
13.10.2020 09:40 Відповісти
белорусские мужики еще подростков на марш не отправляли..
вот подростки и начнут - молодежь безбашенная
показати весь коментар
13.10.2020 09:43 Відповісти
"Дедушка старый, ему все равно" (с)
показати весь коментар
13.10.2020 11:20 Відповісти
Гучніше кричіть.
показати весь коментар
13.10.2020 09:40 Відповісти
и цвети несите им цвети ментам
показати весь коментар
13.10.2020 10:55 Відповісти
захлещите их цветами по мусорским хлебалам
ну или на крайняк, сбросьбе цементовоз с цветами на автобус с мусорами
показати весь коментар
13.10.2020 12:34 Відповісти
Фашисты были в Италии. В Германии нацисты. Сколько можно уже это повторять?
показати весь коментар
13.10.2020 09:45 Відповісти
Так они и имеют в виду итальянских фашистов, придурок.
показати весь коментар
13.10.2020 10:18 Відповісти
А когда это фашисты мочили беларуских партизан? Лично по приказу Мусолини Хатынь учинили еще скажи
показати весь коментар
13.10.2020 10:21 Відповісти
А где ты видел белорусских партизан? Сказать белорусский партизан это всё равно как цыган академик.
показати весь коментар
13.10.2020 12:01 Відповісти
так вон же, на видео - вытираны белорусских партизан, придурок
показати весь коментар
13.10.2020 12:35 Відповісти
Это вытираны героического движения колбасы по два двадцать, придурок.
показати весь коментар
13.10.2020 12:58 Відповісти
приятно было пообщаться, придурок
хорошего дня!
показати весь коментар
13.10.2020 13:00 Відповісти
ну ось, пагаварілі як справжні кацапи, що ж ви себе не поважаєте, я вже мовчу про інших...
показати весь коментар
13.10.2020 13:48 Відповісти
100% какие там нафиг партизаны- уже отвечал на этом форуме. Моя бабка в 41 от бомбежек Минска с эвакуированными гражданскими уходила болотами и лесами пешком мимо белорусских деревень и хуторов. А эти ждали когда их закроют как скот в сараи и сожгут...Так и было - целые деревни загоняли в сарай как скот с воем и плачем и просто поджигали . Никто не сопротивлялся... Пратизаны это сказка про бандитов которые прятались в лесах и бомбили всех подряд пережидали войну....
показати весь коментар
13.10.2020 14:28 Відповісти
Ващета беларуские партизане убили первого немецкого олимпийского чемпиона, любимчика фюрера - Ганса Вельке. А это была просто ответочка. Никто бы их там не палил ту деревню, если б не партизаны. Стыдно такое не знать...
показати весь коментар
13.10.2020 14:51 Відповісти
Хахахаха ответочка- ты мне ещё за Одессу расскажи )))) знаешь? Когда при румынах тут работали и школы и университеты и разрешили коммерцию и рынки.... контроль был минимальный - ...румыны сволочи конечно и грабили - но немцы их строили тут конкретно....А потом взорвали «партизаны» комендатуру с офицерьем на маразликвской - вот тогда и пошла ответочка на местном населении.Это сказки про грозных партизан в катакомбах- для детей ... Пойди на угол Раскидайловской и посмотри на то «посмешище». На испуг- хахахахах шасси обшитое листами - камикадзе были самые первые не в Японии. Кто знает тот поймёт. Коммунисты знали какие будут последствия для мирного населения и пошли на это потому что гражданские это мясо « ни шагу назад» автоматически делал всех гражданских на оккупированных территориях предателями.... ибо похеру Люди .... И посмотри карту где были границы усср до 2 мировой которая началась в 39... Когда генералы самолетами драпали и взлетали с прямо с площади Харькова и бросили армию в окружении мой дед каркас под Харьковом и в плен попал контуженый у орудия....потом бежал из плена...... командир орудия -45 ка гужевая и 3 пацана с трёхлинейкойна 3х в подчинении у деда были....Ты мне за белорусов будешь рассказывать - не начинай ....Бабка моя шла с обозами в которые впрягали все что может тянуть и сами люди - повозки делали наспех из велосипедов и прочего мусора- так вот белорусы даже детям не давали еды и молока - хотя охотно меняли еду на городские тряпки , ложки 🥄 ,брошки и прочую утварь .... Ждали что немец придёт и они заживут..... Только немцы прошли эти деревни даже без боев - так пограбили на жратву свиней и прочую животину..... ибо армия советская была разбита....отступала .....Обозы немцев не успевали за регулярным Частями вермахта.... Вот они хватали курей свиней и прочую жратву и гнали в хвост и в гриву отступающую армию...Да там и армии небыло .... Все легли на границе с Польшей....Обычная картина - немцы едут дорогой .грунтовой.... А по обочине идут гражданские бабы, дети эвакуированные....А тасскажу тебе я ещё больше - выжили именно те кто шли вдоль дорог по которым продвигались немцы - потому что все вокруг в лесах бомбили ....Потом заходил сс- и это они жгли как скот этих белорусов в хуторах не оказывающих никакого сопротивления...Непобедимая РККА отступала ....Платформы с остатками солдат и техники цепляли прямо к санпоездам- обрекая санпоезда на верную смерть....Немецкие летчики без труда находили паровоз по дыму а наличие платформы с солдатами и недобитой зениткой из спаренных Максимов позволяло им бомбить без разбору....
показати весь коментар
13.10.2020 19:21 Відповісти
Фаши́зм (итал. fascismo, от fascio - союз, пучок, связка, объединение) - обобщённое название крайне правых политических движений и идеологий, проповедующих форму правления диктаторского типа, характерными признаками которых называют милитаристский национализм (в широком понимании), антилиберализм, реваншизм и вождизм, антикоммунизм, экспансионизм, презрение к выборной демократии и либерализму, веру в господство элит и естественную социальную иерархию, этатизм и, в ряде случаев, корпоративизм, расизм и политику геноцида.

Так вот, господин напольное покрытие, фашизм явление далеко не чисто итальянское,более того не ими изобретенное, есть масса случаев в мировой истории, гораздо более ранних, где устанавливался и действовал в течении длительного периода, режим именно фашисткий , в точности подходящий под определение приведенное выше, (ацтеки к примеру, или некоторые периоды в Индии, чуть не половина режимов африки) в доказательство еще раз прочтите выделенное и оспорьте, где там не про лукашеску и его режим, или, что важнее,где там не про путина и его раисю....
показати весь коментар
13.10.2020 12:07 Відповісти
как раз таки в случае белорусов они фашистов асоциируют с зондеркомандами ССовцев. Просто слово фйошизд милозвучнее для совкового уха
показати весь коментар
13.10.2020 12:40 Відповісти
Ну с точки зрения совковых ушей или например глаз , у большинства совков ассоциативный ряд вообще на уровне собак Павлова, какие там зондеркоманды СС, там все просто, немец? Значит фашист!!! Правда потом ГДР и остальной совлагерь, немного сломали стройность этих логических умозаключений, и оказалось, что как бы не все немцы-фашисты и что все мать их фашисты делают отличную обувь, и румын это не обязательно пособник фашистов, а иногда еще и изготовитель фетиша совкодрочера - "Румынской стенки")) Но в том то и вся соль, Лукашеску этих пенсов, вообще из состояния позднего совка даже не вытаскивал, они все 30 лет и прожили в состоянии позднего совка, с отдельными(весьма приятными) элементами загнивающего капитализма, а-ля изобилие товаров в магазинах, и вообще, из всего ассортимента того, что раньше надо было "доставать" перестало быть проблемой вообще все, от американских или шотландских виски до итальянской мебели, от поездки "В БОЛГАРИЮ" до немецких шузов)) Единственное ,что надо достать теперь, это деньги)) Но! Как видите, лука достал даже пенсов, причем так, что их набралось на собственный марш)) А ведь пенс ,чаше всего и есть самый убежденный совкодрочер, помнящий на своем языке вкус любительской по 2,20 или лучшего в мире эскимо за 28 копеек
показати весь коментар
13.10.2020 13:18 Відповісти
Ну так проблема у том что с падением стоимости нефти которую транзитом продавали в Европу Батька не дополучил бабло которое он и тратил на весь этот совкодрочерский цирк... Потом вован вообще сказал что нафиг морочить голову за присоединение . Ну и батька сделал реверанс в сторону запада - типа там купим нефть газ... Хаха а где еврики для этого брать если вся его экономика это вкладывание бабла с нефтедолларов пуйла )))) Кому нахер нужен маз кроме Рашки... и прочая молочка типа)))) В Рашке при совке в мою бытность жрали апельсины с кожурой в глухих деревнях - щи( куй полощи)
показати весь коментар
13.10.2020 14:43 Відповісти
А вы прапануеце тупарылым АМАПАуцам прчытаць лекцыю пра тое, хто такiя фашысты, а хто такiя нацыянал-сацыялiсты i калi да iх дойдзе, крычаць - нацыянал-сацыялiсты? Дык чамусьцi я на 100 адсоткау упэунены, што нi**** да iх не дойдзе.
показати весь коментар
13.10.2020 14:21 Відповісти
Ну так и было - армия проходила сквозь деревню и просто максимум вреда это пару свиней на покушать... потом заходили SS и сжигали их целыми деревнями загоняя как скот в сарай без единого выстрела ! Половина местных переходила на сторону немцев.
показати весь коментар
13.10.2020 14:32 Відповісти
хлопці, та який там антікомунізм? Комунізм та фашизм - два боки однієї медальки під назвою тоталітаризм. Бенітка Мусоліні був справжнім італійським комуністом, комунізм якого закономірно перейшов у фашизм, це одна колія на комуняцькому шляху, що вперед, що назад немає значення, бо кільцева дорожка
показати весь коментар
13.10.2020 13:54 Відповісти
Ну за то не "майдауны" ...))))
показати весь коментар
13.10.2020 09:46 Відповісти
Там сложный винегрет в головах - изначально фошиздов Украине приписывали, теперь они уже и в Минске и в Хабаровске .... короче "зип-файл камарады !"
показати весь коментар
13.10.2020 14:47 Відповісти
Всего-навсего, а обещали огнестрельное применить...
показати весь коментар
13.10.2020 09:48 Відповісти
Пока двери открыты были - туда можно было не только пустую бутылку закинуть.
показати весь коментар
13.10.2020 09:50 Відповісти
Предлагаю поменять букеты на другой цвет. А во время маршей произносить "ку". Во всяком случае надо пробовать.
показати весь коментар
13.10.2020 09:58 Відповісти
Мужики не пора ли дать этим чертям в бусе по е....ба..лу!!!! И засунуть им их балон с газом обратно в рожу????
Может пора?
показати весь коментар
13.10.2020 10:11 Відповісти
давным-давно пора!
пока, увы, на уровне эпизодов...
показати весь коментар
13.10.2020 14:08 Відповісти
Нужно им в ответ слезоточивым газом. В машину. Там замкнутое пространство, не отчихаются.
показати весь коментар
13.10.2020 10:11 Відповісти
А после єтого двери пеной задуть
показати весь коментар
13.10.2020 13:07 Відповісти
пінкою дуже ефективно під шолом ментам побризкать, вони з того скаженіють та всираються
показати весь коментар
13.10.2020 13:57 Відповісти
Судя по всех этих видео, в Белорусии женщины и старики против мужского населения.
показати весь коментар
13.10.2020 10:11 Відповісти
Вот терпилы бл. А сами газом в ответ сцат брызгать, ну нюхайте
показати весь коментар
13.10.2020 10:11 Відповісти
Свой же народ перепутали с колорадскими жуками. Отправить на сбор картофеля!
показати весь коментар
13.10.2020 10:22 Відповісти
...а шо они хотят?
показати весь коментар
13.10.2020 10:31 Відповісти
Опять эти переодетые американцы! Доколе?
показати весь коментар
13.10.2020 10:52 Відповісти
з апельсинами наколотими
показати весь коментар
13.10.2020 13:59 Відповісти
Херовые какие-то вы им букеты дарите, покупайте более дорогие
показати весь коментар
13.10.2020 11:06 Відповісти
Цікаво. Дуже цікаво. Я впевнений - серед цих пенсіонерів і ті, хто роками мовчки голосував за вусатого таргана, і ті, хто сидів у комісіях, і ті, хто навчав, лікував, обслуговувал, кінець-кінцем ВИХОВАВ тих, хто зараз їм у вічі газ розпилює. В них не виникає когнитивного дисонансу? Хочь хтось із них усвіомлює, що саме вони всебічно поспріяли тому, що відбувається? І в нас же ж так само, от що сумно.
показати весь коментар
13.10.2020 11:15 Відповісти
а где аплодисменты от протестующих и букеты цветов?
показати весь коментар
13.10.2020 11:16 Відповісти
Какое же стадо то?
Оно глубоко совковое, даже и не знает шо Муссолини так не ломал итальянцев, как Пацька этих соплей. и да, мне жаль шо Гальдер обосрался.(но не по своей воле)
показати весь коментар
13.10.2020 11:38 Відповісти
вроде рядом живут, а какой-то сюр сплошной
показати весь коментар
13.10.2020 11:39 Відповісти
да уж, лак для волос и зажигалку и в рожу мусорам как минимум. да и коктейли молотова никто не отменял. как только спалят пару мусоровозок с их содержимым, сразу у мусоров
борзость поубавится. жить то все хотят. есть еще баллончики с краской. тупо стекла мусоровозок и морды мусоров обработать. мусоровозки уже никуда не поедут . и мусорам метки для всех, что бы знали кого на нуль множить. пора соображалку включать белорусам.
показати весь коментар
13.10.2020 12:02 Відповісти
Бацька обосрацька
показати весь коментар
13.10.2020 12:48 Відповісти
Белоруссы, вам что, надо примитивные вещи рассказывать?!
4 части бензина
2 часть масла
1 часть мыла хозяйственного
протереть, перемешать, разлить по бутылкам 0,5 л.
показати весь коментар
13.10.2020 12:56 Відповісти
можно еще пенопаласту кропаль)
показати весь коментар
13.10.2020 13:15 Відповісти
з пінопластом ліпше буде
показати весь коментар
13.10.2020 14:01 Відповісти
они это в вазочку для цветов заливать будут
показати весь коментар
13.10.2020 15:02 Відповісти
 
 