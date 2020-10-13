Невідома жінка з підробленим паспортом намагалася вилетіти з України з трьома малолітніми дітьми. ВIДЕО

Жінку з підробленим паспортом виявили під час оформлення пасажирів авіарейсу "Львів-Стамбул". З нею подорожували троє дітей - 2014 року, 2016 і 2018 народження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Під час перевірки документів прикордонники Львівського загону з'ясували, що мандрівниця користується фальшивим паспортом - в її документі були замінені сторінки з установчими даними. Жінка продовжувала наполягати, що є 24-річною громадянкою Киргизстану. Вона стверджує, що прилетіла до Львова рік тому. Також вона повідомила, що в Україні втратила документи і новий паспорт їй зробили і прислали з дому батьки. Однак, проблеми виявилися не тільки в паспорті. У базі даних Держприкордонслужби немає інформації про те, що жінка з зазначеними даними, приїжджала в Україну.

"Зараз "леді Ікс" затримали і доставили в пункт тимчасового утримання (ПТТ). Діти перебувають з нею (в ПТТ облаштоване приміщення для батьків з дітьми)", - сказано в повідомленні.

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Особу затриманої і обставини її в'їзду в Україну з'ясовують.

За фактом використання підроблених документів в Нацполіцію направили повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.358 КК.