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Невідома жінка з підробленим паспортом намагалася вилетіти з України з трьома малолітніми дітьми. ВIДЕО

Жінку з підробленим паспортом виявили під час оформлення пасажирів авіарейсу "Львів-Стамбул". З нею подорожували троє дітей - 2014 року, 2016 і 2018 народження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Під час перевірки документів прикордонники Львівського загону з'ясували, що мандрівниця користується фальшивим паспортом - в її документі були замінені сторінки з установчими даними. Жінка продовжувала наполягати, що є 24-річною громадянкою Киргизстану. Вона стверджує, що прилетіла до Львова рік тому. Також вона повідомила, що в Україні втратила документи і новий паспорт їй зробили і прислали з дому батьки. Однак, проблеми виявилися не тільки в паспорті. У базі даних Держприкордонслужби немає інформації про те, що жінка з зазначеними даними, приїжджала в Україну.

"Зараз "леді Ікс" затримали і доставили в пункт тимчасового утримання (ПТТ). Діти перебувають з нею (в ПТТ облаштоване приміщення для батьків з дітьми)", - сказано в повідомленні.

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Особу затриманої і обставини її в'їзду в Україну з'ясовують.

За фактом використання підроблених документів в Нацполіцію направили повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.358 КК.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6210) діти (5188)


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Топ коментарі
+7
Діти її,чи викрасти намагалась?Де батько дітей?Що робила громадянка Киргизії рік у Львові?Десь же вона жила,спілкувалася з людьми
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13.10.2020 10:40 Відповісти
+4
Стесняюсь спросить! А сколько таких кацапов, с ''разными целями'', шастают?!
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13.10.2020 10:41 Відповісти
+2
может кабаева сбежала? похожа же. ))
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13.10.2020 10:39 Відповісти
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может кабаева сбежала? похожа же. ))
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13.10.2020 10:39 Відповісти
цыганка ада с под ашхабада
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13.10.2020 20:12 Відповісти
Діти її,чи викрасти намагалась?Де батько дітей?Що робила громадянка Киргизії рік у Львові?Десь же вона жила,спілкувалася з людьми
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13.10.2020 10:40 Відповісти
Работала у мусоров, они и паспорт отобрали
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13.10.2020 12:50 Відповісти
Стесняюсь спросить! А сколько таких кацапов, с ''разными целями'', шастают?!
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13.10.2020 10:41 Відповісти
Дети- явно не украинцы.Разобраться и выпустить в Стамбул.Мусора гаву словили,а на неё вешают.Вопрос 3 дней,не более.
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13.10.2020 10:44 Відповісти
да, попасть в Украину можно легко, а вот выбраться ...
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13.10.2020 11:45 Відповісти
Если дети её (это психолог запросто определит по поведению детей) - пусть катится на все 4 стороны.
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13.10.2020 12:21 Відповісти
В Украине судьи пишут за шо заплатят,
А психолог тем более,
Чего только стоит обвинение клованом зеленским
Виновных в убийстве шеремета,
Необходимо привлекать фбр
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13.10.2020 12:53 Відповісти
Наверняка в международном розыске, если шифруется.
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13.10.2020 12:56 Відповісти
роза фатима из фирюзы
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13.10.2020 20:10 Відповісти
 
 