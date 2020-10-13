Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у навчальних закладах погіршується: на карантин закрито 5 шкіл і 2 дитсадки, - Кличко. ВIДЕО

У столиці закрито на карантин п'ять шкіл, два дитячі садки і 74 групи в дошкільних закладах. Ще 520 класів у школах на дистанційному навчанні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"На жаль, ситуація із захворюваністю в навчальних закладах погіршується. На сьогодні в місті закриті на карантин п'ять шкіл – через випадки захворювання серед вчителів. Три школи у Печерському районі, одна в Оболонському і одна в Подільському. На дистанційному навчанні загалом 520 класів у 174 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 591. Хворіють і 403 педагоги", - сказав Кличко.

Він зауважив, що у дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закрили 74 групи у 66 садках. Два садочки зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 55 %.

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