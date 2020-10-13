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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у навчальних закладах погіршується: на карантин закрито 5 шкіл і 2 дитсадки, - Кличко. ВIДЕО

У столиці закрито на карантин п'ять шкіл, два дитячі садки і 74 групи в дошкільних закладах. Ще 520 класів у школах на дистанційному навчанні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"На жаль, ситуація із захворюваністю в навчальних закладах погіршується. На сьогодні в місті закриті на карантин п'ять шкіл – через випадки захворювання серед вчителів. Три школи у Печерському районі, одна в Оболонському і одна в Подільському. На дистанційному навчанні загалом 520 класів у 174 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 591. Хворіють і 403 педагоги", - сказав Кличко.

Він зауважив, що у дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закрили 74 групи у 66 садках. Два садочки зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 55 %.

Також читайте: За добу в Києві від коронавірусу померли 10 осіб, 168 - одужали, виявили 397 нових випадків, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3537) школа (2228) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Це результат бездіяльності МОЗ та влади! Потрібно проводити щомісячні ПЦР тести всім учням та вчителям і всім працівникам закладів освіти і видавати сертифікат здоров'я, де будуть вказані результати тестувань на коронавірус та інші небезпечні хвороби! Тільки так можна зупинити коронавірус в навчальних закладах! Територія навчальних закладів має бути огорожена, доступ на неї заборонений! Допуск на територію школи має контролювати поліція щоб жодної зайвої людини без сертифікату здоров'я не було на території навчального закладу!
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13.10.2020 12:29 Відповісти
кличко, ты имбицил и ублюдок, поэтому и ситуация ухудшается
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13.10.2020 12:34 Відповісти
самое смешное, что этого идиота "поддерживают" какие то городские сумашедшие
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13.10.2020 13:54 Відповісти
 
 