Таксист компанії Uber висадив пасажирку через прохання надягти маску: "Не хочу з вами сперечатися і псувати свій вечір". ВIДЕО

У Києві таксист компанії Uber висадив дівчину-пасажирку, яка попросила його надіти захисну маску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний, дівчина змушена була зробити таке зауваження ще й тому, що має хронічні хвороби і входить до групи ризику коронавірусу. У відповідь таксист скасував поїздку і заявив, що не хоче сперечатися і псувати собі вечір. Відомі й реєстраційні дані автомобіля таксі - Renault Megane з номерним знаком AA4926II.

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