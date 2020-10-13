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Таксист компанії Uber висадив пасажирку через прохання надягти маску: "Не хочу з вами сперечатися і псувати свій вечір". ВIДЕО
У Києві таксист компанії Uber висадив дівчину-пасажирку, яка попросила його надіти захисну маску.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний, дівчина змушена була зробити таке зауваження ще й тому, що має хронічні хвороби і входить до групи ризику коронавірусу. У відповідь таксист скасував поїздку і заявив, що не хоче сперечатися і псувати собі вечір. Відомі й реєстраційні дані автомобіля таксі - Renault Megane з номерним знаком AA4926II.
Топ коментарі
+33 133133
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+32 John Aba
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мнения ЭПИДЕМИОЛОГОВ с репутацией и послужным списком. Где цивилизационный подход? Или дальше слушаем заклинания всех желающих. Теодолитный ход проложить эпидемиологу не доверю, а про маски послушаю. Где диспуты не вирусологов терапевтов,а ЭПИДЕМИОЛОГО. Их просто нет . А просто так ничего не бывает.
- составить на водителя админпротокол и оштрафовать его;
- поставить на этом водиле черную метку уважающим себя службам такси.
город Николаев