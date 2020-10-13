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Новини Відео Революція в Білорусі
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"Із фашистського РУВС везуть у лікарню", - власника квіткового магазину в Мінську в тяжкому стані передали медикам через 2 години перебування в міліції. ВIДЕО

Білоруські міліціонери сьогодні вранці в Мінську затримали власника квіткового магазину Максима Хорошина і після двогодинного перебування в РУВС були змушені передати його лікарям швидкої допомоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише Олександр Філіпенко та публікує красномовне відео стану Хорошина після спілкування з міліцією.

"Макса затримали сьогодні о 9 ранку. Так об 11-й його виводять з фашистського РУВС і везуть в лікарню. Це Мінськ-2020. Це хлопець, який дарує дівчатам квіти на марші", - пише автор відео.

Хорошина затримали в той момент, коли він роздавав квіти дівчатам-учасницям акції протесту.

Хорошин вийшов з РУВС за підтримки двох медиків, і судячи з відео, побоювання викликає і його психічне здоров'я.

Також дивіться: "Голову вниз, бл#дь! Бігом, сука! На коліна, нах#й!" - білоруські міліціонери б'ють затриманих у в'язниці на Окрестіна. ВIДЕО

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Білорусь (7929) міліція (79) тортури в міліції (21) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+57
Да нет, это не фашисты) Это НКВД... Это внуки тех "дедов", которых вы в жопу целуете каждое 9 мая... Ибо настоящие ветераны на такие шабаши никогда не ходили, да и нет их уже почти в живых...
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13.10.2020 18:23
+46
ТАКОЕ МРАКОБЕСИЕ ОЖИДАЛО БЫ И УКРАИНУ, ЕСЛИ БЫ НЕ МАЙДАНОВЦЫ!!! СЛАВА ГЕРОЯМ МАЙДАНА!!!
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13.10.2020 19:06
+40
Главное чтоб нє так как на Украінє, аніже нє майданутиє, чтоби сжечь етот руведе, как во Врадієвкє.
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13.10.2020 18:15
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Вспомните ,- НИЧЕГО НЕ ЗАБУДЕМ,НИЧЕГО НЕ ПРОСТИМ! Антинародный режим цветами не свергнешь .....надо браться за оружие!
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14.10.2020 15:49 Відповісти
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