"Із фашистського РУВС везуть у лікарню", - власника квіткового магазину в Мінську в тяжкому стані передали медикам через 2 години перебування в міліції. ВIДЕО
Білоруські міліціонери сьогодні вранці в Мінську затримали власника квіткового магазину Максима Хорошина і після двогодинного перебування в РУВС були змушені передати його лікарям швидкої допомоги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише Олександр Філіпенко та публікує красномовне відео стану Хорошина після спілкування з міліцією.
"Макса затримали сьогодні о 9 ранку. Так об 11-й його виводять з фашистського РУВС і везуть в лікарню. Це Мінськ-2020. Це хлопець, який дарує дівчатам квіти на марші", - пише автор відео.
Хорошина затримали в той момент, коли він роздавав квіти дівчатам-учасницям акції протесту.
Хорошин вийшов з РУВС за підтримки двох медиків, і судячи з відео, побоювання викликає і його психічне здоров'я.
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