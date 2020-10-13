Ультиматум влади: Порошенко оприлюднив план невідкладних заходів у боротьбі з епідемією коронавірусу. ВIДЕО
Безпорадна, немічна і безвідповідальна. Такий діагноз поставив владі п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. У своєму відеозверненні він оприлюднив чіткий план подолання епідемії коронавірусу і закликав очільників держави врешті решт реально оцінити небезпеку, яка насувається на Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Пригадуєте, ще у березні Зеленський призначив себе головою Координаційної ради з протидії епідемії, коли хворих були одиниці. А у травні хвалькувато назвав себе майстром спорту з боротьби з коронавірусом. Чим не Остап Бендер із сеансом одночасної гри в шахи? Але, як писали класики, "великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни". То ж результат "чемпіона" кожен з вас може оцінити сам", – іронізує Порошенко.
Він констатує – сім місяців у гонитві за лайками згаяно на відосики: "Повна втрата контролю за поширенням хвороби і, головне, довіри до дій влади. І зараз Україна – в десятці антилідерів у світі з найгіршими темпами поширення хвороби".
66 мільярдів, які парламент виділив на боротьбу з вірусом, розтринькують не за призначенням, на цілі, які навіть віддаленого відношення не мають до боротьби з коронавірусом – говорить Порошенко.
"Держава, за даними Рахункової палати, не закупила жодного апарату штучної вентиляції легень. У лікарнях обмаль ліків, тестів, пульсоксиметрів. Гострий дефіцит медичного кисню. Ліжковий фонд заповнений на 70%, і багато міст на порозі гострого дефіциту ліжкомісць. Пацієнти як мінімум 80 відсотків витрат сплачують із власної кишені. А уявіть собі сімейного лікаря, якому нема куди покласти небезпечно хворого пацієнта. Водія швидкої, який годинами стоїть в черзі до приймального відділення", – зауважує п’ятий президент.
Лідер партії "ЄС" застерігає: лікарі перебувають на межі виснаження. Уряд не вирішив питання їхнього страхування, не забезпечив належними засобами захисту.
"Наша команда реалізовує велику благодійницьку програму. Більше 50 апаратів ШВЛ, 157 000 захисних костюмів для медиків, 10 000 захисних окулярів, десятки й десятки тисяч тестів… І продовжуємо допомагати та захищати. Та опозиція не може підмінити собою владу. Ми можемо лише ставити їй вимоги і надавати рекомендації. Щоб пом’якшити жахливі наслідки її кричущої некомпетентності, яка лежить в основі її дитячої безпорадності" – говорить Порошенко.
- "Перше. І це ультиматум. Слід негайно подбати про захист лікарів. Застрахувати їх, забезпечити костюмами, не затримувати передбачені законом трьохсотвідсоткові доплати.
- Друге. На рівні Президента та Уряду, місцевої влади розробити і затвердити стратегію подальшої боротьби з коронавірусом, розраховану як мінімум на 2021 рік. І має бути чітке розуміння, що епідеміологічні заходи мають здійснюватися без припинення економічної активності. Цю опцію наші "майстри спорту" використали ще весною – передчасно і неефективно.
- Третє. Ми вимагаємо звіту Кабміну щодо розкрадання антиковідних коштів. Повернути у Фонд боротьби з коронавірусом незаконно вилучені звідти 35 мільярдів. Спрямувати їх на закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарів та усього необхідного для хворих. НАБУ має розслідувати нецільову витрату грошей. Ділки, які вирішили набити кишені та погріти руки на антиковідному фонді – мають сісти на лаву підсудних.
- Четверте. Слід розривати ланцюги поширення хвороби. Зробити тестування доступним для всіх, а не для тих, хто може за це платити скажені гроші. В першу чергу безшкотовно тестувати лікарів та вчителів.
- П’яте. Повернути 5 мільярдів, вилучених при секвестрі в освіти. Направити їх на захист дітей та педагогів, на технічне забезпечення дистанційного навчання.
- Шосте. Уряд зобов’язаний запустити вітчизняні лінії виробництва засобів індивідуального захисту високої якості за максимально низькою ціною. Так як це зараз почав робити "Рошен" з багаторазовими костюмами для медиків. Акції як це робить наша команда, забезпечивши кредит виробникам під півтора відсотка річних.
- Нарешті у кожній області, місті, громаді слід створити локальний фонд протидії коронавірусу і прийняти відповідні програми, розраховані не менше, ніж на рік. Прикро дивитися, як Офіс Зеленського та його Уряд, з одного боку, та міські голови, з іншого, як ту гарячу картоплину перекидають відповідальність одне на одного", – зазначає лідер "Європейської Солідарності".
Порошенко також нагадав, що реформа децентралізації дала значний фінансовий ресурс на місця, особливо – мерам Києва, обласних центрів та інших великих міст. Бюджет був збільшений в рази.
"На них теж лежить відповідальність за здоров’я і безпеку громадян. Настав момент жорстко питати і з них, а не валити все тільки на Зеленського", – резюмує Порошенко.
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о назначении Дмитрия Яроша главой ТКГ
https://petition.president.gov.ua/petition/106924?fbclid=IwAR0tX87g77z7wl4Rmo2AK1rF-bdihPq0v1erVFpdgnyZ7IuTHFNd2cfWPUM
- І де ото продають отакі канхвети?
- Тобі не продадуть... Для цього потрібно мать на лобі наклейку "ЗЕ"... А ти, я думаю, такого соромишся і гидуєш...
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- Купуйте цукерки «Моніка» виробництва фабрики «Рошен» - всередині них - ціла полівітамінна група й незамінні амінокислоти. Під їх дією "вата" в голові повільно трансформується в повноцінний мозок... Деякі доростають до повноцінного "хомо сапієнса"...
Тот великий имитатор и канализатор тоже когда-то в итоге перехитрил сам себя, добившись того,что большинство украинцев послали его в отставку.
Хитрожопость, обман, некомпетентность и безволие в политике заканчивается плохо.
🤣
Вона шкіру підтягла, -і воно собі підрехтувалося
Вона бігає, а пєцо -ліпопластику забобахав
Вона ковіднула- і він собі прильох тиждень на больнічку
Вона- план, а він- "НЄОТЛОЖНИЙ ПЛАН!!!!!
Міг би дресированою свинею в ЦИРКУ працювать, а лізе по свої 5% на вибори))
обгадиться, як завжди, і заверещить щось про перемогу, але тихенько
Не являюсь сторонником Зе, но сопли экс уже изрядно надоели.
Приходить Порошенко, у магазин господарчих товарів:
- А у вас класичні мишоловки є?
- Є...
- Підберіть мені, з самою сильною пружиною…
Підібрали…
- А додаткові послуги покупцям ви надаєте?
- А що саме ви хочете?
- Щоб ви пофарбували її в чорно-білу смужку...
- Навіщо?!!!...
- А щоб її на фоні клавіатури піаніно не було видно...
Во всяком случае, если послушать величайшего лидера современности и его уже немногочисленных, слава Богу, сторонников.
А руководствуется он только эмоциями, как и положено по его психотипу.
Ну и мышление у него поверхностное, тоже как положено истероидам.
Они хороши на сцене, но в политике и госуправлении такие люди противопоказаны, ничего кроме вреда и хаоса они продуцировать не могут, какими бы благими намерениями они не руководствовались.
Как говорится, не по Сеньке шапка.
В повестях великиого, но страшного писателя Шаламова, описывается один из самых ужасных периодов ГУЛАГА зима 37-38 годов, когда в ледяных лагерях КОлымы было гораздо больше зеков, чем еды в. Там такой кошмар описан в документально-художественном стиле, что иногда читать невозможно вплоть до каннибализма доходили. Полный беспредел.
И в этом беспределе власть захватили и удерживали блатные, причем Шаламов описывает их главарей, как истероидов, и подчеркивает, что именно истерические качества помогали главарям управлять в этой ужасной людоедской игре на выживание. Известно, что из истероидов выходят отличные лидеры, способные эффективно управлять, поэтому аргумент что Зе - истреоид это вообще ни о чем, да и истероид ли он большой вопрос. Если вернуться к вашему Личкко мне Зе всегда казался эпилептоидом, да и кто его знал описывали его, как авторитарного эпилептоида.
В своих заключениях я руководствуюсь не только работами Личко, с которыми, естественно, знакома.
Но я вообще-то психиатр и в том, что пишу, разбираюсь.
Что касается психопатов, то все вожди всяких революций как правило принадлежат к этому типу личностей.
А среди истероидов есть сильный тип и слабый тип, Зеленский относится к слабому типу, поэтому из него никакой авторитарный лидер никогда не получится, он способен только продуцировать хаос.
А в связи с поверхностностью мышления полез в ту сферу, в которой вообще не разбирается, вы послушайте, что он говорил в начале своего президентства, это же всё сплошная маниловщина, но он по своей ограниченности, видимо, верил, что сможет сделать всё, что наобещал своим легковерным избирателям.
Один из них - опустив оппонента.
При смене руководителя какие-то перемены происходят всегда, однако каких-то кардинальных перемен, произошедших при Зеленском не заметно ни при поверхностном взгляде, ни даже при тщательном рассмотрении. Хотя таких возможностей для кардинальных перемен, которые избиратели предоставили ВАЗу - не было ни у кого из прежних Президентов. И, таким образом, мы приходим к выводу, что плохому танцору в политике иногда мешают не яйца, а как раз "отсутствие яиц".
Как и при прежних режимах, Зе-машинисты пытаются убедить "пассажиров" в том, что страна развивается, а не деградирует, то есть мы движемся якобы в правильном направлении. Просто не так быстро, как хотелось бы Зе-машинистам.
На самом деле что Кучма, что Ющенко, что Янукович, что Порошенко, а теперь и Зеленский - все хотели управлять Украиной самостоятельно, однако не обладали для этого необходимыми качествами.
Наши руководители по своим руководящим ТТХ подобны страусам - по всем признакам вроде как птицы, но летать нихуя не способны.
Что сказать по поводу тезисов о движении страны в якобы правильном направлении и о том, что надо еще чуть-чуть потерпеть? Вообще-то это голимая туфта, поэтому всякого, кто такие слова произносит, следует ******* ссанными тапками.
А если вам самому хоть на секунду померещилось, что страна развивается, а не деградирует, то можете сразу звонить в поликлинику, чтобы записаться на прием к окулисту. Пусть он выпишет вам какие-нибудь хитрые таблетки для улучшения зрения, потому что не замечать очевидного могут только слепцы. Ну, или хронические идиоты. Но в таком случае медицина уже бессильна…
Возвращаясь к вопросу мотиваций и поведения избирателей, замечу, что нельзя обвинять граждан в том, что они хотели, как лучше, а вышло только хуже, потому что Вова Зеленский жиденько так обхезался, сев не в свои сани.
Поверьте мне на слово, что другие народы ничем не лучше украинцев, достаточно посмотреть на Штаты, где сейчас сражаются два дурака - пара: Трамп и Байден.
Украине не везет ни с народом, а именно с руководством. И с Зе-командой в том числе, члены которой в своем большинстве оказались таким же говном, как и все их папередники.
https://oko.cn.ua/blackzone/polit-imho/fenomen-goloborodka-ch-3/
Определяющим фактором на следующих выборах будет то, станет ли зеленский баллотироваться во второй раз и с каким рейтингом подойдёт к 2024-ому. На сегодняшний день очевидно, что если он пойдёт на выборы, снова будет во втором туре... Кто будет соперником большой вопрос... Короче слишком много если.
судя по выражению его лица борьба с эпидемией коронавируса внушает ему такой же оптимизм как в своё время борьба с пуйловой ордой
Нужно было больше о народе думать, а не бабки по офшорам тырить.