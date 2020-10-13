Ультиматум влади: Порошенко оприлюднив план невідкладних заходів у боротьбі з епідемією коронавірусу. ВIДЕО

Безпорадна, немічна і безвідповідальна. Такий діагноз поставив владі п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. У своєму відеозверненні він оприлюднив чіткий план подолання епідемії коронавірусу і закликав очільників держави врешті решт реально оцінити небезпеку, яка насувається на Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Пригадуєте, ще у березні Зеленський призначив себе головою Координаційної ради з протидії епідемії, коли хворих були одиниці. А у травні хвалькувато назвав себе майстром спорту з боротьби з коронавірусом. Чим не Остап Бендер із сеансом одночасної гри в шахи? Але, як писали класики, "великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни". То ж результат "чемпіона" кожен з вас може оцінити сам", – іронізує Порошенко.

Він констатує – сім місяців у гонитві за лайками згаяно на відосики: "Повна втрата контролю за поширенням хвороби і, головне, довіри до дій влади. І зараз Україна – в десятці антилідерів у світі з найгіршими темпами поширення хвороби".

66 мільярдів, які парламент виділив на боротьбу з вірусом, розтринькують не за призначенням, на цілі, які навіть віддаленого відношення не мають до боротьби з коронавірусом – говорить Порошенко.

"Держава, за даними Рахункової палати, не закупила жодного апарату штучної вентиляції легень. У лікарнях обмаль ліків, тестів, пульсоксиметрів. Гострий дефіцит медичного кисню. Ліжковий фонд заповнений на 70%, і багато міст на порозі гострого дефіциту ліжкомісць. Пацієнти як мінімум 80 відсотків витрат сплачують із власної кишені. А уявіть собі сімейного лікаря, якому нема куди покласти небезпечно хворого пацієнта. Водія швидкої, який годинами стоїть в черзі до приймального відділення", – зауважує п’ятий президент.

Лідер партії "ЄС" застерігає: лікарі перебувають на межі виснаження. Уряд не вирішив питання їхнього страхування, не забезпечив належними засобами захисту.

"Наша команда реалізовує велику благодійницьку програму. Більше 50 апаратів ШВЛ, 157 000 захисних костюмів для медиків, 10 000 захисних окулярів, десятки й десятки тисяч тестів… І продовжуємо допомагати та захищати. Та опозиція не може підмінити собою владу. Ми можемо лише ставити їй вимоги і надавати рекомендації. Щоб пом’якшити жахливі наслідки її кричущої некомпетентності, яка лежить в основі її дитячої безпорадності" – говорить Порошенко.

"Перше. І це ультиматум. Слід негайно подбати про захист лікарів. Застрахувати їх, забезпечити костюмами, не затримувати передбачені законом трьохсотвідсоткові доплати.

Друге. На рівні Президента та Уряду, місцевої влади розробити і затвердити стратегію подальшої боротьби з коронавірусом, розраховану як мінімум на 2021 рік. І має бути чітке розуміння, що епідеміологічні заходи мають здійснюватися без припинення економічної активності. Цю опцію наші "майстри спорту" використали ще весною – передчасно і неефективно.

Третє. Ми вимагаємо звіту Кабміну щодо розкрадання антиковідних коштів. Повернути у Фонд боротьби з коронавірусом незаконно вилучені звідти 35 мільярдів. Спрямувати їх на закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарів та усього необхідного для хворих. НАБУ має розслідувати нецільову витрату грошей. Ділки, які вирішили набити кишені та погріти руки на антиковідному фонді – мають сісти на лаву підсудних.

Четверте. Слід розривати ланцюги поширення хвороби. Зробити тестування доступним для всіх, а не для тих, хто може за це платити скажені гроші. В першу чергу безшкотовно тестувати лікарів та вчителів.

П’яте. Повернути 5 мільярдів, вилучених при секвестрі в освіти. Направити їх на захист дітей та педагогів, на технічне забезпечення дистанційного навчання.

Шосте. Уряд зобов’язаний запустити вітчизняні лінії виробництва засобів індивідуального захисту високої якості за максимально низькою ціною. Так як це зараз почав робити "Рошен" з багаторазовими костюмами для медиків. Акції як це робить наша команда, забезпечивши кредит виробникам під півтора відсотка річних.

Нарешті у кожній області, місті, громаді слід створити локальний фонд протидії коронавірусу і прийняти відповідні програми, розраховані не менше, ніж на рік. Прикро дивитися, як Офіс Зеленського та його Уряд, з одного боку, та міські голови, з іншого, як ту гарячу картоплину перекидають відповідальність одне на одного", – зазначає лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко також нагадав, що реформа децентралізації дала значний фінансовий ресурс на місця, особливо – мерам Києва, обласних центрів та інших великих міст. Бюджет був збільшений в рази.

"На них теж лежить відповідальність за здоров’я і безпеку громадян. Настав момент жорстко питати і з них, а не валити все тільки на Зеленського", – резюмує Порошенко.