УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7085 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
18 995 196

Ультиматум влади: Порошенко оприлюднив план невідкладних заходів у боротьбі з епідемією коронавірусу. ВIДЕО

Безпорадна, немічна і безвідповідальна. Такий діагноз поставив владі п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. У своєму відеозверненні він оприлюднив чіткий план подолання епідемії коронавірусу і закликав очільників держави врешті решт реально оцінити небезпеку, яка насувається на Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Пригадуєте, ще у березні Зеленський призначив себе головою Координаційної ради з протидії епідемії, коли хворих були одиниці. А у травні хвалькувато назвав себе майстром спорту з боротьби з коронавірусом. Чим не Остап Бендер із сеансом одночасної гри в шахи? Але, як писали класики, "великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни". То ж результат "чемпіона" кожен з вас може оцінити сам", – іронізує Порошенко.

Він констатує – сім місяців у гонитві за лайками згаяно на відосики: "Повна втрата контролю за поширенням хвороби і, головне, довіри до дій влади. І зараз Україна – в десятці антилідерів у світі з найгіршими темпами поширення хвороби".

66 мільярдів, які парламент виділив на боротьбу з вірусом, розтринькують не за призначенням, на цілі, які навіть віддаленого відношення не мають до боротьби з коронавірусом – говорить Порошенко.

"Держава, за даними Рахункової палати, не закупила жодного апарату штучної вентиляції легень. У лікарнях обмаль ліків, тестів, пульсоксиметрів. Гострий дефіцит медичного кисню. Ліжковий фонд заповнений на 70%, і багато міст на порозі гострого дефіциту ліжкомісць. Пацієнти як мінімум 80 відсотків витрат сплачують із власної кишені. А уявіть собі сімейного лікаря, якому нема куди покласти небезпечно хворого пацієнта. Водія швидкої, який годинами стоїть в черзі до приймального відділення", – зауважує п’ятий президент.

Лідер партії "ЄС" застерігає: лікарі перебувають на межі виснаження. Уряд не вирішив питання їхнього страхування, не забезпечив належними засобами захисту.

"Наша команда реалізовує велику благодійницьку програму. Більше 50 апаратів ШВЛ, 157 000 захисних костюмів для медиків, 10 000 захисних окулярів, десятки й десятки тисяч тестів… І продовжуємо допомагати та захищати. Та опозиція не може підмінити собою владу. Ми можемо лише ставити їй вимоги і надавати рекомендації. Щоб пом’якшити жахливі наслідки її кричущої некомпетентності, яка лежить в основі її дитячої безпорадності" – говорить Порошенко.

  • "Перше. І це ультиматум. Слід негайно подбати про захист лікарів. Застрахувати їх, забезпечити костюмами, не затримувати передбачені законом трьохсотвідсоткові доплати.
  • Друге. На рівні Президента та Уряду, місцевої влади розробити і затвердити стратегію подальшої боротьби з коронавірусом, розраховану як мінімум на 2021 рік. І має бути чітке розуміння, що епідеміологічні заходи мають здійснюватися без припинення економічної активності. Цю опцію наші "майстри спорту" використали ще весною – передчасно і неефективно.
  • Третє. Ми вимагаємо звіту Кабміну щодо розкрадання антиковідних коштів. Повернути у Фонд боротьби з коронавірусом незаконно вилучені звідти 35 мільярдів. Спрямувати їх на закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарів та усього необхідного для хворих. НАБУ має розслідувати нецільову витрату грошей. Ділки, які вирішили набити кишені та погріти руки на антиковідному фонді – мають сісти на лаву підсудних.
  • Четверте. Слід розривати ланцюги поширення хвороби. Зробити тестування доступним для всіх, а не для тих, хто може за це платити скажені гроші. В першу чергу безшкотовно тестувати лікарів та вчителів.
  • П’яте. Повернути 5 мільярдів, вилучених при секвестрі в освіти. Направити їх на захист дітей та педагогів, на технічне забезпечення дистанційного навчання.
  • Шосте. Уряд зобов’язаний запустити вітчизняні лінії виробництва засобів індивідуального захисту високої якості за максимально низькою ціною. Так як це зараз почав робити "Рошен" з багаторазовими костюмами для медиків. Акції як це робить наша команда, забезпечивши кредит виробникам під півтора відсотка річних.
  • Нарешті у кожній області, місті, громаді слід створити локальний фонд протидії коронавірусу і прийняти відповідні програми, розраховані не менше, ніж на рік. Прикро дивитися, як Офіс Зеленського та його Уряд, з одного боку, та міські голови, з іншого, як ту гарячу картоплину перекидають відповідальність одне на одного", – зазначає лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко також нагадав, що реформа децентралізації дала значний фінансовий ресурс на місця, особливо – мерам Києва, обласних центрів та інших великих міст. Бюджет був збільшений в рази.

"На них теж лежить відповідальність за здоров’я і безпеку громадян. Настав момент жорстко питати і з них, а не валити все тільки на Зеленського", – резюмує Порошенко.

Автор: 

карантин (18172) Порошенко Петро (15171) Європейська Солідарність (1081) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
1 пункт

Ультиматум власти: Порошенко обнародовал план неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса - Цензор.НЕТ 6664
показати весь коментар
13.10.2020 18:49
+32
Ультиматум власти: Порошенко обнародовал план неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса - Цензор.НЕТ 9918
показати весь коментар
13.10.2020 18:51
+30
Ультиматум власти: Порошенко обнародовал план неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса - Цензор.НЕТ 6994
показати весь коментар
13.10.2020 18:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Якщо ти чуєш у кімнаті "пр-р-р" і запахло сірководнем - значить хтось перднув... Якщо ти чуєш слово "нацики" - значить, твій опонент - "лахтинець"... Встановлено життєвим досвідом...
показати весь коментар
17.10.2020 05:58 Відповісти
Ультиматум влади: Порошенко оприлюднив план невідкладних заходів по боротьбі з епідемією коронавірусу - Цензор.НЕТ 1190
показати весь коментар
13.10.2020 19:02 Відповісти
Який вірус? Янелох будує дороги. До цвинтаря.
показати весь коментар
13.10.2020 19:03 Відповісти
Вот Интересная петиция
о назначении Дмитрия Яроша главой ТКГ
https://petition.president.gov.ua/petition/106924?fbclid=IwAR0tX87g77z7wl4Rmo2AK1rF-bdihPq0v1erVFpdgnyZ7IuTHFNd2cfWPUM
показати весь коментар
13.10.2020 19:04 Відповісти
И что?
показати весь коментар
13.10.2020 19:06 Відповісти
Ультиматум влади: Порошенко оприлюднив план невідкладних заходів по боротьбі з епідемією коронавірусу - Цензор.НЕТ 5443
показати весь коментар
13.10.2020 19:05 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2020 19:47 Відповісти
Чоловік побачив рекламу цукерок «Моніка», виробництва фабрики «Рошен»:
- І де ото продають отакі канхвети?
- Тобі не продадуть... Для цього потрібно мать на лобі наклейку "ЗЕ"... А ти, я думаю, такого соромишся і гидуєш...
*
Реклама:
- Купуйте цукерки «Моніка» виробництва фабрики «Рошен» - всередині них - ціла полівітамінна група й незамінні амінокислоти. Під їх дією "вата" в голові повільно трансформується в повноцінний мозок... Деякі доростають до повноцінного "хомо сапієнса"...
показати весь коментар
17.10.2020 05:59 Відповісти
И кто мне скажет, что Зеленский не идёт по граблям Порошенко?

Тот великий имитатор и канализатор тоже когда-то в итоге перехитрил сам себя, добившись того,что большинство украинцев послали его в отставку.
Хитрожопость, обман, некомпетентность и безволие в политике заканчивается плохо.
🤣
показати весь коментар
13.10.2020 19:08 Відповісти
След в след!
показати весь коментар
13.10.2020 19:14 Відповісти
Вам те же же вопросы) Кто такие нацики и каких людей поссорил Порох?)
показати весь коментар
13.10.2020 19:42 Відповісти
А Порошенко тим часом мавпує Юльку:
Вона шкіру підтягла, -і воно собі підрехтувалося
Вона бігає, а пєцо -ліпопластику забобахав

Вона ковіднула- і він собі прильох тиждень на больнічку

Вона- план, а він- "НЄОТЛОЖНИЙ ПЛАН!!!!!
Міг би дресированою свинею в ЦИРКУ працювать, а лізе по свої 5% на вибори))
показати весь коментар
13.10.2020 19:45 Відповісти
Добре. А що Петро зробить якщо не виконають ультиматум? Перестане робити торт "Киъвський" ?
показати весь коментар
13.10.2020 19:08 Відповісти
звісно, ні, це ж бізнес!
обгадиться, як завжди, і заверещить щось про перемогу, але тихенько
показати весь коментар
13.10.2020 20:00 Відповісти
Ну если в Украинской больнице из диабетом , вышел здоровый человек , переболевший ковидом ? Сто плюсов медикам !!! До речі , Трамп теж якось , подозрітєльно швидко одужав .
показати весь коментар
13.10.2020 19:08 Відповісти
Я так понимаю, если бы в Землю врезался огромнейший астероид и уничтожил всё живое, то в Украине виноват был бы всё равно Зеленский.
Не являюсь сторонником Зе, но сопли экс уже изрядно надоели.
показати весь коментар
13.10.2020 19:11 Відповісти
В усіх негараздах зеленої плісняви винен однозначно папередник , тобто барига Порох !!)))
показати весь коментар
13.10.2020 19:53 Відповісти
*
Приходить Порошенко, у магазин господарчих товарів:
- А у вас класичні мишоловки є?
- Є...
- Підберіть мені, з самою сильною пружиною…
Підібрали…
- А додаткові послуги покупцям ви надаєте?
- А що саме ви хочете?
- Щоб ви пофарбували її в чорно-білу смужку...
- Навіщо?!!!...
- А щоб її на фоні клавіатури піаніно не було видно...
показати весь коментар
13.10.2020 20:36 Відповісти
Ультиматум влади: Порошенко оприлюднив план невідкладних заходів у боротьбі з епідемією коронавірусу - Цензор.НЕТ 9534
показати весь коментар
13.10.2020 23:58 Відповісти
Вы неправильно понимаете. ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ПОРОШЕНКО!!!
Во всяком случае, если послушать величайшего лидера современности и его уже немногочисленных, слава Богу, сторонников.
показати весь коментар
13.10.2020 23:39 Відповісти
Тоже"НЕ О ЧЕМ!" (как и 10 шагов "зеленых"), кроме политического пиара и дешевого популизма ничего конкретно действенного! Оба "презика" и бывший и нынешний дилетанты и профаны с БЕЗДАРНЫМИ И НИКЧЕМНЫМИ ПОДЕЛЬНИКАМИ!
показати весь коментар
13.10.2020 19:11 Відповісти
Вы не правы, да они оба с поддельниками , но Порошенко не дилетант а достаточно мощный политик с огромным опытом и международным весом кто бы что не говорил. Несмотря на то что его прездиденство пришлось на тяжелый период - пик путинской власти, он достойно сражался, если бы победил еще немного свою жадность стал бы великим украниским президентом, но что есть то есть. А Зе агент Хремля, даже при тухнущем Хутине и слабом КРемле оно сливает Украину врагу.
показати весь коментар
13.10.2020 19:22 Відповісти
то, что вы выдаете за достоинство :"мощный политик" на самом деле недосраток: "коррупционр-аппаратчик, вор и системный чинуша"! Зе сам по себе не дурак, но не хватает математической и технической хватки, холодного расудка и безжалостной логики! Должность, которую он занимает предполагает быть "гадом и сволосью сейчас" (чтоб достойно оценили потомки, нельзя быть "белым и пушистым" ни для кого), меньше эиоций и дружесеих обязаельств, только четкий расчет и здравая (пессиместическая) оценка, все нужно подвергать сомнению и перепроверять (финансы госудпрства нужно КОНРОЛИРОВАТЬ ЛИЧНО, чтоб понимать кто ворует и халтурит)!
показати весь коментар
13.10.2020 19:48 Відповісти
Тобі з Канади і Казахстану видніше, як кажуть здалека краще видно.
показати весь коментар
13.10.2020 21:47 Відповісти
Я тут уже Максу писав, що в світі є одне "хитре місце", де знаходиться вузол "паралельних світів". Там людина, не встаючи з-за столу, може перенестися в іншу країну. Знаходиться воно у "ВнутріМКАДії". Називається "Лахта"...
показати весь коментар
14.10.2020 04:01 Відповісти
Вы перечисляете качества, которые не свойственны Зеленскому от слова вообще. Он артист, истероид по психотипу, как и вообще артисты, а у них эмоционально-образное мышление и никакого холодного рассудка и логики у него просто не заложено природой.
А руководствуется он только эмоциями, как и положено по его психотипу.
Ну и мышление у него поверхностное, тоже как положено истероидам.
Они хороши на сцене, но в политике и госуправлении такие люди противопоказаны, ничего кроме вреда и хаоса они продуцировать не могут, какими бы благими намерениями они не руководствовались.
Как говорится, не по Сеньке шапка.
показати весь коментар
13.10.2020 23:47 Відповісти
Похоже вы поверхностно разбираетесь в психотипах, это уровень постсоветского школьного психолога, который учился по книгам Личко, а не современного психотерпаевта.. Я приведу один единственный пример, по поводу истероидов.

В повестях великиого, но страшного писателя Шаламова, описывается один из самых ужасных периодов ГУЛАГА зима 37-38 годов, когда в ледяных лагерях КОлымы было гораздо больше зеков, чем еды в. Там такой кошмар описан в документально-художественном стиле, что иногда читать невозможно вплоть до каннибализма доходили. Полный беспредел.

И в этом беспределе власть захватили и удерживали блатные, причем Шаламов описывает их главарей, как истероидов, и подчеркивает, что именно истерические качества помогали главарям управлять в этой ужасной людоедской игре на выживание. Известно, что из истероидов выходят отличные лидеры, способные эффективно управлять, поэтому аргумент что Зе - истреоид это вообще ни о чем, да и истероид ли он большой вопрос. Если вернуться к вашему Личкко мне Зе всегда казался эпилептоидом, да и кто его знал описывали его, как авторитарного эпилептоида.
показати весь коментар
14.10.2020 07:51 Відповісти
Шаламова я тоже читала.
В своих заключениях я руководствуюсь не только работами Личко, с которыми, естественно, знакома.
Но я вообще-то психиатр и в том, что пишу, разбираюсь.
Что касается психопатов, то все вожди всяких революций как правило принадлежат к этому типу личностей.
А среди истероидов есть сильный тип и слабый тип, Зеленский относится к слабому типу, поэтому из него никакой авторитарный лидер никогда не получится, он способен только продуцировать хаос.
А в связи с поверхностностью мышления полез в ту сферу, в которой вообще не разбирается, вы послушайте, что он говорил в начале своего президентства, это же всё сплошная маниловщина, но он по своей ограниченности, видимо, верил, что сможет сделать всё, что наобещал своим легковерным избирателям.
показати весь коментар
14.10.2020 16:01 Відповісти
Котакбас! Котакты жеме!...
показати весь коментар
14.10.2020 04:02 Відповісти
Мені просто цікаво, ви оце як професіонал в галузі управління написали, чи просто так?
показати весь коментар
13.10.2020 19:41 Відповісти
Аби потриндіть... Черговий "Ігор Л"...
показати весь коментар
13.10.2020 20:38 Відповісти
Якось здається, якщо то не сам вічний полковник, то, принаймні, його тінь. Нема часу аналізувати стилістику статей і дописи тут. Але побіжно, і без претензій на точність, мені ввижається певна схожість.
показати весь коментар
13.10.2020 21:07 Відповісти
Та я це запідозрив ще років зо три тому... У мене звичка професійна тримать великі масиви інформації в голові, аналізувать і співставлять... Буває, згадую, хто що писав тут по два-три роки тому...
показати весь коментар
13.10.2020 22:02 Відповісти
Ну вот опять! Критика Зеленского от Порошенко справедлива, но чья бы уж корова мычала…
показати весь коментар
13.10.2020 19:13 Відповісти
Подняться можно разными способами.
Один из них - опустив оппонента.
показати весь коментар
13.10.2020 19:15 Відповісти
"Корова Порошенко" не мычала, а делом занималась. У ТОП команды Пороха мозги варят у всех. К тому же это совсем не та партия, что была ранее со всяким хламом. Остались одни идейные и примкнули к ним настоящие патриоты с высокими моральными устоями. Надеюсь ты это подметил.
показати весь коментар
13.10.2020 19:27 Відповісти
а как бы вонял "квартальный скунс" случисть такое за правления Петра? наверное даже б в мацкве рукоплескали кловану не исключено и в Юрмале
показати весь коментар
13.10.2020 20:09 Відповісти
Це точно... Таке поле для діяльності "95 кварталу", маса тем для сарказму і знущань, і ніякої можливості показать це на сцені - "хазяїн" не зрозуміє...
показати весь коментар
13.10.2020 20:41 Відповісти
Лучше порох в пороховницах чем вазелин в ягодицах . Хотя зебуины говорят что без вазелина на бутылку садится неприятно
показати весь коментар
13.10.2020 19:14 Відповісти
троха прекрасногоУльтиматум влади: Порошенко оприлюднив план невідкладних заходів по боротьбі з епідемією коронавірусу - Цензор.НЕТ 9783
показати весь коментар
13.10.2020 19:15 Відповісти
Круті агітатори у зеленої плісняви !!)))
показати весь коментар
13.10.2020 19:35 Відповісти
У нас в президентах распухают,а не в президентах худеют,как видно. "Хлебное место" судя по всему. Но это чисто в порядке наблюдения,безотносительно к сказанным правильным вещам о зелеублюдках.)
показати весь коментар
13.10.2020 19:18 Відповісти
Вне зависимости от того - в каком именно направлении движется социум: развивается или наоборот деградирует - цель процесса всегда сводится к пересмотру действующего общественного договора. И в свете данного тезиса возникают вопросы: какие же цели ставит перед собой Зе-режим и есть ли отличия между ним и предыдущими клептократическими режимами Януковича и Порошенко?

При смене руководителя какие-то перемены происходят всегда, однако каких-то кардинальных перемен, произошедших при Зеленском не заметно ни при поверхностном взгляде, ни даже при тщательном рассмотрении. Хотя таких возможностей для кардинальных перемен, которые избиратели предоставили ВАЗу - не было ни у кого из прежних Президентов. И, таким образом, мы приходим к выводу, что плохому танцору в политике иногда мешают не яйца, а как раз "отсутствие яиц".

Как и при прежних режимах, Зе-машинисты пытаются убедить "пассажиров" в том, что страна развивается, а не деградирует, то есть мы движемся якобы в правильном направлении. Просто не так быстро, как хотелось бы Зе-машинистам.
На самом деле что Кучма, что Ющенко, что Янукович, что Порошенко, а теперь и Зеленский - все хотели управлять Украиной самостоятельно, однако не обладали для этого необходимыми качествами.

Наши руководители по своим руководящим ТТХ подобны страусам - по всем признакам вроде как птицы, но летать нихуя не способны.
Что сказать по поводу тезисов о движении страны в якобы правильном направлении и о том, что надо еще чуть-чуть потерпеть? Вообще-то это голимая туфта, поэтому всякого, кто такие слова произносит, следует ******* ссанными тапками.

А если вам самому хоть на секунду померещилось, что страна развивается, а не деградирует, то можете сразу звонить в поликлинику, чтобы записаться на прием к окулисту. Пусть он выпишет вам какие-нибудь хитрые таблетки для улучшения зрения, потому что не замечать очевидного могут только слепцы. Ну, или хронические идиоты. Но в таком случае медицина уже бессильна…
Возвращаясь к вопросу мотиваций и поведения избирателей, замечу, что нельзя обвинять граждан в том, что они хотели, как лучше, а вышло только хуже, потому что Вова Зеленский жиденько так обхезался, сев не в свои сани.

Поверьте мне на слово, что другие народы ничем не лучше украинцев, достаточно посмотреть на Штаты, где сейчас сражаются два дурака - пара: Трамп и Байден.

Украине не везет ни с народом, а именно с руководством. И с Зе-командой в том числе, члены которой в своем большинстве оказались таким же говном, как и все их папередники.
https://oko.cn.ua/blackzone/polit-imho/fenomen-goloborodka-ch-3/
показати весь коментар
13.10.2020 19:23 Відповісти
В спам вали, бот ЗЕбильный
показати весь коментар
13.10.2020 19:29 Відповісти
Всё равно народ не будет больше выбирать оффшорников и схемачей из старой системы.
показати весь коментар
13.10.2020 19:23 Відповісти
"Мудрий народ" обере гідних себе зажопінців, здійсниться твоя мрія !!!))
показати весь коментар
13.10.2020 19:33 Відповісти
Твоя мечта в том, чтобы ребята от старой системы - бойки, медведчуки, тимошенки, порошенки и тд - избирались вечно и сохраняли награбленное в комфортных условиях, радуясь поддержке таких лохов как ты?
показати весь коментар
13.10.2020 19:54 Відповісти
Ну ти алень однака!!!))
показати весь коментар
13.10.2020 19:56 Відповісти
Скинул конечно Петро знатно! Фитнес-тренера заморского выписал себе что ли? Респект, однозначно! Но надо ещё каким нибудь штуковинам обучиться. Фокусы научился бы показывать, что ли... Татуху патриотичную набил на всю спину... А то ведь одним похудением 15% с мёртвой точки не сдвинешь!
показати весь коментар
13.10.2020 19:24 Відповісти
Охолонь,вибере лохторат зажопінців , здійсниться твоя мрія !!)))
показати весь коментар
13.10.2020 19:30 Відповісти
Если получим второй тур- Порошенко vs Зажопинци, я бы скорее всего поставил 100грн. на победу зажопинцев. Просто потому, что ваты в Украине больше, чем порохоботов. А другие голосовать за такое не пойдут.
показати весь коментар
13.10.2020 19:40 Відповісти
А я про що??)))
показати весь коментар
13.10.2020 19:47 Відповісти
Выходит, что всё понимаете и всё равно будете тянуть Петра во второй тур, подыгрывая зажопинцам? Так кто тут тогда пятая колонна?))
показати весь коментар
13.10.2020 19:54 Відповісти
Що між зеленою пліснявою та зажопінцями велика різниця ??? Чи за кого ти мазу тягнешь ??)))
показати весь коментар
13.10.2020 19:58 Відповісти
Сейчас рано определяться. Я вообще холоден к персоналиям. Меня интересует лишь стратегия развития государства. А для принятия верного решения в таком деле нужно сопоставлять много разных факторов. И желательно уже ближе к самим выборам.
Определяющим фактором на следующих выборах будет то, станет ли зеленский баллотироваться во второй раз и с каким рейтингом подойдёт к 2024-ому. На сегодняшний день очевидно, что если он пойдёт на выборы, снова будет во втором туре... Кто будет соперником большой вопрос... Короче слишком много если.
показати весь коментар
13.10.2020 20:15 Відповісти
Гадаю що головні гравці не зміняться і в Бубочки рейтінг ще просяде, тому вважаю що визначитись можливо!! Політсили лишаться ті самі , можливо зміняться лише іх обличчя !!))
показати весь коментар
13.10.2020 20:30 Відповісти
Вот я и определяюсь пока методом исключения. На местных точно не буду голосовать за Зе-команду, ЕС и ОПЗЖ... Хотя на местных политический окрас дело третье. Получит громада оппозиционный к центральной власти совет или мера, и потом можно как Львов мусором захлебнуться.))) короче, такое...
показати весь коментар
13.10.2020 20:42 Відповісти
Рояля точно не будет.
показати весь коментар
13.10.2020 19:48 Відповісти
Ну и напрасно! Как показали прошлые выборы, плебс любит шоу. Не нра рояль, можно бандуру освоить например. Прикинь, видосик на цензоре- сидит Пётр у себя в саду в имении на плетёном креслице, рядом Марина... И он такой на бандуре красиво- "Ой чий то кінь стооооїть? Що сива гривонькааааа!". Класс. Я бы даже слегка пристыдился за весь свой троллинг в его адрес. Но только слегка.
показати весь коментар
13.10.2020 20:01 Відповісти
Лохторат обирав Голобородька , а отримав зелену Бубочку , проте не баригу Петю !!)))
показати весь коментар
13.10.2020 20:06 Відповісти
Не путай актеришку и Политика.
показати весь коментар
13.10.2020 20:09 Відповісти
Одному мені зараз було би набагато спокійніше як би Пороx був Президентом?
показати весь коментар
13.10.2020 19:37 Відповісти
Не. Социология говорит, что ещё где-то 15%.
показати весь коментар
13.10.2020 19:42 Відповісти
Ааа, це та яку можна легко замовити? Знаю знаю
показати весь коментар
13.10.2020 19:57 Відповісти
Соціологи ,як і журнаГлисти продажні потвори !!)))
показати весь коментар
13.10.2020 19:59 Відповісти
соціологам дійсно не можна вірити.останні вибори до ВР (торік): 25 : 450 = 5,5%
показати весь коментар
13.10.2020 20:59 Відповісти
Порошенко обнародовал план неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса
Ультиматум влади: Порошенко оприлюднив план невідкладних заходів по боротьбі з епідемією коронавірусу - Цензор.НЕТ 3523
судя по выражению его лица борьба с эпидемией коронавируса внушает ему такой же оптимизм как в своё время борьба с пуйловой ордой
показати весь коментар
13.10.2020 19:41 Відповісти
При Брежневе тоже.
показати весь коментар
13.10.2020 19:58 Відповісти
Йди Леоніда Ілліча відкопувати !!))
показати весь коментар
13.10.2020 20:03 Відповісти
При Петі я був на 6 років молодший. Ото часи були...
показати весь коментар
13.10.2020 20:03 Відповісти
Що ,в дітячий садок ,мамка водила ??))
показати весь коментар
13.10.2020 20:04 Відповісти
А що то з гетьманом .Воно якесь неживе.
показати весь коментар
13.10.2020 20:09 Відповісти
Бо за Україну так переживає )
показати весь коментар
13.10.2020 20:12 Відповісти
Певна річ ,що не за Московію !!))
показати весь коментар
13.10.2020 20:17 Відповісти
Зашился.
показати весь коментар
13.10.2020 22:37 Відповісти
Якраз вчасно Гетьман повернувся, бо завтра і велике свято і великий день для всієї України.
показати весь коментар
13.10.2020 20:10 Відповісти
кто же сам себя посадит, петя??????????????????? ты же этого тоже не сделал.
показати весь коментар
13.10.2020 20:10 Відповісти
на то он и святой петр, шобы платить за все не из своего кармана
показати весь коментар
13.10.2020 20:23 Відповісти
Вот вот начнется мор зесрани,т к она не только нищебродна,но и тупа,как и зежаба)))
показати весь коментар
13.10.2020 20:32 Відповісти
Слава Україні! Петро Олексійович ви нам потрібні здорові.
показати весь коментар
13.10.2020 20:40 Відповісти
Це - горохом об стінку. Тільки взбісяться від цих пропозицій, мовляв Порошенко себе за президента вважає.
показати весь коментар
13.10.2020 21:04 Відповісти
Это Ваша медицинская реформа в действии, пане Порошенко!
Нужно было больше о народе думать, а не бабки по офшорам тырить.
показати весь коментар
13.10.2020 21:23 Відповісти
За сутки выздоровели 2 152 пациента, всего с начала пандемии - 116 562 человека. В течение минувших суток умерли 107 ранее заболевших, всего с начала пандемии - 5 122 человек. Смертность 5% . Никто не знает сколько из ныне заболевших умрет . Даже наш министр который утверждает что у нас одна из самых низких смертностей . И чтобы не стать каждым 5 из 100, или 1 из 20, берегите себя, носите маски, соблюдайте дистанцию, и не станете этим 5 из ста.
показати весь коментар
13.10.2020 21:51 Відповісти
Ультиматум влади: Порошенко оприлюднив план невідкладних заходів по боротьбі з епідемією коронавірусу - Цензор.НЕТ 7653
показати весь коментар
13.10.2020 22:10 Відповісти
Ультиматум влади: Порошенко оприлюднив план невідкладних заходів по боротьбі з епідемією коронавірусу - Цензор.НЕТ 8433
показати весь коментар
13.10.2020 22:14 Відповісти
Я хоть и не фанат шоколадного патриота панамы, но тут с ним согласен, по всем пунктам.
показати весь коментар
14.10.2020 03:44 Відповісти
З Днем захисника України! Вітаю, друзі! ЗЕ ПНХ!
показати весь коментар
14.10.2020 12:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 