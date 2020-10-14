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Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю. ВIДЕО

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав українців із Днем захисника України.

Петро Порошенко записав відеопривітання з Днем захисника України, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогі співвітчизники!

"Зродились ми великої години з пожеж війни, із полум’я вогнів.." Тому День захисника України для нас – одне з найбільших свят. А чому воно припадає саме на 14 жовтня, всі наші люди прекрасно розуміють.

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Україна – країна героїв. Яким ми з вами зобов’язані незалежністю. Героїв різних поколінь і епох, різного віку і статі. Княжа дружина і козаки-запорожці. Армія УНР і УПА. Українці, які захищали Вітчизну від Леніна і Троцького, Гітлера і Сталіна. І які боронять її зараз від Путіна.

Міцний духом народ призупинив російську агресію. Армія стала підготовленою, впевненою і сильною. Захисники державності не дадуть перейти червоні лінії. Бо ці червоні лінії того ж кольору, що кров тисяч захисників Україні, які загинули, боронячи Вітчизну.

Верховний Головнокомандувач каже, що у своїй голові війну вже завершив. Це було би добре, навіть чудово… Якби те ж саме відбулося і в голові Верховного Головнокомандувача країни-агресора.

І дуже дивно, що в проекті бюджету на наступний рік витрати на армію зменшуються. Вперше з часів Януковича. Зірване виконання державного оборонного замовлення на поточний рік. Згортаються успішні реформи з речового забезпечення та харчування. На паузі – житлова програма для військових. Добудовують лише те, що заклала ще наша команда, а нової програми навіть не проектують.

Рішення про підвищення зарплат для військових востаннє ухвалювалося на початку 2019 року, ще за попереднього Президента. Ми це, до речі, робили регулярно. А тепер грошове забезпечення практично заморожено, і про плани його збільшення нічого не відомо. Мабуть, військова таємниця.

Стали забувати, що головна людина в армії – це солдат, воїн. І головне, до речі, не гроші, а ставлення. Навіть без сучасної військової оптики, неозброєним оком видно, що армія для влади, на жаль, більше не пріоритет. Слова можновладці в основному говорять правильні, але люди відчувають фальш. І коли ці слова формально теплі, від них все одно віє байдужістю.

Та з якою б прохолодою влада не ставилася до військових та ветеранів, як би вона не випихувала армію на периферію громадської думки, народ шанує і поважає свою армію. Ми з вами пишаємося нею. Саме Збройні Сили мають найвищий авторитет у суспільстві. Вищий, ніж у будь-кого з президентів.

Будьмо оптимістами! Те, що зараз відбувається з нашою країною, забутою радянською мовою зветься "временные трудности", і ми їх обов’язково подолаємо! Бо ми сильні і ми переможемо.

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Ми нічого не хочемо більше, ніж миру. Але більшість з нас розуміє, що дипломатія може бути успішною, лише коли вона спирається на сильну армію. "Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець – той здобуває світ". І мир.

Вітаю зі святом наших воїнів! В першу чергу тих, хто несе службу на передовій, в зоні Операції об’єднаних сил.

Слова подяки пожежникам, які приборкали вогонь на Луганщині.

Окремо вітаю наших лікарів. Вони, попри неспроможність та недієздатність влади, захищають Україну від коронавірусу. Вони ризикують своїми життями, як і військові на фронті.

Вітаю всіх українців з Днем захисника України!

З Днем УПА!

З Днем козацької слави! І з Днем Покрови.

Слава захисникам!

Слава Україні!" - заявив Порошенко.

Автор: 

привітання (730) Порошенко Петро (15171) День захисників і захисниць України (157)


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Топ коментарі
+69
Приєднуюсь до привітань!
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14.10.2020 09:58
+58
Порошенко поздравил защитников нашего государства: Украина - страна героев, которым мы обязаны независимостью - Цензор.НЕТ 8359
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14.10.2020 10:00
+51
Дякую Вам за привітання пане Президенте!
Завдяки Вам в нас є це свято!
Слава Україні!!!!!
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14.10.2020 10:00
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Подписываюсь под каждым словом шоколада, а чтобы его слова совпадали с его делами, надо было обрубать ему руки, его дела полностью уничтожили демократические силы Украины и усилили агентов кремля в лице мертвечука, сейчас мы видим катастрофическое состояние проукраинских сил, благодаря предательской риторике 8% шоколада, что дальше, ждать мессию, или украинцы возьмут судьбу своих детей в свои руки?
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14.10.2020 11:13 Відповісти
Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю - Цензор.НЕТ 4000
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14.10.2020 11:14 Відповісти
Мій Президент!
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14.10.2020 11:20 Відповісти
Як що судити з дописів бригади зеботів, то доречним є ось це...

Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю - Цензор.НЕТ 7996
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14.10.2020 11:23 Відповісти
А в селах нет порохоботов. Там всегда надо работать
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14.10.2020 11:27 Відповісти
Апологети Зеленського, свідомі чи проплачені, не важливо, своіми безпідставними та погано аргументованими, не правдивими нападками на Президента Порошенко, ніяк не впливають на суспільну думку, зате надзвичайно яскраво підкреслюють неспроможність Зеленського як дипломата, Головнокомандувача та керівника в порівнчнні з Порошенко.
А Зеленський, зайвий раз демонструє що він зовсім не великого розуму людина. Досі нападати на папередників, вони то минуле. Прийшов час звітувати за власні досягнення. А іх нема, ба все навпаки. Не залишається нічого іншого, як звинувачувати Порошенко, тим самим підкреслюючи власну нікчемність. Краще б мовчав, виглядав би краще
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14.10.2020 11:26 Відповісти
А где самый известный Минаметчик всех времен и наридов?
Почему его никогда не видно на шествиях ветеранов Российско-Украинской войны?
Не хочет встречаться со своими боевыми побратимами?
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14.10.2020 11:26 Відповісти
Помер ветеран АТО Микитенко, який вчинив акт самоспалення в знак протесту проти політики зежаби -наслаждайся ,зеголосилка...именно это и есть "достижение" вашего преза-предателя и идиота
Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю - Цензор.НЕТ 8315

Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю - Цензор.НЕТ 1616
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14.10.2020 11:40 Відповісти
Вічеа слава герою, вічна ганьба говнокомандувачу
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14.10.2020 11:46 Відповісти
Сумно і боляче ...😪😪😪
Світла пам'ять Герою Украіни !!
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14.10.2020 11:48 Відповісти
І ніде в пресі про це не говорять.
Даремно він так вчинив.
Краще би взяв автомат і стрельнув якусь проросіску погань.
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14.10.2020 15:32 Відповісти
Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю - Цензор.НЕТ 4850Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю - Цензор.НЕТ 5290
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14.10.2020 11:42 Відповісти
Гетьман! Повертайся!
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14.10.2020 11:45 Відповісти
А где спасибо гарбатому?
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14.10.2020 11:47 Відповісти
не опублікує..
Не сумнівайтесь у симпатіях !!)))
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14.10.2020 11:50 Відповісти
Українці в Україні і за її межами, громадяни України! Вітаю Вас з Днем Захисника Вітчизни з святом Пресвятої Богородиці! Покровительки Українського Козацтва!!! Слава Україні!!!
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14.10.2020 12:00 Відповісти
Героям слава!!!

Смерть ворогам!!!
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14.10.2020 12:07 Відповісти
Зрадників на палю ,а іграшки на ялинку !!))
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14.10.2020 12:32 Відповісти
А петька постарел как резко - просто дедушка "под 70".
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14.10.2020 12:13 Відповісти
А ботоксный все молодеет, в бункере хороший климат, ага)
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14.10.2020 12:15 Відповісти
альфа-самец ёпта ))

Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю - Цензор.НЕТ 7718
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14.10.2020 18:07 Відповісти
и Жуля Капительман помолодела на 30 лет после болезни!
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14.10.2020 23:06 Відповісти
Который именно?! Там же этих пукиных несколько штук двойников-тройников.))
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14.10.2020 12:23 Відповісти
Опять ватку коряжит. Удивительная способность Порошенко вызывать попоболь у недругов Украины.
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14.10.2020 12:57 Відповісти
ДЯКУЮ,пане ПРЕЗИДЕНТЕ!!горджуся,що в мене був такий Президент.єдиний,за всю історію Незалежності
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14.10.2020 14:00 Відповісти
Вiрю,що ще буде!!!
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14.10.2020 20:47 Відповісти
Обов"язково!!! 😊 🤝
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16.10.2020 12:53 Відповісти
Постарел,однако
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14.10.2020 14:41 Відповісти
Пора Потроху в тюрьму, пора. Достал уже всех своими пустыми воплями.
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14.10.2020 14:56 Відповісти
Сучийпотрох пока играет роль президента.
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14.10.2020 17:13 Відповісти
Якщо ЕС хоче вийти на перше місце в електоральних рейтингах, мусить позбавитись токсичного олігарха Порошенко.
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14.10.2020 15:15 Відповісти
Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю - Цензор.НЕТ 8078
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14.10.2020 15:31 Відповісти
Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю - Цензор.НЕТ 8273
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14.10.2020 18:05 Відповісти
Як би ще у цьому році (2020) Порох зайняв місце клоуна це біла б дуже гарна подія
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14.10.2020 23:02 Відповісти
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