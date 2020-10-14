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Посольство США привітало українських військових з Днем захисника України: Сполучені Штати є і будуть вашим непорушним партнером. ВIДЕО

Сполучені Штати Америки вітають українських військовослужбовців з Днем захисника України і шанують пам'ять загиблих під час російської агресії.

Про це йдеться в привітанні аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт, розміщеному у фейсбуці посольства України в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми віддаємо честь чоловікам і жінкам, які продовжують самовіддано докладати зусиль до захисту євроатлантичного курсу України, а також її кордонів в умовах безперервної російської агресії. Ми вітаємо захисників України. Дякуємо їм за самопожертву і за те, що зазнають ризику щодня", - йдеться в привітанні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю. ВIДЕО

Також Стюарт зазначила, що коли заступник державного секретаря США Стівен Біген і державний секретар США Майкл Помпео приїжджали в Україну, вони відвідували меморіали загиблим солдатам, "тому що саме солдати, пожертвувавши собою, допомогли захистити демократію, суверенітет і територіальну цілісність України" під час російської агресії.

"У День захисника України і щодня ми вшановуємо пам'ять відважних українців, які віддали свої життя, щоб захистити свою країну", - наголосила вона.

Також дивіться: Зеленський ушанував пам'ять воїнів, загиблих за незалежність України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Стюарт також додала, звертаючись до українських військовослужбовців, що США "є і будуть вашим непорушним партнером".

Автор: 

привітання (730) США (22769) День захисників і захисниць України (157)


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Топ коментарі
+25
Солдати жертвували, але президентом обрали знайоме кловунське обличчя.
Яка іронія...
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14.10.2020 11:00
+25
Посольство США привітало українських військових з Днем захисника України: Сполучені Штати є і будуть вашим непорушним партнером - Цензор.НЕТ 7771
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14.10.2020 11:21
+22
Зараз нашим військовим потрібна велика підтримка.
Бо про них забули.
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14.10.2020 11:01
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Солдати жертвували, але президентом обрали знайоме кловунське обличчя.
Яка іронія...
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14.10.2020 11:00 Відповісти
Зараз нашим військовим потрібна велика підтримка.
Бо про них забули.
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14.10.2020 11:01 Відповісти
Менша частина нації не дає більшій припасти до москальського чобота.
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14.10.2020 12:22 Відповісти
Посольство США поздравило украинских военных с Днем защитника Украины: Соединенные Штаты являются и будут вашим нерушимым партнером - Цензор.НЕТ 4538Посольство США поздравило украинских военных с Днем защитника Украины: Соединенные Штаты являются и будут вашим нерушимым партнером - Цензор.НЕТ 6416
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14.10.2020 11:04 Відповісти
ЖОППОБЛОК-на дерьмо исходит.
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14.10.2020 11:04 Відповісти
нехай він себе в сраку поцілує
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14.10.2020 12:24 Відповісти
Порошенко продал Украину американцам.
Ольга *********.2014 год.
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14.10.2020 11:09 Відповісти
Аби ж то.
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14.10.2020 13:47 Відповісти
твоя присутність на форумі.
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14.10.2020 11:13 Відповісти
Кто еще не стучал сегодня по твоей бестолковке?😂🌷
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14.10.2020 11:17 Відповісти
Вітаю тебе і всю ватяну нечість з Днем УПА !
Смерть ворогам !
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14.10.2020 11:18 Відповісти
Посольство США привітало українських військових з Днем захисника України: Сполучені Штати є і будуть вашим непорушним партнером - Цензор.НЕТ 7771
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14.10.2020 11:21 Відповісти
А-тя-тя! Ось і бавовняний камінг-аут.
Бо для українця США та ґамериканці - це дружня країна і добрі приятелі.
І лише кацапів та бавовну АШ ТРІСЬОТ від "праклятих піндосов".
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14.10.2020 11:26 Відповісти
Не треба трьохсот. Вистачить двухсот.)
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14.10.2020 12:19 Відповісти
Мавзолейные Крысы плешивого КГБиста,вы где?Армению защищаете?Или Белорусь?
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14.10.2020 11:11 Відповісти
Посольство США привітало українських військових з Днем захисника України: Сполучені Штати є і будуть вашим непорушним партнером - Цензор.НЕТ 8059 https://censor.net/ru/user/475963 отметился, как мог.
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14.10.2020 11:12 Відповісти
...а Мог был полным мудаком и ватаном
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14.10.2020 12:13 Відповісти
А что Беларусь?
быдло топчется по улицам требуя поменять хазяина либо ну курицу, лояльную х.йлу, либо на ФСБ-го агента, прямого подчинённого х.йла...
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14.10.2020 11:17 Відповісти
Коктейли Молотова сожгли возле МВД...сгорело 2 машины...это называется ПОЧАЛОСЯ...
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14.10.2020 11:18 Відповісти
Рос. - мужчина, біл. - мужчына, укр. - чоловік.
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14.10.2020 11:22 Відповісти
Приєднуюсь ! Усім воїнам, захисникам України вітання! Низький уклін загинувшим !
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14.10.2020 11:12 Відповісти
Прислали видео из Крыма.
Симферополь.городская поликлиника №3.Очередь боольше чем в Мавзолей.... Народ у дверей спрашивает,дали 8 миллиардов на лечение,где они? Ждите карман шире,Путлер догонит и еще раз даст....
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14.10.2020 11:16 Відповісти
З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ!
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14.10.2020 11:16 Відповісти
Павло..ти не в темі...прідри очі
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14.10.2020 11:20 Відповісти
Оно видал сасун.
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14.10.2020 11:35 Відповісти
Спасибо американцам за поздравление, уважение и поддержку.
Красивая женщина полковник, просто, четко, красиво и душевно всё сказала.
Зеля по сравнению с этой женщиной - пигмей во всех смыслах.
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14.10.2020 11:21 Відповісти
США выиграли битву с Гитлером и Императорской Японией в 1945 году...что выиграла РАБссия неизвестно до сих пор.....
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14.10.2020 11:24 Відповісти
Поэтому все архивы засекречены потому что там не история а сплошные преступления.
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14.10.2020 16:53 Відповісти
Особенно много смогли бы рассказать о "героических" деяниях советских органов в годы войны архивы Отдельной дивизии особого назначения им. Дзержинского, в составе которой было 3,5 тысячи доблестных воинов-чекисты, владевших немецким языком:

их переодевали в немецкую форму, забрасывали опергруппами на оккупированную территорию, где они под видом немцев зверски убивали советских мирных граждан и сжигали деревни в тех районах, где население не оказывало активной поддержки советским партизанам. Совершалось это беспрецедентное в истории войн подлое зверство(убийство своих же соотечественников из числа мирных житлей) с целью спровоцировать среди советских жителей антинемецкие настроения.
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15.10.2020 04:24 Відповісти
Та сторона, ополченцы, повстанцы...
Какая Раша?
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14.10.2020 11:24 Відповісти
Ви можете собі уявити щоб Маша Захарова поздоровила українців нашою мовою? От і я ні. Тож дякуємо Дяді Сему, а москаляку на гіляку
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14.10.2020 11:26 Відповісти
Ну и что из этого сверхестественного, обычная процедура протухшей местами организации ,нуждающейся в радикальных преобразованиях
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14.10.2020 11:52 Відповісти
Быдло Путлерское уже ничего не спасет....Мавзолей тянет на ДНО РАБссию...вонючку... И это есть Харашьо...
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14.10.2020 11:32 Відповісти
Пані Стюарт знає українську краще, аніж більшість наших політиків та чиновників...
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14.10.2020 11:42 Відповісти
Респект вам фрєнди ! А амбасада расеі поздоровило ??
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14.10.2020 11:53 Відповісти
Офіційною датою створення УПА вважається 14 жовтня 1942 року.
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14.10.2020 11:56 Відповісти
В ситуації, в якій опинилися Вірменія, Білорусь, Молдова з Придністров"ям, Донбас, Сирія, Абхазія, країни середньої Азії з їх Бердимухамедовими - це свідчить, що кацапи зовсім безпантові і краще дружити і співпрацювати з решти, нормального Світу.....

США, Канада, Британія, ЄС.... Тільки у цю сторону дивитися, прямувати і обєднюватися......Третього не дано....
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14.10.2020 11:59 Відповісти
Посольство США привітало українських військових з Днем захисника України: Сполучені Штати є і будуть вашим непорушним партнером - Цензор.НЕТ 427

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Посольство США привітало українських військових з Днем захисника України: Сполучені Штати є і будуть вашим непорушним партнером - Цензор.НЕТ 6615 ..
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14.10.2020 12:31 Відповісти
Посольство США привітало українських військових з Днем захисника України: Сполучені Штати є і будуть вашим непорушним партнером - Цензор.НЕТ 2528
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14.10.2020 13:40 Відповісти
Дякую.
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14.10.2020 13:48 Відповісти
Хіба між партнерами бувають візи ? Віза це ж ознака ворожості і недовіри між країнами , або звичайне гендлярство (Єгипецька віза)😁
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14.10.2020 14:30 Відповісти
Ну если "партнеры" норовят припереться к вам в дом и остаться там жить за ваш счет, то вы тоже визы введете )))
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14.10.2020 16:38 Відповісти
Нам надо всячески укреплять доверие и дружбу с США. Это залог нашей безопасности! Спасибо им за помощь и поддержку!
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14.10.2020 15:57 Відповісти
сша поблагодарили украинских солдат, что они умирают за курс в нато. Я думаю - это высокая степень партнерства
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14.10.2020 18:59 Відповісти
настоящая полковница.
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14.10.2020 20:49 Відповісти
Чому Цензор мовчить про статтю в Нью Йорк Таймс про Байдена?
https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/
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14.10.2020 23:12 Відповісти
 
 