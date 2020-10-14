Посольство США привітало українських військових з Днем захисника України: Сполучені Штати є і будуть вашим непорушним партнером. ВIДЕО

Сполучені Штати Америки вітають українських військовослужбовців з Днем захисника України і шанують пам'ять загиблих під час російської агресії.

Про це йдеться в привітанні аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт, розміщеному у фейсбуці посольства України в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми віддаємо честь чоловікам і жінкам, які продовжують самовіддано докладати зусиль до захисту євроатлантичного курсу України, а також її кордонів в умовах безперервної російської агресії. Ми вітаємо захисників України. Дякуємо їм за самопожертву і за те, що зазнають ризику щодня", - йдеться в привітанні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю. ВIДЕО

Також Стюарт зазначила, що коли заступник державного секретаря США Стівен Біген і державний секретар США Майкл Помпео приїжджали в Україну, вони відвідували меморіали загиблим солдатам, "тому що саме солдати, пожертвувавши собою, допомогли захистити демократію, суверенітет і територіальну цілісність України" під час російської агресії.

"У День захисника України і щодня ми вшановуємо пам'ять відважних українців, які віддали свої життя, щоб захистити свою країну", - наголосила вона.

Також дивіться: Зеленський ушанував пам'ять воїнів, загиблих за незалежність України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Стюарт також додала, звертаючись до українських військовослужбовців, що США "є і будуть вашим непорушним партнером".