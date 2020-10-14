Посольство США привітало українських військових з Днем захисника України: Сполучені Штати є і будуть вашим непорушним партнером. ВIДЕО
Сполучені Штати Америки вітають українських військовослужбовців з Днем захисника України і шанують пам'ять загиблих під час російської агресії.
Про це йдеться в привітанні аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт, розміщеному у фейсбуці посольства України в середу, передає Цензор.НЕТ.
"Ми віддаємо честь чоловікам і жінкам, які продовжують самовіддано докладати зусиль до захисту євроатлантичного курсу України, а також її кордонів в умовах безперервної російської агресії. Ми вітаємо захисників України. Дякуємо їм за самопожертву і за те, що зазнають ризику щодня", - йдеться в привітанні.
Також Стюарт зазначила, що коли заступник державного секретаря США Стівен Біген і державний секретар США Майкл Помпео приїжджали в Україну, вони відвідували меморіали загиблим солдатам, "тому що саме солдати, пожертвувавши собою, допомогли захистити демократію, суверенітет і територіальну цілісність України" під час російської агресії.
"У День захисника України і щодня ми вшановуємо пам'ять відважних українців, які віддали свої життя, щоб захистити свою країну", - наголосила вона.
Стюарт також додала, звертаючись до українських військовослужбовців, що США "є і будуть вашим непорушним партнером".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Яка іронія...
Бо про них забули.
Ольга *********.2014 год.
Смерть ворогам !
Бо для українця США та ґамериканці - це дружня країна і добрі приятелі.
І лише кацапів та бавовну АШ ТРІСЬОТ від "праклятих піндосов".
быдло топчется по улицам требуя поменять хазяина либо ну курицу, лояльную х.йлу, либо на ФСБ-го агента, прямого подчинённого х.йла...
Симферополь.городская поликлиника №3.Очередь боольше чем в Мавзолей.... Народ у дверей спрашивает,дали 8 миллиардов на лечение,где они? Ждите карман шире,Путлер догонит и еще раз даст....
Красивая женщина полковник, просто, четко, красиво и душевно всё сказала.
Зеля по сравнению с этой женщиной - пигмей во всех смыслах.
их переодевали в немецкую форму, забрасывали опергруппами на оккупированную территорию, где они под видом немцев зверски убивали советских мирных граждан и сжигали деревни в тех районах, где население не оказывало активной поддержки советским партизанам. Совершалось это беспрецедентное в истории войн подлое зверство(убийство своих же соотечественников из числа мирных житлей) с целью спровоцировать среди советских жителей антинемецкие настроения.
Какая Раша?
США, Канада, Британія, ЄС.... Тільки у цю сторону дивитися, прямувати і обєднюватися......Третього не дано....
.
..
https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/