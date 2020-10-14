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День захисника України: воїни ЗСУ подякували за підтримку - "Ми переможемо у війні з російським окупантом і ніяк інакше". ВIДЕО

На честь свята Покрови, Козацтва, Дня захисника України та УПА українські захисники з різних армійських підрозділів звернулися до народу. Де подякували за підтримку і пообіцяли боротися до Перемоги.

"Ми переможемо у війні з російськими окупантами і ніяк інакше, - сказав один із бійців. - Перемога буде за нами", - розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Їх у відеозверненні підтримали заслужений артист України Олексій Паламаренко та народна артистка України Лариса Руснак. Вони подякували українським захисникам за боротьбу, адже саме завдяки воїнам минулого, ми маємо теперішнє. Завдяки воїнам теперішнім, ми живемо зараз і впевнено ідемо в майбутнє.

Також дивіться: Посольство США привітало українських військових з Днем захисника України: Сполучені Штати є і будуть вашим непорушним партнером. ВIДЕО

Також зі святами усіх українців привітали волонтери та добровольці, які поряд із воїнами ЗСУ ведуть боротьбу за волю України.

Попри те, що українських бійців змушують не відкривати вогонь по російських окупантах, настрій у наших захисників бадьорий. І всі вони очікують наказу, щоб розпочати наступ та звільнити тимчасово окуповані українські землі. Адже тільки у боротьбі можна здобути волю і благополуччя для рідного краю. Тільки у боротьбі нація стає сильною, а слабкі капітулюють і стають рабами.

Автор: 

привітання (730) волонтери (1332) День захисників і захисниць України (157) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+30
День защитника Украины: воины ВСУ поблагодарили за поддержку - "Мы победим в войне с российским оккупантом и никак иначе" - Цензор.НЕТ 6254
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14.10.2020 14:53
+29
День захисника України: воїни ЗСУ подякували за підтримку - "Ми переможемо у війні з російським окупантом і ніяк інакше" - Цензор.НЕТ 7527

...
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14.10.2020 15:06
+28
Вітаю, вас, ЗАХИНИКИ !
Героям СЛАВА !
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14.10.2020 14:53
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Вітаю, вас, ЗАХИНИКИ !
Героям СЛАВА !
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14.10.2020 14:53 Відповісти
День защитника Украины: воины ВСУ поблагодарили за поддержку - "Мы победим в войне с российским оккупантом и никак иначе" - Цензор.НЕТ 6254
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14.10.2020 14:53 Відповісти
Дякую діду, що давив московську гниду !
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14.10.2020 15:00 Відповісти
Зі святом вас, хлопці!........🇺🇦
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14.10.2020 14:55 Відповісти
Ми вміли вмирати, що й лютому кату
Не раз уривався терпець,
В нерівнім бою останню гранату.
Тримали на славний кінець.
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14.10.2020 14:57 Відповісти
Один військовий сказав - ми тут не заради миру, а за перемогу !
Здогадуєтесь, кому передані ці слова ?
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14.10.2020 15:01 Відповісти
День захисника України: воїни ЗСУ подякували за підтримку - "Ми переможемо у війні з російським окупантом і ніяк інакше" - Цензор.НЕТ 7527

...
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14.10.2020 15:06 Відповісти
В честь праздника Покрова, Козачества, Дня защитника Украины и УПА, украинские защитники из разных армейских подразделений обратились к народу. Где поблагодарили за поддержку и пообещали бороться до Победы. Источник: https://censor.net/ru/v3224761

ШУХЕВИЧ І БАНДЕРА ЦЕ ГЕРОЇ УКРАЇНИ БО ВОЮВАЛИ ЗА ІЇ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
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14.10.2020 15:14 Відповісти
Мы поймём и простим рашистских оккупантов, только - посмертно!
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14.10.2020 15:17 Відповісти
Ніколи не пробачим рашистам смерті наших патріотів. Смерть за смерть!
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14.10.2020 18:13 Відповісти
Досі степ гуде луною..
https://www.youtube.com/watch?v=O2wqHUQTlt4
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14.10.2020 15:17 Відповісти
С таким президентом, которого избрали 73% можно только мечтать о победе и утешать себя. Победу делают Бисмарки и Рузвельты, а не "Пат и Паташоны" клоуны. Так что руководствуйтесь мудростью "Влез в дерьмо, так сиди и не чирикай". Вечно хитрожопые мои украинцы со своей хитрожопостью сидят в дерьме и стенают, то их "гнобят".
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14.10.2020 15:18 Відповісти
Трохи терпіння, перемога буде за нами!!! Слава Героям!!!
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14.10.2020 17:41 Відповісти
Слава захисникам !!
Слава Украіні !!
Слава націі!!
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14.10.2020 15:19 Відповісти
Смерть ворогам !
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15.10.2020 02:29 Відповісти
СПАСИБО воинам за все! Слава Украине! С праздником!
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14.10.2020 15:42 Відповісти
Слава Нації! Смерть москалям!
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14.10.2020 15:44 Відповісти
Слава Нації! Смерть москалям!
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14.10.2020 15:45 Відповісти
УКРАЇНСЬКИХ ВОЇНІВ ПРИВІТАЛИ ВСІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ПАРТІЇ КРІМ КРЕМЛІВСЬКИХ ПАЦЮКІВ ОПЗЖ !!
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14.10.2020 15:55 Відповісти
Хто голосує за ОПЗЖ -- це вороги України.
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14.10.2020 18:15 Відповісти
СУ!ГС!
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14.10.2020 16:09 Відповісти
СУ!ГС!
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14.10.2020 16:09 Відповісти
День захисника України: воїни ЗСУ подякували за підтримку - "Ми переможемо у війні з російським окупантом і ніяк інакше" - Цензор.НЕТ 3964
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14.10.2020 17:08 Відповісти
Всім хто загинув Царства Небесного, всім хто живий Ангела Охоронця!!! Слава Україні!!! Героям Слава!!! Смерть ворогам!!!
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14.10.2020 17:36 Відповісти
Бережи Вас Господь та Матінка Божа, наші захисники. Дякую.День захисника України: воїни ЗСУ подякували за підтримку - "Ми переможемо у війні з російським окупантом і ніяк інакше" - Цензор.НЕТ 9282
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14.10.2020 17:42 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!!!
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14.10.2020 20:44 Відповісти
А судейскую киевскую падаль ?
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15.10.2020 05:30 Відповісти
 
 