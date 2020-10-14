День захисника України: воїни ЗСУ подякували за підтримку - "Ми переможемо у війні з російським окупантом і ніяк інакше". ВIДЕО

На честь свята Покрови, Козацтва, Дня захисника України та УПА українські захисники з різних армійських підрозділів звернулися до народу. Де подякували за підтримку і пообіцяли боротися до Перемоги.

"Ми переможемо у війні з російськими окупантами і ніяк інакше, - сказав один із бійців. - Перемога буде за нами", - розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Їх у відеозверненні підтримали заслужений артист України Олексій Паламаренко та народна артистка України Лариса Руснак. Вони подякували українським захисникам за боротьбу, адже саме завдяки воїнам минулого, ми маємо теперішнє. Завдяки воїнам теперішнім, ми живемо зараз і впевнено ідемо в майбутнє.

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Також зі святами усіх українців привітали волонтери та добровольці, які поряд із воїнами ЗСУ ведуть боротьбу за волю України.

Попри те, що українських бійців змушують не відкривати вогонь по російських окупантах, настрій у наших захисників бадьорий. І всі вони очікують наказу, щоб розпочати наступ та звільнити тимчасово окуповані українські землі. Адже тільки у боротьбі можна здобути волю і благополуччя для рідного краю. Тільки у боротьбі нація стає сильною, а слабкі капітулюють і стають рабами.