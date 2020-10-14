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Голосування під час пандемії: потрібні маска, антисептик і власна ручка, - ЦВК. ВIДЕО

Центральна виборча комісія закликає українців приходити на виборчі дільниці в масках, використовувати антисептик і прихопити з собою особисту ручку, а дітей залишити вдома.

Ролик з такими рекомендаціями опублікований на каналі ЦВК в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Виборцям радять заходити в приміщення для голосування в захисній масці і, виходячи, обробити руки антисептичним засобом, а також дотримуватися безпечної дистанції в 1,5 метра.

Крім цього, виборців просять не брати дітей в приміщення для голосування і за можливості користуватися особистою ручкою.

Також читайте: Кабмін оприлюднив постанову щодо продовження й запровадження нових карантинних обмежень

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила на неділю, 25 жовтня, чергові місцеві вибори в Україні.

Станом на 14 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 276 177 випадків COVID-19, з них за останню добу - 5 590.

Автор: 

голосування (485) карантин (18172) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Голосование при пандемии: нужны маска, антисептик и собственная ручка, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1920
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14.10.2020 22:26
+5
При голосовании в первую очередь нужны мозги
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14.10.2020 22:35
+2
Самоизолояция и карантин начнутся с 26 октября. Без маски штраф 20 000 гривен.Бизнес проект КороновиRUS шагает по планете...
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14.10.2020 22:29
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Голосование при пандемии: нужны маска, антисептик и собственная ручка, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1920
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14.10.2020 22:26 Відповісти
Самоизолояция и карантин начнутся с 26 октября. Без маски штраф 20 000 гривен.Бизнес проект КороновиRUS шагает по планете...
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14.10.2020 22:29 Відповісти
голосовать, то не за кого, один лохотрон, никакая маска не поможет
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14.10.2020 22:31 Відповісти
На президентських було 39 кандидатів і тут теж казали що ні за кого.
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14.10.2020 22:34 Відповісти
головне ж не кількість, я якість, а це такі технології, коли штампують десятками тимчасових кандидатів і партій, де ніхто ні за шо не відповідає.
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14.10.2020 23:01 Відповісти
Тю, я завжди зі своєю ручкою ходжу, бо в них постійно не пишуть ручки...
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14.10.2020 22:32 Відповісти
Ідіть ви нафіг з такими виборами, коли в країні 73% ідійотів та 14% ЗАЖОПУ.
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14.10.2020 22:32 Відповісти
При голосовании в первую очередь нужны мозги
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14.10.2020 22:35 Відповісти
а паспорт??? )))))
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14.10.2020 22:40 Відповісти
1,5 метра дистанции...между голосующими и голосующим и работником избирательной комиссии.. Шутники однако.. Кто то считает это реальным... А документы из рук в руки ( паспорт), а бюллетень из рук в руки.., а шторочки коснулись, а на стол оперлись, а входные двери., ручки.. Ну ладно своя ручка, перчатки, маски, даже очки , антисептик это я понимаю, но контактов все равно не избежать, а уж о дистанции вообще и разговаривать не приходится. Представляю что будет с показателями по ковиду и смертности. к середине ноября. В общем готовимся на удаленку, к жесткому карантину , теперь уже не скрываемому" красному - черному" и т.д до лета. Но это уже будет совершенно другая история.
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14.10.2020 22:40 Відповісти
Выборы должны были ПЕРЕНЕСТИ НА ГОД, но через год у зеленых будет НОЛЬ РЕЙТИНГА, НОЛЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МАНДАТОВ и, соответственно, НОЛЬ ДОХОДОВ С ПРОДАЖИ ЭТИХ МАНДАТОВ. Поэтому - деньги всё, здоровье народа - ничто... Уроды.
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14.10.2020 22:43 Відповісти
А, что выдавать каждому голосующему копеечную авторучку в подарок, не возможно? А если она будет ещё и с памятной надписью, то может и явка избирателей повысится.
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14.10.2020 23:01 Відповісти
И да, лицам, употребляющим антисептик перорально, просьба делать это после посещения избирательного участка, а не до.
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14.10.2020 23:14 Відповісти
Та я навіть презерватив одягну щоб не дай Боже за Зеленського і його слуг не проголосувать.
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14.10.2020 23:17 Відповісти
Так советуют или обязывают? Вы все таки определитесь, возьмите ответственность на себя...
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15.10.2020 00:30 Відповісти
И если таки перед избирательным участком вам выдадут опросник от призедента то это хорошо - в целях соблюдения санитарных норм можно будет кинуть его на пол и вытереть об него ноги .
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15.10.2020 06:03 Відповісти
Значить деньги гуляют по рукам без перчаток, а ручка чем хуже. Идиоты и власть такая.
Только самоуправление где на дурь каждого посадовця можно адекватно ответить. Если дом квартал, школьный округ самоуправляется то часть податкив может оставляь себе на самоуправление. Нечего кормить свиней корыта и повадырей от гархата.
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15.10.2020 10:17 Відповісти
 
 