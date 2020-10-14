Голосування під час пандемії: потрібні маска, антисептик і власна ручка, - ЦВК. ВIДЕО

Центральна виборча комісія закликає українців приходити на виборчі дільниці в масках, використовувати антисептик і прихопити з собою особисту ручку, а дітей залишити вдома.

Ролик з такими рекомендаціями опублікований на каналі ЦВК в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Виборцям радять заходити в приміщення для голосування в захисній масці і, виходячи, обробити руки антисептичним засобом, а також дотримуватися безпечної дистанції в 1,5 метра.

Крім цього, виборців просять не брати дітей в приміщення для голосування і за можливості користуватися особистою ручкою.

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Як повідомлялося, Верховна Рада призначила на неділю, 25 жовтня, чергові місцеві вибори в Україні.

Станом на 14 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 276 177 випадків COVID-19, з них за останню добу - 5 590.