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Новини Відео Коронавірус і карантин
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У нас загалом є 52 тис. ліжок, які ми можемо виділити під COVID-19: уже зайняті 20,4 тис., - Степанов. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я має всього 52 тисячі лікарняних ліжок для лікування пацієнтів з коронавірусом. Станом на 15 жовтня в лікарнях перебуває понад 20 тисяч хворих COVID-19.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, кількість середніх і важких хворих коронавірусом збільшується і продовжить збільшуватися, якщо не дотримуватися встановлених правил карантину - носіння маски, дотримання соціальної дистанції і користування антисептиком.

"У нас взагалі є 52 тисячі ліжок, які ми можемо виділити під лікування хворих COVID-19. На сьогоднішній день у наших лікарнях перебуває 20 475 осіб. І ця кількість збільшується. І він буде збільшуватися, якщо ми не будемо дотримуватися правила, встановлені в нашій країні. Це дуже важливо, щоб перервати цей ланцюг передачі хвороби. Світ нічого іншого не придумав", - повідомив Степанов.

Також читайте: Вакцина проти COVID-19 коштуватиме трохи більше тисячі гривень, - Степанов

Автор: 

лікарня (1359) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Там грядет coronosrachka-2021. Нужно запасаться био-туалетами пока не поздно. Потому что если коек на этаже можно поставить овер-дохрена, то туалетов там только 1-2
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15.10.2020 10:06 Відповісти
один з'їв котлету, другий - капусний лист, а у середньому вони з'їли голубець
ось, що таке твої середньостатистичні дані, Стьопа
засунь собі туди, куди тобі зюзя засовує те, чим він на роялі грає
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15.10.2020 10:15 Відповісти
Не свисти.
В Киеве минимум половина помещений в стационарах отданы в аренду разным псевдоученым, которые появляются на рабочем месте раз в неделю.
При этом, больным приходится находится по 7-8 человек в палате, а на этаж припадает по одному унитазу для больных разного пола.
Из десятка лифтов работаем максимум два, которыми руководят больные на голову лифтерши.
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15.10.2020 10:36 Відповісти
Койки - это хорошо 😊 А где взять медиков, готовых за 6 тыс . работать 24 часа в сутки?
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15.10.2020 11:19 Відповісти
А где остальные 32 тысячи коек под ковид, если госпитализации подлежат только тяжелые случаи? Остальные умирают дома, а облизьяна в очках продолжает рассказывать как они героически побороли пандемию.
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15.10.2020 11:19 Відповісти
Враньё несусветное. На Скорой говорят, что мест нет.Черкассы. Звонила, ругалась, бесполезно.
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15.10.2020 11:25 Відповісти
 
 