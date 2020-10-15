У нас загалом є 52 тис. ліжок, які ми можемо виділити під COVID-19: уже зайняті 20,4 тис., - Степанов. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я має всього 52 тисячі лікарняних ліжок для лікування пацієнтів з коронавірусом. Станом на 15 жовтня в лікарнях перебуває понад 20 тисяч хворих COVID-19.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, кількість середніх і важких хворих коронавірусом збільшується і продовжить збільшуватися, якщо не дотримуватися встановлених правил карантину - носіння маски, дотримання соціальної дистанції і користування антисептиком.

"У нас взагалі є 52 тисячі ліжок, які ми можемо виділити під лікування хворих COVID-19. На сьогоднішній день у наших лікарнях перебуває 20 475 осіб. І ця кількість збільшується. І він буде збільшуватися, якщо ми не будемо дотримуватися правила, встановлені в нашій країні. Це дуже важливо, щоб перервати цей ланцюг передачі хвороби. Світ нічого іншого не придумав", - повідомив Степанов.

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