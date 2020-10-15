Апеляція у справі нацгвардійця Марківа: українська громада в Мілані вийшла на акцію підтримки. ВIДЕО

В італійському Мілані навпроти Трибуналу міста триває акція української громади в підтримку засудженого нацгвардійця Віталія Марківа. Сьогодні у його справі відбудеться засідання Апеляційного суду.

Про це повідомила в Facebook журналістка Галина Єреміца і опублікувала відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

Також в Мілан приїхала й Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає "Громадське радіо". Омбудсмен очікує, що сьогодні суд розгляне новий переклад деяких записів розмов Віталія Марківа.

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"Чому сьогодні дуже потрібно, щоб цей переклад був такий, як ми хочемо і як ми думаємо, що він такий буде? Тому що ключова фраза, на якій будувалися всі обвинувачення італійських прокурорів і суддів, коли вони визнавали вину Марківа нібито у вбивстві Рокелле: "ми вбили". Тобто, за їхньою версією, він визнав провину у вбивстві. Але попередня викладачка, яка перекладала 52 хвилини цього запису, відмовилася від перекладу. Сьогодні суд повинен представити новий переклад саме цих записів і ми молимося, що все буде добре", - сказала Денісова.

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі. Він під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.