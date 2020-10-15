Апеляція у справі нацгвардійця Марківа: українська громада в Мілані вийшла на акцію підтримки. ВIДЕО
В італійському Мілані навпроти Трибуналу міста триває акція української громади в підтримку засудженого нацгвардійця Віталія Марківа. Сьогодні у його справі відбудеться засідання Апеляційного суду.
Про це повідомила в Facebook журналістка Галина Єреміца і опублікувала відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.
Також в Мілан приїхала й Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає "Громадське радіо". Омбудсмен очікує, що сьогодні суд розгляне новий переклад деяких записів розмов Віталія Марківа.
"Чому сьогодні дуже потрібно, щоб цей переклад був такий, як ми хочемо і як ми думаємо, що він такий буде? Тому що ключова фраза, на якій будувалися всі обвинувачення італійських прокурорів і суддів, коли вони визнавали вину Марківа нібито у вбивстві Рокелле: "ми вбили". Тобто, за їхньою версією, він визнав провину у вбивстві. Але попередня викладачка, яка перекладала 52 хвилини цього запису, відмовилася від перекладу. Сьогодні суд повинен представити новий переклад саме цих записів і ми молимося, що все буде добре", - сказала Денісова.
Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі. Він під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.
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Итальянцы пишут, что Виталий имеет двойное гражданство и два паспорта - Украины и Италии (здесь это разрешено, никто не имеет к нему за это претензий, и мы принимаем ит. / франц. итд гражданство, но не отказываемся от Украинского, имеем два паспорта).
Пишут, что Виталий родился в 1989 и в 16 лет переселился в Tolentino, nelle Marche.
А почему Италия встала против Виталия - потому что он был задержан в июне 2017-го и до прошлого года наша власть не интересовалась его защитой!!! Так что обвинять итальянцев по крайней мере глупо! Им не были предоставлены факты по делу Маркив! Виталия забросили! Слава Богу, теперь вспомнили!
Мы здесь надрывались, обращались в посольство и консульство, но услышаны до прошлого года не были.
В то время, как в Итальянском Сенате в прошлом году сами итальянцы заявили недостаток фактов и , в связи с этим, рю давление на ит. политику, правосудие и информатику. И , скорей всего, именно это заставило украинскую сторону заняться детально делом Маркив + на этом настаивал ит. адвокат Маркива - Valle.
https://www.radicali.it/20190724/il-processo-markiv-ombre-russe-sulla-politica-la-giustizia-e-linformazione-italiana/ - это заявление ит. журналистов в ит. Сенате " Русские тени над итальянской политикой, юстицией и информацией". Т.е. сами итальянцы были против приговора. Потому что без полной защиты суд не функционирует, и приговор не демократичный. Были нарушены права подсудимого, т.к. украинская власть не предоставила фактов!
Хай за "косяки" слідства італійська влада питає з своїх слідчих...
Я "зуби з"їв" на кримінальному судочинстві, а Ви мені тут лозунгами мітинговими кидаєтеся...