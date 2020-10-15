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Апеляція у справі нацгвардійця Марківа: українська громада в Мілані вийшла на акцію підтримки. ВIДЕО

В італійському Мілані навпроти Трибуналу міста триває акція української громади в підтримку засудженого нацгвардійця Віталія Марківа. Сьогодні у його справі відбудеться засідання Апеляційного суду.

Про це повідомила в Facebook журналістка Галина Єреміца і опублікувала відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

Також в Мілан приїхала й Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає "Громадське радіо". Омбудсмен очікує, що сьогодні суд розгляне новий переклад деяких записів розмов Віталія Марківа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирок Марківу необґрунтований і бездоказовий, - правозахисний центр "Меморіал" і Центр громадянських свобод

"Чому сьогодні дуже потрібно, щоб цей переклад був такий, як ми хочемо і як ми думаємо, що він такий буде? Тому що ключова фраза, на якій будувалися всі обвинувачення італійських прокурорів і суддів, коли вони визнавали вину Марківа нібито у вбивстві Рокелле: "ми вбили". Тобто, за їхньою версією, він визнав провину у вбивстві. Але попередня викладачка, яка перекладала 52 хвилини цього запису, відмовилася від перекладу. Сьогодні суд повинен представити новий переклад саме цих записів і ми молимося, що все буде добре", - сказала Денісова.

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі. Він під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

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апеляція (502) Італія (1573) суд (11674) Апеляційний суд (397) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+3
Итальянское правосудие в этом эпизоде очень похоже на наше. Антоненко, Дугарь и Кузменко обвиняют в убийстве без доказательств, так же как и Маркива в Италии. В обоих случаях принимает участие Аваков...
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15.10.2020 11:51
+2
Ну это ведь не помешало им под российским давлением выдать Маркиву несправедливый приговор?
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15.10.2020 14:33
+1
Що ви хочете від мене? Ви мені хочете розповісти про особливості кримінального судочинства в міжнародній сфері правових стосунків? Так я це вивчав ще в кінці ХХ століття... Марківа судили, як громадянина Італії... Те, що консульство з посольством, в Італії, "затупили", це інша справа - хай розбирається українська влада... А з тим, що слідство було проведено не всебічно (а до українських правоохоронних органів італійці якщо і зверталися, то лише поверхнево, в порядку"окремих доручень"), то хай питає з слідчого органу ЇХ влада... "Кожен баран носить свої яйця..." . І нічого все в один клубок скручувать...
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15.10.2020 13:22
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Итальянское правосудие в этом эпизоде очень похоже на наше. Антоненко, Дугарь и Кузменко обвиняют в убийстве без доказательств, так же как и Маркива в Италии. В обоих случаях принимает участие Аваков...
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15.10.2020 11:51 Відповісти
Громадянина іншої країни за те, що захищав свою країну італійці садять в тюрму за дурноватим звинуваченням. По-перше, з міномета прицільно у людину це як? По-друге той був не журналіст, а шантрапа, яка полізла незаконно у війну.
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15.10.2020 12:16 Відповісти
ТИ розбирався, громадянином ЯКОЇ країни є Марків? Його дитиною батьки вивезли в Італію, він там виріс і має італійське громадянство... Він воював за свою "батьківщину", по суті, будучи громадянином іншої країни... Якби він не був громадянином Італії, цього б, "хіпешу" не було...А так проросійська "Ліга півночі" за це вчепилася і зіграла, проти України, на "Наших б"ють!!!"
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15.10.2020 12:29 Відповісти
https://www.ilpost.it/2019/12/18/andrea-rocchelli-vitaly-markiv/

Итальянцы пишут, что Виталий имеет двойное гражданство и два паспорта - Украины и Италии (здесь это разрешено, никто не имеет к нему за это претензий, и мы принимаем ит. / франц. итд гражданство, но не отказываемся от Украинского, имеем два паспорта).
Пишут, что Виталий родился в 1989 и в 16 лет переселился в Tolentino, nelle Marche.
А почему Италия встала против Виталия - потому что он был задержан в июне 2017-го и до прошлого года наша власть не интересовалась его защитой!!! Так что обвинять итальянцев по крайней мере глупо! Им не были предоставлены факты по делу Маркив! Виталия забросили! Слава Богу, теперь вспомнили!
Мы здесь надрывались, обращались в посольство и консульство, но услышаны до прошлого года не были.
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15.10.2020 13:09 Відповісти
Що ви хочете від мене? Ви мені хочете розповісти про особливості кримінального судочинства в міжнародній сфері правових стосунків? Так я це вивчав ще в кінці ХХ століття... Марківа судили, як громадянина Італії... Те, що консульство з посольством, в Італії, "затупили", це інша справа - хай розбирається українська влада... А з тим, що слідство було проведено не всебічно (а до українських правоохоронних органів італійці якщо і зверталися, то лише поверхнево, в порядку"окремих доручень"), то хай питає з слідчого органу ЇХ влада... "Кожен баран носить свої яйця..." . І нічого все в один клубок скручувать...
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15.10.2020 13:22 Відповісти
Что такое суд, знаете? Это защита , обвинение и свидетели. Если эта связь прервана, правосудие не функционирует. Защита не имела фактов (не были предоставлены украинской стороной), не было прямых свидетелей , ит. сторона не имела даже представления, каким оружием мог быть снабжён сержант Нац. Гвардии, какое истинное расстояние, погодные условия итд итп. Без всего этого чего было ожидать! А теперь винить ит. сторону?
В то время, как в Итальянском Сенате в прошлом году сами итальянцы заявили недостаток фактов и , в связи с этим, рю давление на ит. политику, правосудие и информатику. И , скорей всего, именно это заставило украинскую сторону заняться детально делом Маркив + на этом настаивал ит. адвокат Маркива - Valle.
https://www.radicali.it/20190724/il-processo-markiv-ombre-russe-sulla-politica-la-giustizia-e-linformazione-italiana/ - это заявление ит. журналистов в ит. Сенате " Русские тени над итальянской политикой, юстицией и информацией". Т.е. сами итальянцы были против приговора. Потому что без полной защиты суд не функционирует, и приговор не демократичный. Были нарушены права подсудимого, т.к. украинская власть не предоставила фактов!
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15.10.2020 13:34 Відповісти
Я не можу зрозуміть: Ви мене про щось питаєте, чи себе? Адресуєте питання мені, однак мене не чуєте... Я - правознавець. Юрист. Займався адвокатською діяльністю, в тому числі і справами, що стосувалися інтересів колишніх громадян України, а тепер - громадян інших країн. Кому і що ви пробуєте пояснить? Якщо досудове слідство італійське, стосовно громадянина Італії, було однобоким чи неповним, який стосунок до цього має Україна?!... Це внутрішня справа Італії... (Є таке поняття - "межі правового поля"). Італія що, залучала до слідства правоохоронців України? Були відповідні клопотання адвокатів? Якщо так, то чому слідство їх відхилило? Якщо не було, то чому адвокат їх не заявляв?... Чи були окремі доручення (в порядку правової допомоги) від слідчих Італії до правоохоронних органів України? Якщо були, то в чому вони полягали? Якщо не було, то чому?
Хай за "косяки" слідства італійська влада питає з своїх слідчих...
Я "зуби з"їв" на кримінальному судочинстві, а Ви мені тут лозунгами мітинговими кидаєтеся...
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15.10.2020 13:53 Відповісти
Зачем мне вам *мозги морочит * или *вставлять*. Я обсуждаю тему и вставляю информацию по делу Маркив, т.к. проживаю в Италии. А если вы обиделись, то я извиняюсь.
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15.10.2020 14:11 Відповісти
Я не образився... Ображаються діти, коли їм цукерку не дають... Я до подібного давно звик... Дилетантизм де-завгодно зустріть можна... А я висловив свою думку, як спеціаліст.
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15.10.2020 14:42 Відповісти
"...Це внутрішня справа Італії..." Але цей "спеціаліст" забув, що справа тягнеться з України. Боже! Якщо таких юристів наш президент хоче набрати у КС, то це буде ще одна українська сенсація.
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04.11.2020 09:24 Відповісти
Я просто подаю информацию по теме и лично к вам ничего не имею.
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15.10.2020 14:13 Відповісти
Западные судьи не любят когда на них давят.
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15.10.2020 13:01 Відповісти
Ну это ведь не помешало им под российским давлением выдать Маркиву несправедливый приговор?
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15.10.2020 14:33 Відповісти
Суди так чи інакше залежать від політики держави.
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04.11.2020 09:44 Відповісти
 
 