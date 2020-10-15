Зеленський підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної в комунальну власність. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський у четвер підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної в комунальну власність.
Про це глава держави заявив під час робочого візиту на Чернігівщину, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність", - зазначив президент і підписав указ.
Зеленський зазначив, що відсутність прозорого ринку призвела до того, що вартість гектара землі в Україні одна з найнижчих у Європі.
Топ коментарі
+8 Толик Тигра
показати весь коментар15.10.2020 12:59
+8 Igor L
показати весь коментар15.10.2020 13:02
+7 Алла Новосад #194524
показати весь коментар15.10.2020 13:00
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На то воно і державне, щоб падлюки крали
майбутнєМайбах!" так лізуть у місцеву владу по всій Україні ...
Буде що дерибанити.
Цим пройдисвітам, зрадникам та шахраям я ніколи б не довірила ділити українські землі.
А тепер?
Стала "не проти", бо на Банковій сидить шмаркля?
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@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1316689200415211520 28 мин
Рекомендую всем разобраться в этой преступной схеме -легализация землевладельческих местных олигархов,мафии -отсутствие контроля со стороны гос-ва кому,с какими схемами громады,пронизанные коррупцией и ставленниками мафии,будут отдавать/продавать Землю -предпосылки федерализации