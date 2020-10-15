Зеленський підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної в комунальну власність. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у четвер підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної в комунальну власність.

Про це глава держави заявив під час робочого візиту на Чернігівщину, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність", - зазначив президент і підписав указ.

Зеленський зазначив, що відсутність прозорого ринку призвела до того, що вартість гектара землі в Україні одна з найнижчих у Європі.

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