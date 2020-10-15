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Зеленський підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної в комунальну власність. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у четвер підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної в комунальну власність.

Про це глава держави заявив під час робочого візиту на Чернігівщину, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність", - зазначив президент і підписав указ.

Зеленський зазначив, що відсутність прозорого ринку призвела до того, що вартість гектара землі в Україні одна з найнижчих у Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони проведе інвентаризацію земель оборони із залученням територіальних підрозділів Держгеокадастру, - Таран

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) земля (1677) наказ (445)


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Топ коментарі
+8
Щоб було легше вкрасти?
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15.10.2020 12:59
+8
В місцевих радах діється щось страшне, підробки документів, фальсифікації рішень, там можна вкрасти не тільки землю, там можна вкрасти абсолютно все і потрібна буде нова революція щоб обнулити всі ці махінації та фальсифікації і повернути народу землю та надра!
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15.10.2020 13:02
+7
То-то Бєніни "За майбутнє Майбах!" так лізуть у місцеву владу по всій Україні ...
Буде що дерибанити.
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15.10.2020 13:00
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Щоб було легше вкрасти?
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15.10.2020 12:59 Відповісти
В місцевих радах діється щось страшне, підробки документів, фальсифікації рішень, там можна вкрасти не тільки землю, там можна вкрасти абсолютно все і потрібна буде нова революція щоб обнулити всі ці махінації та фальсифікації і повернути народу землю та надра!
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15.10.2020 13:02 Відповісти
Опять как в 1917г.? Не стоит. Мы ещё из того совкового говна не вылезли
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15.10.2020 13:04 Відповісти
Мафія за 30 років вже стільки накрутила судових рішень по вкраденим у держави об'єктам та надрам, що тільки революція з націоналізацією всього може відновити статус-кво.
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15.10.2020 13:08 Відповісти
Ой трагедия! Миллиарды людей счастливо живут в подобных государствах.
На то воно і державне, щоб падлюки крали
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15.10.2020 13:12 Відповісти
ВЫ абсолютно правы о мафии на местах..Но и вопрос о пожизненном для мафиози тоже на кону..Тут главное -сломать круговую поруку судебной системы..Судья Чаус Вам в пример.И Вовк,Кивалов-тоже.
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15.10.2020 13:10 Відповісти
То-то Бєніни "За майбутнє Майбах!" так лізуть у місцеву владу по всій Україні ...
Буде що дерибанити.
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15.10.2020 13:00 Відповісти
Якраз позабирають земельку місцеві князькі.
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15.10.2020 13:02 Відповісти
Куди поділися коментатори, які тут доводили необхідність цього процесу?
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15.10.2020 14:10 Відповісти
Земельну реформу має впроваджувати максимально чесна влада.
Цим пройдисвітам, зрадникам та шахраям я ніколи б не довірила ділити українські землі.
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15.10.2020 14:13 Відповісти
Але ж, Порошенко таки підтримав приватизацію землі при цій владі.
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15.10.2020 14:43 Відповісти
Цена быть местным депутатом увеличивается. Заемля депутатам и их семьям!
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15.10.2020 13:05 Відповісти
Не могу понять апологетов государственной собственности. Что оно вам даёт? Или бюджету? Ноль!!! Или даже минус...
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15.10.2020 13:08 Відповісти
Ну, якщо ви не розумієте то, треба йти в школу.
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15.10.2020 14:05 Відповісти
Как то я сомневаюсь что такое решение оформляется указом президента. Может он указом и законы менять будет
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15.10.2020 13:08 Відповісти
И шо на это скажет борец за справедливость Юля Владимировна?
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15.10.2020 13:09 Відповісти
Наскільки я знаю то, на відміну від Порошенко вона завжди була проти.
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15.10.2020 14:04 Відповісти
ну, була "проти", бо Порох був "за".
А тепер?
Стала "не проти", бо на Банковій сидить шмаркля?
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15.10.2020 16:53 Відповісти
Ви ще завиєте від того закону коли бандюки почнуть віджимати землю.
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15.10.2020 13:09 Відповісти
понеслося...вайлд вест....
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15.10.2020 13:44 Відповісти
и за это надо будет сидеть галабародьке
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15.10.2020 14:02 Відповісти
Ну, тоді час вже скорочувати міністерства, їм керувати вже немає чим.
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15.10.2020 14:03 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1


https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1316689200415211520 28 мин

Рекомендую всем разобраться в этой преступной схеме -легализация землевладельческих местных олигархов,мафии -отсутствие контроля со стороны гос-ва кому,с какими схемами громады,пронизанные коррупцией и ставленниками мафии,будут отдавать/продавать Землю -предпосылки федерализации
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15.10.2020 14:04 Відповісти
Коли шла розмова про те що, в глибоко корумпованій державі не можна чіпати питання приватизації підприємств та землі більшість з тутешніх коментаторів сходили на лайно розповідаючі про блага приватної власності. Що ж, маєте те що має вас.
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15.10.2020 14:08 Відповісти
Це щоб "громади" могли їх продати кацапам чи коломойським?
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15.10.2020 14:26 Відповісти
Це, просто загравання Порошенко та Зеленського з місцевими князьками.
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15.10.2020 14:45 Відповісти
Прихильники Порошенко, ви зробили це, разом.
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15.10.2020 14:48 Відповісти
Та ні. Це ви зробили разом, а потім ще раз, зробили разом, з ригами, мертвечуківцями, шмарійовцями. Це ви привели до влади цю плісняву заразу "слуг неукраїнського народу".
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15.10.2020 14:58 Відповісти
Не кокетуйте. https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=5095 Сайт ВРУ зберігає всі голосування . З ваших тільки Гончаренко голосував проти., а ось Порошенко та Парубій - ЗА.
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15.10.2020 15:44 Відповісти
І не намагалась. Зеленський, плює на Закони. Він в пошуку можливостей, як їх обійти і узаконити узурпацію і колонізацію України.Та замість того, щоб протистояти ворогові, якого ви привели до влади, разом з олігархами, фуйлом та вашими лідерами, ви зайняті пошуком тих, на кого перекласти відповідальність за ВАШ вибір. 73, може час Україну рятувати, чи продовжите шукати винних?
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15.10.2020 16:37 Відповісти
Ви не з'їзжайте це, ви привели Зеленського витративши неймовірні сили на обсерання всіх навколо. Це, Порошенко думав що, вивевши у другий тур Зеленського він легко виграє але пролетів. Це, ви програли кловуну і намагаєтеся всіх звинуватити. Це, ПЄС голосував по чутливим питанням підтримуючи СН. А зараз ми подивимося, як ви об'єднаєтеся з рештою політсил для протидії опитуванню Зеленського.
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16.10.2020 12:09 Відповісти
 
 