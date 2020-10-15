У Дніпрі затримано організатора розбійного нападу, під час розслідування якого загинув патрульний, - Нацполіція. ВIДЕО
Підозрюваний разом зі спільником спланували злочин, під час якого, погрожуючи зброєю, заволоділи грошима підприємства в сумі майже 3 млн гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Розбійний напад стався 19 червня у місті Дніпро. Цього ж дня, затримуючи підозрюваного, старший лейтенант поліції Дарвін Потуданський зазнав смертельного поранення та загинув на руках у свого напарника.
Для встановлення організатора розбійного нападу поліцейські кримінальної поліції м. Дніпра провели низку слідчих та розшукових заходів, в ході яких з’ясували місце перебування другого фігуранта справи.
Сьогодні, 15 жовтня, чоловіка затримали у м. Києві в орендованій квартирі, де він переховувався від поліції. Встановлено, що одразу після скоєння злочину 47-річний співучасник злочину забрав половину грошей та втік з міста.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль