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У Дніпрі затримано організатора розбійного нападу, під час розслідування якого загинув патрульний, - Нацполіція. ВIДЕО

Підозрюваний разом зі спільником спланували злочин, під час якого, погрожуючи зброєю, заволоділи грошима підприємства в сумі майже 3 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Розбійний напад стався 19 червня у місті Дніпро. Цього ж дня, затримуючи підозрюваного, старший лейтенант поліції Дарвін Потуданський зазнав смертельного поранення та загинув на руках у свого напарника.

Для встановлення організатора розбійного нападу поліцейські кримінальної поліції м. Дніпра провели низку слідчих та розшукових заходів, в ході яких з’ясували місце перебування другого фігуранта справи.

Сьогодні, 15 жовтня, чоловіка затримали у м. Києві в орендованій квартирі, де він переховувався від поліції. Встановлено, що одразу після скоєння злочину 47-річний співучасник злочину забрав половину грошей та втік з міста.

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Автор: 

Дніпро (3273) затримання (4339) Нацполіція (15163) смерть (6746) патрульна поліція (1442)


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Киев превратился в мекку для беглых преступников, киллеров.
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15.10.2020 14:00 Відповісти
и воров в законе...которых каждый месяц высылают...но они как грибы после дождя
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15.10.2020 14:12 Відповісти
Климат у нас благоприятный видно для таких грибов, и пандемия проклятая их депортируют а они улететь не могут, карантин.
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15.10.2020 14:37 Відповісти
так он в днепре задержан или в киеве ?
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15.10.2020 15:18 Відповісти
 
 