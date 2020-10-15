Мені здається, що Пальчевський є не агентом, а чинним офіцером спецслужб РФ, - Гордон. ВIДЕО

Засновник інтернет-видання "Гордон" Дмитро Гордон висловив припущення, що кандидат у мери Києва Андрій Пальчевський, який закінчив Військовий інститут іноземних мов у Москві, досі працює на російські спецслужби, і закликав українські спецслужби оприлюднити інформацію про це.

Засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон закликав українські спецслужби перевірити інформацію, чи не є український ведучий, політик, кандидат у мери Києва Андрій Пальчевський агентом або співробітником російських спецслужб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Мені доводиться чути часто, що Андрій Пальчевський є агентом спецслужб Російської Федерації. І я хочу дати гнівну одповідь людям, які ці чутки розпускають. Бо у мене є думка, мені так здається, що Пальчевський є не агентом спецслужб РФ, а чинним офіцером спецслужб РФ. І щодо цього я хочу офіційно звернутися до українських спецслужб. Я ж можу як журналіст і як громадянин України це зробити. Знаєте, я із захопленням спостерігаю за кар'єрою Андрія Івановича Пальчевського та спостерігаю, як канали [народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя", кума президента РФ Володимира Путіна] Віктора Медведчука, які є рупорами "русского мира" в Україні, зробили з мухи слона і торгують тепер слоновою кісткою. Слонова кістка – це Андрій Іванович Пальчевський", – сказав Гордон 13 жовтня в ефірі телеканала "Україна 24".

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Журналіст згадав інтерв'ю, яке він записав із завідувачем організаційного відділу ЦК КПУ Георгієм Крючковим.



"По суті, [він був] начальником відділу кадрів. І ось Георгій Корнійович Крючков, який має величезний досвід добору кадрів і розстановки їх на керівні пости у ЦК Компартії України, мені колись сказав: "Якщо ви хочете зрозуміти людину, ретельно звертайте увагу на деталі її біографії". І я взяв біографію Андрія Івановича і був вражений. До речі, я майже переконаний, що у наших спецслужб є велике, пухке, товсте досьє на Андрія Івановича. Я майже переконаний у тому, що чесні офіцери українських спецслужб можуть днями це досьє в повному обсязі викласти", – сказав Гордон.



Він звернув увагу на сім'ю Пальчевського, зокрема на батька Івана Пальчевського, який був офіцером радянських спецслужб.



"У [Пальчевського] один дідусь – народний комісар України, нарком, міністр, другий дідусь – Герой Соціалістичної праці. У його сім'ї є два Герої Радянського Союзу, його батько – Іван Іванович Пальчевський – високопоставлений офіцер ГРУ Генштабу Збройних сил Радянського Союзу, військовий радник [кубинського революціонера] Фіделя Кастро. Київський хлопчик Андрій Іванович Пальчевський свого часу вступив до ВІІМ – Військовий інститут іноземних мов [у Москві]. Це мекка ГРУ Генштабу збройних сил Радянського Союзу, а зараз – Російської Федерації. Це базовий інститут, де готують офіцерів ГРУ. Андрій Іванович закінчив цей інститут, він знає чотири мови, зокрема лаоську. Працював за цією частиною в Лаосі, служив у радянській армії тривалий час, закінчивши інститут ГРУ, тобто служив, відповідно, за лінією ГРУ", – переказав біографію Пальчевського Гордон.

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Журналіст нагадав, що у Пальчевського був російський паспорт і в 1995 році він балотувався до Держдуми РФ від Партії любителів пива.



"А Партію любителів пива було пронизано співробітниками ГРУ Генштабу РФ, зокрема [там був колишній російський сенатор] пан [Олександр] Торшин, від якого тягнуться нитки до затриманої у США російської шпигунки Марії Бутіної. Це все лінія ГРУ. Й Андрій Іванович, який займався в Росії політичною діяльністю і був громадянином Росії, у 2005 році з'являється в Києві і відкриває лабораторію Eurolab. За деякими міркуваннями безпритульної агентури з Бессарабського ринку, Андрія Івановича сюди закинули з метою увійти в українське суспільство і відкрили під нього Eurolab. А що таке Eurolab? Що таке лабораторії, де здають аналізи? Для розвідувального збору інформації нічого кращого немає, тому в Eurolab здає аналізи українська еліта", – сказав журналіст.



Маючи доступ до такої інформації, зазначив Гордон, співробітники зарубіжних розвідок можуть діставати важливі дані про здоров'я громадян України, про їхні хвороби, зокрема венеричні, а потім використовувати ці знання для вербування цих людей.



"До чого я веду? Я дуже хотів би, щоб українські спецслужби дали відповідь на одне дуже просте запитання: чи є кандидат у мери Києва Андрій Іванович Пальчевський чинним офіцером спецслужб РФ, громадянином РФ та агентом впливу Росії? Я ставлю офіційне запитання українським спецслужбам і сподіваюся отримати на нього відповідь до виборів мера, [які відбудуться 25 жовтня]", – зазначив Гордон.