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Мені здається, що Пальчевський є не агентом, а чинним офіцером спецслужб РФ, - Гордон. ВIДЕО

Засновник інтернет-видання "Гордон" Дмитро Гордон висловив припущення, що кандидат у мери Києва Андрій Пальчевський, який закінчив Військовий інститут іноземних мов у Москві, досі працює на російські спецслужби, і закликав українські спецслужби оприлюднити інформацію про це.

Засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон закликав українські спецслужби перевірити інформацію, чи не є український ведучий, політик, кандидат у мери Києва Андрій Пальчевський агентом або співробітником російських спецслужб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Мені доводиться чути часто, що Андрій Пальчевський є агентом спецслужб Російської Федерації. І я хочу дати гнівну одповідь людям, які ці чутки розпускають. Бо у мене є думка, мені так здається, що Пальчевський є не агентом спецслужб РФ, а чинним офіцером спецслужб РФ. І щодо цього я хочу офіційно звернутися до українських спецслужб. Я ж можу як журналіст і як громадянин України це зробити. Знаєте, я із захопленням спостерігаю за кар'єрою Андрія Івановича Пальчевського та спостерігаю, як канали [народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя", кума президента РФ Володимира Путіна] Віктора Медведчука, які є рупорами "русского мира" в Україні, зробили з мухи слона і торгують тепер слоновою кісткою. Слонова кістка – це Андрій Іванович Пальчевський", – сказав Гордон 13 жовтня в ефірі телеканала "Україна 24".

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Журналіст згадав інтерв'ю, яке він записав із завідувачем організаційного відділу ЦК КПУ Георгієм Крючковим.

"По суті, [він був] начальником відділу кадрів. І ось Георгій Корнійович Крючков, який має величезний досвід добору кадрів і розстановки їх на керівні пости у ЦК Компартії України, мені колись сказав: "Якщо ви хочете зрозуміти людину, ретельно звертайте увагу на деталі її біографії". І я взяв біографію Андрія Івановича і був вражений. До речі, я майже переконаний, що у наших спецслужб є велике, пухке, товсте досьє на Андрія Івановича. Я майже переконаний у тому, що чесні офіцери українських спецслужб можуть днями це досьє в повному обсязі викласти", – сказав Гордон.

Він звернув увагу на сім'ю Пальчевського, зокрема на батька Івана Пальчевського, який був офіцером радянських спецслужб.

"У [Пальчевського] один дідусь – народний комісар України, нарком, міністр, другий дідусь – Герой Соціалістичної праці. У його сім'ї є два Герої Радянського Союзу, його батько – Іван Іванович Пальчевський – високопоставлений офіцер ГРУ Генштабу Збройних сил Радянського Союзу, військовий радник [кубинського революціонера] Фіделя Кастро. Київський хлопчик Андрій Іванович Пальчевський свого часу вступив до ВІІМ – Військовий інститут іноземних мов [у Москві]. Це мекка ГРУ Генштабу збройних сил Радянського Союзу, а зараз – Російської Федерації. Це базовий інститут, де готують офіцерів ГРУ. Андрій Іванович закінчив цей інститут, він знає чотири мови, зокрема лаоську. Працював за цією частиною в Лаосі, служив у радянській армії тривалий час, закінчивши інститут ГРУ, тобто служив, відповідно, за лінією ГРУ", – переказав біографію Пальчевського Гордон.

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Журналіст нагадав, що у Пальчевського був російський паспорт і в 1995 році він балотувався до Держдуми РФ від Партії любителів пива.

"А Партію любителів пива було пронизано співробітниками ГРУ Генштабу РФ, зокрема [там був колишній російський сенатор] пан [Олександр] Торшин, від якого тягнуться нитки до затриманої у США російської шпигунки Марії Бутіної. Це все лінія ГРУ. Й Андрій Іванович, який займався в Росії політичною діяльністю і був громадянином Росії, у 2005 році з'являється в Києві і відкриває лабораторію Eurolab. За деякими міркуваннями безпритульної агентури з Бессарабського ринку, Андрія Івановича сюди закинули з метою увійти в українське суспільство і відкрили під нього Eurolab. А що таке Eurolab? Що таке лабораторії, де здають аналізи? Для розвідувального збору інформації нічого кращого немає, тому в Eurolab здає аналізи українська еліта", – сказав журналіст.

Маючи доступ до такої інформації, зазначив Гордон, співробітники зарубіжних розвідок можуть діставати важливі дані про здоров'я громадян України, про їхні хвороби, зокрема венеричні, а потім використовувати ці знання для вербування цих людей.

"До чого я веду? Я дуже хотів би, щоб українські спецслужби дали відповідь на одне дуже просте запитання: чи є кандидат у мери Києва Андрій Іванович Пальчевський чинним офіцером спецслужб РФ, громадянином РФ та агентом впливу Росії? Я ставлю офіційне запитання українським спецслужбам і сподіваюся отримати на нього відповідь до виборів мера, [які відбудуться 25 жовтня]", – зазначив Гордон.

Автор: 

Гордон Дмитро (116) Медведчук Віктор (1707) місцеві вибори (1366) росія (65129) СБУ (12809) Пальчевський Андрій (38)


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Топ коментарі
+33
А ещё, это тот организм, в лаборатории которого сдавал анализы сам Бубочка
Мне кажется, что Пальчевский является не агентом, а действующим офицером спецслужб РФ, - Гордон - Цензор.НЕТ 3856
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15.10.2020 15:21
+21
Открыл Америку. Гордон ещё тот.
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15.10.2020 15:17
+20
Гордон сам чиїх буде ?
Допоміг прибрати справжнього українського президента.
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15.10.2020 15:17
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Открыл Америку. Гордон ещё тот.
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15.10.2020 15:17 Відповісти
И то верно !
Пусть там между собой разберутся, господа офицеры девочки, кто действующий, а кто в запасе
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15.10.2020 15:23 Відповісти
Мне кажется, что Пальчевский является не агентом, а действующим офицером спецслужб РФ, - Гордон - Цензор.НЕТ 6644
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15.10.2020 15:49 Відповісти
он СЪЕЛ их пайку !!!!!!!!!!!!
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15.10.2020 16:26 Відповісти
Не знаю, агент Пальчевский спецслужб рашки или нет, хотя, всё может быть, но Вы, Наташа, похоже, соавтор "Квартала". Ну, "юмор" у Вас специфический, под стать квартальному "юмору". Собственно, как и "юмор" Парабеллума.
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15.10.2020 17:18 Відповісти
Ага , а погоны ФСБешные к офису Пальца принесли враги Гордона бандеровцы!
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15.10.2020 17:14 Відповісти
Гордон сам чиїх буде ?
Допоміг прибрати справжнього українського президента.
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15.10.2020 15:17 Відповісти
тут другое - тут бизнесовый конкурент, который откусывает аудиторию
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15.10.2020 15:29 Відповісти
Притом язык у Пальчевского лучше подвешен. Завидует.
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15.10.2020 15:44 Відповісти
Гордон не приховує, що він єврей.
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15.10.2020 16:32 Відповісти
складно не здогадатись )
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15.10.2020 16:35 Відповісти
Тобі сказати чи сам здогадаєшся? Яка партія? Партія жидів України.
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11.03.2021 19:51 Відповісти
А Гордон?
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15.10.2020 15:17 Відповісти
Пальчевский - первосортный материал для всемирно известного якутского скульптора
Мне кажется, что Пальчевский является не агентом, а действующим офицером спецслужб РФ, - Гордон - Цензор.НЕТ 3723
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15.10.2020 15:18 Відповісти
А ещё, это тот организм, в лаборатории которого сдавал анализы сам Бубочка
Мне кажется, что Пальчевский является не агентом, а действующим офицером спецслужб РФ, - Гордон - Цензор.НЕТ 3856
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15.10.2020 15:21 Відповісти
Ну так ЗЕпрезидент - результат усилий Роиси и 73% местных дебилов.

Чего б Роисе не оказать посильную помощь тому, кто сольет им Украину?
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15.10.2020 15:32 Відповісти
сдается мне что все 73 якобы процентов ЗА Вольку клованского проживают все скопом в Еврейской автономной области в одном бараке сколько ищу никак не найду этих зелебобиков... у меня сын и его девчонка пошли голосовать за Вольку они голосовали впервые по сути... и их аргумент- мол новое лицо и молодой..на Это многие купились это факт надо признавать...... мои аргументы -что оно Волька- не ясно чьих будет... еврей и клоун..и никакого опыта управления хотя бы начальником стройки... увы не сделали для них никаких выводов... правда СЕГОДНЯ... Я СПОКОЕН сын и его девушка и слышать ничего не желают за ЗЕ клоуна за политику вообще.... как накрылся безвиз по карантину как посмотрели детки какое фуфло натворила власть за полгода после Барыги... ну что же печально как то и жаль их.. но теперь уверен --если будут голосовать то умом- а не эмоциями...
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15.10.2020 15:56 Відповісти
ГДЕ НЕ СДАВАЛ, А ИМИТИРОВАЛ , как членом по роялю...
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15.10.2020 17:15 Відповісти
это понятно большинству жителей Украины... Только влюбленне в пальчика бабушки и женщины бальзаковсковского возраста этого еще не поняли..или не могут это понять
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15.10.2020 15:19 Відповісти
фокінскава возраста...
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15.10.2020 15:21 Відповісти
ну так и Го.дона смотрят тоже эти же люди.

конкуренция
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15.10.2020 15:30 Відповісти
Свой своего видит издалека... Если Гордон сотрудничал с КГБ по линии связи, а там особисты не вербуют, а просто "предлагают дружить" (аналогично военпреды и еще ряд подобных военных специальностей)...то иняз это уже не "дружба" это прямое подчинение и ответсвенность за выполнение задачи....
Дима прав 100%
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15.10.2020 15:19 Відповісти
РЕСПЕКТ ГОРДОНУ !!!!
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15.10.2020 15:26 Відповісти
гордон респекту
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15.10.2020 15:31 Відповісти
Та ,який респект, він то "прав", але тут важлива мотивація. А вона, як для жида гондона банальна : втопити конкурента, нехай навіть, діма сам і не обирається.
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11.03.2021 19:55 Відповісти
Чего гадать, достань пирамидку, она все покажет.
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15.10.2020 15:26 Відповісти
Как бы ни относиться к Гордону, но всё изложенное очень логично и требует ответа от наших спецслужб.
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15.10.2020 15:33 Відповісти
Риги пересралились . Як у Філатова:

Ну и ушлый вы народ,
Ажно оторопь берет!
Всяк другого мнит уродом,
Несмотря, что сам урод.
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15.10.2020 15:38 Відповісти
Арлекины и пираты,
Циркачи и акробаты,
И злодей, чей вид внушает страх,
Волк и заяц, тигры в клетке -
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.
Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.
Ах, до чего ж порой обидно,
Что хозяина не видно:
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
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15.10.2020 15:40 Відповісти
Кроме Евролаба есть еще ивент-площадка Инверия в центре Киева). Ясно, что это не Пальчевский, но крыша прекрасная. Там, правда, не здоровье, а интересы интеллектуалов. Но сами интеллектуалы большей частью оплачивают сбор информации о себе).
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15.10.2020 15:43 Відповісти
Кому-то не дают спать лавры "Аквариума").
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15.10.2020 15:44 Відповісти
А навіщо забрали ..фотку Гордона у формі *енкаведіста * !?
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15.10.2020 15:48 Відповісти
У нас таких пі##рів кацапських,на жаль,хоч греблю гати. І нікому немає до цього ніякої справи...
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15.10.2020 16:01 Відповісти
1. Когда кажется, Гордон, нужно креститься.
2. Кажется, ты обещал не соваться на ТВ в случае победы зеленского. Впрочем, слово "кажется" здесь неуместно.
3. Он агент ФСБ, но тогда кто ты?
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15.10.2020 16:04 Відповісти
Агент ФСБ - это шмарий. Пальчевский же - офицер ГРУ, а не ФСБ - это конкурирующие конторы, впрочем - обе - враждебные Украине.
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15.10.2020 16:33 Відповісти
100 % агент гру
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15.10.2020 16:08 Відповісти
палец - конкурент смешку. Ото димасика пирамидного и попердолило!
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15.10.2020 16:11 Відповісти
И тем не менее - все, что он написал о Пальчевском - это факты.
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15.10.2020 16:34 Відповісти
Конечно, факты. Как и то, что эти две фсбэшные консервы (палец и смешок) - конкуренты.
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15.10.2020 16:40 Відповісти
Не путайте ФСБ и ГРУ - это конкурирующие организации, которые могут даже подставлять друг друга - так что - вполне можно пользоваться инфой агента ФСБ по сливу офицера ГРУ и наоборот.
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15.10.2020 16:42 Відповісти
Та шо в них разбираться. Обое рябое, тобто, оба- гамно.
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15.10.2020 17:12 Відповісти
Иногда имеет смысл разобраться - например - чтобы понять, почему агент ФСБ шарий высмеивает провал агентов ГРУ, которые "шпили-вили", а не оправдывает их и почему в этом нет никакого противоречия.
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15.10.2020 17:38 Відповісти
быстрее всего, спальчик погорел и ушел под прикрытие го@дону.
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15.10.2020 17:01 Відповісти
Ну да, а Гордон прям - того, который "под прикрытие" и давай топить.
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15.10.2020 17:39 Відповісти
Тю, он его топит-прикрываясь.
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15.10.2020 18:42 Відповісти
Тогда и третий (Смешко) , шо промеж двоих делает?
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15.10.2020 17:12 Відповісти
Агент ФСБ пошел палить агента гру
Финансирование урезали?
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15.10.2020 16:12 Відповісти
Не поважаю Гордона , але тут з ним згоден повністю . Цю харю , палчевського , навіть замаскувати не змогли - нахабна кегебешно-феесбешна істота . А головне підтвердження ,це чи не нйбільша рекламна передвиборча кампанія . За цього "ніхто" більше бабла "хтось"влупив , ніж бєня за зе . Хто так може ?
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15.10.2020 16:16 Відповісти
"Соромно підозрювати, коли впевнений" (с) Станіслав Єжи Лєц...
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15.10.2020 16:18 Відповісти
что-то здесь не сростается с Гордоном,мабуть пальчевский конкретно погорел и Гордон пошел в а-банк , под прикрытие пальчевского, бо всем известно, шо гордон -брат пальчевского, даже по риторике изложения мысли... Фамилия вас смущает? дык ,меня тоже. В ГРУ шо-та не срослось биографией пальчевского, бо дед пальчевского(который его воспитывал) имеет только сыновей и фамилию Панько... Шо-та ГРУШники не доглядели в подноготной спальчика - пустили бульбу... и Гордон туда же.
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15.10.2020 16:51 Відповісти
Як на мене то для відсилки цього козла на фуй вже достатньо того що він потомственний, справжній, совковий, спадковий жидобільшовик. Це генетичне падло.
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15.10.2020 17:04 Відповісти
вопрос для ЗЕопитування No 8: Пальчевского - на довiчне, чи просто, наклонить его задекларировать виллу на Майорке, а полюбовницу Нину с детками - на улицу , без средств на существование, как он поступил со своей первой женой, с которой прожил 30 лет? а мож его по совместительству на пенсию, бо через полтора года начнет калататы челюстью.
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15.10.2020 17:08 Відповісти
Схлестнулись две консервы- Смешко и Палец , Гордон предпочитает корнсерву Смешко
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15.10.2020 17:16 Відповісти
Просто невероятно, что в Украине все эти бывшие и настоящие, кадровые и по призванию русские агенты чувствуют себя как дома, причём на любом уровне, в ОП, в СБУ, в оборонке, под видом бизнесменов и олигархов, в медиа и т.п. Тот факт, что СБУ и всякая разведка позволяет им спокойно ходить и гадить на каждом шагу, говорит о том, русских там в вышке как минимум половина наверное.
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15.10.2020 17:55 Відповісти
І їх туди приводять 73%.
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15.10.2020 20:28 Відповісти
Сам такий, Гіркін підтвердить.
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15.10.2020 18:05 Відповісти
кто бы и что про гордона не говорил. ясно что он не святой...а покажите хоть одного святого! как известно святые на небесах находятся... но он я много видел чего он в прямых эфирах на рос телевидении по скайп и интервью фуесосил россию и власть кремля за УКРАИНУ! ТАК ЧТО ИЗВЕНИТЕ я не могу на него гнать что.... просто мне нравится что он говорил скобеевым и всем другим русским называя всех и путина своими именами... а тоесть убийцами и терористами и другое...*а пальчевский такой фраерок фсбешный видно давно...
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15.10.2020 18:13 Відповісти
Шкода, що ******* українці на всі закиди відповідають - ну і що? А він (вона) мені подобається. І не пов'язують свої рішення з долею України. Нема політичного розуму в більшості.
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15.10.2020 18:16 Відповісти
По видимому клоун погорел на анализах у ГРУ.... Теперь они его держат за его маленькие коки...
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17.10.2020 01:22 Відповісти
Пальчевский уверенной поступью шёл по зданию Центризберкома Украины. Все детали оперативного гардероба были безупречны - и будёновка на голове, и красная рубаха-косоворотка, и скрипящие лыком лапти, и гармонь-тальянка в руках, невольно играющая «Камаринскую», - ничто не могло его выдать. абсолютно всё внушало несокрушимую уверенность - Пальчевский шёл регистрироваться кандидатом в мэры Киева.
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17.10.2020 03:10 Відповісти
Гандон рыбака видит издалека. Два сапога пара.
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18.10.2020 22:10 Відповісти
таким образом козломордые грушникии и результаты анализов нарика-гидранта получили. нахиба тогда шарик лазил по унитазам после зелупера?
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22.10.2020 23:10 Відповісти
А я впевнений, що 5 колона, на чолі з Медведчуком, ригоанальні і ФСБшники з оточення "гаранту" навмисно провокують ці скандали через власні "консерви"..
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02.02.2021 16:40 Відповісти
 
 