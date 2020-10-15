Арахамія, схоже, пропонує скоротити армію, щоб вона стала сильнішою. Пропоную - до 5 осіб, або відразу до 2, - Борислав Береза. ВIДЕО

Кандидат у мери Києва Борислав Береза ​​прокоментував недавню ідею глави фракції СН Давида Арахамії про скорочення кількості військовослужбовців ЗСУ.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я правильно зрозумів, що Арахамія пропонує скоротити чисельність ЗСУ для того, щоб наша армія ... стала сильнішою?" - написав Береза, коментуючи слова глави фракції СН.

"Так може тоді варто скоротити армію до 5 осіб. Або відразу до двох. Це дозволить зробити її ого-го яке переозброєння", - додав Береза, зазначивши, що насправді слова Арахамії звучать в орвеллівському стилі.

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