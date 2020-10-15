Арахамія, схоже, пропонує скоротити армію, щоб вона стала сильнішою. Пропоную - до 5 осіб, або відразу до 2, - Борислав Береза. ВIДЕО
Кандидат у мери Києва Борислав Береза прокоментував недавню ідею глави фракції СН Давида Арахамії про скорочення кількості військовослужбовців ЗСУ.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Я правильно зрозумів, що Арахамія пропонує скоротити чисельність ЗСУ для того, щоб наша армія ... стала сильнішою?" - написав Береза, коментуючи слова глави фракції СН.
"Так може тоді варто скоротити армію до 5 осіб. Або відразу до двох. Це дозволить зробити її ого-го яке переозброєння", - додав Береза, зазначивши, що насправді слова Арахамії звучать в орвеллівському стилі.
Топ коментарі
+16 Виктор Ли #292636
показати весь коментар15.10.2020 15:16
+12 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+11 Влад Курипко
показати весь коментар15.10.2020 15:14
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вызывало тревогу хотя это я так образно.А тому,что говорят зеленсКИЙ и АРАхамИя не стоит
удивляться-какое дело жидам и чуркам до Украины и её проблемам и бедам...
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... "он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил"
Зелень копирует не только содержание, но и форму.
а хто ще ?
Добре *ара* написав фігню ...а пропозиції Борі !?
при условии увеличения военного бюджета в 3 раза
"Єто усьо вместе вірвано із кантєкста"
Він знає в який День він це "ляпнув"???