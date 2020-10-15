Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні. ВIДЕО

Як поїхати на фронт і втопити все в... Ні, не в лайні. А в тарілці з борщем. Богдан Буткевич зібрав справжній хітпарад факапів від Володимира Зеленського, його пресслужби і членів команди в День захисника України.

Навряд чи ви пропустили епічне фото з візиту президента на Донбас, на якому Володимир Зеленський і Андрій Єрмак наминають борщ, поки військові навколо сидять і дивляться на них. І попри всі намагання пресслужби й дружніх коментаторів згладити іміджеву катастрофу, соцмережі просто-таки вибухнули мемами різного ступеня жорсткості.

На додачу до всього цього ще й голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія просто в День захисника України запропонував... скоротити ЗСУ! А Головнокомандувач заявив, що сила нашої армії - в тиші. Тобто у мовчанні у відповідь на ворожі обстріли?

Навіщо власноруч дарувати конкурентам напередодні виборів зброю політичним опонентам? Скільки можна із безтурботною посмішкою стріляти собі в ногу? І невже ніхто в оточенні президента справді не знайомий із правилами доброго тону?

Питання майже риторичні, але від того не менш цікаві.

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Нагадаємо, раніше пресслужба глави держави опублікувала фотографію обіду президента Володимира Зеленського і глави його Офісу Андрія Єрмака з військовослужбовцями на Донбасі. На знімку видно, що індивідуальні тарілки стоять тільки перед Зеленським та Єрмаком.