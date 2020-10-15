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Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні. ВIДЕО

Як поїхати на фронт і втопити все в... Ні, не в лайні. А в тарілці з борщем. Богдан Буткевич зібрав справжній хітпарад факапів від Володимира Зеленського, його пресслужби і членів команди в День захисника України.

Навряд чи ви пропустили епічне фото з візиту президента на Донбас, на якому Володимир Зеленський і Андрій Єрмак наминають борщ, поки військові навколо сидять і дивляться на них. І попри всі намагання пресслужби й дружніх коментаторів згладити іміджеву катастрофу, соцмережі просто-таки вибухнули мемами різного ступеня жорсткості.

На додачу до всього цього ще й голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія просто в День захисника України запропонував... скоротити ЗСУ! А Головнокомандувач заявив, що сила нашої армії - в тиші. Тобто у мовчанні у відповідь на ворожі обстріли?

Навіщо власноруч дарувати конкурентам напередодні виборів зброю політичним опонентам? Скільки можна із безтурботною посмішкою стріляти собі в ногу? І невже ніхто в оточенні президента справді не знайомий із правилами доброго тону?

Питання майже риторичні, але від того не менш цікаві.

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Нагадаємо, раніше пресслужба глави держави опублікувала фотографію обіду президента Володимира Зеленського і глави його Офісу Андрія Єрмака з військовослужбовцями на Донбасі. На знімку видно, що індивідуальні тарілки стоять тільки перед Зеленським та Єрмаком.

Автор: 

армія (3771) Зеленський Володимир (23810) пресслужба (10) військовослужбовці (4743) їжа (428) ЗСУ (7542) Єрмак Андрій (1374) Офіс Президента (2022) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+34
У Зеленского выявили ФЕКАЛИТОЗ - где только не появится, так обязательно нагадит



даже на тарелку с борщом на фронте
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15.10.2020 15:34
+30
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 666
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15.10.2020 15:44
+28
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 2031
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15.10.2020 15:37
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У Зеленского выявили ФЕКАЛИТОЗ - где только не появится, так обязательно нагадит



даже на тарелку с борщом на фронте
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15.10.2020 15:34 Відповісти
Хорошо, что тара одноразовая. Хоть пацанам незашквариватся после него. Сжечь нафиг
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15.10.2020 15:40 Відповісти
отягощенный копрофагией)))
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15.10.2020 15:46 Відповісти
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 1986
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15.10.2020 22:08 Відповісти
То старе фото. Зараз Лещенко виглядає ось так:

Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 7083
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16.10.2020 11:38 Відповісти
Таке враження, що вони спеціально зашкварюються, щоб Зєля зробив щось паскудне.
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15.10.2020 15:36 Відповісти
А що може зробити кучка ЗЕленого гівна? Тільки негадити. під себе і навлоло себе.
Гівно воно і в Африкі гівно. Навідь ЗЕлене.
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15.10.2020 15:44 Відповісти
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 2031
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15.10.2020 15:37 Відповісти
а еще Осел и ЗЕмляной червяк.....
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15.10.2020 16:12 Відповісти
да пожизненное по нему (ним) плачет.. (в зависимости какая мера ответственности будет предусмотрена в Законах Украины) и давно... вместе с зекоМандой..
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15.10.2020 15:37 Відповісти
Ребята сидят как на поминках. В действительности какой то сюр.
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15.10.2020 15:43 Відповісти
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 666
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15.10.2020 15:44 Відповісти
Заформаченая вечеря.
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15.10.2020 15:49 Відповісти
Протестую !!!

благодаря стараниям дуры Мендель (пресс-секретарь ОПы, как-никак), этот свинюшник не соответствует вечере
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15.10.2020 16:14 Відповісти
так вечеря то тайная....тццццц
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15.10.2020 18:37 Відповісти
О ЦЕ І Є ПРОЇДАННЯ ВІЙСЬКОВОГО БЮДЖЕТУ.
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15.10.2020 19:28 Відповісти
оно ж у герцогов побывало, - а там все герцоги так едят
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15.10.2020 15:45 Відповісти
) чё все прицепились? ну не руками же ели в конце-то концов. как недавно у принца на приёме.
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15.10.2020 15:52 Відповісти
Аж от сердца отлегло,шо зебоба борщ руками не ел))))
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15.10.2020 16:21 Відповісти
) вообще то он хотел показаться своим потцаном и по домашнему палочками сёрбать, но столовые приборы были не правильно сервированы, там тех не оказалось, вопреки всем законам этикета.
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15.10.2020 16:28 Відповісти
без рук?"уем шоле?
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15.10.2020 23:06 Відповісти
"Мы живем в эпоху больших событий и маленьких людей". © Сер Уинстон Черчилль.
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15.10.2020 15:54 Відповісти
Та ладно вам... Ну соскучился человек по некошерному борщу...
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15.10.2020 15:56 Відповісти
Загодували креветками, ікрою та устрицями...
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15.10.2020 16:01 Відповісти
Я із Зеленським на одному гектарі і срать не сяду, не те що їсти.
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15.10.2020 15:57 Відповісти
Топ-тема.
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15.10.2020 16:00 Відповісти
Для Зеленського
Англійською - EXIT
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15.10.2020 16:01 Відповісти
А президент Кыргызстана сегдя подал в отставку. Везет же людям.
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15.10.2020 16:02 Відповісти
Почему сразу оскандалился? Ели все, но каждый по-своему - кто в прикуску, а кто и в приглядку. Военным устав велит быть в надлежащей физической форме - им нормативы сдавать. Лишний же вес - нормативам помеха. А беспокоится за служивых совершенно излишне - им, военным, их гавнокомандующий ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь со своим посіпакою дЕрЬмаком потом, смачно отрыгнувши и в зубах поковырявшись, обязательно расскажут, какою вкусною была еда.
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15.10.2020 16:09 Відповісти
Я лайкнув, не дурний, зрозумів все, але щось піднудило...
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15.10.2020 16:29 Відповісти
Зеленский одебилился окончательно.
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15.10.2020 16:34 Відповісти
А у военных язык отсох или от страха в жопу себе засунули.

Спросить ведь можно где наша еда.
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15.10.2020 16:52 Відповісти
потрібно вже покликати якутського шамана, може викине демонів з ОП і ОПЗЖ
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15.10.2020 17:43 Відповісти
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 583
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15.10.2020 17:50 Відповісти
А ШО ТО ЗЛІВА ЗА ЗЛИЙ КОЗАК, ЧОМУ ВІН ДИВИТЬСЯ ПОВЕРХ МИСОК ІЗ ВІЛЬНОЇ ЗОНИ,
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15.10.2020 19:37 Відповісти
Шукає, чим би потягнути цих голодних сиріток...
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16.10.2020 00:01 Відповісти
Картина маслом "Кошерний обід полководця тихобздієва".
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15.10.2020 17:54 Відповісти
І невже цим двом паскудам ні каплі не встидно? Це ж якими свинями треба бути?
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15.10.2020 18:31 Відповісти
На військових бюджету нема, а на депутатів та ментів є виходить?!
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15.10.2020 18:36 Відповісти
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 2268
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15.10.2020 18:37 Відповісти
а слабо борщец без ложки?))) штучньій товар брать руками
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15.10.2020 18:39 Відповісти
ЦЕ ПІСЛЯ ДОБАВКИ ЄРМАКІВЦЯ, ПОСАДИЛИ МАСОВКУ ЧАСТКОВО БЕЗ ЛОЖОК,ВОНИ ДУМАЛИ ЩО НАШІ ЖІНКИ ЩІ ЛАПТЯМИ ХЛЄБАТЬ БУДУТЬ,,ПРОМАХНУЛИСЬ.
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15.10.2020 19:42 Відповісти
"командир" первый пробует, только он должен быть на кухне, у общего котла, а не жрать на глазах у других!!!
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15.10.2020 18:41 Відповісти
"командир" первый пробует, только он должен быть на кухне, у общего котла, а не жрать на глазах у других!!!
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15.10.2020 18:42 Відповісти
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 3496
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15.10.2020 18:49 Відповісти
Чому він постійно і всюди їсть а камери?!
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15.10.2020 18:50 Відповісти
..:конкретно так оба топчуть солдатську їжу-це вже повний ідіотизм.
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15.10.2020 18:53 Відповісти
Все що *на шару* зелена братва з*1сть 1 не подавиться.
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15.10.2020 21:36 Відповісти
Жидокацапи їли борщ солдатський!
А щоб ви ним вдавилися, коли сами жерли!!!!!
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15.10.2020 19:00 Відповісти
- новая партия старушек, нет это сироты
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 9343
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15.10.2020 20:08 Відповісти
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 9316
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15.10.2020 21:44 Відповісти
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 5135
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15.10.2020 22:12 Відповісти
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 2137
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15.10.2020 22:57 Відповісти
я обедаю, и ты приходи.. смотри...
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16.10.2020 04:29 Відповісти
 
 