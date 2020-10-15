Водій навчальної машини збив жінку на пішохідному переході в Києві. ВІДЕО камер спостереження
На київських Березняках водій навчальної машини збив жінку на пішохідному переході.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент ДТП на проспекті Тичини потрапив в поле зору камер спостереження.
Судячи із запису, водій-учень, з незрозумілих причин, почав рух поперек дороги по пішохідному переходу, яким йшла жінка на зелений сигнал світлофора. Автомобіль автошколи "Онега" "наздогнав" пішохода практично вже на тротуарі. Швидкість руху автомобіля була невеликою і ймовірність того, що жінка отримала важкі травми не надто висока.
Топ коментарі
+37 Прощай немытая раССея
показати весь коментар15.10.2020 15:44
+25 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар15.10.2020 15:44
+23 John Aba
показати весь коментар15.10.2020 15:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ждал чем это закончиться?
ЗЫ: оба попали.
====================
Де ти бачив, щоб у тормоза був тормоз???
я бы и сейчас с 12-летним стажем туда в час пик не поперся ))) но все прошло гладко благодаря наличию у инструктора дублирующих педалей, которые он задействовал не один и не два раза
Вот чего тормоз инструктор тормоз у себя не втопил - вопрос. Возможно расслабилс, а тут на тебе.
...
- Стой, стой, ти куда, придурок, я же пошутил.
...
- Мыкола, я же тебе говорил, что дублирующие педали нужно не приклеевать к полу, а делать настоящими. А ты "пол резать жалко, и так сойдет..."
(як версія)
и кстати, хоспота то нетути, извини)
Если девушка не повредила кобчик, то ей, возможно, даже понравилось.