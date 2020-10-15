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Водій навчальної машини збив жінку на пішохідному переході в Києві. ВІДЕО камер спостереження

На київських Березняках водій навчальної машини збив жінку на пішохідному переході.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент ДТП на проспекті Тичини потрапив в поле зору камер спостереження.

Судячи із запису, водій-учень, з незрозумілих причин, почав рух поперек дороги по пішохідному переходу, яким йшла жінка на зелений сигнал світлофора. Автомобіль автошколи "Онега" "наздогнав" пішохода практично вже на тротуарі. Швидкість руху автомобіля була невеликою і ймовірність того, що жінка отримала важкі травми не надто висока.

Дивіться: Співробітниця прокуратури Києва в декреті збила дівчинку на пішохідному переході в Борисполі, - ДБР. ФОТО

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19461) пішохід (117)


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Топ коментарі
+37
У инструктора дублирующие педали...чудеса...
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15.10.2020 15:44
+25
а что делал рядом сидящий учитель водителя-ученика ???
ждал чем это закончиться?
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15.10.2020 15:44
+23
Так вот из-за кого пол страны ездят как психи. Попался наконец, горе-учитель.
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15.10.2020 15:41
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Так вот из-за кого пол страны ездят как психи. Попался наконец, горе-учитель.
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15.10.2020 15:41 Відповісти
Будущий водятел...
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15.10.2020 15:43 Відповісти
Уже бывший.
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15.10.2020 15:47 Відповісти
как грится с почином
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16.10.2020 00:38 Відповісти
У инструктора дублирующие педали...чудеса...
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15.10.2020 15:44 Відповісти
Этому инструктору еще и мозги дублирующие нужны.
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15.10.2020 16:13 Відповісти
должны быть но не факт что присутствуют
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15.10.2020 17:02 Відповісти
если их нет то это не может быть учебная машина!
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15.10.2020 22:17 Відповісти
а что делал рядом сидящий учитель водителя-ученика ???
ждал чем это закончиться?
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15.10.2020 15:44 Відповісти
В смартфоне на баб смотрел!
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15.10.2020 15:49 Відповісти
Жал газ с перепугу)))
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16.10.2020 10:21 Відповісти
Окуеть машины, без педалей у инструктора. Капец
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15.10.2020 15:47 Відповісти
Ще і ручник вирвали з м'ясом, ага?
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15.10.2020 19:39 Відповісти
штамп в паспорт = никогда за руль ,никогда!=
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15.10.2020 15:47 Відповісти
по причине врожденной дибильности.
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15.10.2020 16:29 Відповісти
водятел сдесь не при чем. говорю как бывший автотехник-инструктор. сразу видно что курсанта начали учить езде сразу на дороге а не на автодроме. все потому что автошколы не имеют своих автодромов и не хотят платить а аренду имеющим их
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15.10.2020 15:48 Відповісти
а тормоз у инструктора был? я когдато успевал и передачу выдернуть и ручник дёрнуть когда жена чота чудила

ЗЫ: оба попали.
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15.10.2020 15:55 Відповісти
Попал инструктор.
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15.10.2020 16:14 Відповісти
а тормоз у инструктора был?

====================

Де ти бачив, щоб у тормоза був тормоз???
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15.10.2020 19:38 Відповісти
У тормоза, только газ есть? капец шо творится))
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16.10.2020 10:19 Відповісти
да, помню с первого же урока меня учили ездить на Оболони, через все пробки на бывш. Московском мосту и бывш. московском проспекте, через все круги проспекта Героев сталинграда и Оболонского проспекта, вобщем сразу через все круги ада )))
я бы и сейчас с 12-летним стажем туда в час пик не поперся ))) но все прошло гладко благодаря наличию у инструктора дублирующих педалей, которые он задействовал не один и не два раза
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15.10.2020 16:25 Відповісти
Мой второй рейд был почти такой же с Радужного, через мост, Петровку-Почайную, Дорогожичи - Шулявку. Я даже после 15ти лет за рулем в эту жопу стараюсь без надобности не соваться или обьезжать. Хотя в нулевые там было относительно более менее.
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15.10.2020 16:56 Відповісти
Та то он ее захотел подвезти
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15.10.2020 15:51 Відповісти
Может - он хотел "перейти дорогу": ну "привык" быть пешеходом, - вот и попер поперек дороги по переходу!))
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15.10.2020 15:55 Відповісти
Развернуться он хотел. Но руль на полоборота завернул, потому что так привык на симуляторе.
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15.10.2020 18:52 Відповісти
Та ладно, если играть действительно в симуляторы, а не аркады, да на хорошем руле с педалями и шифтером - это дает приличный начальный опыт механического вождения. Понимание реальных дорожных ситуаций никакая игра не даст, это да, но вот таких ситуаций, как на видео, будет гораздо меньше.
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16.10.2020 10:33 Відповісти
Ключевое слово "хорошем". А что если это руль, который крутится всего на полоборота?
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19.10.2020 08:49 Відповісти
для пешеходов был зеленый ну он на зеленый и поехал
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16.10.2020 00:40 Відповісти
Руль закусило и спереляку забыл где тормоз
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15.10.2020 16:00 Відповісти
может, коробка-автомат.С тем автоматом иногда давят на газ вместо тормоза и людей на тротуарах печатают к стенам домов.
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16.10.2020 08:05 Відповісти
Как это возможно? Руль заклинило? Разве бывает такое?
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15.10.2020 16:03 Відповісти
Там не руль закусило, а ученичок вместо тормоза газ впол вдавил. Атак как навыков нет ещё, то этому вдавливанию посвятил всё своё внимание и про руление забыл абсалютно. Такое бывает Вона в 2017 в Ростове пайлот так самолёт завалил - дал полный газ и в удивлении чо самолёт вверх лезет стабилизатор как следует на пикирование поставил. Примерно таже картина вышла.

Вот чего тормоз инструктор тормоз у себя не втопил - вопрос. Возможно расслабилс, а тут на тебе.
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15.10.2020 16:33 Відповісти
От настройки передних колес (развал-схождение-рулев рейка) можно сделать поворачиваемость авто избыточной, нейтральной или недостаточной. Обычно на авто она недостаточная, когда газонул - и отпущенный вывернутый руль сам выровнялся (так лучше не делать, но многие делают, приобретая очень опасную привычку). Если водила с такой привычкой сядет за авто с нейтральной или еще хуже - с избыточной поворачиваемостью - жди беды. Газонет на выходе из поворота (как на видео) - а машина не выравнивается, а либо идет по кругу (нейтральная поворачиваемость) либо "ввинчивается" в ещн более крутой поворот (избыточная поворачиваемость).
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16.10.2020 07:37 Відповісти
вот такому долбодятелю никогда нельзя давать права !!! ПОЖИЗНЕННО !!! ЭТО ЖЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ УБИЙЦА !!!
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15.10.2020 16:03 Відповісти
так он уже с правами, еще и инструктор в автошколе
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15.10.2020 16:22 Відповісти
каждый второй ученик такой,а вот инструктора нах с пляжа
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16.10.2020 00:46 Відповісти
"инструктор-зебил" запаниковал?)
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15.10.2020 16:33 Відповісти
Инструктор должен был нажать на тормоз сразу, как только машина отклонилась в сторону встречки. Походу дублирующие педали неисправны. Получит по шапке здорово и вся автошкола докучи...
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15.10.2020 16:43 Відповісти
Тут вина инструктора.
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15.10.2020 16:45 Відповісти
Не отпустил руль. Частая ошибка у новичков. Или не докручивают или наоборот забывают отпустить вовремя. С перепугу и про тормоза забыл. Ускорение на выходе из поворота дал а из поворота забыл выйти. Я такое наблюдал. Только там все закончилось тараном припаркованной тачки на другом конце улицы и то была не учебная, а видать какой-то новичек переляканый.
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15.10.2020 16:50 Відповісти
олигофрен
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15.10.2020 17:27 Відповісти
- Аккуратнее, аккуратнее, не торопись. От бабка, еле ползет, задави ее, что ль.

...
- Стой, стой, ти куда, придурок, я же пошутил.
...

- Мыкола, я же тебе говорил, что дублирующие педали нужно не приклеевать к полу, а делать настоящими. А ты "пол резать жалко, и так сойдет..."
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15.10.2020 16:51 Відповісти
Пострадавшей оказалась тёща инструктора.
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15.10.2020 16:57 Відповісти
Такое впечатление, что инспектор скомандовал на разворот. Жаль что небыло регистратора в машине.
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15.10.2020 17:21 Відповісти
У инстркуктора педали ж есть!!!!
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15.10.2020 17:32 Відповісти
учитель - тормозок...
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15.10.2020 17:43 Відповісти
Це була теща інструктора
(як версія)
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15.10.2020 17:44 Відповісти
как говорится ПУТИ ГОСПОДНИ НЕ ИСПОВЕДИМЫ! никто даже не подозревает когда настанет его смерть...последняя секунда жизни в этом мире.... уходя из дому абсолютно любой человек любого мат. достатка и должности не знает вернётся ли домой снова живым... вижу обошлось как бы . но меня немного напрягло что когда этот поц женщину сбил. люди не подбежали к ней ..а стояли смотрели....я бы мухой полетел бы стразу к пострадавшему человеку, на её месте может оказаться каждый из нас и в любой момент!!((
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15.10.2020 18:01 Відповісти
Летун, а ничего шо ты мог бы повредить ей, х.з. же какие там травмы то. кому надо потом бегать по судам и/или от родаков погибшей?
и кстати, хоспота то нетути, извини)
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15.10.2020 19:53 Відповісти
что ты несёшь.... тути срути....? это на каком? да главное лететь и бежать...а не стоять.... главное как говорят внимание а не равнодушие....звонить в полицию..вызывать скорую..просить о помощи может кто проходящий доктор. собрать вещи. поговорить... а если видно что ничего такого то просто успокоить...утешить пострадавшего.... ну ты и смит... от такого *** дождёшся помощи....хотя я понял о ненавреди ещё возможно тогда когда тебя на свете ещё не было...както так....
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15.10.2020 20:22 Відповісти
мухой полетел бы? - плохой признак...мухи обычно на свежачок....тут зарано
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16.10.2020 08:12 Відповісти
мухой полететь... это так имеется ввиду что быстро! вам хотелось поумничать и поострить мол про труп и мух... но это не уместно...((
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16.10.2020 09:21 Відповісти
Ладно педали не было, но почему инструктор руль не схватил????
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15.10.2020 18:35 Відповісти
У меня сегодня инструктор пока я боролся с передачей и искусственными неровностями, спокойно отобедал на откинутом бардачке.
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15.10.2020 18:54 Відповісти
"- так я что, не сдал? А вторая попытка?"
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15.10.2020 18:56 Відповісти
Інструктора у тюрягу, ідіота тупого. І того довбура, що взяв безмозкого інструктором - теж у тюрягу. Тільки так це лікується, і ніяк не інакше. Інструктор мав екстренно гальмувати, найпізніше ще у момент, коли автомобіль пересік осьову. Навіть раніше, ще коли учень газонув перед розворотом, тобто ще до виїзду на перехрестя. Уже все було очевидно, і часу на реакцію було більш ніж дофіга, мінімум пара секунд, а насправді усі чотири секунди.
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15.10.2020 19:34 Відповісти
Мда, знакомая картинка) У меня так дочка в свое время чудила) Благо я учил ее по полевым дорогам)))
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15.10.2020 20:04 Відповісти
Так в моем распоряжении были только рычаг КПП, и ручник))) И ни в коем случае не кричать))) Хотя почему были))) Средний тоже так сейчас учится))) Но он так не чудил)))
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15.10.2020 20:08 Відповісти
Такому ученику, нехрен вообще права выдавать, это убийца в будущем.
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15.10.2020 22:41 Відповісти
возможно наоборот,будет после такого аккуратно ездить
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16.10.2020 00:50 Відповісти
Парень увидел девушку и решил нестандартно познакомиться.
Если девушка не повредила кобчик, то ей, возможно, даже понравилось.
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16.10.2020 00:05 Відповісти
Инструктор-полный непрфессионал. Даже если руль закусило и тормоза дублирующие не рааботали-есть стояночный тормоз который сработал-бы на такой невысокой скорости. Инструктор достоен тюрьмы
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16.10.2020 00:43 Відповісти
ВООООБЩЕ ПРАВА НЕ ДАВАТЬ И К МАШИНЕ БЛИЗКО НЕ ПОДПУСТКАТЬ!!!!
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19.01.2021 11:04 Відповісти
 
 