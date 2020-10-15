Водій навчальної машини збив жінку на пішохідному переході в Києві. ВІДЕО камер спостереження

На київських Березняках водій навчальної машини збив жінку на пішохідному переході.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент ДТП на проспекті Тичини потрапив в поле зору камер спостереження.

Судячи із запису, водій-учень, з незрозумілих причин, почав рух поперек дороги по пішохідному переходу, яким йшла жінка на зелений сигнал світлофора. Автомобіль автошколи "Онега" "наздогнав" пішохода практично вже на тротуарі. Швидкість руху автомобіля була невеликою і ймовірність того, що жінка отримала важкі травми не надто висока.

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