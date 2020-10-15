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Лерос про "опитування Зеленського": Це незаконна маніпуляція, щоб зайвий раз агітувати за "Слугу народу" біля виборчих дільниць. ВIДЕО

Виключений зі СН нардеп Гео Лерос оприлюднив дані нібито з комп'ютера юриста Дениса Комарницького, якого нардеп називає "смотрящим за Києвом".

Про це заявив нардеп Гео Лерос, відповідаючи на запитання у своєму відеоблозі, передає Цензор.НЕТ.

"Хочете дізнатися, як майстер спорту з коронавірусу кришує столичну мафію? Скачайте папку: 1. google drive:https: //drive.google.com/drive/folder ... 2. rar archive: https://fex.net/uk/s/sd2bffm альтернативне посилання https://fex.net/uk/s/e9ezfrr Це комп'ютер юриста Комарницького - "смотрящого" за Києвом. Ви зрозумієте, як крадуть столичну землю і дерибанять київський бюджет. Хто в темі і хто в частці. Ви побачите, хто стоїть за кожним скандальним будівництвом. Довічне ув'язнення для Зеленського і його банди - саме те, що треба!" - заявив Лерос.

Також читайте: Лерос про зустріч президента України з главою МІ-6: "Зеленський особисто отримав останнє попередження"

Коментуючи оголошене президентом України опитування в день голосування на місцевих виборах, Лерос заявив: "Це незаконна маніпуляція для того, щоб зайвий раз агітувати за "Слугу народу" біля виборчих дільниць з гаслом "Буде так, як вирішиш ти". Зеленський вчергове кладе на закони України, в цьому випадку на Виборчий кодекс. А все чому? Тому що він так о##їв, що вже не бачить берегів".

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) місцеві вибори (1366) опитування (1934) Комарницький (59) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+26
Він в чомусь не правий ?
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15.10.2020 16:04
+19
Будет так как я решил?
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Лерос об "опросе Зеленского": Это незаконная манипуляция, чтобы лишний раз агитировать за "Слугу народа" возле избирательных участков - Цензор.НЕТ 1591
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15.10.2020 16:06
+18
Ни дня без ЗЕшквара!
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15.10.2020 16:02
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Він в чомусь не правий ?
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15.10.2020 16:04 Відповісти
Лерос про "опитування Зеленського": Це незаконна маніпуляція, щоб зайвий раз агітувати за "Слугу народу" біля виборчих дільниць - Цензор.НЕТ 2906
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15.10.2020 19:54 Відповісти
👍👏100%
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15.10.2020 20:22 Відповісти
О, чергова соска дєрьмака появилася.
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15.10.2020 16:04 Відповісти
Вітя, а може тобі туди пора?
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15.10.2020 16:08 Відповісти
Ни дня без ЗЕшквара!
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15.10.2020 16:02 Відповісти
Агитируйте за "ЕС" избиением агитаторов за "СН" на избивательных участках.
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15.10.2020 16:02 Відповісти
Пардон... "избирательных".
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15.10.2020 16:03 Відповісти
незабаром зелених битимуть усі.
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15.10.2020 16:05 Відповісти
Когда обещаешь, нужно хоть иногда что-то делать.
Иначе, вы от них ничем не отличаетесь.
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15.10.2020 16:10 Відповісти
ти ж не думаєш, що я особисто вступлю в кулачний бій ?
словами відшмагаю.
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15.10.2020 16:18 Відповісти
Та мне плевать и на твои кулачки и на твои слова.
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15.10.2020 16:20 Відповісти
зебил мазохист? Ничего не долго тебе ждать осталось)
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15.10.2020 16:40 Відповісти
Не угадала в обоих случаях.
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15.10.2020 16:50 Відповісти
Ну шож, буде їм холодний душ за результатами виборів.
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15.10.2020 16:03 Відповісти
Душ будет не только слугам.
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15.10.2020 16:04 Відповісти
Слуга урода триумфально победит на выборах. Все мнения экспертов, рейтинги убиваются об коронавирус. Тупая маргинальная молодежь, студент звиздюки пойдут голосовать на дильницы даже без масок им похер, им по приколу за зелю ровного пассажира. Также пойдут голосвать с пробитым мозгом контента с 1+1 аля скоты и кварта + учителя + таксисты и маршрутчки. Так как не будут голосовать пенсы из-за страха цепануть корону и отдать богу душу то партии шария и опзждецу ваще ничо не светит. Многие кто дал бы реванш зеленым тварям тоже не пойдут голосовать из-за вируса. можете скринить
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15.10.2020 16:07 Відповісти
+ зеки в трюмах за зебила будут голосовать. + военные (видели же как они сидели смотрели как жрет зеленский, а им даже тарелки не поставили)
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15.10.2020 16:10 Відповісти
Ви думаєте шо вся ця метушня просто так? У них є результати опитувань і вони не втішні для СН. Тут навіть Г+Г не допоможе. Цугцванг.
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15.10.2020 16:14 Відповісти
молодежь далеко не вся такая тупая, как вы описали - среди них есть море разумных и здравомыслящих
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15.10.2020 16:53 Відповісти
Не спорю, но в большинстве случаев там все так как я написал выше
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15.10.2020 16:55 Відповісти
а вот бабули побегут за Бойко или Пальчевского голосовать - как раз их уровень. Больше скажу - Северодонецк, Харьков почему-то за Шария
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15.10.2020 17:04 Відповісти
интересно - зачем достают протухшее говно типа семенченок или леросов которое зробыло це разом и теперь "открывает" нам глаза на то что и так было понятно полтора года назад?)
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15.10.2020 16:04 Відповісти
Лерос про "опитування Зеленського": Це незаконна маніпуляція, щоб зайвий раз агітувати за "Слугу народу" біля виборчих дільниць - Цензор.НЕТ 4638
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15.10.2020 16:41 Відповісти
Лерос про "опитування Зеленського": Це незаконна маніпуляція, щоб зайвий раз агітувати за "Слугу народу" біля виборчих дільниць - Цензор.НЕТ 5522
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15.10.2020 16:56 Відповісти
Кстати предлагаю стартап, скупить по дешовке кучу квартир на домбасе пока они стоят 1-2 тыщи баксов. Ведь они введут там зону и жилье подорожает. Не благодарите
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15.10.2020 16:04 Відповісти
купите мой дом, недорого, всего за пятую часть довоенной цены я даже мебели половину вам оставлю
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15.10.2020 16:55 Відповісти
Какая агитация ?

С КАЖДЫМ СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСОМ СМЕХ УСИЛИВАЕТСЯ. Клоунада продолжается
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15.10.2020 16:05 Відповісти
Будет так как я решил?
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Лерос об "опросе Зеленского": Это незаконная манипуляция, чтобы лишний раз агитировать за "Слугу народа" возле избирательных участков - Цензор.НЕТ 1591
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15.10.2020 16:06 Відповісти
А в чём состоит агитация? Никто не заставляет,даже на выборы кто не хочет тот не ходит. Так что всё нормально,пускай проводят опрос.
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15.10.2020 16:08 Відповісти
Кто будет подсчитывать результаты этих опросов?
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15.10.2020 16:11 Відповісти
Как обычно, те, кто и проводит опрос.
Ты опрос не путай с референдумом.
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15.10.2020 16:15 Відповісти
Т.е. волонтеры, как сказали зебилы.
И я должен этим «высоким» комиссиям верить?
Кстати, зебилы сказали что гос. деньги на это дело тратиться не будут. Значит бюллетени будут ксерячить тоже волонтеры?
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15.10.2020 16:27 Відповісти
И зачем?
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15.10.2020 16:26 Відповісти
вопрос даже не в том, кто, а в том, что посчитают как им надо
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15.10.2020 16:56 Відповісти
Агитация по зесрански-это когда их заставляют насильно что то делать))))))))))
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15.10.2020 16:12 Відповісти
Кто тебя насильно заставляет?
Не хочешь - не отвечаешь, проходишь мимо и всё.
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15.10.2020 16:16 Відповісти
А лишний раз дерьмом бросить? Так и день пропадет.
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15.10.2020 16:19 Відповісти
Чего-чего...., а этого "добра" у них навалом.
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15.10.2020 16:22 Відповісти
Цензор тому в доказательство.
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15.10.2020 16:35 Відповісти
Вчера этот опрос называли незаконным референдумом...
Сегодня - незаконной агитацией.
Завтра назовут пророссийской пропагандой.
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15.10.2020 16:13 Відповісти
Головне слово тут НЕЗАКОННИЙ, і це тому, що перевірити правдивість результату неможливо. Тобто це маніпуляція, брехня, якщо так вам легше зрозуміти.
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15.10.2020 17:47 Відповісти
Как ты можешь проверить любые другие ОПРОСЫ?
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15.10.2020 18:35 Відповісти
Теж не можу, тому їм і не вірю.
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15.10.2020 20:12 Відповісти
Вы хоть указывайте в новости ,где смеяться ,а где плакать.Не второпаю.
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15.10.2020 16:11 Відповісти
А ты за "красных" или за "белых"?
Лучше всегда всё принимать на позитиве.
Не так вредно для здоровья.
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15.10.2020 16:18 Відповісти
Зе должен сидеть в тюрьме!
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15.10.2020 16:13 Відповісти
А 95 квартал отобрать в пользу ....
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15.10.2020 16:17 Відповісти
В пользу Дизельшоу...
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15.10.2020 16:24 Відповісти
о, уже начали договариваться
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15.10.2020 17:06 Відповісти
Да кто мешает ответить на вопросы и проголосовать не за слуг на местах? Вопросы правильные.
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15.10.2020 16:15 Відповісти
Толку с них, дальше то что? Технопарк в лугандоне сделают, или Коломойского посадят пожизненно?
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15.10.2020 16:23 Відповісти
Надо начинать со слов. Это не требует затрат. Пусть узнают мнение людей, если хотят на второй срок.
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15.10.2020 16:30 Відповісти
Второй пожизненный? Так не бывает...
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15.10.2020 16:32 Відповісти
Ага. Все бумажки напечатают бесплатно. И те, кто будет с ними стоять, будут стоять за "спасибо" . А потом, совершенно бесплатно, кто-то "посчитает" результат так, как коЗЕлу выгодно.
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16.10.2020 03:19 Відповісти
вы уверены, что их правильно потом посчитают и озвучат? лично я уверена в обратном
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15.10.2020 16:58 Відповісти
Якщо було б питання про колаборантів та міру відповідальності до них, а потім відповідний закон прийнятий то три перші питання взагалі можна було б не ставити.
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15.10.2020 17:22 Відповісти
у каждого *********** должен быть свой "правдоруб". у пэти был сирожа лещ, у вовы есть лео херос.
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15.10.2020 16:24 Відповісти
Кто-то должен когда-нибудь и закулисную возню освещать.
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15.10.2020 16:33 Відповісти
зачем миллион раз повторять банальные вещи.
скоморох ***** исполняет придворную роль, иначе писдарики.
я это понял еще во времена ихнего мульта "сказочная русь"
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15.10.2020 16:31 Відповісти
**** перестал финансировать - мульт закончился
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15.10.2020 16:33 Відповісти
надеюсь скоро умрет и Ньюс Ван, Зик и 112 по этой же причине.
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15.10.2020 19:39 Відповісти
паяц и в африке паяц
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15.10.2020 16:34 Відповісти
грошь цена в базарный день
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15.10.2020 16:36 Відповісти
Путлер простит Украину за нападение на Москву на Майдане в Киеве зимой 2013 года...,если Зеленского заменит Ведмедчук.... Крысы Мавзолейные,...однажды Гитлер лечил СССр,видать недолечил...
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15.10.2020 16:40 Відповісти
тогда хунта
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15.10.2020 16:47 Відповісти
Эти люди не способны руководить государством. Понимаете? Вот этот вот набор лепета из ясельной группы детского сада - это не деревенский дурачок около булочной. Не интернат для людей с задержкой в развитии. Не манная кашка и компот.
Это президент, ****, воюющего государства.
Несёт вот это вот все. На полном серьезе. А его администрация записывает это в виде обращения к нации.
И вот они сидели, все это выдумывали. Президент. Пресс-секретарь президента. Руководитель партии. Наверняка спикер Рады. Правительство.
В период полыхающей, как бензин, пандемии, просто уже тотального экономического пике, войны, и надвигающейся по всем фронтам полной жопы.
Во главе страны оказались умственно неполноценные люди. Это я сейчас не чтобы оскорбить. Это я официально заявляю - сознание и когнитивные способности людей, оказавшихся у власти в критический период, застопорилось примерно на уровне пятнадцатилетнего подростка. Что ты несёшь... Что ты, блин, несешь...
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15.10.2020 16:45 Відповісти
обрезание...
этим все сказано
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15.10.2020 16:57 Відповісти
Дык похоже, что не с того конца обрезали
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16.10.2020 03:21 Відповісти
В смысле, не от головки, а таки от головы...
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16.10.2020 04:34 Відповісти
обрез не удлиннишь
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15.10.2020 16:58 Відповісти
придумывали сценаристы 95 квартала, это как раз их уровень
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15.10.2020 17:00 Відповісти
+ компания Путин-Мертвячук-Портянкин-Ермаков
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15.10.2020 19:38 Відповісти
Он прав, это АГИТКА!
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15.10.2020 17:16 Відповісти
какой умный все-таки этот Лерос - все разложил по полочкам
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15.10.2020 19:37 Відповісти
гспади та у него на лбу ценник висит. придурок
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15.10.2020 20:07 Відповісти
" он так о##ел, что уже не видит берегов.!" Да и берега молчат, как в рот говна набрали... потому он их и не видит ... причём - в упор и принципиально.
И оно б так не было позорно, если бы не Минск (да и много ещё городов Беларуси) . не Хабаровск, не Владивосток- где люди реально демонстрируют достоинство.
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17.10.2020 18:55 Відповісти
 
 