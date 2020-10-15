Лерос про "опитування Зеленського": Це незаконна маніпуляція, щоб зайвий раз агітувати за "Слугу народу" біля виборчих дільниць. ВIДЕО

Виключений зі СН нардеп Гео Лерос оприлюднив дані нібито з комп'ютера юриста Дениса Комарницького, якого нардеп називає "смотрящим за Києвом".

Про це заявив нардеп Гео Лерос, відповідаючи на запитання у своєму відеоблозі, передає Цензор.НЕТ.

"Хочете дізнатися, як майстер спорту з коронавірусу кришує столичну мафію? Скачайте папку: 1. google drive:https: //drive.google.com/drive/folder ... 2. rar archive: https://fex.net/uk/s/sd2bffm альтернативне посилання https://fex.net/uk/s/e9ezfrr Це комп'ютер юриста Комарницького - "смотрящого" за Києвом. Ви зрозумієте, як крадуть столичну землю і дерибанять київський бюджет. Хто в темі і хто в частці. Ви побачите, хто стоїть за кожним скандальним будівництвом. Довічне ув'язнення для Зеленського і його банди - саме те, що треба!" - заявив Лерос.

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Коментуючи оголошене президентом України опитування в день голосування на місцевих виборах, Лерос заявив: "Це незаконна маніпуляція для того, щоб зайвий раз агітувати за "Слугу народу" біля виборчих дільниць з гаслом "Буде так, як вирішиш ти". Зеленський вчергове кладе на закони України, в цьому випадку на Виборчий кодекс. А все чому? Тому що він так о##їв, що вже не бачить берегів".