Лерос про "опитування Зеленського": Це незаконна маніпуляція, щоб зайвий раз агітувати за "Слугу народу" біля виборчих дільниць. ВIДЕО
Виключений зі СН нардеп Гео Лерос оприлюднив дані нібито з комп'ютера юриста Дениса Комарницького, якого нардеп називає "смотрящим за Києвом".
Про це заявив нардеп Гео Лерос, відповідаючи на запитання у своєму відеоблозі, передає Цензор.НЕТ.
"Хочете дізнатися, як майстер спорту з коронавірусу кришує столичну мафію? Скачайте папку: 1. google drive:https: //drive.google.com/drive/folder ... 2. rar archive: https://fex.net/uk/s/sd2bffm альтернативне посилання https://fex.net/uk/s/e9ezfrr Це комп'ютер юриста Комарницького - "смотрящого" за Києвом. Ви зрозумієте, як крадуть столичну землю і дерибанять київський бюджет. Хто в темі і хто в частці. Ви побачите, хто стоїть за кожним скандальним будівництвом. Довічне ув'язнення для Зеленського і його банди - саме те, що треба!" - заявив Лерос.
Коментуючи оголошене президентом України опитування в день голосування на місцевих виборах, Лерос заявив: "Це незаконна маніпуляція для того, щоб зайвий раз агітувати за "Слугу народу" біля виборчих дільниць з гаслом "Буде так, як вирішиш ти". Зеленський вчергове кладе на закони України, в цьому випадку на Виборчий кодекс. А все чому? Тому що він так о##їв, що вже не бачить берегів".
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Иначе, вы от них ничем не отличаетесь.
словами відшмагаю.
С КАЖДЫМ СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСОМ СМЕХ УСИЛИВАЕТСЯ. Клоунада продолжается
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Ты опрос не путай с референдумом.
И я должен этим «высоким» комиссиям верить?
Кстати, зебилы сказали что гос. деньги на это дело тратиться не будут. Значит бюллетени будут ксерячить тоже волонтеры?
Не хочешь - не отвечаешь, проходишь мимо и всё.
Сегодня - незаконной агитацией.
Завтра назовут пророссийской пропагандой.
Лучше всегда всё принимать на позитиве.
Не так вредно для здоровья.
скоморох ***** исполняет придворную роль, иначе писдарики.
я это понял еще во времена ихнего мульта "сказочная русь"
Это президент, ****, воюющего государства.
Несёт вот это вот все. На полном серьезе. А его администрация записывает это в виде обращения к нации.
И вот они сидели, все это выдумывали. Президент. Пресс-секретарь президента. Руководитель партии. Наверняка спикер Рады. Правительство.
В период полыхающей, как бензин, пандемии, просто уже тотального экономического пике, войны, и надвигающейся по всем фронтам полной жопы.
Во главе страны оказались умственно неполноценные люди. Это я сейчас не чтобы оскорбить. Это я официально заявляю - сознание и когнитивные способности людей, оказавшихся у власти в критический период, застопорилось примерно на уровне пятнадцатилетнего подростка. Что ты несёшь... Что ты, блин, несешь...
этим все сказано
И оно б так не было позорно, если бы не Минск (да и много ещё городов Беларуси) . не Хабаровск, не Владивосток- где люди реально демонстрируют достоинство.