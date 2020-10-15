У Хмельницькому попрощалися з воїном 128-ї ОГШБр Олександром Фариною, померлим у госпіталі після зазнаного в зоні ООС 20 квітня поранення. ВIДЕО

Сьогодні, 15 жовтня, у місті Хмельницький відбулася церемонія прощання з 26-річним Олександром Олександровичем Фариною, солдатом, військовослужбовцем 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який 20 квітня цього року дістав важких поранень у зоні ООС. Переніс понад 20 операцій, але 11 жовтня помер у військовому шпиталі міста Київ.

Про це йдеться у матеріалі видання "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 15 жовтня, у Хмельницькому попрощались із 26-річним військовим Олександром Фариною, який 11 жовтня помер у Київському військовому госпіталі. Хлопець родом із Ярмолинецького району, проживав у Хмельницькому. Служив Олександр Фарина у 8-му окремому полку спецпризначення, згодом перейшов на контрактну службу в 128-му окрему гірсько-штурмову бригаду.

Юрій Рибак, начальник штабу громадського формування "Подільська Січ" розповідає, що Олександр долучився до них після служби у восьмому полку: "після демобілізації він вступив в громадське формування і брав участь в охороні громадського порядку на території нашого міста. Він був справжнім патріотом, не міг бачити, що робиться, переживав всім серцем. Підписав контракт, потрапив у 128-му бригаду".

Юрій Рибак додає, Олександр Фарина зазнав поранення під кінець служби, коли мав демобілізуватися, у квітні цього року.

Василь Довгань – бойовий побратим Олександра. В 2014 році разом воювали на Сході в складі восьмого полку спецоперацій. Згадує його як енергійну та життєрадісну людину: "він був серед нас наймолодший. Хороший спортсмен, життєрадісний був, веселий завжди, енергійний. Ніколи в нього не було ніякої печалі, завжди підтримував побратимів своїх. На початку війни ми так його берегли, в бій не брали з собою".

Василь Довгань згадує ще одного загиблого побратима – Олександра Мандибуру зі Старокостянтинова, який служив із ними у восьмому полку. Каже, з Олександром Фариною вони були друзями: "вони були двоє товаришами наймолодшими. Мандибура був зі Старокостянтинова. Мандибура загинув у 2015 році. Олександр ось".

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Павло займався боксом разом з Олександром. Хлопець розповідає, військовий – на кілька років за нього старший, завжди підтримував та допомагав у спорті: "Знаю цю людину як вольовиту. Людина сильна, здібна. Красава Саня, воїн, захищав нашу батьківщину. Хороші спогади. Багато чого нас навчив, здібний був боксер".

Олександра Фарину поховали у Хмельницькому на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове", - зазначається у матеріалі видання.