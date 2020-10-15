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Курсант Золочевський, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом: "Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Курсанту Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба В'ячеславу Золочевському, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом, вручили медаль "За військову службу Україні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Наказ про нагородження курсантів і членів екіпажу АН-26Ш президент України Володимир Зеленський підписав 6 жовтня. Нагороду курсанту передав голова військового вишу генерал-майор Олександр Туринський.

Курсант Золочевський, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом: Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання 01
Курсант Золочевський, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом: Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання 02

Зараз В'ячеслав перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Курсант Золочевський, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом: Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання 03

"Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання в університеті за обраною спеціальністю, - повідомив Золочевський. - У мене попереду кілька тижнів реабілітації, після чого я наздоганятиму навчальну програму". Курсант подякував усім, хто переживав за його здоров'я, відвідував під час лікування в госпіталі і підтримував його і родину.

Читайте також: Курсант Золочевський про катастрофу Ан-26: До останнього моменту паніки на борту не було

Автор: 

авіакатастрофа (1098) авіація (4121) нагорода (1260) Харківщина (6054) Золочевський В’ячеслав (8)


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Топ коментарі
+17
Красавчик! Респект и уважуха! Не то что наше недоразумение клоун-наркоман Зеленский!
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15.10.2020 18:20
+12
Мощный пацан.

Молодец!
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15.10.2020 18:23
+10
Щасти тобі майбутній генерал!
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15.10.2020 18:34
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Красавчик! Респект и уважуха! Не то что наше недоразумение клоун-наркоман Зеленский!
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15.10.2020 18:20 Відповісти
Мощный пацан.

Молодец!
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15.10.2020 18:23 Відповісти
Він не "пацан".Він Воїн.
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15.10.2020 18:43 Відповісти
Ну и правильно.
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15.10.2020 18:25 Відповісти
Молодець! Живи і вчись, хлопчику. Сподіваюсь, коли саме ти будешь відповідати за людські життя, такої біди не станеться. Успіхів!
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15.10.2020 18:25 Відповісти
Я не очень понял за что его наградили.
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15.10.2020 18:26 Відповісти
за зелін піар
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15.10.2020 18:31 Відповісти
Ого!!!
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15.10.2020 18:52 Відповісти
За те, що дивом вижив і намагався врятувати товариша. Заслужив. Це ж не ордени і зброю всякій шелупоні роздавати.
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15.10.2020 18:37 Відповісти
Наградили за то, что спасал своего товарища. Вячеслав, будучи сам раненым в момент катастрофы, вытащил из горящего самолета своего однокурсника, потушил на нём горящую одежду. Но, к сожалению, ожоги были обширными и этот курсант скончался в больнице.
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15.10.2020 22:36 Відповісти
Загадка в тому, що у врятованого якимсь чудом лікарі не знайшли навіть опіків, ні струса мозку, а фізичний стан признали задовільним (!). Та й не пам'ятає нічого... Преса згадувала про якогось курсанта, який в останній момент відмовився летіти...
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29.03.2021 10:50 Відповісти
Курсант Золочевський, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом: "Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання" - Цензор.НЕТ 1653
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15.10.2020 18:32 Відповісти
Щасти тобі майбутній генерал!
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15.10.2020 18:34 Відповісти
респект воїну!
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15.10.2020 19:00 Відповісти
Гут. Я нічого немаю проти цього хлопця , здоров,я та всього найкращого йому , але тут цілком логічне питання чому не нагородили всіх хлопців та дівчат що пройшли через АТО та вижили ??
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15.10.2020 19:01 Відповісти
Можно ненавидить СССР и испытывать чувство глубокого уважения к Героям Советского Соза. За их личный подвиг, хоть и в пользу своих палачей.
В данном случае -- Хлопцю пошана!

...это не оспаривается, но предателям в зачёт не пойдёт...
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15.10.2020 19:05 Відповісти
Представляю радость его родителей. Не за награду конечно.
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15.10.2020 19:05 Відповісти
Удачи. Мужчина.
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15.10.2020 19:59 Відповісти
Молодец.кацапню бомбить будет
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15.10.2020 20:15 Відповісти
 
 