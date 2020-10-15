Курсант Золочевський, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом: "Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Курсанту Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба В'ячеславу Золочевському, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом, вручили медаль "За військову службу Україні".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Наказ про нагородження курсантів і членів екіпажу АН-26Ш президент України Володимир Зеленський підписав 6 жовтня. Нагороду курсанту передав голова військового вишу генерал-майор Олександр Туринський.
Зараз В'ячеслав перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.
"Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання в університеті за обраною спеціальністю, - повідомив Золочевський. - У мене попереду кілька тижнів реабілітації, після чого я наздоганятиму навчальну програму". Курсант подякував усім, хто переживав за його здоров'я, відвідував під час лікування в госпіталі і підтримував його і родину.
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...это не оспаривается, но предателям в зачёт не пойдёт...