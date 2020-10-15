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48 азербайджанських бійців розстріляла впритул вірменська засідка поблизу гори Арега. ВІДЕО 18+

У мережі з'явилися подробиці бою в Нагірному Карабасі, в якому загинула рота азербайджанської піхоти. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойова сутичка сталася ще наприкінці вересня в районі гори Арега. Рота азербайджанської піхоти на північній ділянці фронту рухалася дорогою в гірничо-лісистій місцевості. Вірмени, які заздалегідь помітили висування противника, під командуванням Амардзума Адамяна влаштували засідку, обладнавши вогневі точки на височинах, на зручному для відступу схилі і прямо на дорозі. Азербайджанці не виставили охорони і шансів врятуватися у них практично не було. Азербайджанських військових розстрілювали практично упритул з відстані 8-10 метрів. Вірмени захопили два гранатомети АГС-30 і кулемет "Корд". Вони заявляють, що загальна кількість убитих у супротивника - понад 60, частину тіл вони встигли винести.

На записі, що з'явився в мережі, вірменський військовий розповідає, що бій був коротким і тривав 3-5 хвилин. 48 азербайджанців було вбито безпосередньо біля дороги. У бойовій сутичці загинув лише один боєць армії Вірменії.

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Азербайджан (855) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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