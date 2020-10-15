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В Одесі виявлено "мережу" з підкупу виборців, вилучено 45 тис. дол., - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі поліція викрила "мережу" з підкупу виборців.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За вчинення правопорушення затримали голову виборчої комісії та місцевого жителя. При цьому голова комісії у 2015 році вже був засуджений за вчинення злочинів, пов'язаних із виборчим процесом.

"Під час слідчих дій вилучено майже 45 000 доларів, які фігуранти планували використовувати для подальшого підкупу виборців. За один голос і голосування виключно за певного кандидата на пост Одеського міського голови у виборчому бюлетені громадянам пропонували 1 000 гривень грошової винагороди. Доказ - скрін із телефону бюлетеня з позначкою навпроти прізвища кандидата", - розповів Клименко.

В Одесі виявлено мережу з підкупу виборців, вилучено 45 тис. дол., - Нацполіція 01

15 жовтня правоохоронці затримали правопорушників "на гарячому" - під час одержання коштів для подальшого підкупу виборців.

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В Одесі виявлено мережу з підкупу виборців, вилучено 45 тис. дол., - Нацполіція 02

Проводяться санкціоновані обшуки. Розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено до 7 років позбавлення волі.

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Автор: 

місцеві вибори (1366) Одеса (5451) підкуп (279) Нацполіція (15164) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Клименко Ігор (485)


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Топ коментарі
+4
" При этом глава комиссии в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.Источник: https://censor.net/ru/v3225050" Раз уже осуждён и снова глава комиссии.Кто их назначает? Как можно даже не включить в комиссию , а снова назначить её главой? Думаете бесплатно?
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15.10.2020 21:19
+3
щас приплетут барыгу и сввинарчука
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15.10.2020 21:07
+3
В Одесі виявлено "мережу" з підкупу виборців, вилучено 45 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8925
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15.10.2020 22:32
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рыболовная?
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15.10.2020 21:03 Відповісти
Та хрінь,не поділились курви.
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15.10.2020 21:07 Відповісти
щас приплетут барыгу и сввинарчука
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15.10.2020 21:07 Відповісти
Значица Олег Филимонов будет мэром Одессы. Вот и ладушки, лишь бы не Фантомас.
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15.10.2020 21:10 Відповісти
Лучше чем человек невидимка мэра для Одессы не найти.
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15.10.2020 21:18 Відповісти
агент и стукач КГБ Филимонов в должности мэра - это лучше Фантомаса?

И чем же чума лучше холеры?
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15.10.2020 22:41 Відповісти
А шо ..Труху за яйця взяли !?
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15.10.2020 21:12 Відповісти
При быстром беглом прочтении заголовка ошибочно прочёл текст в таком варианте:

"В Одессе выявлена "секта" по подкупу избирателей, изъято 45 тыс. долл."
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15.10.2020 22:40 Відповісти
ну если зеленая - то все верно
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21.10.2020 00:24 Відповісти
Та какие там 7лет?!
Пора уже меру пресечения переводить полностью,на законодательном уровне,в залоги.
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15.10.2020 21:15 Відповісти
" При этом глава комиссии в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.Источник: https://censor.net/ru/v3225050" Раз уже осуждён и снова глава комиссии.Кто их назначает? Как можно даже не включить в комиссию , а снова назначить её главой? Думаете бесплатно?
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15.10.2020 21:19 Відповісти
Поделись в регионы,падла,поддержу,пля...офлайн за твои вырванные яйца...
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15.10.2020 21:30 Відповісти
В Одесі виявлено "мережу" з підкупу виборців, вилучено 45 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8925
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15.10.2020 22:32 Відповісти
мэром одессы стопудово станет дарт не лох
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15.10.2020 22:42 Відповісти
може тоді у 19, все ж таки було не 73%???
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15.10.2020 22:52 Відповісти
ВОТ КАКИЕ СЕТКИ НАДО ЛОВИТЬ !)
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16.10.2020 00:06 Відповісти
http://www.radikal.ru В Одесі виявлено "мережу" з підкупу виборців, вилучено 45 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2050
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16.10.2020 00:18 Відповісти
Чего же партию не назвали? Народ должен знать своих героев. Хотя и так ясно, СНова жОПаЗЖопу.
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16.10.2020 01:27 Відповісти
мы знаем кто в 2019 "сетку" уже организовывал.
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16.10.2020 03:30 Відповісти
 
 