В Одесі виявлено "мережу" з підкупу виборців, вилучено 45 тис. дол., - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі поліція викрила "мережу" з підкупу виборців.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За вчинення правопорушення затримали голову виборчої комісії та місцевого жителя. При цьому голова комісії у 2015 році вже був засуджений за вчинення злочинів, пов'язаних із виборчим процесом.

"Під час слідчих дій вилучено майже 45 000 доларів, які фігуранти планували використовувати для подальшого підкупу виборців. За один голос і голосування виключно за певного кандидата на пост Одеського міського голови у виборчому бюлетені громадянам пропонували 1 000 гривень грошової винагороди. Доказ - скрін із телефону бюлетеня з позначкою навпроти прізвища кандидата", - розповів Клименко.

15 жовтня правоохоронці затримали правопорушників "на гарячому" - під час одержання коштів для подальшого підкупу виборців.

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Проводяться санкціоновані обшуки. Розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено до 7 років позбавлення волі.

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