Перехожий побив компанію із двох дівчат і хлопця, які заспівали гімн РФ в центрі Києва: "Іди, бл#дь, щоб я тебе, сука, не бачив!". ВIДЕО

У центрі Києва, біля Олімпійського стадіону, компанія з двох дівчат і хлопця вирішила заспівати гімн Росії. Увага! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спів тривав недовго. Перехожий чоловік завдав кілька ударів хлопцю і дівчині, яка намагалася його захистити.

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