Перехожий побив компанію із двох дівчат і хлопця, які заспівали гімн РФ в центрі Києва: "Іди, бл#дь, щоб я тебе, сука, не бачив!". ВIДЕО
У центрі Києва, біля Олімпійського стадіону, компанія з двох дівчат і хлопця вирішила заспівати гімн Росії. Увага! Нецензурна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спів тривав недовго. Перехожий чоловік завдав кілька ударів хлопцю і дівчині, яка намагалася його захистити.
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Топ коментарі
+221 Підлога Маккартні
показати весь коментар16.10.2020 09:45
+139 Алла Новосад #194524
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+125 Александр Петров #416616
показати весь коментар16.10.2020 09:47
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- Нет, мам....
- А почему от тебя говном воняет?
- Я стоял рядом с ребятами, которые пели.
Дубцювати довбнів.
Копняки якраз найдієвіший засіб.
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
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. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..
А хлопцю --- повага.
А человеку, предотвратившему это - большое уважение и человеческая благодарность.
Вони йдуть туди де усский язьік!!!
Останнім часом вони заговорили і про Казахстан як не про країну, а території. Таке було перед нападом в 14 році! В 2013 році в Києві на сходняку сатаната, ***** вперше сказав "НА УКРАИНЕ", це вважається початком московської агресії, а не 14 рік.