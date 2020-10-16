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"Окопна війна": "У них загинула рота на нашому відрізку - 43 людини. На їхнє місце загнали 150 осіб якогось спецпризначення", - офіцер ЗСУ Якимів про бої в районі Трудівських в 2019 році. ВIДЕО

У рубриці "Окопна війна" продовжуємо розповідати про воїнів 24-ї Королівської бригади імені Данила Галицького. І сьогоднішній репортаж про офіцера з псевдонімом Гроза.

У 2019 році Роман командував другою ротою, мотопіхотного батальйону вищевказаної бригади, з якою зайняв нові позиції в районі Трудівських, під Донецьком, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Ця новина тоді спричинила справжній фурор у наших ЗМІ, які через кілька днів після цієї події випустили новину, що українська армія вийшла на передмістя Донецька.

На тимчасово окупованих територіях, їхні терористичні формування були приведені в повну бойову готовність, ніхто не знав, що буде далі. Зараз уже можна сказати, але плани, щодо подальшого просування нашими військами вперед, на цьому напрямку насправді були. На жаль, незацікавленість президента Зеленського і його компанії у відвоюванні наших територій, зіграла з планами певних військових українських підрозділів – злий жарт. Тому, ми й досі залишаємося за кілька кілометрів від Донецька, а не всередині міста.

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Після того, як наші розвідники розчистили шлях для піхоти під командуванням Грози, розпочалася клопітка робота з облаштування позицій. З ранку до ночі рилися окопи, будувалися бліндажі, крок за кроком хлопці вгризалися у кам’янисту донецьку землю. Українським військовим дуже сильно допомагали добровольці, які постійно були поряд і у важкі моменти заряджали їх своєю ідеєю.

Разом із копанням окопів, Роман змусив своїх підлеглих закрити маскувальними сітками всі зони видимості, де росіяни могли спостерігати за нами. А також засипати "габіони" (квадрати із плетеного дроту, які обшиті товстою тканиною) – піском, щоб в разі небезпеки заховатися за ними. Все робилося у тридцятиградусну спеку, бійці моментами не витримували, злилися на Грозу, називали поза очі – "габіоном". Проте згодом багато з них залишилися живі, завдяки задуму Романа.

Під час просування вперед, біля закинутих будинків було знайдено кілька схронів із патронами, вибухівкою, кому вони належали і для кого готувалися, зараз важко дізнатися? З просуванням української армії, були перекриті кілька контрабандних стежок, через які велася торгівля з тимчасово окупованими територіями.

Саме на цій ділянці фронту, згодом відбулася бойова операція українських військових. В ході якої через позиції кремлівських окупантів під прикриттям наших мінометів, був переведений російський найманець Цемах, який є підозрюваним у справі зі збиття Малайзійського боїнга. Роман безпосередньо допомагав тоді виносити наших поранених розвідників.

За час своєї ротації, 2 рота Романа Якиміва втратила на жаль, чимало бійців. Близькість до російських окупантів давалася взнаки, вони постійно атакували наші позиції з артилерії, працювали їхні снайпери.

Про цю сторінку історії протистояння між українськими військами з російськими терористами, згодом буде написано чимало. А поки що дивіться відео і читайте про того, хто точно знає, як воювати з російськими найманцями і тримати їх в страху.

Слідкуйте за рубрикою "Окопна війна" на Цензор.Нет і дізнавайтеся правду першими.

Автор: 

Донбас (22356) 24 омб імені князя Данила Галицького (252) операція Об’єднаних сил (6725) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+14
При Зецпредателе о таких победах можно забыть
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16.10.2020 11:15
+9
У Ермака хватало наглости НА ВСЮ УКРАИНУ озвучить , шо политика у них такая - не прославлять ВСУ, и не ругать рашу.

Так шо игрушек на елке будет много 😀😀😀
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16.10.2020 11:23
+8
"Окопна війна": "У них загинула рота на нашому відрізку - 43 людини. На їхнє місце загнали 150 осіб якогось спецпризначення", - офіцер ЗСУ Якимів про бої в районі Трудівських в 2019 році - Цензор.НЕТ 5547
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16.10.2020 13:30
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При Зецпредателе о таких победах можно забыть
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16.10.2020 11:15 Відповісти
У Ермака хватало наглости НА ВСЮ УКРАИНУ озвучить , шо политика у них такая - не прославлять ВСУ, и не ругать рашу.

Так шо игрушек на елке будет много 😀😀😀
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16.10.2020 11:23 Відповісти
Непонятно, почему после такой заявы он до сих пор глава сектретариата ЗЕ ?

ЗЕ вообще офуел ?
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16.10.2020 11:24 Відповісти
Вы задаете вообще риторические вопросы, но 73% любителей "Скотов" по Г+Г все устраивает.
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16.10.2020 11:43 Відповісти
Я б не був таким впевненим. Не зважаючи на страшний піар та розпилення кредитів на Велике будівництво рейтинг Зе мінімальний.
Найбільша проблема в тому що є частина населення яка голосує за окупаційну платформу і їм подібних. І навіть робить це не тому що за росію, а тому що не хоче щось міняти, хоче російську мову та вірить у їх казки що вони вернуть все як було до 2014. (а це не можливо так як втеча овоча це наслідок того непоміркованого життя та розкрадання і пускання звр на популіз)
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18.10.2020 15:48 Відповісти
Я зато , чтобы всякие уклонисты типа Ермака и ЗЕ не навязывали украинцам свои израильские мысли .
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16.10.2020 12:14 Відповісти
1. Я его не выбирала , потому имею моральное право ворчать
2. Мне противно смотреть как у безвольного ЗЕ жирный и наглый Ермак постоянно ТЯНЕТ ОДЕЯЛО НА СЕБЯ. Ермака вообще народ не выбирал . И большинство он раздражает также как и меня
3. Я благодарна ВСУ. И считаю , что когда жирный израильтянин Ермак, рассказывает что у них политика НЕ СЛАВИТЬ ВСУ, то СБУ И контрразведка должны пристально изучит жтого борова
4, Раша - оккупант. Кацапы- недоумки. Украинский Донбасс очистят от биомусора .

И Нагорный Карабаха освободят . И Вас спрашивать не будут, калобарантов и предателей
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16.10.2020 12:28 Відповісти
Судя по флажку , ты ещё дальше забрался
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16.10.2020 12:42 Відповісти
Отаким би скромним героям очолити генштаб та міноборони. Але не при цих дебілах,які збираються армію під час війни скорочувати.
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16.10.2020 11:31 Відповісти
Хлопці увійшли практично в Донецьк , а потім грозний наказ зверху - НАЗАД ! Цікаво хто віддав цей наказ ?
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16.10.2020 11:35 Відповісти
Ти ідіот
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18.10.2020 16:32 Відповісти
Знову бидло щось промукало , ти тупий ?я тобi вже казав не пиши менi довбню - бо менi мукання бидла нецікаво
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18.10.2020 17:39 Відповісти
Снайперов с передка убрали,разведку проводить запрещено,арту убрали,стрелять зарещено...Заходи Путлер....
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16.10.2020 11:51 Відповісти
Короче дурдом...
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16.10.2020 11:55 Відповісти
війна війною - ковід ковідом

"Окопна війна": "У них загинула рота на нашому відрізку - 43 людини. На їхнє місце загнали 150 осіб якогось спецпризначення", - офіцер ЗСУ Якимів про бої в районі Трудівських в 2019 році - Цензор.НЕТ 3904
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16.10.2020 11:57 Відповісти
естественный отбор, тут против природы не попрешь
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16.10.2020 14:26 Відповісти
хіба так багато може бути , в нас сотня а це в рази більше
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17.10.2020 10:32 Відповісти
Так а чем их там лечить?Там вообще трешь и ноль по лекарствам.
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17.10.2020 19:24 Відповісти
Ворога треба нищiти!!!
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16.10.2020 12:01 Відповісти
"Окопна війна": "У них загинула рота на нашому відрізку - 43 людини. На їхнє місце загнали 150 осіб якогось спецпризначення", - офіцер ЗСУ Якимів про бої в районі Трудівських в 2019 році - Цензор.НЕТ 5547
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16.10.2020 13:30 Відповісти
зелень не просто враг и предатель - он злейший враг Украины, у которого инт ересы страны стоят на последнем месте...
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17.10.2020 07:34 Відповісти
 
 