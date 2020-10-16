"Окопна війна": "У них загинула рота на нашому відрізку - 43 людини. На їхнє місце загнали 150 осіб якогось спецпризначення", - офіцер ЗСУ Якимів про бої в районі Трудівських в 2019 році. ВIДЕО

У рубриці "Окопна війна" продовжуємо розповідати про воїнів 24-ї Королівської бригади імені Данила Галицького. І сьогоднішній репортаж про офіцера з псевдонімом Гроза.

У 2019 році Роман командував другою ротою, мотопіхотного батальйону вищевказаної бригади, з якою зайняв нові позиції в районі Трудівських, під Донецьком, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Ця новина тоді спричинила справжній фурор у наших ЗМІ, які через кілька днів після цієї події випустили новину, що українська армія вийшла на передмістя Донецька.

На тимчасово окупованих територіях, їхні терористичні формування були приведені в повну бойову готовність, ніхто не знав, що буде далі. Зараз уже можна сказати, але плани, щодо подальшого просування нашими військами вперед, на цьому напрямку насправді були. На жаль, незацікавленість президента Зеленського і його компанії у відвоюванні наших територій, зіграла з планами певних військових українських підрозділів – злий жарт. Тому, ми й досі залишаємося за кілька кілометрів від Донецька, а не всередині міста.

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Після того, як наші розвідники розчистили шлях для піхоти під командуванням Грози, розпочалася клопітка робота з облаштування позицій. З ранку до ночі рилися окопи, будувалися бліндажі, крок за кроком хлопці вгризалися у кам’янисту донецьку землю. Українським військовим дуже сильно допомагали добровольці, які постійно були поряд і у важкі моменти заряджали їх своєю ідеєю.

Разом із копанням окопів, Роман змусив своїх підлеглих закрити маскувальними сітками всі зони видимості, де росіяни могли спостерігати за нами. А також засипати "габіони" (квадрати із плетеного дроту, які обшиті товстою тканиною) – піском, щоб в разі небезпеки заховатися за ними. Все робилося у тридцятиградусну спеку, бійці моментами не витримували, злилися на Грозу, називали поза очі – "габіоном". Проте згодом багато з них залишилися живі, завдяки задуму Романа.

Під час просування вперед, біля закинутих будинків було знайдено кілька схронів із патронами, вибухівкою, кому вони належали і для кого готувалися, зараз важко дізнатися? З просуванням української армії, були перекриті кілька контрабандних стежок, через які велася торгівля з тимчасово окупованими територіями.

Саме на цій ділянці фронту, згодом відбулася бойова операція українських військових. В ході якої через позиції кремлівських окупантів під прикриттям наших мінометів, був переведений російський найманець Цемах, який є підозрюваним у справі зі збиття Малайзійського боїнга. Роман безпосередньо допомагав тоді виносити наших поранених розвідників.

За час своєї ротації, 2 рота Романа Якиміва втратила на жаль, чимало бійців. Близькість до російських окупантів давалася взнаки, вони постійно атакували наші позиції з артилерії, працювали їхні снайпери.

Про цю сторінку історії протистояння між українськими військами з російськими терористами, згодом буде написано чимало. А поки що дивіться відео і читайте про того, хто точно знає, як воювати з російськими найманцями і тримати їх в страху.

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