УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11058 відвідувачів онлайн
Новини Відео
16 175 51

"Херню городите! .. Не дрочіть! .. Ніхера ви не робили!" - глава Харківської ОДА Кучер і заступник голови Харківської облради Скоробогача публічно обговорюють актуальні проблеми. ВIДЕО

Глава Харківської ОДА Олексій Кучер і заступник голови Харківської облради Володимир Скоробогача на засіданні облради обговорили актуальні проблеми, використовуючи неполіткоректну лексику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, регіональні політики на засіданні облради використовували в дискусії слова "херня", "ніхера", "дрочите".

Також читайте: Кернес у поганому стані, до виборів швидше за все не повернеться, - очільник ХОДА Кучер

Автор: 

облрада (283) Харків (5594) Кучер Олексій (66)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+35
Говорю как коренной харьковчанин. Когда город выбрал в мэры кернеса для меня город стал быдло-сити. И из года в год харьковчане это подтверждают. И на этих выборах пойдут и выберут ту же срань. Что зеленые гандоны, что оп за жопу, что хернеса шобла. Но харьковчане - это быдло в большинстве своем, потому ничего тут не улучшится.
показати весь коментар
16.10.2020 10:54
+18
если бы кива там присутствовал, он бы пару раз вздрочнул ))
показати весь коментар
16.10.2020 10:53
+16
Очередной представитель "зеленой ылиты"
показати весь коментар
16.10.2020 11:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://hvylya.net/news/217466-v-odesskom-izbirkome-prodali-golosa-na-million-griven В одесском избиркоме продали голоса на миллион гривен ...прочиталось ,что продали миллион голосов,может так и есть?
показати весь коментар
16.10.2020 10:52 Відповісти
Губернатору не потрібно вступати в публічні дискусії з місцевою бидло-тусовкою. Потрібно просто дати вказівку завести кримінальні провадження на всіх хто робить публічні нападки на губернатора під час сесії. Те що досі не арештована харківська бидло-еліта це недпрацювання Авакова та Венедиктової які заграють з Кернесом! Зараз Кернес помре і всіх їх потрібно посадити терміново! Кучер має взяти область та місто під свій контроль, але для цього потрібно навчитись вести публічні політичні дискусії а не влаштовувати балаган на сесії.
показати весь коментар
16.10.2020 11:02 Відповісти
недпрацювання Авакова та Венедиктової

А порошенко не при делах? Они только полтора года лишних на свободе ходят?
показати весь коментар
16.10.2020 11:30 Відповісти
Что сделать? Дать УКАЗАНИЯ завести уголовные дела?)))
показати весь коментар
16.10.2020 13:46 Відповісти
Это известный форумный сумасшедший.
показати весь коментар
16.10.2020 18:44 Відповісти
Спасибо, но я это знаю))) Поэтому и показываю другим, чтобы они понимали с кем имеют дело)))
показати весь коментар
16.10.2020 20:24 Відповісти
если бы кива там присутствовал, он бы пару раз вздрочнул ))
показати весь коментар
16.10.2020 10:53 Відповісти
А політкоректно це звучить: Не кнопкодавте самовисуванця!))
показати весь коментар
16.10.2020 11:38 Відповісти
Кучер это тот который авиаэксперт ?
показати весь коментар
16.10.2020 10:53 Відповісти
Говорю как коренной харьковчанин. Когда город выбрал в мэры кернеса для меня город стал быдло-сити. И из года в год харьковчане это подтверждают. И на этих выборах пойдут и выберут ту же срань. Что зеленые гандоны, что оп за жопу, что хернеса шобла. Но харьковчане - это быдло в большинстве своем, потому ничего тут не улучшится.
показати весь коментар
16.10.2020 10:54 Відповісти
Ті один из єтого бідла, как я понимаю. Говори только за себя, а не вешай ярліки на всех
показати весь коментар
16.10.2020 10:59 Відповісти
Что не так? Кто у вас мэр города? А кто его выбрал? Львовяне?
показати весь коментар
16.10.2020 12:22 Відповісти
что кофейок, наступил на твоего кандидата? )) Ущемил тебя, потому, что такой дегенерат как ты пошел голосвать за гепу или жопу?
показати весь коментар
16.10.2020 14:04 Відповісти
Абсолютно согласен, за исключением того, что превращение в быдло стало известно раньше, когда выбрали дохлого уже кушнарева, а потом, через одного, - допу.
Раньше я не считал харьковское быдло настолько непроходимым, не уступая место в быдлотранспорте пенсионерам(благодаря голосованиям которых он и стал такой скотовозкой) говорил "до следующих выборов - никому", а теперь вижу, что это бессрочно.
Хочу еще добавить, что гадит харьковское быдло всей Украине, постоянно выбирая и в Раду соответствующий контингент.
Единственный выход для немногих адекватных людей, оставшихся в быдлохарькове - бежать подальше от этого проклятого места на планете.
показати весь коментар
16.10.2020 11:28 Відповісти
ну так если адекватных не останется - город всегда будет ватным... Нет, будем перевоспитывать лаптей!
показати весь коментар
16.10.2020 11:55 Відповісти
Место там проклятое.
показати весь коментар
16.10.2020 13:10 Відповісти
та Руським мир поруч, звісно що прокляте...
показати весь коментар
16.10.2020 14:37 Відповісти
От що робить з людьми мова окупанта. За опитуваннями у Хрякові лише 2% послуговуються українською в побуті.
показати весь коментар
16.10.2020 11:52 Відповісти
за то у нас красивые фонтаны и парки))) И лавочек всем хватит))))
показати весь коментар
16.10.2020 11:53 Відповісти
Ето потому что иудьі лучше организованьі и нацеленьі на легко понятньій результат. Они если и станут на публику гавкаться как ети два гибеонита, то только постановочно, для шоу общих интересов.

Они для того и разрушают национальньіе идентичности советской дружбой народов или евротолерантностью, чтобьі остаться единственной сплоченной силой для власти над миром.
показати весь коментар
16.10.2020 13:02 Відповісти
..улі? До діалекту трускавецьких академій треба дорости.
показати весь коментар
16.10.2020 10:55 Відповісти
Полная деградация общества, потому что это его отражение
показати весь коментар
16.10.2020 10:56 Відповісти
"Херню городите!.. Не дрочите!.. Нихера вы не делали!" - глава Харьковской ОГА Кучер и замглавы Харьковского облсовета Скоробогач публично обсуждают актуальные проблемы - Цензор.НЕТ 8087
показати весь коментар
16.10.2020 10:56 Відповісти
Зекоманда во всей своей красе
показати весь коментар
16.10.2020 10:57 Відповісти
"Херню городите!.. Не дрочите!.. Нихера вы не делали!" - глава Харьковской ОГА Кучер и замглавы Харьковского облсовета Скоробогач публично обсуждают актуальные проблемы - Цензор.НЕТ 66
показати весь коментар
16.10.2020 10:58 Відповісти
Очередной представитель "зеленой ылиты"
показати весь коментар
16.10.2020 11:04 Відповісти
допа з гєпою недосяжно підняли планку харківського парламентаризму
показати весь коментар
16.10.2020 10:59 Відповісти
а кучер что сделал? также дрочил полгода.
туловище бесполезное
показати весь коментар
16.10.2020 11:03 Відповісти
Какие "высокие отношения".. И ведь каждый из них считает себя "элитой общества". БЫДЛО рулит..
показати весь коментар
16.10.2020 11:03 Відповісти
Бидло при владі. Гопники.
показати весь коментар
16.10.2020 11:08 Відповісти
Так у нас давно все в понимании нормального перевернулось. Сей час чем ты быдловатей, наглей, хамовитый, тем круче стоишь в обестве. Общество само поощряет подобное. Умеешь воровать, молодец, значит успешный. Подрезал кого на дороге, красава, вот как я его уделал. Обидел слабого, не беда, так ему и нужно, лоху. У кого то дети из бедной семьи... ты с ними не играй, вон с Пашкой дружи, у него батя в горсовете работает. Вот и выбираем себе подобных, тупое, необразованое, наглое быдло. Так что не удивляемся и жрем молча.
показати весь коментар
16.10.2020 11:08 Відповісти
Совок(((
показати весь коментар
16.10.2020 11:14 Відповісти
культура-шмультура чиста па-зеленскому, ептить
показати весь коментар
16.10.2020 11:15 Відповісти
Два дебіла- єта сіла
показати весь коментар
16.10.2020 11:21 Відповісти
и это проевропейская элита?? ))
показати весь коментар
16.10.2020 11:22 Відповісти
Странно что Украиной управляют не украинские общины которых нет ,а еврейские общины с наридом Украины,а в это время Украинский народ на фронте защищает нашу Родину.
показати весь коментар
16.10.2020 11:22 Відповісти
Перефразируя классику: Алло, это прачечная? Куячечная! Это ХОДА!!!
показати весь коментар
16.10.2020 11:32 Відповісти
Все доволоьно натурально. Станиславский, ни секунды бы не сомневался и наверняка бы воскликнул - "Верю! От начала и до конца! Таланты, пропадают, бл#дь!"
показати весь коментар
16.10.2020 11:49 Відповісти
Чиновнки - решают свои дела!!! И депутаты- просто решают дела!!!!
показати весь коментар
16.10.2020 11:56 Відповісти
Чого ці всі виродки в Харкові хрюкають на рюськом в державному органі?!
показати весь коментар
16.10.2020 12:45 Відповісти
Похоже на комелийное шоу
показати весь коментар
16.10.2020 13:11 Відповісти
А эта зелёная шавка,что сделала за более чем год.Через 4 года будет ещё хуже.Прходимцы уродливые.
показати весь коментар
16.10.2020 13:33 Відповісти
От жеж клятые папередники, теперь всем стало понятно, что коронавирус вырастил Порох в тайной лаборатории Пастора
показати весь коментар
16.10.2020 14:19 Відповісти
Якщо коротко то так: https://www.youtube.com/watch?v=W_dpRTH0AHY
показати весь коментар
16.10.2020 14:35 Відповісти
Блін... українці, слід визнати, ви вмієте собі слуг обрати
показати весь коментар
16.10.2020 14:36 Відповісти
А какое наказание чиновников за неиспользование государственной мовы?
показати весь коментар
16.10.2020 15:01 Відповісти
За какойх назначили кучера губернатором. шоу скоро будет продолжаться в крематориях. Когда смертность вырастет в разы
показати весь коментар
16.10.2020 16:14 Відповісти
Не пам"ятаю хто, але якийсь вумний чілавєк сказав -- нарід має таку владу, на яку заслуговує. Просто все воно якесь "па дєбильнаму" виходить, бо як може бути інакше, коли сам нарід (добто "ізбіратєлі" ) дебільний !!!
показати весь коментар
16.10.2020 17:51 Відповісти
Бидлота дорвалась до влади з новою силою.Харківський рашемир розійшовся по всій області.
показати весь коментар
16.10.2020 20:57 Відповісти
 
 