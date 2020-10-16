"Херню городите! .. Не дрочіть! .. Ніхера ви не робили!" - глава Харківської ОДА Кучер і заступник голови Харківської облради Скоробогача публічно обговорюють актуальні проблеми. ВIДЕО
Глава Харківської ОДА Олексій Кучер і заступник голови Харківської облради Володимир Скоробогача на засіданні облради обговорили актуальні проблеми, використовуючи неполіткоректну лексику.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, регіональні політики на засіданні облради використовували в дискусії слова "херня", "ніхера", "дрочите".
Топ коментарі
+35 Денис Иванов #149089
показати весь коментар16.10.2020 10:54
+18 Fjall_Raven
показати весь коментар16.10.2020 10:53
+16 Мартин Брест
показати весь коментар16.10.2020 11:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А порошенко не при делах? Они только полтора года лишних на свободе ходят?
Раньше я не считал харьковское быдло настолько непроходимым, не уступая место в быдлотранспорте пенсионерам(благодаря голосованиям которых он и стал такой скотовозкой) говорил "до следующих выборов - никому", а теперь вижу, что это бессрочно.
Хочу еще добавить, что гадит харьковское быдло всей Украине, постоянно выбирая и в Раду соответствующий контингент.
Единственный выход для немногих адекватных людей, оставшихся в быдлохарькове - бежать подальше от этого проклятого места на планете.
Они для того и разрушают национальньіе идентичности советской дружбой народов или евротолерантностью, чтобьі остаться единственной сплоченной силой для власти над миром.
туловище бесполезное