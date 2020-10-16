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Лабораторіям виділили понад 1 млн грн на створення української вакцини проти COVID-19, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

Кошти перераховані на рахунки державних центрів у Львові та Харкові.

Уряд виділив понад 1 млн грн на "винахід української вакцини" проти коронавірусу SARS-CoV-2. Таку інформацію в ефірі шоу "Народ проти" на каналі Україна 24 повідомив нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.

За словами голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я, в Україні є лабораторії, які займаються вакцинами - вони в Харкові і Львові.

"Цим лабораторіям вже виділені кошти на дослідницькі роботи з винаходу української вакцини. Ці гроші вже пішли. Мені здається, більш як мільйон до Львова пішло і якась сума в Харків", - сказав Радуцький.

Також читайте: Якщо українські вчені зможуть створити вакцину від COVID-19, запустити її у виробництво все одно не вийде, - академік НАНУ Комісаренко

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
ЧИтай - "распилили 1 млн грн".
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16.10.2020 12:43
+10
я знаю - вакцина будєт!
я знаю - наукє цвєсть!
когда такіє гроши
на ето дєло єсть!
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16.10.2020 12:46
+8
Придурки, фарм компании на это тратят миллиарды и то у них год уходит на создание и тестирование.
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16.10.2020 12:46
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ЧИтай - "распилили 1 млн грн".
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16.10.2020 12:43 Відповісти
На розробку вакцини потрібно було виділити 1 млрд. доларів США, бо це питання національної безпеки найвищого рівня! Потрібно було організувати новий центр з розробки вакцин, паралельно з вже існуючими центрами, закупити ************ обладнання, запросити найбільш перспективних вчених Заходу, Китаю, Росії, забезпечити їх всім необхідним для роботи і тоді можна було б надіятись на те що новий ************** центр розробки вакцин, разом з двома існуючими центрами, переозброєними по ******** стандартам і підсиленими західними фахівцями можуть розробити якусь ефективну вакцину від коронавірусу. Заява Радуцького показує що влада абсолютно не займається питанням вакцин та біологічної безпеки держави - вони ідіоти, вони закатують гроші в асфальт і роблять це нефахово і з порушенням всіх діючих норм і правил!
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16.10.2020 12:56 Відповісти
"запросити найбільш перспективних вчених" ... вы думаете те перспективные учёные на западе или даже в том же Китае сидят в нищих НИИ на зарплате аспиранта и только и мечтают, чтоб их пригласили? Каким образом вы их в Украину выдернете? Тут же ничего для разработки вакцины нет. Такие вещи не делаются за один год.

А в остальном - конечно да. Это просто тупой попил бабла. Эта власть во всех отраслях так делает.
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16.10.2020 13:05 Відповісти
В кожному дослідному центрі є вчені які мають цікаві ідеї але не можуть їх реалізувати бо розробка вакцин йде іншим шляхом, який визначається науковим керівником дослідного центру. Фактично кожен дослідний центр реалізовує головну ідею, а інші ідеї лишаютья нереалізованими. Тому бажаючих попрацювати в Україні і спробувати реалізувати свої ідеї в українських дослідних центрах буде багато, тим більше що держава виділить потужне фінансування і надасть гарні фінансові умови роботи! Кожен вчений вірусолог хоче стати автором ефективної вакцини і стати міжнародно визнаною науковою зіркою, а Україна має дати можливість таким молодим геніям, які працюють сьогодні в інших командах, реалізувати себе! Потрібно запрошувати в Україну цілі команди з готовими напрацюваннями, щоб вони продовжували свою роботу і цим ми зекономимо мільярди доларів та роки часу на попередні дослідження! В кожному з трьох центрів будуть автономні команди які будуть вести свої дослідження і в результаті ми зможемо обирати з кількох варіантів вакцини, щоб запустити у виробництво найкращу вакцину.
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16.10.2020 13:13 Відповісти
Тип крім цензора щось читаєш? 4 триліона баксів зараз крутиться навколо ковіда олень
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16.10.2020 14:16 Відповісти
Поражает как успешные люди топят себя в говенном болоте говенной ЗЕвласти - свою репутацию, свое имя наработанное ДО эпохи клована-сцаря... Показывают свою мораль ? Свои человеческие принципы? И как и чем они заработали ту самую репутаци? ОТЛИЧНО! но ЗЕГОВЕННАЯ власть не вечна, а а все "короли" уже показали себя голыми
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16.10.2020 13:12 Відповісти
Фізкультурник Радуцький показав свою повну профнепридатність в питаннях медицини і по результатам його роботи він піде під суд і в тюрму. Одна справа з лохів бабло зшибати в приватній клініці, а інша справа показувати реальні результати в масштабах країни, де твоє вміння дурити лохів вже не допоможе тобі досягнути поставлених цілей, а по ходу ще з'ясується твою повна неспроможність до державного управління медичною галуззю!
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16.10.2020 13:15 Відповісти
А що Ви скажете про квнщика Зеленського?
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16.10.2020 13:42 Відповісти
Так успешные люди как раз в это болото лезть и не стали. Кто вертится вокруг Ишака? Дрыщи, хлющи, христопродавцы, проходимцы и кучка совершенно случайных людей, которые до сих пор охреневают, как это они из свадебного фотографа прыгнули в депутаты.
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16.10.2020 13:17 Відповісти
Не скажите, среди этих успешных есть настоящие люди с именем- Тоадуров у Влащенко Наташки убеждал, что неважно какими вакцинами спасать свой народ , агитируя за рашистские...
В Днипре люди с именем , например, главврач больницы им . Мечникова топит свою репутацию в говне выборов со СН ...
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16.10.2020 13:44 Відповісти
На Тодурове ещё до зебилов целая пачка обвинений в финансовых махинациях была. Он там через гос клинику бабло выводил и с поциентов вроде тоже хорошо снимал. И с лекарствами какой-то мухлёж был, но я уже не помню подробностей.
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16.10.2020 15:55 Відповісти
Главврач с именем ахахахах, ты хотел сказать главврач который владеет областной больницой
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16.10.2020 16:05 Відповісти
Бабло ушло, так же как ушли маски и антисептики в начале пандемии.
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16.10.2020 13:16 Відповісти
Сколько это в долларах ?
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16.10.2020 13:41 Відповісти
за 1 миллион гривен или $35 410.76 хотели сделать вакцину ?
Идиоты ?
Не думаю !!!!

але, это цена 1 (одной) автомобили Тесла !

может ЗЕбеня себе на новую Теслу для видосиков запилил ?
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16.10.2020 14:08 Відповісти
Скільки сотен тисяч гривень ти з них злямдиш?
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16.10.2020 12:45 Відповісти
Придурки, фарм компании на это тратят миллиарды и то у них год уходит на создание и тестирование.
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16.10.2020 12:46 Відповісти
я знаю - вакцина будєт!
я знаю - наукє цвєсть!
когда такіє гроши
на ето дєло єсть!
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16.10.2020 12:46 Відповісти
Оптимист!
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16.10.2020 14:57 Відповісти
Хорошо, разработают.
А кто захочет производить нашу вакцину?
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16.10.2020 12:47 Відповісти
Ключове слово: Эти деньги уже ушли.)))
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16.10.2020 12:48 Відповісти
1 млн. грн. - то забагато, могли б і за бутерброд з ковбасою розробити вакцину.
----------------
На ЗЄліні «велосипеди» в рази більше виділяють.
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16.10.2020 12:49 Відповісти
Які гроші, така і буде вакцина! Люди тратят мільярди $...А це,щоб кішені не дуже розпухали!
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16.10.2020 12:50 Відповісти
Ну да ,расея сделала и мы помойку создадим, но радуцкий и подобные, будут вакцинироваться не нашей, сделанной за миллион гривень
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16.10.2020 12:50 Відповісти
Тот самый миллион, который Зеленский обещал за создание вакцины?
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16.10.2020 12:52 Відповісти
Самим не стыдно такие копейки воровать?
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16.10.2020 12:52 Відповісти
копиечка до копиечки, так на Майбах с дачкой под Киевом и насобирается
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16.10.2020 13:19 Відповісти
Чуть не к месту. Давно было очень это. 46 лет назад. Служилось мне как то в армии, и был один парень в роте, дали ему кликуху сразу *замандуцкий*, тупенькэ було страшно, медлительный невероятно и здоровенный как бык от природы. Ну куда не пошли---та караул всё завалит, сломает итд. Но признан был то годным. Поэтому то и напомнила мне его кликуха когда фамилия лысого проскочила. Если в одну строчку пропечатать с любой перестановкой слов---то рифма по любому скороговоркой звучит отлично!
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16.10.2020 13:03 Відповісти
Милион гр. достаточно для разработки флакончиков для вакцины.
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16.10.2020 12:54 Відповісти
Ну не знала мировая практика при такой вот ситуации таких вкидов финансовых---просто фантастика! Сорвётся дело с мёртвой точки. Ничто не устоит. К первым морозам управятся!
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16.10.2020 12:55 Відповісти
ахахахаха))))а рыге головачу подарили 130 млн
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16.10.2020 12:56 Відповісти
Радуцкий, тебе все время кажется, то туда пошло, то туда, может всем разрешить принимать то, что ты принимаешь, а то у нас разница в понимании происходящего.
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16.10.2020 12:57 Відповісти
За 1 млн. гривень можна хіба що етикетки поміняти на кацапській вакцині і впрарювати під виглядом української.
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16.10.2020 12:57 Відповісти
Зате який пиар хід.
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16.10.2020 13:05 Відповісти
Крадуцький продовжує свою феєричну пригоду по Бюджету країни!
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16.10.2020 12:58 Відповісти
Радуцкий?? Ты больной или такой же "хитрожопы"" как и твой президент зеленский!! На разработку вакцины украине нужны миллиарды , а не миллионы ничтожный гривен!! Этого миллиона гривен не хватит учёным-медикам , даже на туалетную бумагу!!
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16.10.2020 12:59 Відповісти
1 млн.грн - це 50 м. асфальту по цінам Зе.
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16.10.2020 13:01 Відповісти
за эти деньги можно создать разве что рецепт дуста для колорадских жуков..
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16.10.2020 13:04 Відповісти
ключевая фраза...
Эти деньги уже ушли.
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16.10.2020 13:05 Відповісти
Та знаем, как у вас: покупаете в рашке и лепите свою ТМ, как с тестами.
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16.10.2020 13:06 Відповісти
Може цей лям піде на наклейки на мокшанську "вакцину"?
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16.10.2020 13:24 Відповісти
І на оренду гаража, де їх ліпитимуть.
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16.10.2020 14:07 Відповісти
35 тысяч долларов. копейки какие-то, машина дороже стоит.
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16.10.2020 13:10 Відповісти
У это козла рубаха больше стоит!!!
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16.10.2020 13:11 Відповісти
Опять в "ремонт дорог" закатают
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16.10.2020 13:12 Відповісти
Это все что нужно знать про священную борьбу нашей власти с грозным недугом)
Занавес.
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16.10.2020 13:15 Відповісти
аж цельный лям гривень. охренеть. мы в переди планеты всей. маразм какой то..........
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16.10.2020 13:17 Відповісти
кРадуцкий
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16.10.2020 13:20 Відповісти
Ще один лям пішов в карман
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16.10.2020 13:20 Відповісти
А може краще на "великий роспил", чи це він і є?
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16.10.2020 13:21 Відповісти
Интеллектуал...
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16.10.2020 13:23 Відповісти
За слова "изобретение вакцины" надо отбирать диплом и лишать права голоса на выборах.
Вакцины не изобретают, их разрабатывают, и стоит это сотни миллионов долларов.
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16.10.2020 13:31 Відповісти
Это наверное где-то треть его месячной зарплаты)
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16.10.2020 13:36 Відповісти
35 тысяч долларов где-то. серьезно?
зачем он рассказывает такую хрень?
просто бред
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16.10.2020 13:45 Відповісти
Знает ли клоун Радуцкий, что аппарат сепарационного разделения белков (а без него никак) стоит МИНИМУМ 100 000 $ ?
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16.10.2020 13:47 Відповісти
за 1такі гроші бені враз повечеряти
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16.10.2020 14:01 Відповісти
Т.е. выделили примерно 35000 дол......КРУТО РАСКОШЕЛИЛИСЬ !!!!!!
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16.10.2020 14:03 Відповісти
Приорит создание центра биохакинга 4 класса защиты. Они должны быть в идеале в каждой стране. И еще раз, пятнадцатый наверное повторюсь, они должны быть подчинены строго ВОЗ, и иметь выделенный канал связи. И это вопрос планетарной безопасности, а не предвыборная фишка партии - Рідна Писарівка буде як вирішив ти.
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16.10.2020 14:13 Відповісти
Что ты с зелей сегодня курил или нюхал? Не прошло и 8 месяцев,мастера спорта вспомнили про вакцину,кислород и да же больницы.С удивлением обнаружив ,что мест нет.
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16.10.2020 14:27 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1317053597457276928 45 мин

"Лабораториям выделили более 1 млн грн на создание украинской вакцины от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий" Знает ли клоун Радуцкий, что аппарат сепарационного разделения белков (а без него никак) стоит МИНИМУМ 100 000 $ ?
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16.10.2020 14:29 Відповісти
Ну так вот они и купят аппарат по разделению белков и желтков. А остальные деньги скиздят
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16.10.2020 15:56 Відповісти
Та з такими "дєньжищами" ми ще й рак переможемо.
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16.10.2020 15:28 Відповісти
А нахрена, если вы имеете договор в рамках COVAX?
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16.10.2020 15:46 Відповісти
Если чашка чая в велюре стоит 500 гривнов, то сумма на вакцину просто космическая.
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16.10.2020 16:13 Відповісти
Идиоты даже не отдает себе отчёт в том, что о таких суммах неприлично говорить, когда государства тратят миллиарды долларов, а частные лица -сотни миллионов в качестве благотворительности. За такие деньги даже фейкотворчество дубинских не купишь.
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16.10.2020 16:56 Відповісти
действительно, когда не было соцсетей, то только в семье радуцкий знали, что миша недоношенный ыдыйот... потом, с развитием информационных технологий, об этом узнала Украина и весь мир... но посмотрите на его глаза - он чем-то загадочным лечится - взгляд ошпаренного безумного бизона...
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26.01.2021 07:03 Відповісти
 
 