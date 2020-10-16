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Лабораторіям виділили понад 1 млн грн на створення української вакцини проти COVID-19, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО
Кошти перераховані на рахунки державних центрів у Львові та Харкові.
Уряд виділив понад 1 млн грн на "винахід української вакцини" проти коронавірусу SARS-CoV-2. Таку інформацію в ефірі шоу "Народ проти" на каналі Україна 24 повідомив нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.
За словами голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я, в Україні є лабораторії, які займаються вакцинами - вони в Харкові і Львові.
"Цим лабораторіям вже виділені кошти на дослідницькі роботи з винаходу української вакцини. Ці гроші вже пішли. Мені здається, більш як мільйон до Львова пішло і якась сума в Харків", - сказав Радуцький.
Топ коментарі
+12 Зэлэный_Змий
показати весь коментар16.10.2020 12:43
+10 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар16.10.2020 12:46
+8 Сергей Лыков
показати весь коментар16.10.2020 12:46
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А в остальном - конечно да. Это просто тупой попил бабла. Эта власть во всех отраслях так делает.
В Днипре люди с именем , например, главврач больницы им . Мечникова топит свою репутацию в говне выборов со СН ...
Идиоты ?
Не думаю !!!!
але, это цена 1 (одной) автомобили Тесла !
может ЗЕбеня себе на новую Теслу для видосиков запилил ?
я знаю - наукє цвєсть!
когда такіє гроши
на ето дєло єсть!
А кто захочет производить нашу вакцину?
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На ЗЄліні «велосипеди» в рази більше виділяють.
Эти деньги уже ушли.
Занавес.
Вакцины не изобретают, их разрабатывают, и стоит это сотни миллионов долларов.
зачем он рассказывает такую хрень?
просто бред
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"Лабораториям выделили более 1 млн грн на создание украинской вакцины от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий" Знает ли клоун Радуцкий, что аппарат сепарационного разделения белков (а без него никак) стоит МИНИМУМ 100 000 $ ?