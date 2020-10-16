Лабораторіям виділили понад 1 млн грн на створення української вакцини проти COVID-19, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

Кошти перераховані на рахунки державних центрів у Львові та Харкові.

Уряд виділив понад 1 млн грн на "винахід української вакцини" проти коронавірусу SARS-CoV-2. Таку інформацію в ефірі шоу "Народ проти" на каналі Україна 24 повідомив нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.

За словами голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я, в Україні є лабораторії, які займаються вакцинами - вони в Харкові і Львові.

"Цим лабораторіям вже виділені кошти на дослідницькі роботи з винаходу української вакцини. Ці гроші вже пішли. Мені здається, більш як мільйон до Львова пішло і якась сума в Харків", - сказав Радуцький.

Також читайте: Якщо українські вчені зможуть створити вакцину від COVID-19, запустити її у виробництво все одно не вийде, - академік НАНУ Комісаренко