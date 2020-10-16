УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11058 відвідувачів онлайн
Новини Відео
6 397 62

Інвестори банку "Аркада" перекрили Хрещатик: "Винних - за ґрати! Житло - добудувати!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві громадяни, що інвестували кошти в будівництво (ЖК "Еврика", ЖК "Патріотіка", ЖК "Патріотіка на озерах") під керуванням визнаного неплатоспроможним банку "Аркада", перекрили вул. Хрещатик.

Учасники акції протесту проводять акцію біля будівлі Київської міської держадміністрації, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Протестувальники вийшли на проїжджу частину, перекривши рух по вулиці Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної. Крім того, вони припаркували кілька своїх автомобілів прямо на проїжджій частині.

Перед цим учасники мітингу пікетували Офіс президента.

Активісти вимагають:

- відновити і завершити будівництва всіх будинків всіх ЖК без доплат з боку інвесторів;

- публічного оголошення результатів проведеного аудиту;

- громадського призначення та оголошення нового управителя та забудовника;

- публічного визначення та оголошення джерел фінансування будівництва всіх трьох ЖК;

- ухвалення рішення про добровільну компенсацію з бюджету міста Київ витрат ФФБ на соцінфраструктури в розмірі 1.4 млрд грн;

- передачі земельної ділянки 176 га на Осокорках-Центральних новопризначеному забудовнику;

- невідкладного введення в експлуатацію будинків високого ступеня готовності.

Читайте: Зеленського закликають зупинити будівництво "Поділ Гранд Вінтаж", - Масі Найєм

Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 01
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 02
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 03
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 04
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 05
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 06
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 07
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 08
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 09
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 10
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 11
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 12
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 13
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 14
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 15
Інвестори банку Аркада перекрили Хрещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 16

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

банки (7723) банкрутство (627) КМДА (2370) Київ (19463) протест (2398) забудова (580)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Зачем они пришли с флагами Украины? Я понимаю, лозунги нужны. Но при чем символика страны к банковским кидаловам?
показати весь коментар
16.10.2020 14:29
+7
Лохи вышли на забастовку.Клована такие же выбрали.
показати весь коментар
16.10.2020 14:32
+7
А причем тут люди которым вы дорогу перекрыли? Идите туда куда вы лохи деньги отнесли. Хотя если присмотреться к етим акционэрам то наблюдаются професиональные *демонстранты* а вся акция смахивает на заказуху
показати весь коментар
16.10.2020 14:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аркада, Крещатик, родовид, Укргазбанк.
Везде в акционерах был Кличко и везде настал габздец.
Совпадение?
показати весь коментар
16.10.2020 14:25 Відповісти
Вы перепутали Кличко с Бубкой. Тоже спортсмен бывший, но легкоатлет а не боксёр.
показати весь коментар
16.10.2020 14:28 Відповісти
Шо, шо?
Вы с Урала?
показати весь коментар
16.10.2020 14:31 Відповісти
Лгунишка, в Родовод банке одним из соучредителей был Бубка. Кличко там и близко не было, как и во всех перечисленных.
показати весь коментар
16.10.2020 14:32 Відповісти
Ты мне будешь рассказывать кто был акционером перкомбанка, созданном на мои личные деньги и других сотрудников по кристалл и украденного кравчуком?
Кстати, акции у меня где-то валяются.
показати весь коментар
16.10.2020 14:37 Відповісти
Тем не менее, я про Крещатик знаю очень много. Я пишу только про то, что знаю. Знаю про Родовод и Крещатик.
показати весь коментар
16.10.2020 14:41 Відповісти
И я точно знаю кто был в Крещатике. Кстати, Крещатик обонкротился ещё до того как Кличко стал кем то
показати весь коментар
16.10.2020 14:35 Відповісти
Юрочка... Твоє Лахті ніхто з Уралом не переплутає !! ))))
показати весь коментар
16.10.2020 16:01 Відповісти
Ви ж розумієте, що Вас можуть читати й розумні люди
Треба вигадувати більш правдоподібно...
показати весь коментар
16.10.2020 14:29 Відповісти
Для жителей далёкого замкадья докладаю.
Из-за конфликта вокруг банка Крещатик педалик навсегда побил горшки с Порошенко.
показати весь коментар
16.10.2020 14:34 Відповісти
Насчёт Крещатика не неси чушь, прочитай что я выше тебе написал.
показати весь коментар
16.10.2020 14:36 Відповісти
Я вижу как вы влдадеете информацией. Это ваш единственный аргумент как я вижу. За сим прекращаю с вами дискусию, хамло.
показати весь коментар
16.10.2020 14:42 Відповісти
и поэтому порошенко поддержал кличка на выборах в мэры, и не выставил своего кандидата. все логично.
показати весь коментар
16.10.2020 14:38 Відповісти
А кого он мог поддержать, тебя?
показати весь коментар
16.10.2020 14:39 Відповісти
мог и меня поддержать.
показати весь коментар
16.10.2020 14:42 Відповісти
Верещук, это ты замаскировались?
показати весь коментар
16.10.2020 14:43 Відповісти
хм... пазли не зійшлися
Але то таке
показати весь коментар
16.10.2020 14:48 Відповісти
от ж балабол... тут еще и Порох при делах уже стал
показати весь коментар
16.10.2020 14:46 Відповісти
Зачем они пришли с флагами Украины? Я понимаю, лозунги нужны. Но при чем символика страны к банковским кидаловам?
показати весь коментар
16.10.2020 14:29 Відповісти
люди хотят подчеркнуть, шо они патриоты своей страны ! Чего в этом плохого ?
показати весь коментар
16.10.2020 15:13 Відповісти
Они пришли не из патриотизма. Они пришли за деньгами. Это справедливо, их кинули. Но гос. символика в таких ситуациях совершенно неуместна.
показати весь коментар
16.10.2020 15:15 Відповісти
Та взагалі, цікаво... тут є питання до замовника будівництва, а до банку яким чином?
Банк не може бути замовником будівництва.
показати весь коментар
16.10.2020 14:31 Відповісти
зеленский и тут всех нажухал.. мало того что его прокуроры абсолютно не занимаются этим делом, так и не выделяет помощь пострадавшим как обещал
показати весь коментар
16.10.2020 14:31 Відповісти
Вы Fantomfc,не правы. Вовик сказал я вам нечего не должен.
показати весь коментар
16.10.2020 16:48 Відповісти
ХК КИЕВГОРСТРОЙ всегда выполнял свои обязательства при Поляченко
И банк Аркада создали
Потом Поляченко умер . А ПРИ ЯНЕКЕ ХОЛДИНГ подгребли под себя люди Ахметова .

Так шо нечего удивляться
показати весь коментар
16.10.2020 14:31 Відповісти
Ахметов перед выборами и «инвесторов» проплатил
показати весь коментар
16.10.2020 14:33 Відповісти
Та, аркада там было сбоку-припеку
Банк Столица был основным.
показати весь коментар
16.10.2020 14:41 Відповісти
Я знаю, что они и землю под здание отвели на Институтской и построили
А Столицу обанкротили
показати весь коментар
16.10.2020 14:43 Відповісти
Да, там и страховая была при банке.
А банкротила некая Салий Алла Васильевна.
Она потом ещё банкротила милицейскую Уоск и бенину компанию на площади Ушинского, забыл название.
Причем деньги, украденные директором смогли найти - заземлил в турфирмы.
А то, что она заземлила - не нашли.
Там подмазали и авакова и судью.
показати весь коментар
16.10.2020 14:50 Відповісти
Софія-МАрія не в курсі напевне....

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_5-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 5-го скликання з квітня 2006 по червень 2007 від Блоку «Наша Україна», № 32 в списку. На час виборів: голова правління холдингової компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B1%D1%83%D0%B4 «Київміськбуд» , член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB НСНУ . Заступник голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0,_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства (з липня 2006), член фракції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB_(2006) Блоку «Наша Україна» (з квітня 2006). Склав депутатські повноваження 8 червня 2007.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_6-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 6-го скликання з листопада 2007 від блоку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 «Наша Україна - Народна самооборона» , № 32 в списку. На час виборів: тимчасово не працював, член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB НСНУ .
11 березня 2010 увійшов до провладної коаліції, ставши https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 тушкою .

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.JPG Інвестори банку "Аркада" перекрили Хрещатик: "Винних - за ґрати! Житло - добудувати!" - Цензор.НЕТ 4564 ------------

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%94_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83.JPG Інвестори банку "Аркада" перекрили Хрещатик: "Винних - за ґрати! Житло - добудувати!" - Цензор.НЕТ 4564

Поляченко Помер https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 20 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 року.



У 2003 році банк пішов у вільне плавання, а акції "Аркади" перейшли від структур "Київміськбуду" до інших акціонерів. Головою правління банку https://www.epravda.com.ua/publications/2010/08/27/246141/ став Костянтин Паливода . Інвестори банку "Аркада" перекрили Хрещатик: "Винних - за ґрати! Житло - добудувати!" - Цензор.НЕТ 1283

У 2015 році під час реформування банківського сектору "Аркада" не раз змінювала інформацію про свою структуру власності. На сайті Національного банку документ із структурою власності "Аркади" містив 344 сторінки.
До 2019 року структура стала істотно прозорішою, Паливода опосередковано сконцентрував близько 75% акцій банку. Тоді ж він став його президентом, а головою правління - Тетяна Ковальчук.
показати весь коментар
16.10.2020 16:16 Відповісти
Все годы донецкие под руководством Ахметова ( в т ч) колотили в Киеве касками - деньги себе выбивали ,
Вам это фото ни о чем не говорит ?

Інвестори банку "Аркада" перекрили Хрещатик: "Винних - за ґрати! Житло - добудувати!" - Цензор.НЕТ 1299
показати весь коментар
16.10.2020 18:22 Відповісти
Лохи вышли на забастовку.Клована такие же выбрали.
показати весь коментар
16.10.2020 14:32 Відповісти
Не лохи, а инвесторы, не путай теплое с холодным
показати весь коментар
16.10.2020 18:19 Відповісти
Подобного кидалова было уйма случаев,поэтому вляпаться в это могут лишь лохи.
показати весь коментар
17.10.2020 00:41 Відповісти
Раньше их протесты выглядели по-другому. Там верещук не пролетала часом? Постанова 100%!
показати весь коментар
16.10.2020 14:33 Відповісти
А причем тут люди которым вы дорогу перекрыли? Идите туда куда вы лохи деньги отнесли. Хотя если присмотреться к етим акционэрам то наблюдаются професиональные *демонстранты* а вся акция смахивает на заказуху
показати весь коментар
16.10.2020 14:40 Відповісти
по периметру стоять, на зеленському не топчуться, як він на прапорі 24-го серпня
показати весь коментар
16.10.2020 14:44 Відповісти
Читаю комментарии и офигеваю
Ничто так не радует как горе у соседа?
Людей в очередной раз кинули на деньги!
И мерия не при чем? Кто разрешал начинать стройку жк? Закладывать фундамент, гнать этажи? Продавать квартиры в строящемся жк?
И это не в каком-то пгт, а в европейской столице
Можно вот так, взять выкопать фундамент, продать не построенные квартиры - и все, никто не виноват, и отвечать не будет!!!
показати весь коментар
16.10.2020 15:07 Відповісти
Эти люди знали на что шли. Кроме того, эти люди - один из кирпичиков разгона цен.

Поделом.
показати весь коментар
16.10.2020 15:12 Відповісти
Что они знали?
Вы жк патриотику видели?
Сколько домов уже построенно и заселено?
показати весь коментар
16.10.2020 15:21 Відповісти
Что идут на риск всё просрать. Рано или поздно всё так и выходит.

Может вы ещё и гривну в банках храните? Если она у вас есть, конечно.
показати весь коментар
16.10.2020 15:24 Відповісти
То есть для вас нормально, что в Киеве вас легко может кинуть застройщик, покрываемый городской администрацией?
показати весь коментар
16.10.2020 15:31 Відповісти
пффф, конешно. Не то, штоп из разряда что так надо, а в плане "весьма вероятно".

Вот клован прокидывает 73% зелошков - нормально жеж выходит, не?
показати весь коментар
16.10.2020 15:35 Відповісти
И при этом, педалик лучший мэр?
И у нас европейская столица?
Кстати на патриотике попали как раз самые осторожные, так как более десятка домов были благополучно построены и заселены
показати весь коментар
16.10.2020 15:42 Відповісти
А причём тут педалик? Лично за руку водил жадных до шары лошков по офису аркады?
Самые осторожные понимают, что по закону инвесторы никто и звать их никак в случае чего.
И поэтому в пирамиды не лезут. Вот просто из принципа.
показати весь коментар
16.10.2020 15:51 Відповісти
Ну да) не его администрация выдавала разрешение на строительство)))
показати весь коментар
16.10.2020 16:25 Відповісти
Читаю комментарии и офигеваю
Ничто так не радует как горе у соседа?
Людей в очередной раз кинули на деньги!


Інвестори банку "Аркада" перекрили Хрещатик: "Винних - за ґрати! Житло - добудувати!" - Цензор.НЕТ 9210
показати весь коментар
16.10.2020 16:00 Відповісти
Жадібне бидло вклало гроші у геть ліві проєкти, а тепер верещить, що Кличко винний.
Тупа бидлота, тільки ви самі винні у тому, що вкладали гроші у проєкти Войцеха та інших бандюків. Треба бути геть дурними, щоб не розуміти, що житло не може коштувати на третину менше за ринкову ціну.
показати весь коментар
16.10.2020 15:15 Відповісти
Как раз при педалике стройка остановилась
показати весь коментар
16.10.2020 16:00 Відповісти
При Трампе ещё скажи. А при пуйле уже несколько раз такое было.
показати весь коментар
16.10.2020 16:06 Відповісти
І що з того? У 2014-15 роках збанкрутували десятки банків, деякі імбецили й досі вважають, що винний Порошенко, так і тут.
показати весь коментар
16.10.2020 17:02 Відповісти
Треба цих дегенератів розігнати максимально жорстко.
показати весь коментар
16.10.2020 15:18 Відповісти
ТАК ПУСТЬ ПОДРЯДЧИКИ БУДУТ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЗАВОДОВ СТРОЙ МАТЕРИАЛОВ И ОТВЕЧАЮТ СВОЕЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ !!!
показати весь коментар
16.10.2020 15:28 Відповісти
тупих рагулів-"новокиян" попереджали ще у 2018 :



ПАТРІОТІКА на ОЗЕРАХ, це шахрайство від Банку АРКАДА!

Збіг чи закономірність, але саме перед офісом Банку Аркада, в 2014, лилась людська кров і «Беркут» розправлявся з протестувальниками. І чомусь е думка, що керівники банку Аркада, ці гниди, досить добре знають хто і як розстрілював людей з вікон Банку Аркада. Наймаючи знову, ту саму сволоту, Беркут, який тепер замаскувавшись під атовців, штовхае і лупцює мешканців, які захищають свою територію, від загарбницьких дій забудовника, від знищення ним природних багатств, безкарно забирає майбутнє слідуючих поколінь, майбутнє наших дітей, майбутнє нашої нації. Прошу звернути на це увагу справжнім атовцям і патріотам! Є шанс надати стусанів цим «слугам народу». Вони зараз базуються на буд майданчику ЖК ПАТРІОТИКА, і прикривають знищення Акадою, цілої екосистеми, лісів, озер, лугів, тварин і птахів.

Над територіями, котрі захищали сотні років наші батьки, діди і прадіди від загарбників, знову нависла небезпека знищення. Тільки тепер ворог в лиці банку Аркада і його маріонеток забудовників, діе лицемірно, використовуючи продажну владу і чиновників. Сто відсотків, що вони не воліють тут жити, вони не ******* наше місто, цілеспрямовано його знищують, самі в той час виводять свої вкрадені статки, влаштовують собі життя за межами України.

Якщо ти киянин і турбуєшся про майбутнє міста, ПРИЕДНУЙСЯ ДО ПРОТЕСТУ!

Якщо ти Українець і бажаєш жити в красивому місті Київ, НЕ ІНВЕСТУЙ КОШТИ в його знищення!
http://forum.domik.ua/protivostoyanie-ekopark-protiv-patriotika-na-ozyorax-t33510-320.html
показати весь коментар
16.10.2020 15:57 Відповісти
от лише не треба вішати на Кличка гріхи попередників,зокрема відомого "джури" Черновецького Оексика Довгого....


Чому зупинилися будмайданчики


У 2005 році Київрада передала в оренду на 15 років компанії "Контактбудсервіс" п'ять земельних ділянок у Дарницькому районі Києва загальною площею 176 га.
У 2009 році на одному із засідань Київради під головуванням секретаря Олеся Довгого о 3-й годині ночі "з голосу" винесли на погодження детальний план території Осокорків-центральних, який передбачав будівництво мікрорайону на місці зеленої зони.
ДПТ, що суперечив Генеральному плану, ухвалили без обговорення.


ЖК "Патріотика на озерах", який планували побудувати саме на цій території, повинен був складатися з 43 житлових будинків заввишки 26-27 поверхів, лікарні, трьох шкіл, дитячих садків і двох торгових центрів. Планувалося, що в новому мікрорайоні будуть жити 30 тис мешканців.

Проте з початком будівельних робіт не поспішали. Протягом 12 років "Контактбудсервіс" сплачував оренду 176 га столичної землі. За даними джерел ЕП, ця сума становила 3% від оціночної вартості ділянок. З 2017 року орендна плата сплачувалася не в повному обсязі
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/25/662251/




Банк "Аркада" каже, що "був змушений" зупинити будівництво житлових масивів, і звинувачує у цьому Нацбанк та Київську міську державну адміністрацію.

"Найбільш вагомим чинником, який негативно вплинув на фінансування будівництва, є обмежувальні заходи, які були застосовані НБУ до банку "Аркада" як управителя фондів фінансування будівництва", - заявили в банку.
Так, у січні 2019 року Нацбанк заборонив "Аркаді" залучати депозити фізичних осіб до 2021 року, у тому числі шляхом розміщення депозитних сертифікатів. Окружний адмінсуд Києва підтвердив правомірність рішення НБУ.(***закінчились можливості залучати бабло нових лохів)
Чим мотивує своє рішення НБУ? Основною підставою для застосування обмежувальних заходів регулятор називає набуття "Аркадою" статусу спеціалізованого банку довірчого управління.
У 2017 році НБУ зменшив граничне співвідношення між обсягом операцій довірчого управління та сукупними активами банку із 100% до 50%.
Натомість обсяг операцій "Аркади" за договорами довірчого управління становить 72,36% сукупних активів банку, що може бути віднесено до ризикової діяльності. До того ж, це порушує вимоги закону "Про банки і банківську діяльність".
показати весь коментар
16.10.2020 16:10 Відповісти
Очередной митинг лошар.
показати весь коментар
16.10.2020 19:52 Відповісти
 
 