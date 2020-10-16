Інвестори банку "Аркада" перекрили Хрещатик: "Винних - за ґрати! Житло - добудувати!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві громадяни, що інвестували кошти в будівництво (ЖК "Еврика", ЖК "Патріотіка", ЖК "Патріотіка на озерах") під керуванням визнаного неплатоспроможним банку "Аркада", перекрили вул. Хрещатик.

Учасники акції протесту проводять акцію біля будівлі Київської міської держадміністрації, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Протестувальники вийшли на проїжджу частину, перекривши рух по вулиці Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної. Крім того, вони припаркували кілька своїх автомобілів прямо на проїжджій частині.

Перед цим учасники мітингу пікетували Офіс президента.

Активісти вимагають:

- відновити і завершити будівництва всіх будинків всіх ЖК без доплат з боку інвесторів;

- публічного оголошення результатів проведеного аудиту;

- громадського призначення та оголошення нового управителя та забудовника;

- публічного визначення та оголошення джерел фінансування будівництва всіх трьох ЖК;

- ухвалення рішення про добровільну компенсацію з бюджету міста Київ витрат ФФБ на соцінфраструктури в розмірі 1.4 млрд грн;

- передачі земельної ділянки 176 га на Осокорках-Центральних новопризначеному забудовнику;

- невідкладного введення в експлуатацію будинків високого ступеня готовності.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ