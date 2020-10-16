Проєкт "Без цензури": Вільна корупційна зона. Як Зеленський хоче створити "чорну діру" для олігархів. ВIДЕО

Що таке вільна економічна зона, навіщо вона на Донбасі і до чого тут Російська Федерація? Марина Данилюк-Ярмолаєва прискіпливо проаналізувала скандальну ідею, що пролунала із Офісу президента.

"Це вже було" - так про ідею вільної економічної зони багато років тому висловився колишній президент Леонід Кучма. Власне, змінилося відтоді небагато. Тож детально розбираємо, кому вигідна подібна ініціатива та як із її допомогою Росія може легалізувати свої інтереси, та ще й за наш із вами рахунок. Фактично, вбивати нас за наші ж гроші.

Чому ідея Володимира Зеленського - і не лише із незрозумілим опитуванням невідомо за чиї гроші, - але і з "вільною економічною зоною" на Донбасі суперечить не лише здоровому глузду, але й законам України?

Як Росія вже проштовхувала "вільні економічні зони" на окупованих територіях і що з цього вийшло? Спойлер - нічого хорошого.

А як ви ставитеся до ідеї вільних економічних зон? Діліться думками в коментарях, ставте лайк та підписуйтеся на оновлення "Без цензури". Це проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. І тут нічого особистого - тільки факти.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Нагадаємо, сьогодні Зеленський озвучив друге запитання свого опитування 25 жовтня, він стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

В Офісі Президент заявили, що створення вільної економічної зони на Донбасі прискорить і спростить реінтеграцію окупованих частин регіону.

Раніше Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.