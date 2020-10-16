"Люди з пневмоніями в коридорах. Світла майже немає, щоб вночі поставити крапельницю, підсвічують телефоном", - пацієнтка райлікарні в Куп'янську про умови лікування. ВIДЕО
Куп'янська районна лікарня на Харківщині переповнена пацієнтами, які лікуються від пневмонії і умови їх перебування в медзакладі далекі від комфортних.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала одна з пацієнток і опублікувала відеозапис з лікарні.
"Куп'янська районна лікарня. Люди з пневмоніями задихаються в коридорах. Світла майже немає, щоб вночі поставити крапельницю, підсвічують телефоном", - пише вона.
Відео ВЕХА (Харьков)
"Спасибі керівництву міста і всім попередникам, це інфекційне відділення Куп'янської лікарні. Люди із запаленням легенів лежать у коридорах. В туалет ходять в палати до інших хворих, з освітлення одна лампа на весь коридор, щоб медсестра поставила крапельницю, хворий підсвічує моб.телефоном. Відкривайте відділення на Ковшарівці, у вузловій, чого ви чекаєте? Чекаєте коли привезуть двоярусні ліжка?" - пише на своїй сторінці в соцмережі мешканка Куп'янська Yana Kolpakova.
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номерахпалатах? Правильно! Слуги народа!!!
"ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬРезультаты голосования за кандидата
Владимир Зеленский 86,88%
Петр Порошенко 11,17%"
https://www.bbc.com/russian/features-48006285
Как говорится: "Как захотели, так и сделали".
(семейные доктора)
места в стационарах она не затронула АЖ НИКАК
Зебилы - такие Зебилы
А так для зе це все фейкньюс.
https://censor.net/ru/resonance/3225174/53_koshtv_kovdnogo_fondu_pshlo_v_ukravtodor_na_budvnitstvo_ta_remont_dorg_glava_rahunkovo_palati_valeryi
как говорится
Степанов занят - он цифры в статистике "массирует", его не беспокойте, он занят.
P.S. В Британии подготовка к "ковиду" была столь "тщательна", что волонтеры для работников госпиталей (а это не только медики, но и уборщики, например), шили скрабс дома на домашних швейных машинках. Мнение о государственной власти высказывались британцами нелестные (мягко говоря).
не пробовали ?
а зря.....
За такой "пилотаж" в Европе она бы либо полетела с работы, либо какой-то выговор, штраф
Че, статистика у нас в 20 раз нагло лжет? И Степашка не боится с Ляшком?
\\\\\ в Узловой, чего вы ждёте? Ждете когда привезут Источник: https://censor.net/ru/v3225216\\\\\
обожаю грамотёёв. срет этой недобуквой лишь бы прослыть вумным.