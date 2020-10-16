УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11179 відвідувачів онлайн
Новини Відео
13 991 85

"Люди з пневмоніями в коридорах. Світла майже немає, щоб вночі поставити крапельницю, підсвічують телефоном", - пацієнтка райлікарні в Куп'янську про умови лікування. ВIДЕО

Куп'янська районна лікарня на Харківщині переповнена пацієнтами, які лікуються від пневмонії і умови їх перебування в медзакладі далекі від комфортних.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала одна з пацієнток і опублікувала відеозапис з лікарні.

"Куп'янська районна лікарня. Люди з пневмоніями задихаються в коридорах. Світла майже немає, щоб вночі поставити крапельницю, підсвічують телефоном", - пише вона.

Відео ВЕХА (Харьков)

"Спасибі керівництву міста і всім попередникам, це інфекційне відділення Куп'янської лікарні. Люди із запаленням легенів лежать у коридорах. В туалет ходять в палати до інших хворих, з освітлення одна лампа на весь коридор, щоб медсестра поставила крапельницю, хворий підсвічує моб.телефоном. Відкривайте відділення на Ковшарівці, у вузловій, чого ви чекаєте? Чекаєте коли привезуть двоярусні ліжка?" - пише на своїй сторінці в соцмережі мешканка Куп'янська Yana Kolpakova.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Херню городите! .. Не дрочіть! .. Ніхера ви не робили!" - глава Харківської ОДА Кучер і заступник голови Харківської облради Скоробогача публічно обговорюють актуальні проблеми. ВIДЕО

Автор: 

лікарня (1359) Харків (5594) Харківщина (6054) лікування (607)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+34
За то им дорогу на кладбище асфальтируют и подсветят
показати весь коментар
16.10.2020 15:03
+26
ОТ хай вони тепер і думають, за кого вони проголосували півтора року тому, і за кого голосувать на місцевих виборах... Бо "зелені" засрали все, до чого дотяглися іх жадібні руки і дурні голови...
показати весь коментар
16.10.2020 15:08
+21
Верно.
"ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬРезультаты голосования за кандидата
Владимир Зеленский 86,88%

Петр Порошенко 11,17%"

https://www.bbc.com/russian/features-48006285

Как говорится: "Как захотели, так и сделали".
показати весь коментар
16.10.2020 15:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зато Тищенко в больнице.
показати весь коментар
16.10.2020 15:02 Відповісти
та воно просто здриснуло з температурою 36,6, щоб за проліт на виборах у Києві "слуг урода" не відповідати)) хитродупа котлета
показати весь коментар
16.10.2020 15:11 Відповісти
Просто оценить контраст. Между "слугой" и народом.
показати весь коментар
16.10.2020 15:12 Відповісти
Если простой нарид лечится на коридоре от пневмонии, то кто же лечится в номерах палатах? Правильно! Слуги народа!!!
"Люди з пневмоніями в коридорах. Світла майже немає, щоб вночі поставити крапельницю, підсвічують телефоном", - пацієнтка райлікарні в Куп'янську про умови лікування - Цензор.НЕТ 1129
показати весь коментар
16.10.2020 15:28 Відповісти
зеленая, ватная публика --- поняла,что ее в очередной раз опустили !!!!! А,ведь переизберут СТАРУЮ ШОБЛУ !!!!!!
показати весь коментар
16.10.2020 15:28 Відповісти
харьков не жалко они за кернеса голосуют
показати весь коментар
17.10.2020 10:49 Відповісти
Так и Петя был в больнице и наверное не в самой плохой. Хорошо что еще хоть в украинской, а не в немецкой как Кернес.
показати весь коментар
16.10.2020 15:35 Відповісти
Коболев на дому лечится с частными врачами.
показати весь коментар
16.10.2020 16:02 Відповісти
Степанова на дибу!
показати весь коментар
16.10.2020 15:02 Відповісти
Это ваш выбор, такшта теперь кушай-те
показати весь коментар
16.10.2020 15:10 Відповісти
...ляшенко, как же тогда твою манечку величия лечить будут?
показати весь коментар
16.10.2020 15:20 Відповісти
За то им дорогу на кладбище асфальтируют и подсветят
показати весь коментар
16.10.2020 15:03 Відповісти
ОТ хай вони тепер і думають, за кого вони проголосували півтора року тому, і за кого голосувать на місцевих виборах... Бо "зелені" засрали все, до чого дотяглися іх жадібні руки і дурні голови...
показати весь коментар
16.10.2020 15:08 Відповісти
Верно.
"ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬРезультаты голосования за кандидата
Владимир Зеленский 86,88%

Петр Порошенко 11,17%"

https://www.bbc.com/russian/features-48006285

Как говорится: "Как захотели, так и сделали".
показати весь коментар
16.10.2020 15:21 Відповісти
На западной Украине у пеци рейтинг біл віше. Там что, ковида нет?
показати весь коментар
16.10.2020 15:24 Відповісти
самый рассадник
показати весь коментар
16.10.2020 16:02 Відповісти
ето тебе щарий расказал что на западной украине бил вище рейтинг?
показати весь коментар
17.10.2020 10:38 Відповісти
Хуже не будет говорили эти ********
"Люди з пневмоніями в коридорах. Світла майже немає, щоб вночі поставити крапельницю, підсвічують телефоном", - пацієнтка райлікарні в Куп'янську про умови лікування - Цензор.НЕТ 1157
показати весь коментар
16.10.2020 19:51 Відповісти
Зелёные ещё те "слуги...", но рехформу медицины, сокращение финансирования больниц, закрытие больниц, фельдшерских пунктов начала и утвердила Супрунша, вместе с Порошенко. Теперь нет врачей, нет помещений. Ковидный фонд-безусловно разворовали "слуги", Петя уже был не при власти.
показати весь коментар
16.10.2020 15:38 Відповісти
Медицину рушить почали набагато раніше... Товариш запросив у експедицію, в 2006 році. Приїхали у верхів"я Прип"яті, на Волинь. До села - гравійна насипна дорога. В селі - чистий пісок... Жили там кілька днів, на березі Прип"яті, в палатках. Знадобилася студенту медична допомога. Прийшли у ФАП. Сидить фельдшер у хаті з двох кімнат з сінями. В одній кімнаті стіна зовнішня впала назовні. В іншій ведеться прийом, зберігаються медикаменти. Згідно з порядком, будівлею і транспортом ФАП повинен забезпечуваться сільрадою... В селі половина хат - пустують, так що цілком можна перевести ФАП у іншу будівлю - хоча-б, орендувать у власника, що живе в іншому місці.... Питання - якщо ФАП в селі не потрібен самим людям, то навіщо там тримать цілого фельдшера і платить йому зарплату, розпорошуючи кошти? І таке - по всій Україні... І це - не "Супрунша"...
показати весь коментар
16.10.2020 16:00 Відповісти
А за «ковидные» миллиарды, полученные этой властью, могли развернуть мобильные госпитали?
показати весь коментар
16.10.2020 16:09 Відповісти
Супрун начала реформу ПЕРВИЧКИ
(семейные доктора)
места в стационарах она не затронула АЖ НИКАК
Зебилы - такие Зебилы
показати весь коментар
18.10.2020 07:13 Відповісти
Татьяна, не повторяйте сказки квартала95 про Супруншу, она все правильно делала по западному работающему принципу, так же как и Порох, тронул пару олигархоф а те через все сми начали поливать их грязью
показати весь коментар
18.10.2020 12:21 Відповісти
Колишня зебілка? Одразу видно колишні звички у коментарі, що в усьому винні Порошенко та Супрун. Так, влада змінилась, а звички залишились. Зебіли! Далі буде гірше, будете подихати від ковіда чи від інших захворювань у себе вдома. Це вам така карма за вашу тупість.
показати весь коментар
18.10.2020 12:43 Відповісти
Для процентов 30-40 это без шансов. Ну то есть в какой-то момент они поймут что что-то не так (если доживут), но правильных выводов ждать не стоит.
показати весь коментар
16.10.2020 15:39 Відповісти
Скоріше ті гроші вже давно вкрали, так що вони й замість дороги отримають дірку від бублика.
А так для зе це все фейкньюс.
показати весь коментар
16.10.2020 16:08 Відповісти
холопы, нечего скыглить. вы думаете вашему бубочке легко было 5 вопросов придумать под коксом.
показати весь коментар
16.10.2020 15:03 Відповісти
И всего-лишь за полтора года
показати весь коментар
16.10.2020 15:13 Відповісти
максимум что оно могло придумать это в носу по колупаться... *****-московскому надо втюхать украинцам восток как автономию...
показати весь коментар
16.10.2020 15:17 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2020 12:33 Відповісти
"53% коштів "ковідного фонду" пішло в "Укравтодор" на будівництво та ремонт доріг", - глава Рахункової палати Валерій Пацкан.



https://censor.net/ru/resonance/3225174/53_koshtv_kovdnogo_fondu_pshlo_v_ukravtodor_na_budvnitstvo_ta_remont_dorg_glava_rahunkovo_palati_valeryi
показати весь коментар
16.10.2020 15:04 Відповісти
Треба там спитати - шо вони думають про Будапештський меморандум?
показати весь коментар
16.10.2020 15:05 Відповісти
а разве не у всех такие палаты?"Люди с пневмониями в коридорах. Света почти нет, чтобы ночью поставить капельницу, подсвечивают телефоном", - пациентка райбольницы в Купянске об условиях лечения - Цензор.НЕТ 1949
показати весь коментар
16.10.2020 15:05 Відповісти
Говорят что этот герой в девяностые был бандюком. Они там людей грабили. А теперь его те же граждане финансируют за свой счет.
показати весь коментар
16.10.2020 15:07 Відповісти
посмотрите это просто дегенерат
показати весь коментар
16.10.2020 15:39 Відповісти
При температуре 36.8 ему назначили АНТИБИОТИК "сумамед"?!)) И - кучу витаминов(остальные коробки). Не смешите мои тапки!!!
показати весь коментар
16.10.2020 16:12 Відповісти
Суммамед хороший препарат, рекомендую, самого вытащил. Только при температуре от 39,00.....
показати весь коментар
17.10.2020 07:27 Відповісти
народ одобрил это все весной когда даже не планировал что то промычать в протест на выделение ковидных денег укравтодору, всем срать на огромный распил бабла, а щас прям "ой мамочки, какие ужасные условия". А что вы хотели если деньги медикам никто не дал?
показати весь коментар
16.10.2020 15:10 Відповісти
Дивіться, зебобіки, аж поки повилазить. Якщо я маю вмерти у такому коридорі, то я хоч розумію, що мене вб'є чужа мені, злочина влада, а ви, кожен, повинні зрозуміти, що це ви привели до влади шахраїв, які вбивають хворих на ковід, серед яких можуть бути ваші рідні.
показати весь коментар
16.10.2020 15:12 Відповісти
Зато дороги к КПП станица Луганская и Золотое-песня.
показати весь коментар
16.10.2020 15:14 Відповісти
Супрун що хотіла змінити.Але ж самим людям таке подобається.Це всі попередні роки таке було.В райцентрах в принципі немає ніякої медицини.
показати весь коментар
16.10.2020 15:16 Відповісти
Ну чего, клизьмы ставить умеют.
показати весь коментар
16.10.2020 15:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/384928 Не факт.
показати весь коментар
16.10.2020 15:24 Відповісти
"Лучше сама смерть, чем помощь от доктора Смерть !"

как говорится
показати весь коментар
16.10.2020 15:32 Відповісти
К волонтерам обратитесь, пусть фонариками помогут и батарейками.
Степанов занят - он цифры в статистике "массирует", его не беспокойте, он занят.

P.S. В Британии подготовка к "ковиду" была столь "тщательна", что волонтеры для работников госпиталей (а это не только медики, но и уборщики, например), шили скрабс дома на домашних швейных машинках. Мнение о государственной власти высказывались британцами нелестные (мягко говоря).
показати весь коментар
16.10.2020 15:17 Відповісти
но там хотя бы не распилил парламент короновирусный фонд
показати весь коментар
16.10.2020 15:24 Відповісти
Не так давно оперировался в одной из киевских больниц, так там одна манипуляционная сестра ночью, чтобы не будить других больных, находила мне вену почти в полной темноте, практически на ощупь. Я был от нее в шоке! ВОТ ЭТО ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ.
показати весь коментар
16.10.2020 15:24 Відповісти
сестра молодец, конечно, но есть также дешевые китайские налобные фонарики.
не пробовали ?
а зря.....
показати весь коментар
16.10.2020 15:34 Відповісти
То была не медсестра а сосед по койке
показати весь коментар
16.10.2020 15:39 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2020 15:40 Відповісти
Так просто руки были грязные, вот и не хотела пугать то
За такой "пилотаж" в Европе она бы либо полетела с работы, либо какой-то выговор, штраф
показати весь коментар
16.10.2020 18:25 Відповісти
Ватний купянськ ніколи не голосував за Україну,вибирали увесь час непотріб партії регіонів,а зараз вибачайте,світла немає.
показати весь коментар
16.10.2020 15:38 Відповісти
Купянск в своё время крупный жд-узел. Та и завод там был литейный большой довольно---работал на ХТЗ тот завод. И был и остался конечно знаменитый Купянский молочно-консервный комбинат. Выпускал и выпускает известную продукцию и дефицитную при совдепии сгущёнку. Считалась одна из лучших в годы. Кстати, знаменитая бело-голубая раскраска банки жестяной изначально была у этого комбината. Потом все пошли так свою продукцию обозначать. Но хорошей больницы в городе так и не построили.
показати весь коментар
16.10.2020 15:38 Відповісти
Там был и мясокомбинат при совке прекрасный..Честно говоря ,пошёл геометрический рост ковида..О чём предупреждали ещё в феврале.Народ до сих пор не перекрестился.И сейчас идёт естественный отбор с помощью врачей.Выживут ,как при голодоморе лукавые и людоеды.В данной ситуации мест и на Луне не хватит.Единственное спасение маски,дистанция и дезинфектор..А кому это надо одевать.?До сих пор ещё звучит скепсис по короне.Власть теперь переложила на места правила карантина и соблюдение санитарных правил.А на местах -мафия,типа Харьковской или Одесской..Надо народу самоорганизовываться и создавать сандружины с битами.Битами делать массаж мягких частей и выбивать мокроты у нарушающих правила общежития.
показати весь коментар
16.10.2020 16:22 Відповісти
По всей стране такое. Не во всех областных центрах лучше. А если поехать по районам и селам... аулы жесткие. Там вообще проблема добраться хоть до какого то лечебного заведения. Результат 30-него целенаправленного уничтожения страны в целом. Можно и дальше не верить в реальную угрозу короны. Но она убивает, это факт. А с учетом уничтоженного здравоохранения, дефицита всего и вся, отсутствия нужного количества специалистов. Плюс ко всему, другие болезни никуда не пропали. А... забыл, еще и некомпетентные дебилы у власти... Жертв будет много.
показати весь коментар
16.10.2020 15:39 Відповісти
Но тогда смотря такие видео и смотря из Европы, странно шо статистика дает в 10 раз меньше зараженных и усопших чем в той же Бельгии(в пропорции) и в разы меньше чем в абсолюте - Бельгия 10000, у нас 5000?
Че, статистика у нас в 20 раз нагло лжет? И Степашка не боится с Ляшком?
показати весь коментар
16.10.2020 18:22 Відповісти
Кучер в області вже навів лад, тепер підбирається й до Харкова.
показати весь коментар
16.10.2020 16:19 Відповісти
"Люди з пневмоніями в коридорах. Світла майже немає, щоб вночі поставити крапельницю, підсвічують телефоном", - пацієнтка райлікарні в Куп'янську про умови лікування - Цензор.НЕТ 4009
показати весь коментар
16.10.2020 16:28 Відповісти
в сауні на телефоні працює?
показати весь коментар
16.10.2020 17:24 Відповісти
Жесть.
показати весь коментар
16.10.2020 16:38 Відповісти
Утилизация лишних людей идет полным ходом. Надо бы харьковским властям еще пару массовых мероприятий организовать, чтобы ускортиь процесс.
показати весь коментар
16.10.2020 16:48 Відповісти
Это фейк, снятый порохоботами в Голливуде. Мировая порохоботская закулиса хором с рептилоидами с Набиру продолжает грязно клеветать на вЯЯличайшего лидера современности Монику Нелоха42.
показати весь коментар
16.10.2020 18:06 Відповісти
Руководство района - приковать там же к батареям. + Гепку.

\\\\\ в Узловой, чего вы ждёте? Ждете когда привезут Источник: https://censor.net/ru/v3225216\\\\\

обожаю грамотёёв. срет этой недобуквой лишь бы прослыть вумным.
показати весь коментар
16.10.2020 18:19 Відповісти
голосуйте за зебілів й надалі і буде вам серенча...
показати весь коментар
16.10.2020 19:01 Відповісти
а що ви хотіли побачити у одній з найбідніших країн Європи????
показати весь коментар
16.10.2020 21:11 Відповісти
або навіть не так: закінчилась епоха бідності і почалась епоха ЗЕлиднів! ХАХАХАХАХАХА!!!
показати весь коментар
16.10.2020 21:12 Відповісти
а вот и она реформа. медицини по зеленському.
показати весь коментар
16.10.2020 23:43 Відповісти
А какая разница , мы ж все равно все когда то умрем , даже Осел Оманский , обязательно сдохнет , правда желательно , что бы побыстрее , а то Украине еще не один десяток лет придется восстанавливаться , после руками водства этого идиота.
показати весь коментар
17.10.2020 10:33 Відповісти
Как думаете за кого будут голосовать эти овощи. За ЗЕ бобиков или за ВЖОПУблок
"Люди з пневмоніями в коридорах. Світла майже немає, щоб вночі поставити крапельницю, підсвічують телефоном", - пацієнтка райлікарні в Куп'янську про умови лікування - Цензор.НЕТ 9977
показати весь коментар
17.10.2020 11:32 Відповісти
Как-то странно... Так это пневмония или COVID-19?
показати весь коментар
17.10.2020 12:45 Відповісти
"Люди з пневмоніями в коридорах. Світла майже немає, щоб вночі поставити крапельницю, підсвічують телефоном", - пацієнтка райлікарні в Куп'янську про умови лікування - Цензор.НЕТ 3848
показати весь коментар
17.10.2020 12:53 Відповісти
Почему в комментариях никто не скажет спасибо заведующему этого инфекционного отделения, который оказывает помощь больным в больничных коридорах, не давая людям задыхаться дома "со светом". Если в нашей медицине существует еще что то, то благодаря единицам порядочных и профессиональных людей. А медицины, как системы здравоохранения у нас не существует уже давно, за те деньги, которые на нее выделяли, можно было изображать только ее видимость. Но самое страшное не это. Наблюдая за "сознанием" и поведением наших людей, в том числе реакцию на карантинные ограничения, понимаешь, что лучшего мы пока не заслужили. И никакими выборами этого не изменишь. .
показати весь коментар
17.10.2020 13:18 Відповісти
 
 