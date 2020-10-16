"Люди з пневмоніями в коридорах. Світла майже немає, щоб вночі поставити крапельницю, підсвічують телефоном", - пацієнтка райлікарні в Куп'янську про умови лікування. ВIДЕО

Куп'янська районна лікарня на Харківщині переповнена пацієнтами, які лікуються від пневмонії і умови їх перебування в медзакладі далекі від комфортних.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала одна з пацієнток і опублікувала відеозапис з лікарні.

"Куп'янська районна лікарня. Люди з пневмоніями задихаються в коридорах. Світла майже немає, щоб вночі поставити крапельницю, підсвічують телефоном", - пише вона.

Відео ВЕХА (Харьков)

"Спасибі керівництву міста і всім попередникам, це інфекційне відділення Куп'янської лікарні. Люди із запаленням легенів лежать у коридорах. В туалет ходять в палати до інших хворих, з освітлення одна лампа на весь коридор, щоб медсестра поставила крапельницю, хворий підсвічує моб.телефоном. Відкривайте відділення на Ковшарівці, у вузловій, чого ви чекаєте? Чекаєте коли привезуть двоярусні ліжка?" - пише на своїй сторінці в соцмережі мешканка Куп'янська Yana Kolpakova.

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