Азербайджанська піхота наступає серед розбитих вірменських танків і неприбраних тіл на Джебраїл. ВIДЕО
У мережі з'явився відеозапис переміщення підрозділу армії Азербайджану на Джебраїл. Увага: Відео не рекомендовано для перегляду людям із нестійкою психікою!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, азербайджанські солдати переміщаються на військовій техніці дорогою, вздовж якої багато розбитої техніки армії Вірменії та ще лежать тіла убитих солдатів.
Топ коментарі
+46 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар16.10.2020 18:13
+34 Олександр Олександрович #476283
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+29 WerwolfSity
показати весь коментар16.10.2020 18:14
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Доставать для Тани мячик,
Не приедет больше Хачик!
Ах мама джан !!!
Улетел к шайтанам Хачик!