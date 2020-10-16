Азербайджанська піхота наступає серед розбитих вірменських танків і неприбраних тіл на Джебраїл. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис переміщення підрозділу армії Азербайджану на Джебраїл. Увага: Відео не рекомендовано для перегляду людям із нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, азербайджанські солдати переміщаються на військовій техніці дорогою, вздовж якої багато розбитої техніки армії Вірменії та ще лежать тіла убитих солдатів.

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