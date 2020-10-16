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Азербайджанська піхота наступає серед розбитих вірменських танків і неприбраних тіл на Джебраїл. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис переміщення підрозділу армії Азербайджану на Джебраїл. Увага: Відео не рекомендовано для перегляду людям із нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, азербайджанські солдати переміщаються на військовій техніці дорогою, вздовж якої багато розбитої техніки армії Вірменії та ще лежать тіла убитих солдатів.

Читайте також: Азербайджанські спецпризначенці знищили із засідки КамАЗ з вірменськими військовими. ВІДЕО 18+

Автор: 

Азербайджан (855) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+46
Кто бы ни был окупант - окупанты должны быть уничтожены! до единого ихтамнета!
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16.10.2020 18:13
+34
Дави окупантів!!!
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16.10.2020 18:10
+29
Зелена шмаркля, вчись як треба )(уйоу в очі заглядать
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16.10.2020 18:14
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так держать! молодцы азербайджанцы! оккупантам не место на земле Азербайджана...
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17.10.2020 07:39 Відповісти
Прочиталось -https://censor.net/ru/video_news/3225274/******************************************************************************************************
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17.10.2020 10:34 Відповісти
https://youtu.be/zlrRByVOCA4 Удари азерських безпілотників по скупченню живої сили противника
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17.10.2020 10:47 Відповісти
Наша Таня громко плачет!
Доставать для Тани мячик,
Не приедет больше Хачик!
Ах мама джан !!!
Улетел к шайтанам Хачик!
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17.10.2020 15:14 Відповісти
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