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Представники ОПЗЖ 14 жовтня роздавали в центрі Вінниці кашу і чай, на них завели справу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Опозиційна платформа - За життя!" в День захисника України поставила в центрі Вінниці польову кухню з безкоштовною кашею та чаєм. Поліція завела справу за підкуп виборців, покарання може досягати 6 років позбавлення волі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

"14 жовтня на площі в м.Вінниця кандидати від однієї з політичних сил на місцевих виборах на площі влаштували українську польову кухню. Під час заходу громадянам роздавали приготовані страви й агітували за політичну силу", - сказано в повідомленні поліції.

Провадження відкрили за ч. Ч.3 ст.160 КК України (підкуп виборців).

Покарання за цією статтею - обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі від 2 до 6 років.

Громадянська мережа "ОПОРА" опублікувала фото і відео підкупу виборців.

"Вітаючи присутніх на початку заходу, чоловік у козацькому одязі, який виконував функцію кашовара, сказав: "Вас сьогодні пригощає безкоштовно... Гречана каша козацька. Є такі у нас друзі - фірма "ОПЗЖ", вас пригощають. Ще раз вам бажаю щастя, радості, всього самого найкращого..." - сказано в повідомленні "ОПОРИ".

Кашу особисто роздавав колишній боксер, а нині кандидат на посаду Вінницького міського голови від ОПЗЖ В'ячеслав Узелков. Поруч стояв банер із зображенням кандидатки до Вінницької міськради від ОПЗЖ Олени Лепей і намет із символікою цієї партії, в якій поширювали агітаційну продукцію.

Читайте також: Підкуп виборців за дві електричні лампочки кандидата в мери Чернігова Полякова. ФОТО

Представники ОПЗЖ 14 жовтня роздавали в центрі Вінниці кашу і чай, на них завели справу 01
Представники ОПЗЖ 14 жовтня роздавали в центрі Вінниці кашу і чай, на них завели справу 02
Представники ОПЗЖ 14 жовтня роздавали в центрі Вінниці кашу і чай, на них завели справу 03

Автор: 

Вінниця (621) місцеві вибори (1366) підкуп (279) Нацполіція (15164) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+22
Мля как народу надо мало для счатья! Поесть тухляка и выпить помоев!
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16.10.2020 18:15
+11
Мудрому нариду!
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16.10.2020 18:19
+7
місцеві слапатоєди
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16.10.2020 18:34
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Мля как народу надо мало для счатья! Поесть тухляка и выпить помоев!
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16.10.2020 18:15 Відповісти
*населению
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16.10.2020 18:18 Відповісти
Мудрому нариду!
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16.10.2020 18:19 Відповісти
элохторату!
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16.10.2020 18:24 Відповісти
привычка от совка
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16.10.2020 18:52 Відповісти
Пока эти дармоеды совковые будут нам избирать депутатов, то ничего у нас а стране не изменится
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16.10.2020 20:18 Відповісти
що - зібрались ценітелі кацапського світу..., та шари... - черговий розвід лохів...
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16.10.2020 18:20 Відповісти
А фронтовьіе 100 грамм? У нас колись наливали.
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16.10.2020 18:20 Відповісти
а фронтовые сто грамм боярышника наливали из под полы. но их поклонники, занюхивавшие ватным рукавом, как их диды, предали своих благодетелей ))
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16.10.2020 18:22 Відповісти
Чувирла з партії Рабіновіча про козаків говорять?))) Хмельницький мабуть в могилі перевертається...
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16.10.2020 18:23 Відповісти
Поскупились Зажопинцы..Раньше,помнится, давали гречку,какие то наборы...А теперь чай и кашу. Негусто.Самое правильное решение,набрать чаю да вылить Мертвечуку на голову...
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16.10.2020 18:23 Відповісти
Цим потрібна каша,а молоді відосики.Хоча і тут є молоді люди.
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16.10.2020 18:28 Відповісти
Эти хоть перед выборами что-то реальное делают для народа, а другие никогда - только блаблабла на телеканалах.
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16.10.2020 18:28 Відповісти
Роздавати кашу - це реальні діла?? Дуже смішно
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16.10.2020 18:36 Відповісти
Это самые что ни есть реальные дела, реальнее не бывает!
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16.10.2020 18:46 Відповісти
Чіста-канкрєтно-рєальниє дєла, чіста па-данєцкі!
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16.10.2020 19:01 Відповісти
Чисто по-человечески, а не по типа западенски.
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16.10.2020 19:05 Відповісти
Ага, чіста па-панятіям, як у вас, кацапів, *******!
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16.10.2020 19:10 Відповісти
Украинцы - это украинцы, а у тебя они почему-то делятся на кацапов и хохлов; дели дальше.
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16.10.2020 19:14 Відповісти
Українці спілкуються УКРАЇНСЬКОЮ! Малороси і х@хли - на общєпонятном!
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16.10.2020 19:15 Відповісти
Скажи это на улицах крупных городов левобережья, и не тикай, а выслушай их ответ.
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16.10.2020 19:18 Відповісти
Я зараз у гостях на лівобережжі, у крупному 100-тисячному місті Конотоп, в українськомовній компанії)) І місто - на 90% українськомовне!
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16.10.2020 19:21 Відповісти
Приезжай к нам в 1,5 миллионный мегаполис и послушай.
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16.10.2020 19:28 Відповісти
Я там и мы ватников там ****** делаем физическое замечаение! Харьков кстати родина хита Путин *****
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16.10.2020 19:56 Відповісти
P.S. Ти хоча б карту глянув, тут мова про Вінницю, яка на ПРАВОМУ березі!
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16.10.2020 19:22 Відповісти
Так ты ж тут кривляешь донецких, хоть я к ним и не отношусь; а они явно на левом берегу.
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16.10.2020 19:25 Відповісти
Зато до них відносяться мертвечуковські опзж, які гречку роздають...
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16.10.2020 19:26 Відповісти
Да, там их много, но они тоже украинцы.
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16.10.2020 19:29 Відповісти
Двое слегка выпивших приезжих русских прогуливались по Харькову в районе метро Академика Павлова. Во время прогулки по городу они завели беседу с местными ребятами и начали спор о том чей Крым и о том, что Путин отличный глава государства. Такая тематика разговора категорически не понравилась группе футбольных фанатов, которые проходили мимо в этот момент. Они набросились на приезжих и жестко избили.

Представники ОПЗЖ 14 жовтня роздавали в центрі Вінниці кашу і чай, на них завели справу - Цензор.НЕТ 5956
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16.10.2020 20:01 Відповісти
Малолетняя ультрасня, сама часто в сиську пьяная, в любом городе, не только у нас, может и замочить, независимо от темы разговора.
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16.10.2020 20:19 Відповісти
Если я бы оказался бы на месте молодых патриотов то финал был бы такой-же!
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16.10.2020 20:21 Відповісти
Харьков украинский город! Я подтвержадаю!
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16.10.2020 20:22 Відповісти
Сто пудов! Я часто доказывал на разных форумах еще до майданных событий многим московитам, что Харьков никогда не был и не будет российским. Он всегда принадлежал Украине или Малороссии, но великорусским не был никогда.
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16.10.2020 20:30 Відповісти
Малоросии никогда не было! Это обидная кличка придуманная нам украинцам кацапами!
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16.10.2020 20:33 Відповісти
місцеві слапатоєди
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16.10.2020 18:34 Відповісти
прибори дали?

Представители ОПЗЖ 14 октября раздавали в центре Винницы кашу и чай, на них завели дело - Цензор.НЕТ 6560
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16.10.2020 18:36 Відповісти
Всі ласі до халяви.
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16.10.2020 18:34 Відповісти
Жалко старика на фото!
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16.10.2020 18:35 Відповісти
Конечно жалко, ему сзади в спину ткнули стволом и заставили произносить эту речь и кормить быд, ой, людей.
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16.10.2020 18:40 Відповісти
На 3-ей сверху и снизу картинке справа есть один старик в маске с тарелкой каши... вот о нём речь.
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16.10.2020 18:51 Відповісти
А еще жалко ту старуху шо на миллион грн. цыганки нагрели - что же она бедная кушала бы если б не менты)
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16.10.2020 19:37 Відповісти
Бог заповедовал любить друг друга, а вы какой?
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16.10.2020 20:01 Відповісти
какой Бок из скажем 10000 их?
Ты тогда атеист по отношению к 9999 остальных ссуществ? фууу, "бесбобник", хареть ф ату!!!1
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17.10.2020 11:23 Відповісти
Все таки мы покрепче россиян - нам пока что с лопаты не раздают
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16.10.2020 18:39 Відповісти
Прикро, але думаю, що серед і наших(?!) є такі, що й з лопати брать будуть.(((
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16.10.2020 19:08 Відповісти
"Ви мои ридни винничани!"..Партия зажопинцив твоя ридня...
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16.10.2020 18:40 Відповісти
Рыги по старой совковой схеме работают. Гречичка))) А поцам только в радость пожрать и в последствии натупить. Надеюсь этот опеЗЕзешный "ЭЛЫКТОРАТ" первый лаптеногой прививкой воспользуются.
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16.10.2020 18:41 Відповісти
Невже в Вінниці не було кому ***** дати тим кацапам?
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16.10.2020 18:44 Відповісти
Ага ...*гройсмани * дадуть !!!
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16.10.2020 18:57 Відповісти
Все бывшие бандюки и этот типа кандитат в мэры
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16.10.2020 18:46 Відповісти
Тобто цапи, які з казаками фактично весь час воювали і таки підступом перемогли та заярмили, тепер перевдяглись у казаків і кривляються? Може час назвати речі на своє ім'я? Що Цапія - одвічний ворог українців? І були, і тепер, і будуть?
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16.10.2020 18:58 Відповісти
Ваня, а что ты скажешь про свою Бахиню, которая в аккурат перед выборами в Киеве обещает раздавать гречку быдлу? Цитата: "в законе о столице должна быть предусмотрена компенсация проживания в наиболее дорогом городе Восточной Европы для пенсионеров, медиков и педагогов"
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16.10.2020 19:12 Відповісти
Якщо це буде робити Держава, то київські бабульки не будуть обирати черновецьких і кличків мерами. Чи пану байдуже Київ?
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16.10.2020 19:28 Відповісти
бабульки будуть обирати того хто пообіцяє їм "компенсувати вартість життя в Києві", хоч путіна хоч сатану.
А взагалі, не розумію з якого держава щось має "компенсувати". Ніде в світі не компенсує, і тільки баба Юля найрозумніша, обіцяти золоті гори старим маразматикам.
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17.10.2020 01:06 Відповісти
щось в нас взагалі з боксерами біда... ватники і опзжопівці самі
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16.10.2020 19:03 Відповісти
Спорт внє палітікі. (((
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16.10.2020 19:09 Відповісти
Когда вы уже нажретесь мрази ублюдочные!
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16.10.2020 19:13 Відповісти
виглядає дебільним сюром дозвіл брати участь у виборах проросійській "партії" під час війни ********* проти України
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16.10.2020 19:20 Відповісти
А лишить гражданства и выдворить этих любителей рюского мира слабо? Кругом одни предатели Украины
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16.10.2020 19:22 Відповісти
И к этому..https://www.obozrevatel.com/society/horonyat-detej-i-umirayut-ot-zarazheniya-krovi-chto-proishodit-s-ukrainkami-v-sirijskih-lageryah-dlya-bezhentsev.htm?_ga=2.259314314.1292438285.1602782792-864322962.1602436801 Украинки в сирийских лагерях для беженцев хоронят своих детей и живут в аду. Эксклюзив https://www.obozrevatel.com/society/horonyat-detej-i-umirayut-ot-zarazheniya-krovi-chto-proishodit-s-ukrainkami-v-sirijskih-lageryah-dlya-bezhentsev.htm Там нет воды, еды и медицинской помощи https://www.obozrevatel.com/society/horonyat-detej-i-umirayut-ot-zarazheniya-krovi-chto-proishodit-s-ukrainkami-v-sirijskih-lageryah-dlya-bezhentsev.htm Представники ОПЗЖ 14 жовтня роздавали в центрі Вінниці кашу і чай, на них завели справу - Цензор.НЕТ 8363
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16.10.2020 19:25 Відповісти
И этот... обиженный Богом - узелков,топит за врагов украины - опзжопистов? тварь ущербная.
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16.10.2020 19:37 Відповісти
Быдлота все, дающие и берущие, с таким населением еще сто лет будем идти в европу.
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16.10.2020 19:42 Відповісти
Украинцы возмущаются, что на ковид выделяется недостаточно средств.
Но где ваши маски? Где соблюдение дистанции? В Италии маски обязательны всегда и везде. Штраф 1 000 €. Во Франции введён комендантский час с 21-00 до 06-00. И тоже маски и дистанция. Бары закрыли. Везде для торжеств введено ограничение - 10 чел. Рестораны у нас - до 23 час. Столики - на расстоянии 2 м.
Украинцы ничего не делают сами для предупреждения заражаемости и смерти, а только критикуют правительство, которое вас даже не штрафует!
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16.10.2020 20:07 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Представители ОПЗЖ раздавали в центре Винницы кашу и чай..."

Представники ОПЗЖ 14 жовтня роздавали в центрі Вінниці кашу і чай, на них завели справу - Цензор.НЕТ 7735
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16.10.2020 20:31 Відповісти
узелков - палец сунь в жопу и отсоси.
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17.10.2020 15:19 Відповісти
Чомусь ніхто не впізнав його на фото ЦЕНЗОРа

Представники ОПЗЖ 14 жовтня роздавали в центрі Вінниці кашу і чай, на них завели справу - Цензор.НЕТ 3949
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17.10.2020 15:32 Відповісти
и находится биомуссор скот который это хавает..жесть...у нас на наливайке где 100грамм ляшко повесили......
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16.10.2020 20:34 Відповісти
Представники ОПЗЖ 14 жовтня роздавали в центрі Вінниці кашу і чай, на них завели справу - Цензор.НЕТ 8859
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16.10.2020 21:19 Відповісти
"Оппозиционная платформа - За жизнь!" в День защитника Украины поставила в центре Винницы полевую кухню с бесплатной кашей и ча Источник: https://censor.net/ru/v3225276

МРАЗІ ЯКІ ПРИНЕСЛИ ВІЙНУ В УКРАЇНУ - ХАЙ ГОТОВЛЯТЬСЯ РОЗДАВАТИ КАШУ І ЧАЙ НА ЗОНІ У РОЛІ ЧЕРГОВИХ ПО ПІЩБЛОКУ
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16.10.2020 21:45 Відповісти
Опзж має годувати своїх виборців з лопати. А взагалі, краще згодували б організаторам цю кашу, то по-перше, вони гречки самі не їли б до кінця життя ( і обсипало б), по-друге-інші не ризикнули б.
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16.10.2020 22:04 Відповісти
а почему не с лопат? как быдло можно кормить ложками?)))
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17.10.2020 07:46 Відповісти
Это сброд недобитых нужно вытравливать как тараканов.Эти "опники" во главе с Кумом подрывают нашу страну изнутри.Неужели СБУ это не видит?
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17.10.2020 10:16 Відповісти
а сколько халявщиков набежало, вот это и есть электорат цирка и пятой колонны.
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17.10.2020 10:39 Відповісти
 
 