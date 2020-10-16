Представники ОПЗЖ 14 жовтня роздавали в центрі Вінниці кашу і чай, на них завели справу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
"Опозиційна платформа - За життя!" в День захисника України поставила в центрі Вінниці польову кухню з безкоштовною кашею та чаєм. Поліція завела справу за підкуп виборців, покарання може досягати 6 років позбавлення волі.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.
"14 жовтня на площі в м.Вінниця кандидати від однієї з політичних сил на місцевих виборах на площі влаштували українську польову кухню. Під час заходу громадянам роздавали приготовані страви й агітували за політичну силу", - сказано в повідомленні поліції.
Провадження відкрили за ч. Ч.3 ст.160 КК України (підкуп виборців).
Покарання за цією статтею - обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі від 2 до 6 років.
Громадянська мережа "ОПОРА" опублікувала фото і відео підкупу виборців.
"Вітаючи присутніх на початку заходу, чоловік у козацькому одязі, який виконував функцію кашовара, сказав: "Вас сьогодні пригощає безкоштовно... Гречана каша козацька. Є такі у нас друзі - фірма "ОПЗЖ", вас пригощають. Ще раз вам бажаю щастя, радості, всього самого найкращого..." - сказано в повідомленні "ОПОРИ".
Кашу особисто роздавав колишній боксер, а нині кандидат на посаду Вінницького міського голови від ОПЗЖ В'ячеслав Узелков. Поруч стояв банер із зображенням кандидатки до Вінницької міськради від ОПЗЖ Олени Лепей і намет із символікою цієї партії, в якій поширювали агітаційну продукцію.
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******делаем физическое замечаение! Харьков кстати родина хита Путин *****
Ты тогда атеист по отношению к 9999 остальных ссуществ? фууу, "бесбобник", хареть ф ату!!!1
А взагалі, не розумію з якого держава щось має "компенсувати". Ніде в світі не компенсує, і тільки баба Юля найрозумніша, обіцяти золоті гори старим маразматикам.
Но где ваши маски? Где соблюдение дистанции? В Италии маски обязательны всегда и везде. Штраф 1 000 €. Во Франции введён комендантский час с 21-00 до 06-00. И тоже маски и дистанция. Бары закрыли. Везде для торжеств введено ограничение - 10 чел. Рестораны у нас - до 23 час. Столики - на расстоянии 2 м.
Украинцы ничего не делают сами для предупреждения заражаемости и смерти, а только критикуют правительство, которое вас даже не штрафует!
МРАЗІ ЯКІ ПРИНЕСЛИ ВІЙНУ В УКРАЇНУ - ХАЙ ГОТОВЛЯТЬСЯ РОЗДАВАТИ КАШУ І ЧАЙ НА ЗОНІ У РОЛІ ЧЕРГОВИХ ПО ПІЩБЛОКУ