Представники ОПЗЖ 14 жовтня роздавали в центрі Вінниці кашу і чай, на них завели справу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Опозиційна платформа - За життя!" в День захисника України поставила в центрі Вінниці польову кухню з безкоштовною кашею та чаєм. Поліція завела справу за підкуп виборців, покарання може досягати 6 років позбавлення волі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

"14 жовтня на площі в м.Вінниця кандидати від однієї з політичних сил на місцевих виборах на площі влаштували українську польову кухню. Під час заходу громадянам роздавали приготовані страви й агітували за політичну силу", - сказано в повідомленні поліції.

Провадження відкрили за ч. Ч.3 ст.160 КК України (підкуп виборців).

Покарання за цією статтею - обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі від 2 до 6 років.

Громадянська мережа "ОПОРА" опублікувала фото і відео підкупу виборців.

"Вітаючи присутніх на початку заходу, чоловік у козацькому одязі, який виконував функцію кашовара, сказав: "Вас сьогодні пригощає безкоштовно... Гречана каша козацька. Є такі у нас друзі - фірма "ОПЗЖ", вас пригощають. Ще раз вам бажаю щастя, радості, всього самого найкращого..." - сказано в повідомленні "ОПОРИ".

Кашу особисто роздавав колишній боксер, а нині кандидат на посаду Вінницького міського голови від ОПЗЖ В'ячеслав Узелков. Поруч стояв банер із зображенням кандидатки до Вінницької міськради від ОПЗЖ Олени Лепей і намет із символікою цієї партії, в якій поширювали агітаційну продукцію.

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