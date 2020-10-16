Україна і Туреччина підписали низку документів і нову рамкову військову угоду. ВIДЕО

У Стамбулі за результатами зустрічі президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана підписано низку документів, зокрема рамкову військову угоду між урядами України і Туреччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

Від України угоду підписав міністр оборони Андрій Таран, від Туреччини - міністр національної оборони Хулусі Акар.

Зараз текст укладеної угоди не оприлюднено. Як раніше повідомляло Міноборони України, документ створює правові підстави для розширення двосторонньої співпраці в згаданій сфері на 21 напрямок.

Крім того, Таран і голова Державного агентства з питань оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір підписали меморандум про наміри в області оборонно-промислових проєктів.

Також підписано протокол за підсумками 12-го засідання міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва. Свої підписи під документом поставили міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко і міністр національної оборони Турецької Республіки Хулусі Акар.

Читайте також: Зеленський і Ердоган у Стамбулі проводять зустріч тет-а-тет. ФОТОрепортаж