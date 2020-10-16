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Україна і Туреччина підписали низку документів і нову рамкову військову угоду. ВIДЕО

У Стамбулі за результатами зустрічі президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана підписано низку документів, зокрема рамкову військову угоду між урядами України і Туреччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

Від України угоду підписав міністр оборони Андрій Таран, від Туреччини - міністр національної оборони Хулусі Акар.

Зараз текст укладеної угоди не оприлюднено. Як раніше повідомляло Міноборони України, документ створює правові підстави для розширення двосторонньої співпраці в згаданій сфері на 21 напрямок.

Крім того, Таран і голова Державного агентства з питань оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір підписали меморандум про наміри в області оборонно-промислових проєктів.

Також підписано протокол за підсумками 12-го засідання міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва. Свої підписи під документом поставили міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко і міністр національної оборони Турецької Республіки Хулусі Акар.

Читайте також: Зеленський і Ердоган у Стамбулі проводять зустріч тет-а-тет. ФОТОрепортаж

Автор: 

співпраця (1055) Туреччина (3502) Ердоган Реджеп Таїп (928) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+15
...увы
Украина и Турция подписали ряд документов и новое рамочное военное соглашение - Цензор.НЕТ 2579
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16.10.2020 19:45
+10
в 2018 году, я даже представить не мог, что важнейшие для страны военно-политические документы будет подписывать какой-то нелепый клоун..
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16.10.2020 19:41
+8
Надеюсь, Байрактаров Эрдоганушка поставит в полном объёме
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16.10.2020 20:11
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в 2018 году, я даже представить не мог, что важнейшие для страны военно-политические документы будет подписывать какой-то нелепый клоун..
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16.10.2020 19:41 Відповісти
...увы
Украина и Турция подписали ряд документов и новое рамочное военное соглашение - Цензор.НЕТ 2579
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16.10.2020 19:45 Відповісти
А из госнаград делать сувениры на вывоз?
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16.10.2020 19:49 Відповісти
Надеюсь, Байрактаров Эрдоганушка поставит в полном объёме
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16.10.2020 20:11 Відповісти
Радуйся что не Бойко
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16.10.2020 22:29 Відповісти
Ну що підписали,то це дуже добре. Але ,було б набагато краще,якби в процесі підписання Реджеп Таїп навішав янелоху запотиличників,та дав би пару копняків під сраку. Ну так,щоб хоч трохи янелоха хоч чомусь навчити... Хоча,дурня вчити- що воду в решеті носити...
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16.10.2020 19:51 Відповісти
Хай би Реджеп Таїп хоча б спитав, чому куплені у нього Байрактари стоять і ржавіють і ще жодного разу не використані за призначенням, як в Азербайджані...
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16.10.2020 20:11 Відповісти
Кто тебе сказал, что ржавеют, *****?
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16.10.2020 20:14 Відповісти
Наведіть хоч один приклад використання ударних безпілотників проти лугандонців. Вперед!
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16.10.2020 20:14 Відповісти
Как там погодка у вас на мордовии?
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16.10.2020 20:19 Відповісти
Написав кацап кацапською... Українською, будь ласка, я вас не розумію!
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16.10.2020 22:38 Відповісти
Ничего конкретного, просто чтоб что то подписать, общие слова.
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16.10.2020 20:15 Відповісти
А вот и жидкая подлива у татаромордвы по ляжкам потекла в лице Ыгорки....
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16.10.2020 21:56 Відповісти
Турция в договорах -точная копия орды.Тут важны не бумажки,а личные отношения ,а на Востоке ешё и лесть.
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16.10.2020 20:16 Відповісти
Це дуже добре.
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16.10.2020 21:30 Відповісти
чудова новина - молодець Зеленський !
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16.10.2020 22:37 Відповісти
Зараз я в Туречині, дивився на цю зустріч на місцевому тб.
Ні слова не розумію, і було надзвичайно цікаво дивитись без звука.
Ердоган поводится я лідер націі, досвідченна людина, питань нема.
Тепер наш.. сидить воно... таке враження що драп-хохотун ще після інтервью ВВС не відпустив.
Але вже не регоче, але якась резинова посмішка постійно, а очі пусті пусті, зацікавленості в тому що відбувається ніякоі.
Типовий наркоман. Навіть турки мене спитали чи не хворіє наш ... президент.
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17.10.2020 07:07 Відповісти
"Сейчас текст заключенного соглашения не обнародован"
А шо такое? Шо за тайны?😊
Байрактаров дадуть или недадуть?
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17.10.2020 14:25 Відповісти
 
 