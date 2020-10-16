Україна і Туреччина підписали низку документів і нову рамкову військову угоду. ВIДЕО
У Стамбулі за результатами зустрічі президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана підписано низку документів, зокрема рамкову військову угоду між урядами України і Туреччини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.
Від України угоду підписав міністр оборони Андрій Таран, від Туреччини - міністр національної оборони Хулусі Акар.
Зараз текст укладеної угоди не оприлюднено. Як раніше повідомляло Міноборони України, документ створює правові підстави для розширення двосторонньої співпраці в згаданій сфері на 21 напрямок.
Крім того, Таран і голова Державного агентства з питань оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір підписали меморандум про наміри в області оборонно-промислових проєктів.
Також підписано протокол за підсумками 12-го засідання міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва. Свої підписи під документом поставили міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко і міністр національної оборони Турецької Республіки Хулусі Акар.
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Ні слова не розумію, і було надзвичайно цікаво дивитись без звука.
Ердоган поводится я лідер націі, досвідченна людина, питань нема.
Тепер наш.. сидить воно... таке враження що драп-хохотун ще після інтервью ВВС не відпустив.
Але вже не регоче, але якась резинова посмішка постійно, а очі пусті пусті, зацікавленості в тому що відбувається ніякоі.
Типовий наркоман. Навіть турки мене спитали чи не хворіє наш ... президент.
А шо такое? Шо за тайны?😊
Байрактаров дадуть или недадуть?