Президент - не клоун у шапіто, якщо його цікавить довічне для корупціонерів, він має підготувати законопроєкти, а не проводити незаконне опитування, - Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов закликає українців зробити все, щоб зірвати незаконне опитування, яке президент Зеленський збирається провести в день місцевих виборів.

Про це Бутусов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Для "слуг народу" "особливо великі розміри корупції" - це, напевно, розмір Юзіка. А особливо невеликий розмір корупції - це президент Зеленський. Тому президент Зеленський, якщо він хоче мати хоч якусь повагу, щоб з нього не сміялися, він має вивчити Конституцію України", - сказав Бутусов.

За словами журналіста, Зеленський грубо порушив 106 і 19 статті Конституції України, а також Закон про державний реєстр виборців і 4 статті Виборчого Кодексу.

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"Президент - не гравець. Він не клоун у шапіто. Він зобов'язаний нести відповідальність за свої дії. Якщо президент відповідає, що його цікавить, який розмір відповідальності, то він має це питання правильно готувати. Подавати законопроєкти, для чого йому народ України дав право на законодавчу ініціативу", - вважає Бутусов.

"Він усього цього не використовує. Замість цього в інтересах своєї політичної партії, для того, щоб створити їй найкращі шанси і вбити шанси інших партій - опозиційних, - він проводить це опитування. Це чиста агітація. Це абсолютно незаконно. Це необхідно зірвати в день голосування, абсолютно незаконні речі", - додав журналіст.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

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Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.