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Президент - не клоун у шапіто, якщо його цікавить довічне для корупціонерів, він має підготувати законопроєкти, а не проводити незаконне опитування, - Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов закликає українців зробити все, щоб зірвати незаконне опитування, яке президент Зеленський збирається провести в день місцевих виборів.

Про це Бутусов заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Для "слуг народу" "особливо великі розміри корупції" - це, напевно, розмір Юзіка. А особливо невеликий розмір корупції - це президент Зеленський. Тому президент Зеленський, якщо він хоче мати хоч якусь повагу, щоб з нього не сміялися, він має вивчити Конституцію України", - сказав Бутусов.

За словами журналіста, Зеленський грубо порушив 106 і 19 статті Конституції України, а також Закон про державний реєстр виборців і 4 статті Виборчого Кодексу.

Також читайте: Арахамія про опитування Зеленського: Чому зараз? Тому що він так вирішив

"Президент - не гравець. Він не клоун у шапіто. Він зобов'язаний нести відповідальність за свої дії. Якщо президент відповідає, що його цікавить, який розмір відповідальності, то він має це питання правильно готувати. Подавати законопроєкти, для чого йому народ України дав право на законодавчу ініціативу", - вважає Бутусов.

"Він усього цього не використовує. Замість цього в інтересах своєї політичної партії, для того, щоб створити їй найкращі шанси і вбити шанси інших партій - опозиційних, - він проводить це опитування. Це чиста агітація. Це абсолютно незаконно. Це необхідно зірвати в день голосування, абсолютно незаконні речі", - додав журналіст.

Також читайте: "Ініціатива" Зеленського про довічний термін для корупціонерів має стосуватися його партнера - олігарха Коломойського, - Порошенко

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) опитування (1935) шоу Шустера (309) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+87
А он таки клоун... Да еще и тупой...
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17.10.2020 11:44
+42
Тот неловкий случай, когда президент на самом деле клоун из шапито ...
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17.10.2020 11:47
+39
точно не клоун ?
Президент - не клоун в шапито, если его интересует пожизненное для коррупционеров, он должен подготовить законопроекты, а не проводить незаконный опрос, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9854
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17.10.2020 11:46
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поцЗедента интересует только создание
Лугандонского офшора для Ахметки с Беней.
Привык смешить хозяев
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17.10.2020 18:04 Відповісти
вот тут юра прав...буба не клоун,буба скоморох кремлёвский...
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17.10.2020 18:09 Відповісти
Президент - не клоун у шапіто, якщо його цікавить довічне для корупціонерів, він має підготувати законопроєкти, а не проводити незаконне опитування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1529
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17.10.2020 18:47 Відповісти
вы разве не понимаете, сейчас ну как наказать за корупцию? а никак!
а вот после опроса, так сразу можно будет всех сразу наказать
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17.10.2020 20:48 Відповісти
Президент не кловн!, ну извини Бутусов, а кто он тогда?
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17.10.2020 20:17 Відповісти
Верховний клоун.
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17.10.2020 21:13 Відповісти
Дебил. Которому папа сделал диплом юриста, наслаждайтесь его руководством
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18.10.2020 17:30 Відповісти
беги буба , беги пока не поздно
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17.10.2020 20:25 Відповісти
За попередньої влади часто виникало багато питань до президента, а зараз тільки одне - де президент?
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17.10.2020 21:12 Відповісти
Круто)
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18.10.2020 07:53 Відповісти
Чи не Зеленський обіцяв зупинити вирубку лісів?
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18.10.2020 11:34 Відповісти
Дякую, Ю. Бутусову за принципову позицію та за гідну відповідь ("На шустері" 16 10 2020 р.), зраднику України Л. Кравчуку,-маразматику, спрвжнє прізвище Кравчука - Лейба Фляг - по даних книги проф. МАУП Н. Сенченка "Четверта світова війна".
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17.10.2020 22:35 Відповісти
Конституцію не читали ви))) В силу ч.2 ст.19 Конституції ..президент зобов'язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Повновження президента визначені у ст. 106 Конституції. Там не має ніяких повноважень , способу чи підстав для проведення президентом якихось ..опитувань ....є дише повноваження (пункт 6) призначати всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4934 статті 156 цієї Конституції,та проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою; Президент України...Отже в силу ст.19 Конституції президент як особа що має спеціальну правлспособність може робити лише те що йому прямо дозволено законом..і не має право робити те, що законом не передбачено в т.ч. і якісь опитування
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18.10.2020 00:08 Відповісти
Вообще то если законом не запрещено ,значит разрешено. Поэтому можно.
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18.10.2020 01:23 Відповісти
Не запрещено законами включать вопросы типа:
- Есть ли Бог?
- Поддерживаете ли вы вооружённую борьбу за свободу и независимость, или желаете жить в рабстве?

- Допускаете ли смертную казнь без суда и следствия для людей имеющих состояние более 1 млн.грн?
- Чей Крым?; Путин - Х*йло?
И т. п.
Всё что не запрещено...
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18.10.2020 03:57 Відповісти
Так запрещено)читать не умеете ?
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18.10.2020 07:55 Відповісти
Можна для кожного громадянина, а не для президента.
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18.10.2020 22:09 Відповісти
Плохой из тебя юрист. "в т.ч. і якісь опитування" - в Законе нет такой фразы,это ты от себя добавил
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18.10.2020 01:33 Відповісти
Ну ты и тупой -ему запрещено заниматься тем ,что не перечисленно в его обязанностях ,а никаких опросов там нет)и опрос в день тишины -отдельная статья-так что ещё преступления в копилку твоей зежабы- хотя он уже на расстрел зароботал
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18.10.2020 07:58 Відповісти
ще раз для тих хто в танку..Пересічний громадянин має право робити все що йому Конституцією, законом чи підзаконними актами не заборонено...Представник влади ,навпаки має право робити лише те, що йому законом чи Конституцією дозволено...при цьому повинен бути законом визначений спосіб як він це повинен робити , підстави та межи
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18.10.2020 22:54 Відповісти
Бувають і прикрі винятки. Наприклад, та на превеликий жаль, в Україні.
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18.10.2020 00:21 Відповісти
А что мешает Зеленскому сейчас садить топ-коррупционеров, олигархов коррумпированых, министров, депутатов, мэров, судьи, прокуроров и т.д??
Все для этого есть у Зе. было бы желание и воля. Есть НАБУ, САП, Анти коррупционые Суд, на создавали, работайте.
Все эти опросы ни о чем, чистый популизм ,пиар, и шоу клоуна Зе, и Ермака Фсбшного.
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18.10.2020 00:59 Відповісти
Никто не может ответить , какую статью Закона Украины нарушит Президент Зеленский если проведёт опрос?В Украине есть Конституционный суд , который может разьяснить законны или незаконны какие то действия чиновников . Зачем устраивать какой то балаган непонятно?
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18.10.2020 01:27 Відповісти
Вже сто разів пояснювали - зеленський вийшов за межі президентських повноважень. Зелені дійсно тупі.
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18.10.2020 01:47 Відповісти
Да мне всё равно вы зелени во фиолетови. Если не запрещено,значит разрешено.
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18.10.2020 01:52 Відповісти
Нафига такое правительство, которое само не способно принять решение по этим вопросам?
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18.10.2020 01:48 Відповісти
Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов вывели почти $5,5 млрд из украинского "ПриватБанка" через дочернюю компанию на Кипре! Первые два клиента на НАРЫ!!
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18.10.2020 01:50 Відповісти
Президент, як і будь-який чиновник, має право робити тільки те, що йому дозволено. Натомість не чиновник, звичайна людина, має право робити те, що не заборонено законом. Так в усіх правових державах, і в Канаді теж. Зеленський вийшов за межі президентських повноважень, опитування, ініційовано ним, - кримінальний злочин.
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18.10.2020 02:19 Відповісти
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины ..." - статья 19 Конституции Украины. Вибачте, що російською
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18.10.2020 02:32 Відповісти
Нужно спрашивать у УК Украины крапка
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18.10.2020 02:26 Відповісти
а причем здесь спрашивать пана Бутусова. Это на Суде спросят законно ли нарушение режима тишины во время выборов.
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18.10.2020 03:04 Відповісти
Він і клоун і шоумен, ось і робить шоу ..., ті хто виберав бажали шоу ..це , як ті хто заповняли анкети в інтернеті на керівні посади .., найшлося наївних багато ........а вибрали приближених .., так і тепер наівні подумають, що сам Зе в них питав ...!!
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18.10.2020 02:29 Відповісти
Чи, зе реально цікавить відповідь .)))))?ха ха ха .. хто буде знати ту відповідь
Ну хіба , що марихуана ...
ну, що ви .. в медичних цілях.., а хто з наркоманів її курить не в медичних...?}}
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18.10.2020 02:33 Відповісти
пане, не путайте грешное с праведным... Нарики начинают коксовать по нищаку, то они заканчивают в медицинских целях(ломки).
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18.10.2020 02:58 Відповісти
ЗЫ... но ход мыслей мне ваших нравится, бо любой начинающий улетает ради интереса, мол , шо ощущает больной...
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18.10.2020 03:00 Відповісти
Ваапше-та , шобы прекратить разговоры ни о чем, насчет нарушений во время выборов с этими недовопросами, нужно посмотреть на действия пана Гереги в день выборов. Если он не приостановит выборы, до устранения нарушений, то пойдет прицепом вместе с Зеленским под статью УК Украины, за нарушение закона о выборах(несоблюдение тишины во время выборов).
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18.10.2020 02:31 Відповісти
нужно расширить перечень вопросов, мол , чи нужен габаритно-весовой контроль(ГВК) ...00:59https://censor.net/ru/photo_news/3225409/voditeli_bolee_sotni_gruzovikov_sabotiruyut_vzveshivanie_i_zablokirovali_dvijenie_na_trasse_pod_nikolaevom - граждане, оторвем дальнобойщиков от баранки -все на выборы.
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18.10.2020 03:36 Відповісти
Бутусов лукавит - он точно знает, что ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь - именно ЗЕ-клоун в падлючем ЗЕ-шапито.
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18.10.2020 04:28 Відповісти
Не факт - выход в отрицалово - первый шаг к выздоровлению от шизофрении. А это именно та болезнь, которая покосила зеизбирателей.
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18.10.2020 10:10 Відповісти
Многие, так называемые, «ЗЕ-избиратели» голосовали во втором туре прежде всего за привлечение к политической ответственности Порохатого Барыги и это им удалось. Но за всё надо платить - ЗЕ-балаган и есть расплата. Хорошо бы, если бы следующее воскресенье стало холодным душем для ЗЕлёносопельного Блазня, а иначе нехай готовит жопу под пендель.
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18.10.2020 10:25 Відповісти
"Президент - не гравець. Він не клоун у шапіто." - пане Юрію, допоки ви не сформулюєте правильно проблему, ви її не вирішите. "Президент - гравець. Він клоун у шапіто", а також зрадник України - от тепер уже можна думати як убрати це Зелене Гавно з політичної карти держави.
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18.10.2020 08:54 Відповісти
у нас судьи имеют право дать срок ниже минимального срока по статье. смысл прописывать пожизненное если по этой статье могут дать условно)))
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18.10.2020 09:22 Відповісти
Был Ющенко материли Ющенка, был Янукович материли Януковича, был Порошенко материли Порошенко, сейчас матерят Зеленского, будет президентом Бутусов и его верные друзья так же само будут материть. Я Вам скажу так что кто бы не был у нас президентом от него мало что зависит да и полномочий у него сейчас нет. Страна погрязла в феодально-олигархических кланах и своя рубашка ближе к телу. Вот и пан Бутусов к какой себя относит?
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18.10.2020 10:19 Відповісти
Це спроба увійти другий раз в ту саму ріку. Перший раз вийшло із дешевим популізмом, вони надіються, що спрацює і вдруге. По-перше, все, що треба робити в боротьбі із корупцією-це дотримуватись законів але спільнота в Україні сама по собі корумпована і закони ніхто не виконує, а по-друге, подібні опитування-це неповага каганату до українців, рахуючи ,що «рагулі» куплятися на дешеву юшку брехні і маніпуляцій ще раз.
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18.10.2020 11:39 Відповісти
Україна перестала існувати, а ви це і непомітили! Вся країна корумпована! Крадуть і беруть всі, хто може але свято врять, що посадка одного гіпотетичного корупціонера змінить ситуацію і вони перестануть носити хабарі один одному! Ви всі там кінчені і заслужили таке.
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18.10.2020 11:44 Відповісти
Всі ці корумповані менти і прокурори, інспектори і інженери...відчувають себе як останні вуличні курви. Бхе! У людей масово відсутнє почуття професійної гідності! Тобою понукає якесь чмо, котре тобі заплатило і вимагає від тебе сервіс! Немає поваги до такого суспільства. Сором.
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18.10.2020 12:10 Відповісти
Я, багато в чому з вами згоден.Майже 100 років тому, такою державою були США, зате зараз вони взірець, ось і УКраїна, через 100 років,буде іншою, на жаль, ми, це не побачимо. Тому будемо жити і боротись з ватними малоросами,корупціонерами,колаборантами і недоумками, обираючи гідних проукраїнських професіоналів і патріотів.
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18.10.2020 15:22 Відповісти
Еврейский мальчик с чёрными глазами, а в них такая русская печаль...
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18.10.2020 12:05 Відповісти
За всё время правления Зе, не пострадал ни один коррупционер, так же, как при приготовлении "крабовых палочек" не пострадал ни один краб.
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18.10.2020 13:51 Відповісти
А,що йому втрачати? Він, що корупціонер?Йому набридла брехня блазня, який робить,що хоче, як у своєму кварталі, а держава, це не квартал-95.
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18.10.2020 15:13 Відповісти
Бутусов-умница,уважаю
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18.10.2020 21:00 Відповісти
Оно конечно так ,но только тришечки не так .
У меня нет претензий к зеленскому и даже к большей части его электората. Я не жду от моего кота умения играть в шахматы. Не требую чтобы мой лабрадор сторожил дом.
Вопросы только к думающим людям , к которым я отношу Бутусова.
Что они думали ,поддерживая зеленского ,прямо или косвенно.
И не надо мне чесать о принципах журналистики. Бутусов не" просто журналист". Он человек формирующий общественное мнение.
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19.10.2020 09:07 Відповісти
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