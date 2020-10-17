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Двоє молодих людей поміняли на бігбордах у Броварах номер кандидата на неправильний. ВIДЕО
Молоді люди вночі замінили на 18 бігбордах номер кандидата в бюлетені на неправильний. Поліцейські склали на них 18 адмінпротоколів.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Порушники заклеїли на агітаційних матеріалах справжній номер кандидата, замінивши його вигаданим. За перешкоджання здійсненню виборчого права поліцейські склали 18 протоколів про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.
Порушники - двоє киян 21 і 23 років. Поліцейські вилучили у них "драбину та різноманітне приладдя".
Топ коментарі
+18 Шрек Баблокат
показати весь коментар17.10.2020 19:33
+7 rock-n-roll
показати весь коментар17.10.2020 19:27
+5 Ksenia VB
показати весь коментар17.10.2020 19:33
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Треба ж борги повертати.
Але поїздки чиновників і керівників державних підприємств до окупованих територій і московії мали б бути забороненими ще минулим парламентом. Бо в цьому такого точно не діждеш.
...
В решении ВАСУ указывалось, что данное решение окончательное и обжалованию не подлежит."
Коротше, суд постановив, що перед виборами можна брехати в цілях агітації і ніяких наслідків це не несе. Хлопці проводили свою агітацію, щоб сформувати волю виборця,от і все
По суті - не сказано головне - що у кого міняли ... По відео нічого і зрозуміло (суд з таким доказом має послати ...)
Одна річ -міняли № претендента на мера - людям номер пофіг - будуть голосувати за людину по Фамілії (надіюсь двійників вже затримали ?) ...
Інша річ - за маловідомих членів якоїсь партії , як депутата .. один вложив бабла і в бігборди , і в агітацію , і у нехай підкуп виборців гречкою
А тут за пару пляшок гопникам - хоче влізти інший кандидат (від тоїж партії)