Двоє молодих людей поміняли на бігбордах у Броварах номер кандидата на неправильний. ВIДЕО

Молоді люди вночі замінили на 18 бігбордах номер кандидата в бюлетені на неправильний. Поліцейські склали на них 18 адмінпротоколів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Порушники заклеїли на агітаційних матеріалах справжній номер кандидата, замінивши його вигаданим. За перешкоджання здійсненню виборчого права поліцейські склали 18 протоколів про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Порушники - двоє киян 21 і 23 років. Поліцейські вилучили у них "драбину та різноманітне приладдя".

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