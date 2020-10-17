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Двоє молодих людей поміняли на бігбордах у Броварах номер кандидата на неправильний. ВIДЕО

Молоді люди вночі замінили на 18 бігбордах номер кандидата в бюлетені на неправильний. Поліцейські склали на них 18 адмінпротоколів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Порушники заклеїли на агітаційних матеріалах справжній номер кандидата, замінивши його вигаданим. За перешкоджання здійсненню виборчого права поліцейські склали 18 протоколів про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Порушники - двоє киян 21 і 23 років. Поліцейські вилучили у них "драбину та різноманітне приладдя".

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Автор: 

агітація (202) бігборди (32) Бровари (280) Київська область (4022) місцеві вибори (1366) Нацполіція (15164)


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Топ коментарі
+18
голосуй за правильный номер..
Двое молодых людей поменяли на билбордах в Броварах номер кандидата на неправильный - Цензор.НЕТ 6102
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17.10.2020 19:33
+7
Я нічого не побачив.
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17.10.2020 19:27
+5
це нарот, який зеля притягнув до влади.
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17.10.2020 19:33
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фигня какая то...на шо это влияет?голосуют не билбордами,а бюллетенями
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17.10.2020 19:25 Відповісти
К - Креатив.
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17.10.2020 19:27 Відповісти
Я нічого не побачив.
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17.10.2020 19:27 Відповісти
Директор ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» Ігор Свиридов, який балотується в депутати Волинської обласної ради від Слуги Народу, періодично їздить на малу батьківщину, яка наразі перебуває на окупованих територіях так званої «ЛДНР», щоб перевірити свою нерухомість. Більш того, його донька, яка мешкає у Києві, пів року тому їздила в Донецьк народжувати, бо «там пологи безкоштовні», а разом з чоловіком вона час від часу катається то в окупований Донецьк, то в російський Ростов.
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17.10.2020 19:32 Відповісти
це нарот, який зеля притягнув до влади.
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17.10.2020 19:33 Відповісти
Цей нарот сам зелю притягнув до влади.
Треба ж борги повертати.
Але поїздки чиновників і керівників державних підприємств до окупованих територій і московії мали б бути забороненими ще минулим парламентом. Бо в цьому такого точно не діждеш.
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17.10.2020 20:18 Відповісти
Действия бигбордов это не агитация а узнаваемость и очень сомнительная .но бабло крутится
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17.10.2020 19:32 Відповісти
Кандидат сам и организовал акцию с целью привлечь внимание.
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17.10.2020 19:33 Відповісти
голосуй за правильный номер..
Двое молодых людей поменяли на билбордах в Броварах номер кандидата на неправильный - Цензор.НЕТ 6102
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17.10.2020 19:33 Відповісти
грязный номерок , сменить.
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17.10.2020 19:38 Відповісти
кайфовая)
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17.10.2020 19:50 Відповісти
А яка Сосна!
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17.10.2020 20:20 Відповісти
Господи! Да откуда ж столько коробельных сосен появилось, да еще со знаковыми фамилиями и обещаниями?! Неужто "внучки"?
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17.10.2020 20:47 Відповісти
А до чого тут поліція? Їх "хазяїн" найняв охороняти свої ббморди?
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17.10.2020 19:33 Відповісти
а номерок случаем не зеленого цвета был?
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17.10.2020 19:47 Відповісти
А какой был правильный и на какой неправильный поменяли почему не написали? Кто терпилы? Кого надо пожалеть?
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17.10.2020 19:50 Відповісти
Ну и что здесь криминального, просто так, пошутили ребята.
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17.10.2020 19:55 Відповісти
Двоє молодих людей поміняли на бігбордах у Броварах номер кандидата на неправильний - Цензор.НЕТ 916

...
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17.10.2020 20:12 Відповісти
по какой статье им составили админку интересно!?
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17.10.2020 20:28 Відповісти
Может - детская шалость в особо крупном размере?
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17.10.2020 20:49 Відповісти
Да какая разница, какой номер. Главньій сказал! Хлопців відпустити!
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17.10.2020 20:43 Відповісти
Ще в 2011 році "В решении судьи ВАСУ Юрия ЦВИРКУНА отмечается, что предвыборная программа В.ЯНУКОВИЧА - это средство агитации. При этом суд отказался сослаться на конкретную статью Закона «О выборах Президента Украины». Поскольку программа является средством предвыборной агитации, то ее целью является формирование воли избирателей голосовать за кандидата и ничего большего, указывается в решении.

В решении ВАСУ указывалось, что данное решение окончательное и обжалованию не подлежит."
Коротше, суд постановив, що перед виборами можна брехати в цілях агітації і ніяких наслідків це не несе. Хлопці проводили свою агітацію, щоб сформувати волю виборця,от і все
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17.10.2020 21:06 Відповісти
Негры ночью крадут уголь. Видеофакт.
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17.10.2020 21:27 Відповісти
Блін !

По суті - не сказано головне - що у кого міняли ... По відео нічого і зрозуміло (суд з таким доказом має послати ...)
Одна річ -міняли № претендента на мера - людям номер пофіг - будуть голосувати за людину по Фамілії (надіюсь двійників вже затримали ?) ...
Інша річ - за маловідомих членів якоїсь партії , як депутата .. один вложив бабла і в бігборди , і в агітацію , і у нехай підкуп виборців гречкою
А тут за пару пляшок гопникам - хоче влізти інший кандидат (від тоїж партії)
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18.10.2020 17:45 Відповісти
 
 