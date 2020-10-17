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Ідея президента з опитуванням ох#єнна, - глава "Слуги народу" в Київській області Дубінський. ВIДЕО

Українці обговорюють на кухнях зовсім не ті запитання, які потрапили до опитування, хоча сама його ідея - чудова.

Про це заявив у викладеному на ютубі ролику нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ідея - супер. Я завжди на боці президента, ви це прекрасно знаєте. І якщо дивитися на ситуацію "згори", то ідея ох#єнна. Президент пропонує народовладдя, опитати всіх, дізнатися думку народу. Ох#єнна ідея. Але чи вчасно? І що це за якість запитань, які запропоновані населенню в цю секунду. Що це, бл#дь, актуальна тема? Це що? Те, що ви обговорюєте на кухні? Правда? Тобто реально у мене аудиторія наркоманів, які обговорюють, що там із медичною марихуаною, дуже хочеться курнути. Я думаю, що загалом людям дуже хочеться нормально жити. І це ключове питання, яке їх цікавить на їхніх кухнях. Людям хочеться нормально отримувати пенсії, нормально домагатися якихось соціальних гарантій для себе: якісної освіти, гідної медицини, можливості безпечно ходити вулицями і користуватися якісною інфраструктурою - чистим ліфтом, нормальним опаленням і під'їздами. І водночас платити за це нормальний тариф. Це насправді обговорюють на кухнях. Ну, плюс війна, конфлікт на сході України", - впевнений Дубінський.

На його думку, тих, хто вживає марихуану, і людей, які потребують медичної марихуани, в Україні близько двох мільйонів, тому це питання не може вважатися соціально значущим.

"Соціально важливим є питання тарифів на тепло - ним користуються всі. Але чомусь його в опитувальнику немає. Питання війни на Донбасі цікавить всіх. Всі користуються теплом, всі користуються газом, всі користуються світлом. І всі за це платять. Ось за це люди готові горлянку рвати владі. Але ми чомусь про це не запитуємо. Напевно, тому що відповідь очевидна - треба знижувати", - вважає нардеп.

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Дубінський наголосив, що запропоновані запитання не мають жодного стосунку до "наших із вами очікувань" і були придумані в Офісі президента "синтетично". Через це вони не пов'язані зі звичайним життям українців, на них нецікаво відповідати. Практичних результатів опитування, на думку депутата, не може бути.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) місцеві вибори (1366) опитування (1935) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+84
Идея президента с опросом ох#ительна, - глава "Слуги народа" в Киевской области Дубинский - Цензор.НЕТ 9809
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17.10.2020 21:41
+46
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD #Дубинизмыонлайн Зебіли, ви найкумедніші тупаки з усіх можливих довбнів!
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17.10.2020 21:39
+36
Як же обридло це зелене бикувате бидло разом з їх хазяїном.
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17.10.2020 21:44
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Воно без нецензурщини висловлюватися не здатне ?
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17.10.2020 22:17 Відповісти
Просто тоді його електорат не зрозуміє.)))
Як ся маєте?
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17.10.2020 22:24 Відповісти
Точно. Це ж воно до своїх =виборців= звертається.
Дякую, добре. Ви ?
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17.10.2020 22:44 Відповісти
Так.
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18.10.2020 04:37 Відповісти
Ідея президента з опитуванням ох#єнна, - глава "Слуги народу" в Київській області Дубінський - Цензор.НЕТ 4698

...
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17.10.2020 22:19 Відповісти
Було би смішно, якби не було сумно...
Вже другий рік думаю, як жити в країні де з 4-ох осіб - 3 зебіли?
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17.10.2020 22:20 Відповісти
В Білорусії?
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17.10.2020 22:25 Відповісти
В Україні. До чого тут Білорусія?
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17.10.2020 22:28 Відповісти
Воно наркоман, як і його **********.
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17.10.2020 23:01 Відповісти
чЛенин спрашивает Сралина...
я в теории тебе написал СССр, это тюрьма народов...,а ты что построил?
ты просил ГУЛАГ,а с братом Гитлером построить другое дерьмо невозможно было...
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17.10.2020 22:21 Відповісти
Ідея президента з опитуванням ох#єнна, - глава "Слуги народу" в Київській області Дубінський - Цензор.НЕТ 163
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17.10.2020 22:23 Відповісти
а шо, кого-то, спустя вот уже полтора года их зелёного блдства, ещё интересует мнение бородатой шлюхи, пусть и элитной?
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17.10.2020 22:28 Відповісти
Бени небритая Жопа обозвалась...
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17.10.2020 22:32 Відповісти
А я вот возьму и в день выборов вызову милицию на этих агитаторов в день выборов. Или сам буду задерживать. Думаю шо я буду не один. так ша, зетипиллы, подумайте стоит ли учавствовать в этом преступлении.
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17.10.2020 22:33 Відповісти
Чуваки... я пришел на один срок...развалить Олигархов которых придумал Кучма...
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17.10.2020 22:33 Відповісти
От Петушара!
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17.10.2020 22:34 Відповісти
Ідея президента з опитуванням ох#єнна, - глава "Слуги народу" в Київській області Дубінський - Цензор.НЕТ 3093
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17.10.2020 22:37 Відповісти
Кравчук и Кучма сидят в кафешке...
знаешь Данилыч,я был круче..отдал ядерное оружие РАБссиянцам за 400 миллионов баксов...
не Макарыч,я был крукче..подписал твою бумагу,а ты уже в отставке был...
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17.10.2020 22:38 Відповісти
Щоб не говорило це одоробло,одороблом лишається. Рюзькомовний щур нічого спільного з країною не має.Звичайний щур у кремля на службі.
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17.10.2020 22:41 Відповісти
По пятому вопросу Зеля правильно сказал: "Или все подписанты будут выполнять Будапештский меморандум, или никто его не будет выполнять". Прозрачный намек на то, что Украина снова может начать разработку ядерного оружия, потому что московиты не собираются возвращать захваченные территории и защищать Украину от внешних угроз.
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17.10.2020 22:42 Відповісти
Хто, Кловун будет разрабатывать? Ты в дуб зеленый шоли врезался? Осел спит и думает как в Макшанию завести Украину. Только вот под ногами мешаются патриоты. Ссыться.
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17.10.2020 22:46 Відповісти
Каждый украинский президент во время нахождения на своем посту из совка или барабанщика постепенно превращался в патриота.
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17.10.2020 22:49 Відповісти
Да. Янукович патрот. Бухаешь?
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17.10.2020 22:53 Відповісти
Тот не успел превратиться - был свергнут.
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17.10.2020 23:02 Відповісти
Ідея президента з опитуванням ох#єнна, - глава "Слуги народу" в Київській області Дубінський - Цензор.НЕТ 4019
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17.10.2020 22:47 Відповісти
Данилыч не подписывай...
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17.10.2020 22:48 Відповісти
Данилыч чмо и запойный алкаш
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17.10.2020 23:17 Відповісти
Термінове звернення! Анонсую публікацію нових плівок Єрмака
https://youtu.be/zmHNj02_7l4
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17.10.2020 22:51 Відповісти
у Зеленского окуительный талант находить всякий непотреб типа Дубинского и тащить его в политику!
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17.10.2020 22:54 Відповісти
зачем раздражать население этим поцом дубинским
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17.10.2020 23:12 Відповісти
это бенин пудель. вовочка его не искал
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17.10.2020 23:13 Відповісти
За ч"ємь на начь кудлату пику цього русккава впхали?
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18.10.2020 00:24 Відповісти
а сам зеленский НЕ НЕПОТРЕБ ?
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18.10.2020 07:09 Відповісти
40 лет по Пустыне бродить не каждый Моисей сможет....вы прошли всего 6 лект чуваки...
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17.10.2020 22:55 Відповісти
не было никаких 40 лет, это все семитсике байки. слово "сорок " в древнеиудейском означает "много" (поинтересуйтесь).
т.е. Моисей много лет водил своих баранов по пустыне. но никак не 40 лет.
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17.10.2020 23:14 Відповісти
Жопа Коломойского одобрила действия писюнианиста.
Зебилы, вы гордитесь уровнем политической жизни в Украине? Ви це зробили разом!
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17.10.2020 22:56 Відповісти
Да не вопрос, пусть спросит, нужно ли посадить Коломойского, интересно, что тогда запоет эта жопа Бени?
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17.10.2020 23:03 Відповісти
Этапы большого пути:
Дубинский-ДубоБеня-ДубЗеленый1-ДубОпавший-дубина-ДУПА
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17.10.2020 23:08 Відповісти
Спецтехника МЧС РФ прибыла в Молдову через территорию Украины. ВОПРОС: кто пропустил машины страны-агрессора?

Сегодня утром в самом центре столицы Молдовы обосновались грузовики и спецтехника министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.
Машины с развевающимися триколорами прибыли в качестве «гуманитарной помощи» и будут использоваться для расчистки снега и зимних заносов.
Комментаторы отмечают, что это не что иное, как поддержка РФ пророссийского президента Молдовы Игоря Додона на выборах, которые должны состояться 1 ноября этого года.
Житель Кишинева Драгош Галбур на странице в «Фейсбуке» пишет: «Сегодня из России приехали машины для уборки снега. Привезли их прямо в центр города, в час пик, с российским флагом на них. Что это, если не лицемерие и предвыборная кампания на российские деньги?».
Возникает закономерный вопрос: как техника попала в Кишинев? Скорее всего она проехала из РФ через территорию Украины - вряд ли через Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. Отметим, что речь идет не о частной компании государственной структуры страны-агрессора.
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17.10.2020 23:08 Відповісти
А в каком месте Беларусь с Молдовой граничит)))?
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18.10.2020 00:39 Відповісти
)))ну он так красиво всех в ряд перечислил -даже Румынию,я даже внимания не обратила
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18.10.2020 00:47 Відповісти
"скорей всего", ага
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17.10.2020 23:15 Відповісти
Могли по морю на Румынию в Констанцу , а там в Молдову
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18.10.2020 00:08 Відповісти
Ідея президента з опитуванням ох#єнна, - глава "Слуги народу" в Київській області Дубінський - Цензор.НЕТ 3154
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17.10.2020 23:12 Відповісти
Так удивляться давно перестали ,признали это неопровержимым фактом.
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18.10.2020 09:56 Відповісти
А чем хороша идея? Опрос можно провести и по телефону!
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17.10.2020 23:15 Відповісти
Если б было народовластие - бениного пуделя уже порвали бы на румынский флаг
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17.10.2020 23:18 Відповісти
Эта шизоидная псина бени коломойши входит в ближайшее окружение вовчика, теперь ясно, откуда у Зе, особенно в последнее время, припадки шизофрении.
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17.10.2020 23:22 Відповісти
Сабачий рот, что взять.
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17.10.2020 23:38 Відповісти
https://twitter.com/Chekalkin

https://twitter.com/Chekalkin Дмитрий Чекалкин



https://twitter.com/hashtag/%D0%96%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D1%83?src=hashtag_click #ЖартиПідКаву :
Кажуть, що на якійсь фермі під Києвом, спеціально для Бубочки будуть розводити карликових журналістів. Хитрозроблений преЗЕдент завжди знайде, що запитати, коли не знає, що відповісти.
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17.10.2020 23:40 Відповісти
Ідея президента з опитуванням ох#єнна, - глава "Слуги народу" в Київській області Дубінський - Цензор.НЕТ 7765 https://censor.net/ru/user/443755 Позвольте с вами не согласиться много -הרבה , сорок-ארבעים Cовершенно разные корни слов , ну и косвенны свидетельства , прошло два поколения , а насчет Дубинского , тот еще Крендель на подтанцовке , ......
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17.10.2020 23:58 Відповісти
Якби я була в Україні, то взяла б їх папірець і розірвала на шматки в них на очах. Раджу всім незеленим.
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18.10.2020 00:15 Відповісти
Сенсанція. Вперше у світі, песик Каломойшик, що розмовляє. Своїм "тупим собачим ротом".
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18.10.2020 00:27 Відповісти
Гидота продажна, коли ж ви повиздихаєте?!
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18.10.2020 00:34 Відповісти
Вопрос о марихуане

Источники на Банковой рассказывают, что фишка с опросом изначально была придумана для того, чтобы повысить явку молодежи на выборах 25 октября. И главной заманухой для юношей и девушек должен был стать вопрос о легализации легких наркотиков. Дескать, как только молодежь услышит этот вопрос, она бегом побежит голосовать за «слуг народа».

Говорят, что на лоббирование этого вопроса изрядно потратились заинтересованные структуры, которые хотят продавить законопроект о легализации в Украине медицинского каннабиса (марихуаны).

Но затем Зеленского напугал аргумент о том, что старшее поколение будет недовольно. И проявит это свое недовольство в том, что пойдет и проголосует против «слуг народа» как партии, выступающей за легализацию наркотиков. А о самом Зеленском будут говорить, что он хочет легализовать наркотики для собственного потребления.

В итоге Зеленский остановился на формулировке: «Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных. Как объяснил его офис, «на сегодняшний день медицинские препараты на основе каннабиса доступны в таких странах, как Канада или Австралия, Соединенные Штаты или Польша, Новая Зеландия или Литва».

Если бы Зеленский прочитал свою официальную предвыборную программу, которую он обнародовал в январе 2019 г., он узнал бы оттуда, что он еще почти два года назад пообещал украинцам: «Лекарства, которые прошли регистрацию в странах ЕС и США, не будут получать дополнительных разрешений в Украине». И 73% украинцев это одобрили еще в апреле 2019-го. Но Зеленский так и не удосужился выполнить это свое обещание, имея собственное монобольшинство в парламенте и собственное правительство. И теперь, вместо того чтобы извиняться перед народом за обманутые надежды, он перекладывает на народ ответственность: вот ты подтверди, что ты хочешь, чтобы я выполнил свое обещание, и тогда я выполню.
https://www.dsnews.ua/politics/afera-s-pyatyu-voprosami-kak-zelenskiy-hochet-eshche-tri-raza-vseh-obmanut-16102020-402792
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18.10.2020 00:38 Відповісти
Тю, а для забавы , за дальний стол и ложку с дыркой.
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18.10.2020 02:47 Відповісти
Вот поэтому немцы в свое время с подобными паразитами боролись при помощи инсектицидов. Т.е. травили, как тараканов.
Без ненависти, без эмоций, но с осознанием небходимости этой нелегкой и грязной работы.
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18.10.2020 02:54 Відповісти
Кому-то интересно, что думает и говорит этот румын недоношенный?
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18.10.2020 02:51 Відповісти
Как охёрительны были те шлюхи , про которых выдумал в 2013 этот молдавский гражданин !
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18.10.2020 04:11 Відповісти
сутенеру-зоофілу слова НЕ ДАВАЛИ!!!!111
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18.10.2020 05:49 Відповісти
сколько еще раз на цензоре будут этого матюкливого попугая публиковать... мат на мате, а ума все равно как не было, так и нет...
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18.10.2020 05:55 Відповісти
Дубинский мразь кацапская
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18.10.2020 06:39 Відповісти
Да, лексикон у этого придурка.....напомните мне его тавтологию.
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18.10.2020 09:25 Відповісти
собачье сердце. шариков)))
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18.10.2020 10:21 Відповісти
В какой бы жопе торчали и кем бы были ЗЕ-ублюдки, если бы их ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь не взял бы в своё падлючее ЗЕ-шапито? По сему, даже если ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь своей ЗЕ-кодле насцыт в бельма, они воспримут это не иначе, как Божью росу. А все ЗЕ-лидеры - это чемпионы среди ЗЕ-упырей по глубинному закладыванию языка промеж субтильных полужопий ихнего сиплоголосого ЗЕ-предводителя.
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18.10.2020 10:11 Відповісти
быдло общается со своим быдлом на понятном ему языке)))
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18.10.2020 10:20 Відповісти
Видосики с матерком?
Млять, прикольненько!
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18.10.2020 10:32 Відповісти
Шо то я не пойму. А кто это сделал всех вместе. 73% этого очень хотели, так кому теперь претензии.
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18.10.2020 11:44 Відповісти
цирковая проститутка не дает о себе забыть и цн ему помогает.
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18.10.2020 12:36 Відповісти
пипец.я проголосую за любого, кто загонит этих зеленых олигофренов вместе с их предводителем зебараном под плинтус. реально зеленые дегенераты уже притомили
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18.10.2020 14:21 Відповісти
Чорт. Ну і сиди тут з своїм салом, кабан *******.
Іван Опанасович. От ти в нас дуже інтєлігєнтний, що не слово - то матюки.

(с) Лесь Подерв'янський "Остановісь, мгновєньє - ти прєкрасно!"
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18.10.2020 14:53 Відповісти
Коли йому нарешті хто-небуть заїде по ї-балу?
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19.10.2020 00:10 Відповісти
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