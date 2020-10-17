Ідея президента з опитуванням ох#єнна, - глава "Слуги народу" в Київській області Дубінський. ВIДЕО

Українці обговорюють на кухнях зовсім не ті запитання, які потрапили до опитування, хоча сама його ідея - чудова.

Про це заявив у викладеному на ютубі ролику нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ідея - супер. Я завжди на боці президента, ви це прекрасно знаєте. І якщо дивитися на ситуацію "згори", то ідея ох#єнна. Президент пропонує народовладдя, опитати всіх, дізнатися думку народу. Ох#єнна ідея. Але чи вчасно? І що це за якість запитань, які запропоновані населенню в цю секунду. Що це, бл#дь, актуальна тема? Це що? Те, що ви обговорюєте на кухні? Правда? Тобто реально у мене аудиторія наркоманів, які обговорюють, що там із медичною марихуаною, дуже хочеться курнути. Я думаю, що загалом людям дуже хочеться нормально жити. І це ключове питання, яке їх цікавить на їхніх кухнях. Людям хочеться нормально отримувати пенсії, нормально домагатися якихось соціальних гарантій для себе: якісної освіти, гідної медицини, можливості безпечно ходити вулицями і користуватися якісною інфраструктурою - чистим ліфтом, нормальним опаленням і під'їздами. І водночас платити за це нормальний тариф. Це насправді обговорюють на кухнях. Ну, плюс війна, конфлікт на сході України", - впевнений Дубінський.

На його думку, тих, хто вживає марихуану, і людей, які потребують медичної марихуани, в Україні близько двох мільйонів, тому це питання не може вважатися соціально значущим.

"Соціально важливим є питання тарифів на тепло - ним користуються всі. Але чомусь його в опитувальнику немає. Питання війни на Донбасі цікавить всіх. Всі користуються теплом, всі користуються газом, всі користуються світлом. І всі за це платять. Ось за це люди готові горлянку рвати владі. Але ми чомусь про це не запитуємо. Напевно, тому що відповідь очевидна - треба знижувати", - вважає нардеп.

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Дубінський наголосив, що запропоновані запитання не мають жодного стосунку до "наших із вами очікувань" і були придумані в Офісі президента "синтетично". Через це вони не пов'язані зі звичайним життям українців, на них нецікаво відповідати. Практичних результатів опитування, на думку депутата, не може бути.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

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Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.