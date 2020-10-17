Ідея президента з опитуванням ох#єнна, - глава "Слуги народу" в Київській області Дубінський. ВIДЕО
Українці обговорюють на кухнях зовсім не ті запитання, які потрапили до опитування, хоча сама його ідея - чудова.
Про це заявив у викладеному на ютубі ролику нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ідея - супер. Я завжди на боці президента, ви це прекрасно знаєте. І якщо дивитися на ситуацію "згори", то ідея ох#єнна. Президент пропонує народовладдя, опитати всіх, дізнатися думку народу. Ох#єнна ідея. Але чи вчасно? І що це за якість запитань, які запропоновані населенню в цю секунду. Що це, бл#дь, актуальна тема? Це що? Те, що ви обговорюєте на кухні? Правда? Тобто реально у мене аудиторія наркоманів, які обговорюють, що там із медичною марихуаною, дуже хочеться курнути. Я думаю, що загалом людям дуже хочеться нормально жити. І це ключове питання, яке їх цікавить на їхніх кухнях. Людям хочеться нормально отримувати пенсії, нормально домагатися якихось соціальних гарантій для себе: якісної освіти, гідної медицини, можливості безпечно ходити вулицями і користуватися якісною інфраструктурою - чистим ліфтом, нормальним опаленням і під'їздами. І водночас платити за це нормальний тариф. Це насправді обговорюють на кухнях. Ну, плюс війна, конфлікт на сході України", - впевнений Дубінський.
На його думку, тих, хто вживає марихуану, і людей, які потребують медичної марихуани, в Україні близько двох мільйонів, тому це питання не може вважатися соціально значущим.
"Соціально важливим є питання тарифів на тепло - ним користуються всі. Але чомусь його в опитувальнику немає. Питання війни на Донбасі цікавить всіх. Всі користуються теплом, всі користуються газом, всі користуються світлом. І всі за це платять. Ось за це люди готові горлянку рвати владі. Але ми чомусь про це не запитуємо. Напевно, тому що відповідь очевидна - треба знижувати", - вважає нардеп.
Дубінський наголосив, що запропоновані запитання не мають жодного стосунку до "наших із вами очікувань" і були придумані в Офісі президента "синтетично". Через це вони не пов'язані зі звичайним життям українців, на них нецікаво відповідати. Практичних результатів опитування, на думку депутата, не може бути.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.
У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.
15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.
Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень
Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".
Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.
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Вже другий рік думаю, як жити в країні де з 4-ох осіб - 3 зебіли?
я в теории тебе написал СССр, это тюрьма народов...,а ты что построил?
ты просил ГУЛАГ,а с братом Гитлером построить другое дерьмо невозможно было...
знаешь Данилыч,я был круче..отдал ядерное оружие РАБссиянцам за 400 миллионов баксов...
не Макарыч,я был крукче..подписал твою бумагу,а ты уже в отставке был...
https://youtu.be/zmHNj02_7l4
т.е. Моисей много лет водил своих баранов по пустыне. но никак не 40 лет.
Зебилы, вы гордитесь уровнем политической жизни в Украине? Ви це зробили разом!
Дубинский-ДубоБеня-ДубЗеленый1-ДубОпавший-дубина-ДУПА
Сегодня утром в самом центре столицы Молдовы обосновались грузовики и спецтехника министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.
Машины с развевающимися триколорами прибыли в качестве «гуманитарной помощи» и будут использоваться для расчистки снега и зимних заносов.
Комментаторы отмечают, что это не что иное, как поддержка РФ пророссийского президента Молдовы Игоря Додона на выборах, которые должны состояться 1 ноября этого года.
Житель Кишинева Драгош Галбур на странице в «Фейсбуке» пишет: «Сегодня из России приехали машины для уборки снега. Привезли их прямо в центр города, в час пик, с российским флагом на них. Что это, если не лицемерие и предвыборная кампания на российские деньги?».
Возникает закономерный вопрос: как техника попала в Кишинев? Скорее всего она проехала из РФ через территорию Украины - вряд ли через Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. Отметим, что речь идет не о частной компании государственной структуры страны-агрессора.
https://twitter.com/Chekalkin Дмитрий Чекалкин
https://twitter.com/hashtag/%D0%96%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D1%83?src=hashtag_click #ЖартиПідКаву :
Кажуть, що на якійсь фермі під Києвом, спеціально для Бубочки будуть розводити карликових журналістів. Хитрозроблений преЗЕдент завжди знайде, що запитати, коли не знає, що відповісти.
Источники на Банковой рассказывают, что фишка с опросом изначально была придумана для того, чтобы повысить явку молодежи на выборах 25 октября. И главной заманухой для юношей и девушек должен был стать вопрос о легализации легких наркотиков. Дескать, как только молодежь услышит этот вопрос, она бегом побежит голосовать за «слуг народа».
Говорят, что на лоббирование этого вопроса изрядно потратились заинтересованные структуры, которые хотят продавить законопроект о легализации в Украине медицинского каннабиса (марихуаны).
Но затем Зеленского напугал аргумент о том, что старшее поколение будет недовольно. И проявит это свое недовольство в том, что пойдет и проголосует против «слуг народа» как партии, выступающей за легализацию наркотиков. А о самом Зеленском будут говорить, что он хочет легализовать наркотики для собственного потребления.
В итоге Зеленский остановился на формулировке: «Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных. Как объяснил его офис, «на сегодняшний день медицинские препараты на основе каннабиса доступны в таких странах, как Канада или Австралия, Соединенные Штаты или Польша, Новая Зеландия или Литва».
Если бы Зеленский прочитал свою официальную предвыборную программу, которую он обнародовал в январе 2019 г., он узнал бы оттуда, что он еще почти два года назад пообещал украинцам: «Лекарства, которые прошли регистрацию в странах ЕС и США, не будут получать дополнительных разрешений в Украине». И 73% украинцев это одобрили еще в апреле 2019-го. Но Зеленский так и не удосужился выполнить это свое обещание, имея собственное монобольшинство в парламенте и собственное правительство. И теперь, вместо того чтобы извиняться перед народом за обманутые надежды, он перекладывает на народ ответственность: вот ты подтверди, что ты хочешь, чтобы я выполнил свое обещание, и тогда я выполню.
https://www.dsnews.ua/politics/afera-s-pyatyu-voprosami-kak-zelenskiy-hochet-eshche-tri-raza-vseh-obmanut-16102020-402792
Без ненависти, без эмоций, но с осознанием небходимости этой нелегкой и грязной работы.
Млять, прикольненько!
Іван Опанасович. От ти в нас дуже інтєлігєнтний, що не слово - то матюки.
(с) Лесь Подерв'янський "Остановісь, мгновєньє - ти прєкрасно!"