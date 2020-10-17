УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11296 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
29 431 112

У відповідь на теракт у Гянджі знищено бронетехніку ЗС Вірменії, - Міноборони Азербайджану. ВIДЕО

Міністерство оборони Азербайджану повідомило про знищення підрозділами армії країни бронетехніки ЗС Вірменії. Зазначається, що цього удару було завдано у відповідь на теракт у Гянджі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Вісник Кавказу.

Дивіться також: Місто Гянджа обстріляли балістичними ракетами "Ельбрус", - помічник президента Азербайджану Гаджиєв. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в ракетних обстрілах у ніч на суботу, 17 жовтня. Зокрема, в ніч на 17 жовтня відповідне оголошення зробив Баку, звинувативши Вірменію в ракетних ударах по містах Гянджа і Мінгечевір. За словами помічника президента Азербайджану Хікмета Гаджиєва, унаслідок атаки загинули понад 10 осіб і ще понад 40 зазнали поранень.

Автор: 

Азербайджан (855) Вірменія (738)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+47
Угу. Следы траков уходят в кустик. мААскировка, ну
показати весь коментар
17.10.2020 22:22
+32
Дело в тупорылых зебилах... как же они выли, когда Порох купил всего несколько.
показати весь коментар
17.10.2020 22:33
+28
У відповідь на теракт у Гянджі знищено бронетехніку ЗС Вірменії, - Міноборони Азербайджану - Цензор.НЕТ 8458
показати весь коментар
17.10.2020 22:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Если кацапы полезут в Азербайджан как в Грузию Эрдоган их принудит к миру за 1 день а буряты станут вымершим монголоидным видом.
показати весь коментар
17.10.2020 23:51 Відповісти
А чего ж в Сирии русню терпит?
показати весь коментар
17.10.2020 23:59 Відповісти
Сеня, ты хотел написать - треплят...?
показати весь коментар
18.10.2020 06:06 Відповісти
Не одному ж ***** там тренироваться.
показати весь коментар
18.10.2020 08:19 Відповісти
https://youtu.be/hR32uhcyI1A?t=105

на 1:47 хорошо выдно как лазер указывает цель.
показати весь коментар
18.10.2020 00:26 Відповісти
Армянскую технику расстреливают как на полигоне.Отсутствие должной разведки,маскировки,ик ловушек,дымзавес,РЭБ,дает о себе знать..Азерам респект,что пользуются тупостью противника в отношении сбережения своей бтт.
показати весь коментар
18.10.2020 10:08 Відповісти
Туркам, азеры там статисты...
показати весь коментар
18.10.2020 10:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Nq4EYGCtyuI
показати весь коментар
18.10.2020 12:26 Відповісти
Вот так бывает,когда у главнокомандующего есть яйца
показати весь коментар
18.10.2020 20:20 Відповісти
Надо планомерно уничтожить все тяжелое вооружение Армении. С автоматом калашникова теракты устраивать будет сложнее
показати весь коментар
18.10.2020 20:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 