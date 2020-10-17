У відповідь на теракт у Гянджі знищено бронетехніку ЗС Вірменії, - Міноборони Азербайджану. ВIДЕО

Міністерство оборони Азербайджану повідомило про знищення підрозділами армії країни бронетехніки ЗС Вірменії. Зазначається, що цього удару було завдано у відповідь на теракт у Гянджі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Вісник Кавказу.

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Нагадаємо, Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в ракетних обстрілах у ніч на суботу, 17 жовтня. Зокрема, в ніч на 17 жовтня відповідне оголошення зробив Баку, звинувативши Вірменію в ракетних ударах по містах Гянджа і Мінгечевір. За словами помічника президента Азербайджану Хікмета Гаджиєва, унаслідок атаки загинули понад 10 осіб і ще понад 40 зазнали поранень.