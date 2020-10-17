Учасника АТО і колишнього полоненого Дєєва з дружиною побили в центрі Києва. ВIДЕО
У центрі Києва через дорожню суперечку побили колишнього учасника АТО і полоненого Івана Дєєва та його дружину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет ТСН, сталася надзвичайна подія напередодні, про ситуацію розповіли в соцмережах його друзі.
За словами дружини Дєєва Людмили, вони рухалися в авто вузькою дорогою. Там були розмежувальні стовпчики. Автомобіль перед ними раптово зупинився, щоб висадити пасажира. Рухатися далі Дєєв не міг і посигналив.
Після словесної суперечки, каже Людмила, двоє чоловіків підбігли і почали бити Івана, штовхнули і її.
Як наслідок, чоловік зазнав перелому щелепно-носової кістки та забою коліна. У його дружини - перелом пальця і забої спини.
Поліція на місце прибула, однак до того часу чоловіки в авто вже поїхали. Виявилося, вони також написали заяву в поліцію про ушкодження.
Нагадаємо, Іван Дєєв перебував у полоні з 5 лютого 2017-го. Доброволець із Хмельницького, служив у спецназі. Був захоплений в Луганську під час виконання розвідувального завдання. Повернувся додому в межах обміну 29 грудня 2019 року.
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"Вчера в центре Киева определенные лица избили военного по имени Иван. Не буду выкладывать имя воина, но человек героический: он провел в плену более двух лет, которые получил во время боевого задания врага тыла. В глубоком тылу - в оккупированном Луганске. Почему, он и еще один специалист своего дела задержались уже после успешного выполнения задания.
А вчера, в глубокой нашей спине, в центре Киева, Джон избил уходящего из инцидента. Что заблокировало проездную часть его автомобиля и которую Иван сделал на заметку. Кстати, Иван попал в больницу, ослабленный последствиями COVID-19.
Разумеется, эти дочки - тип ′′ hazâêv ′′ на нашей земле и терпеть не могут, когда им дают записку. Вот почему они вдвоем выскочили из BMW и использовали физическую силу. А после этого ещё и протаранил бампером автомобиль Иоанна (который был вместе с женой). Наш воин снова доставлен в больницу.
Но, нарушители порядка не считали определенных обстоятельств и последствий. Думаю, сейчас им объясняют эти обстоятельства и последствия.
Хочу помочь сообществу понять, что люди ходят рядом с нами. Поэтому размещаю некоторые данные из открытых источников о том, кто считал себя хозяином ситуации и жизни в Киеве - Свиридова Игорь Викторович, 25.08.1968 г. рождения.
Первичная регистрация: город Донецк Киевский район, буд. 11, кв. м 18.
Актуальная регистрация: Киев, ул. Харьковское шоссе, буд. 2-б, кв. 153 или м. Киев, соломенный район, бульвар Хавела Вакльва, 21 / В, пл. 190 (скорее всего купили другую квартиру).
Образование: высшее, Донецкий коммерческий институт, товарознавство, время учебы: с 09.1990 до 05.1996.
Зарегистрирован на его машине:
1) AA0053KHR SHR, BMW X7, 2020 выпуск, зарегистрирован Свиридовимом и. 30.05.2020
2) АА0053ТХ МЕРСЕДЕС-БЕНЗ АМГ ГТ 63 S
3) ЛЕНД РОВЕР 09.06.2020, 2020 выпуск, зарегистрирован человек 09.06.2020
Брат: Александр Свиридов
https://www.facebook.com/alex.sviridov.7?__cft__[0]=********************************************************************-4GlprVVpRXk-ASDDM6cCep46tF0F28E0AFbqTmp1CiWcJE7E4-cxkG6rPQ2ebE&__tn__=-]K-R https://m.facebook.com/alex.sviridov.7
Жена брата: Свиридова Леся
https://m.facebook.com/profile.php?id=100015583996304&__cft__[0]=********************************************************************-4GlprVVpRXk-ASDDM6cCep46tF0F28E0AFbqTmp1CiWcJE7E4-cxkG6rPQ2ebE&__tn__=-UK-R https://m.facebook.com/profile.php?id=100015583996304
В принципе гражданин Свиридова Игоря ведет скрытый образ жизни, трудно найти в открытых источниках. Это может указывать либо на его озорничество, либо на его проправительственную деятельность. Или о принадлежности к спецслужбам Украины. Но, учитывая то, что специалисты наших профильных структур, в большинстве своем, не обладают такими активами, можно представить, что гражданин Свиридова работает на спецслужбы другого государства. Принайме, именно они ведут себя так плохо.
Вопрос о стремительном обогащении Игоря. В 2012 году искал работу в Житомире по 4000 грн (работал администратором в ТВ Аванта, Житомир), а в 2020 году покупает элитные автомобили. Счастье счастья? Откуда?
Данные из открытых источников могут быть неточными. Но если что, извините, ничего личного. Мы не прощаем просто побои нашим братьям. И дерзость."