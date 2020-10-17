Учасника АТО і колишнього полоненого Дєєва з дружиною побили в центрі Києва. ВIДЕО

У центрі Києва через дорожню суперечку побили колишнього учасника АТО і полоненого Івана Дєєва та його дружину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет ТСН, сталася надзвичайна подія напередодні, про ситуацію розповіли в соцмережах його друзі.

За словами дружини Дєєва Людмили, вони рухалися в авто вузькою дорогою. Там були розмежувальні стовпчики. Автомобіль перед ними раптово зупинився, щоб висадити пасажира. Рухатися далі Дєєв не міг і посигналив.

Після словесної суперечки, каже Людмила, двоє чоловіків підбігли і почали бити Івана, штовхнули і її.

Читайте також: Балуха переводять з реанімації в нейрохірургію, - Ірина Геращенко

Як наслідок, чоловік зазнав перелому щелепно-носової кістки та забою коліна. У його дружини - перелом пальця і ​​забої спини.

Поліція на місце прибула, однак до того часу чоловіки в авто вже поїхали. Виявилося, вони також написали заяву в поліцію про ушкодження.

Нагадаємо, Іван Дєєв перебував у полоні з 5 лютого 2017-го. Доброволець із Хмельницького, служив у спецназі. Був захоплений в Луганську під час виконання розвідувального завдання. Повернувся додому в межах обміну 29 грудня 2019 року.

Читайте також: Ердоган докладатиме активних особистих зусиль для звільнення українських політв'язнів у РФ, - Зеленський