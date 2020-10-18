"Партизанський марш" у Мінську: понад 100 затриманих, поліція стріляє у повітря гумовими кулями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У столиці Білорусі відбувається "Партизанський марш" із вимогою до "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, скласти із себе повноваження.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на білоруські ЗМІ.
У марші беруть участь кілька десятків тисяч осіб. Вони йдуть центром міста з національною символікою і плакатами в руках. У багатьох будинках у центрі жителі відчинили двері під'їздів, щоб за потреби дати протестувальникам можливість сховатися від силовиків.
Міліція затримує людей. Тільки за офіційними даними, затриманих вже понад 100.
Силовики заявили, що стріляли в повітря гумовими кулями. За їхніми словами, це зроблено, оскільки протестувальники кидали в них каміння.
Протести відбуваються також у Гродно, Бресті, Вітебську, Гомелі та інших містах.
Будь ласка, зачекайте...
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Пропоную назви наступних акцій:
1. Осінь.
2. Ще не вечір.
3. Дятли теж птахи.
4. Похолодало.
5. Перший сніг.
6. На носі Новий Рік.
7. Лукашенко не Шевченко.
8. Мухи у вирій полетіли.
9. Гівно на паличці.
10. До дупи все.
...
9 мільйонів, це не більше 40.
Враховуючи залежність, та менталітет...
Слава тим людям, що змінюють свою свідомість, роблять все можливе, щоб стати маленькою, але ВЕЛИКОЮ нацією.
Все починається з першого кроку дитини. Ну а чим закінчиться, покаже час.
Сили, волі, натхнення сябрам.
https://www.youtube.com/watch?v=Hl_vLq4rHBc&feature=emb_title задержание
Когда я вижу тебя, я теряю голову,
Я не могу контролировать свои глаза,
Ты хорошо танцуешь, ты сногшибательно красива,
И твоя красота сводит всех с ума,
Каждый мужчина хочет тебя,
Они становятся дикими, когда смотрят на тебя,
Они отдали бы тебе деньги, отдали бы тебе все, даже дом свой,
Они оставили бы своих девушек ради тебя.
Музыка бесконечна.
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Не треба грести все підряд однією мітлою.
НІКОЛИ не було чорно-білого всесвіта.
Лікуйтеся і ваші твердження стануть більш достовірними. Може ( , а може вам не дано.
Тому наф, перечитуйте себе.
І не треба усіх під один гребінь чесати, слово ПАТРІОТИЗМ спдюдрували москалі, волаючи на кожному кроці - народ патрітизм...
Та і пишете ви куйню, тому що ви посто дурень.
Як я і казав, для вас, весь світ чорно-білий.
Хворійте далі.
у вас 100% інформація, іншої думки бути не може.
Я все зрозумів.
https://lenta.ru/news/2020/10/18/praha/
https://www.facebook.com/ivan.viktarovic.5
Режимные начальники чувствуют, что они быстро проигрывают. Существует национальное, социальное и демографическое единство нации. Единство поколений. Особенно это проявилось после массового протеста пенсионеров.
Людей бьют, преследуют, хватают, стреляют, в них бросают гранаты (абсолютно немотивировано), провоцируют, и люди не сдаются и ценой выносливости шаг за шагом укрепляются и укрепляются.
Мирный массовый характер революции - в этих условиях полицейско-фашистского режима, где не действуют законы, остается главное оружие народа. Режим теряет уверенность, больше не зная, что делать. Он начинает выходить из себя. Система начинает дезорганизовываться изнутри.
В этих условиях важно продолжать мирные массовые акции протеста. Важно сохранять массовость и миролюбие, не поддаваться на провокации, обладать умом и выдержкой, не позволять бандитам режима использовать свой вооруженный арсенал против народа. Нам нужно побеждать в борьбе, спасая людей, понимая, что созданный им сумасшедший и силовой агрегат может утопить в крови весь белорусский народ.
Необходимы народные дружины для охраны порядка и демонстраций. Они, милиционеры, должны в первую очередь защищать людей от нападений бандитов, отслеживать и останавливать провокаторов. Шины нельзя сжигать (картинка для антинационального телевидения). Дружины отрабатывают свой способ защиты. Но должна быть координация с другими отрядами и координация обороны.
Для авторитарного, террористического государства любой человек - это потенциальный провокатор, террорист, преступник. Поэтому регулярные репрессии необходимы, чтобы в человеке уничтожить Человека, чтобы заставить его лгать, подчиняться, оправдывать политическое зло и принимать его.
Индивид с гражданским мнением и позицией - это уже открытая террористическая угроза безопасности режиму. Репрессии необходимы для обеспечения изоляции и для подавления мнения, удержания его, как минимум, в отдельно взятой кухне. Превращение его в глазах других в изгоя и маргинала.
Человек, который явно проявляет свою позицию, выходя на улицу - совершает террористический акт, подрывает основы режима. Репрессии нужны для уничтожения таких людей.
При таком раскладе, совершенно не важно, мирный это протест или нет. Сам по себе протест это уже террор по отношению к властьпридержащим. Протестующие: неграждане, нелюди, они - враги. Доказывать обратное нет смысла. У государственных террористов полностью изменено сознание, ведь сначала их принуждали лгать, пресмыкаться, оправдывать зло, частью которого они стали, а потом они же заставляли делать это других.
Их нельзя переубедить, их можно только победить.
НО Единственное, что не даёт Зеле и Авакову возможность действовать так, как в Беларуси, это животный страх, что им надерут задницу
Те, про що мені казала білоруска ще у вересні.
Їм пишуть і складають назву маршу і хто має йти.
От кожна хода і має своє ім*я і категорію учасників.
Це не є справді народний (тому часто стихійний) протест.
А організований і спланований.
От тільки ким і звідки - інше питання.