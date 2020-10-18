"Партизанський марш" у Мінську: понад 100 затриманих, поліція стріляє у повітря гумовими кулями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці Білорусі відбувається "Партизанський марш" із вимогою до "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, скласти із себе повноваження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на білоруські ЗМІ.

У марші беруть участь кілька десятків тисяч осіб. Вони йдуть центром міста з національною символікою і плакатами в руках. У багатьох будинках у центрі жителі відчинили двері під'їздів, щоб за потреби дати протестувальникам можливість сховатися від силовиків.

Міліція затримує людей. Тільки за офіційними даними, затриманих вже понад 100.

Силовики заявили, що стріляли в повітря гумовими кулями. За їхніми словами, це зроблено, оскільки протестувальники кидали в них каміння.

Протести відбуваються також у Гродно, Бресті, Вітебську, Гомелі та інших містах.

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