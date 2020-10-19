Військові Азербайджану взяли під контроль місто Фізулі та міст на кордоні з Іраном. ВIДЕО
Азербайджанські військові 18 жовтня під час наступу в зоні карабаського конфлікту взяли під контроль Худаферинський міст через річку Аракс на кордоні з Іраном.
Про це повідомив у Twitter президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає Цензор.НЕТ.
Повідомлення підтвердило і міністерство оборони Вірменії, зазначивши, що Азербайджан продовжує наступ на південній ділянці фронту всупереч перемир'ю, про яке було оголошено напередодні, інформує Радіо Свобода.
Споруджений в XII столітті міст із 1993 року перебував під контролем вірменських сил. Він розташований в Джебраїльському районі Азербайджану - тобто не безпосередньо на території Нагірного Карабаху.
Також у Баку оголосили про взяття міста Фізулі, яке було під вірменським контролем від початку 1990-х років.
Видання зазначає, що взяття моста означає, що азербайджанські війська на кордоні з Іраном просунулися від лінії зіткнення приблизно на 25-30 кілометрів.
Нагадаємо, напередодні МЗС Азербайджану і Вірменії заявили про те, що з опівночі 18 жовтня в зоні конфлікту почнеться гуманітарне перемир`я. Однак вранці в неділю обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні режиму припинення вогню.
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Со временем Украина тоже выбьет всю кацапо-фашисткую падаль c Луганкска/Донецка/Крыма.
дело времени.
Всё будет Украина!
От души желаю Азербайджану дойти до Еревана.
И про "разведение войск" не хрипели?!
Ну, это какая-то ... ээ.. "партия войны"!!!
- Азербайджан предложил Армении уйти из Накорного Карабаха - не потеряв лицо...
А именно... :
- формально объявив перемирие...
Но при этом Азербайджан продолжает продвигаться до своих всемирно признанных международных границ.
А Армения "высказывает возмущения" по поводу "продвижения" Айзербаджана, но при этом никаких действий не предпринимает !
В этой ситуации, вроде Армения - не сдалась... - она типа придерживается перемирия...
А Азербаджан - достиг своих целей...!
выходит обосцать и забить
Хотя Турция была бы им лучшим союзником
Чем маоскали
Турция помогает Азербайджану восстановить международно признанные границы, в отличии от бесхребетной Европы с её многолетней глубокой озабоченностью
Напоминает вывод Путлером войск из Сирии 3 раза.
Никого не видно. Азеры всех вырезали?