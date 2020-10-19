Військові Азербайджану взяли під контроль місто Фізулі та міст на кордоні з Іраном. ВIДЕО

Азербайджанські військові 18 жовтня під час наступу в зоні карабаського конфлікту взяли під контроль Худаферинський міст через річку Аракс на кордоні з Іраном.

Про це повідомив у Twitter президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає Цензор.НЕТ.

Повідомлення підтвердило і міністерство оборони Вірменії, зазначивши, що Азербайджан продовжує наступ на південній ділянці фронту всупереч перемир'ю, про яке було оголошено напередодні, інформує Радіо Свобода.

Споруджений в XII столітті міст із 1993 року перебував під контролем вірменських сил. Він розташований в Джебраїльському районі Азербайджану - тобто не безпосередньо на території Нагірного Карабаху.

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Також у Баку оголосили про взяття міста Фізулі, яке було під вірменським контролем від початку 1990-х років.

Видання зазначає, що взяття моста означає, що азербайджанські війська на кордоні з Іраном просунулися від лінії зіткнення приблизно на 25-30 кілометрів.

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Нагадаємо, напередодні МЗС Азербайджану і Вірменії заявили про те, що з опівночі 18 жовтня в зоні конфлікту почнеться гуманітарне перемир`я. Однак вранці в неділю обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні режиму припинення вогню.