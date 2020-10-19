ЗСУ перебувають у повній бойовій готовності і можуть збивати ворожі безпілотники навіть невеликого розміру, - Наєв. ВIДЕО
У підрозділах, які утримують позиції на півдні України, наразі активно триває тренування зі знищення ворожих безпілотників. Зокрема, узагальнюється та поширюється досвід щодо виявлення і знищення малорозмірних цілей з малою швидкістю руху та низькою висотою польоту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.
"Безпілотні літальні апарати в навчальних цілях підіймаються в небо декілька разів на тиждень, і вдень, і вночі. Така інтенсивність обумовлена необхідністю вдосконалення навичок з прикриття критичних об’єктів військової та цивільної інфраструктури від дій малих безпілотних літальних апаратів та постійного підтримання вишколу воїнів-зенітників", - заявив командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За словами генерала, українські військові наразі наочно демонструють хибність думки деяких експертів про безуспішність боротьби з безпілотниками.
"Якщо в підрозділі методично грамотно організовано певну роботу й добре підготовлений особовий склад, знищити навіть таку малорозмірну ціль абсолютно реально. Запорукою цього, є чіткий розподіл між наявними силами та засобами, що призначені для боротьби з БПЛА. За цих умов — час від візуального виявлення ворожого безпілотника, визначення параметрів його руху до вогневого ураження цілі наявними засобами є мінімальним", - зазначив Наєв.
Крім того, це залежить і від умов, коли застосування ракет протиповітряної оборони, за певних обставин, є недоцільним або неможливим.
"Українські військовослужбовці впевнено демонструють, що здатні не допустити терористичні атаки на важливі об'єкти та знаходяться у повній бойовій готовності збивати ворожі БПЛА", - підсумував Наєв.
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https://defence-ua.com/weapon_and_tech/chim_rosija_zbirajetsja_ozbrojuvati_novi_udarni_bezpilotniki_foto-1490.html
пусть эту дичь Зеленскому втирают.
вопрос к этому существу: ты реально веришь в эту ржавую пушку?
если да, то ты или дурак или ты сам наев
Как его, интересно, из ЗУшки сбивать, у которой на 1,5 км идёт самоподрыв заряда?
"Если в подразделении методически грамотно организована определенная работа и хорошо подготовлен личный состав, уничтожить даже такую малоразмерную цель абсолютно реально. Залогом этого является четкое разделение между имеющимися силами и средствами, которые предназначены для борьбы с БПЛА.
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https://defence-ua.com/news/v_kitaji_pokazali_ustanovku_dlja_zapusku_48_droniv_kamikadze_video-1850.html
Як казав один командир зенітного дивізіону: "ППО-це як волосся на ман...де. Не захищає, а ПРИКРИВАЮТЬ"
Безпілотник цілий зпустили на парашуті.
Це ми повинні повірити, що його збили з одного ствола ???
До речі... Таку гармату можна і жигулями возити. Розрахунок 3 людини плюс 2 ящика БЗ.