ЗСУ перебувають у повній бойовій готовності і можуть збивати ворожі безпілотники навіть невеликого розміру, - Наєв. ВIДЕО

У підрозділах, які утримують позиції на півдні України, наразі активно триває тренування зі знищення ворожих безпілотників. Зокрема, узагальнюється та поширюється досвід щодо виявлення і знищення малорозмірних цілей з малою швидкістю руху та низькою висотою польоту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.

"Безпілотні літальні апарати в навчальних цілях підіймаються в небо декілька разів на тиждень, і вдень, і вночі. Така інтенсивність обумовлена необхідністю вдосконалення навичок з прикриття критичних об’єктів військової та цивільної інфраструктури від дій малих безпілотних літальних апаратів та постійного підтримання вишколу воїнів-зенітників", - заявив командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами генерала, українські військові наразі наочно демонструють хибність думки деяких експертів про безуспішність боротьби з безпілотниками.

"Якщо в підрозділі методично грамотно організовано певну роботу й добре підготовлений особовий склад, знищити навіть таку малорозмірну ціль абсолютно реально. Запорукою цього, є чіткий розподіл між наявними силами та засобами, що призначені для боротьби з БПЛА. За цих умов — час від візуального виявлення ворожого безпілотника, визначення параметрів його руху до вогневого ураження цілі наявними засобами є мінімальним", - зазначив Наєв.

Крім того, це залежить і від умов, коли застосування ракет протиповітряної оборони, за певних обставин, є недоцільним або неможливим.

"Українські військовослужбовці впевнено демонструють, що здатні не допустити терористичні атаки на важливі об'єкти та знаходяться у повній бойовій готовності збивати ворожі БПЛА", - підсумував Наєв.

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