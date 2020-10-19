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Проєкт "Без цензури": Ватний треш. Як Зеленський допомагає каналам Медведчука знищувати країну і самого себе. ВIДЕО

Лютий кошмарний треш - саме це щодня і навіть у ці хвилини виливається на голови довірливої аудиторії трьох телеканалів, що їх контролює кум Путіна Віктор Медведчук.

І цей ватний шабаш вкупі із реальними цілями й причинами незаконного опитування в день виборів від Володимира Зеленського - сьогодні в фокусі "Без цензури" із Богданом Буткевичем.

Є таке золоте правило комунікацій: якщо людину 100 разів обізвати свинею, то на 101-й раз вона хрюкне. І цим правилом вдало користуються медіа Віктора Медведчука. Вони купу разів на день показують людям Шарія , а ще - із години в годину обливають Володимира Зеленського всіма можливими (і, здається, неможливими теж) кольорами помиїв.

Отже, Богдан Буткевич не пошкодував нервів (вкотре, до речі), подивився ефіри кремлівської гидоти і підготував добірку лютого трешу. За що телеканали Медведчука ненавидять Зеленського найбільше? Навіщо вони рекламують російську вакцину? Що на московських телепомийках роблять соратники президента і чому вони туди ходять?

А ще, звісно, дізнайтеся про те, як виникла і розвинулася ідея незаконного опитування у день місцевих виборів.  До речі, а ви будете брати в ньому участь? 

"Без цензури" - це проєкт журналістських історій спеціально для Цензор.НЕТ і тут, як завжди, нічого особистого - тільки факти.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) опитування (1935) пропаганда (2801) телебачення (1170) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+13
Прастітє пажалуйста...а сам "Цензор" не займається вже півтора роки тим самим, що описано в третьому абзаці статті?
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19.10.2020 10:05
+12
Проект "Без цензуры": Ватный треш. Как Зеленский помогает каналам Медведчука уничтожать страну и самого себя - Цензор.НЕТ 7944

Чому не сидить Медведчук?
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19.10.2020 10:08
+7
Зе-влада гірша за опзж. Бо останні декларують свої наміри відкрито!
Раджу до уваги:
"Білогвардійська" церква будує грандіозний кремль під Києвом | "Стоп реванш"
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
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19.10.2020 10:12
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Прастітє пажалуйста...а сам "Цензор" не займається вже півтора роки тим самим, що описано в третьому абзаці статті?
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19.10.2020 10:05 Відповісти
Цензор критикує Зелю, а не обливає помиями. Не плутайте Цензор з деякими дописувачами, що є запетькіними сектантами або найманими тролями.
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19.10.2020 10:17 Відповісти
Цензор критикует, а толпы ботов в комментах - именно поливают помоями.
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19.10.2020 10:48 Відповісти
скажи спасибо что только помоями. а могли бы и на бутылку насадить
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19.10.2020 12:42 Відповісти
Цензор помои приносит, а боты их выливают.
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19.10.2020 21:30 Відповісти
Да?
Таких помоев как здесь, даже на ПРЯМОМ нет.
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19.10.2020 21:28 Відповісти
Каких помоев? Конкретно?
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20.10.2020 00:04 Відповісти
Ты, часом, не слепой?
ФОТОЖАБЫ давно не смотрел?
Рыбникова давно не читал?
И то, что "голоса" больше нет, ты упорно не хочешь замечать.
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20.10.2020 08:53 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3225977/kratkoe_soderjanie_ejegodnogo_poslaniya_k_rade_forma_urny_dlya_prezidentskogo_oprosa_privivka_russkogo
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21.10.2020 00:03 Відповісти
Конкретно я тут не вижу особенных помоев - обычные сатирические фотожабы Цензора, как при любой власти.
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21.10.2020 09:29 Відповісти
Всё ясно.
Вот потому "голос" и пропал.
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21.10.2020 12:16 Відповісти
Какого голос куда где пропал и какое это имеет отношение к сатире на Цензоре?
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21.10.2020 12:39 Відповісти
Это имеет отношение к твоей слепоте.
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21.10.2020 12:41 Відповісти
Критика по существу и сатира - это не забрасывание помоями.

Вот если взять то, чем занимаются на Цензоре пара десятков местных порошенковских троллей - это да, 100% говнометание, а не критика, у Цензора же все более -менее корректно и по существу.

Если вы не видите разницы - это говорит только о вашей личной близорукости.
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21.10.2020 12:47 Відповісти
А сам "буткевич"? Також докладав зусиль.
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19.10.2020 10:17 Відповісти
Тут за Петю агитируют. Считается типа патриотично Я только вот не могу понять - какой в этом смысл ? Он политический труп, и шансов получить власть у него не больше, чем у Шария.
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19.10.2020 10:17 Відповісти
А за кого агітувати патріотично?
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19.10.2020 10:43 Відповісти
Вони чомусь стидаються назвати ім'я-весь час когось мають на увазі.
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19.10.2020 14:19 Відповісти
ты не можешь понять потому что тебе мешает бутылка, на которой ты давно и плотно сидишь
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19.10.2020 12:42 Відповісти
Hey, Brit! Who do you mean?
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19.10.2020 14:20 Відповісти
Скажи чо-нибудь по-британски.
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19.10.2020 22:56 Відповісти
Зеленський не проукраїнський президент, слабкий і дурний.
Йому треба йти з посади.
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19.10.2020 15:39 Відповісти
Але він не кращий та не гірший за Порошенко і це факт.
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19.10.2020 15:40 Відповісти
Гірший, набагато.
Петро є професійною людиною, неабиякий дипломатом, який прагнув міцної держави.
А ви, заздрісники та нікчеми, проміняли його на клоуна. Чисто із заздрощів та помсти.
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19.10.2020 15:46 Відповісти
Вірю, що не повезло святому Петру з народом!
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19.10.2020 16:32 Відповісти
Зате народові пощастило з президентом.
Але ж якби ще розуму...
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19.10.2020 16:43 Відповісти
Клоун обещал дебилам, что у них будет конец.
Эпохи бедности. Тупое зебанутое быдло подержалось за ЗЕлин конец, а так и не разбогатело.
Дебилы, сер.
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20.10.2020 09:15 Відповісти
Та що вам зебаранам ніяк не дійде ,, тут не за Порошенка агітують , а за ту політику , яку він проводив .!!! Нехай Вава робить хоч приблизно те ж саме що й Порошенко , я перший його підтримаю .
Хто заважає Зюзі втілювати політику " армії -мови -віри " , чому він відводить війська , чому плазує перед ****** , чому дозволив повернутись портянці , та іншим злочинцям ,, чому врешті не реагує на мудачуківські медіапомийки , які мало того що його ж самого чихвостять " і в хвіст і в гриву ", так ще й сповідують прорашистську ідеологію . !? Замість цього воно зациклилось на Порошенку , як хворе на голову ! Ну посаде він його , і що , ***** виведе свою орду зі сходу і Криму , чи може мудачук перестане вести медіавійну проти України . ?
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19.10.2020 18:40 Відповісти
Чмо, коли до тебе дійде, що ти - кончене чмо і я гидую тобі чмирю букафки писати?
Не пиши мені, чмо, більше.
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19.10.2020 18:51 Відповісти
..Тю , та як хочеш , можу й не писати .

Я й не й не надто розраховував на те що ти щось зрозумієш , з твоїми то ,примітивними мізками . Зебіл він і в Африці зебіл , доведено бостуугою . .
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19.10.2020 18:59 Відповісти
Зверніть увагу, на дику неадекватну реакцію людини, на те, що Ви не «за Порошенка», а за Україну, Армію, Віру.
Що там у них мізках насрано...
Біда.
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19.10.2020 22:53 Відповісти
Когда слушаешь выступления депутатов в сессионном зале Рады, эмоционально обсуждающих Закон о рынке земли, то вспоминаешь восточную мудрость: «Земля никому не принадлежит, это мы принадлежим земле».
Наивные люди, которые считают землю своей собственностью, даже, если они заплатили за неё большие деньги.
В Библии написан приговор грешному человеку: «в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Книга Бытие 3 глава 19 текст.
Все, кто кричал в Раде с трибуны, в определённое Вседержителем время будут принадлежать земле всецело и безраздельно.
В Ветхом завете запрещалось продавать землю, полученную по наследству от родителей.
«И сказал Ахав Навуфею, говоря: отдай мне свой виноградник; из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому; а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но Навуфей сказал Ахаву: сохрани меня Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих!». Третья книга Царств 21 глава 2-3 текст.
Очередным шагом слуги Игаля Коломойского по уничтожению Украины, стала нелегальная продажа 2700 железнодорожных вагонов отборной пшеницы твердых сортов из «Госрезерва» и полный контроль над урожаем зерновых и бобовых культур и, что не исключено, искусственный голод в стране, как это было при Хрущеве в 1964 году.
25% проголосовавших за Петра Алексеевича Порошенко сейчас находятся в тревожном ожидании, что в Украине может повториться египетская версия, когда инородец еврей Иосиф стал монополистом на рынке хлеба.
«Иосиф собрал все серебро, какое было в земле Египетской и в земле Ханаанской, за хлеб, который покупали (голодные египтяне и хананеи - прим. Антипы), и внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощилось в земле Египетской и в земле Ханаанской. Все Египтяне пришли к Иосифу и говорили: дай нам хлеба; зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас? Иосиф сказал: пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас. И пригоняли они к Иосифу скот свой; и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов; и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год; и пришли к нему на другой год и сказали ему: не скроем от господина нашего, что серебро истощилось и стада скота нашего у господина нашего; ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших; для чего нам погибать в глазах твоих, и нам и землям нашим? купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. И купил Иосиф всю землю Египетскую для фараона, потому что продали Египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого».
В Украине фараона нет, но уже просматривается тенденция к тому, что жители Украины могут стать рабами «бородатого папика» из Днепра.
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19.10.2020 10:08 Відповісти
А на заборе написано - с жирным шрифтОм - выглядишь веруном дураком.
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19.10.2020 16:26 Відповісти
Є ще древньоукраїнська мудрість: «Застав дурня Богу молитись, так він і іппло собі розіб'є».
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19.10.2020 23:41 Відповісти
правильно, да тут и Эйнштейн разбил бы - божков то миллион - каждому воздать наклон - позвонки повылетают, не то ипло)
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20.10.2020 08:50 Відповісти
Проект "Без цензуры": Ватный треш. Как Зеленский помогает каналам Медведчука уничтожать страну и самого себя - Цензор.НЕТ 7944

Чому не сидить Медведчук?
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19.10.2020 10:08 Відповісти
Тому що ***** зробив це умовою для перемовин - щоб не чіпали його кума.
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19.10.2020 10:19 Відповісти
Якраз і потрібно було взяти його за сраку щоб ***** не шантажувало.
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19.10.2020 10:23 Відповісти
Можливо. Але для цього мають бути яйця. До того ж ми не знаємо справжнього відношення ***** до мертведчуків - скоріше за все - для ***** має значення не особа Мертведчука, а те, що він робить.
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19.10.2020 10:29 Відповісти
скорей всего правды мы так и не узнаем никогда.
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19.10.2020 10:44 Відповісти
бо порошенко його не посадив а помог создать ему партию скупить тв Каналі для российской пропааанды. деньги ведь не пахнут
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19.10.2020 10:34 Відповісти
Не думаю, що справа тут в грошах - скоріше у погрозах *****.
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19.10.2020 10:41 Відповісти
Думаю правды мы так и не узнаем никогда.
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19.10.2020 10:48 Відповісти
«Не суди, о чем не знаешь, - правило простое:
Помолчать гораздо лучше, чем сказать пустое». © Насир Хосроу
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19.10.2020 12:10 Відповісти
ну вы шо шуток не понимаете ???
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19.10.2020 21:00 Відповісти
Чому не сидить Медведчук? В Порошенка було аж 5 років, щоб його посадити.
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20.10.2020 08:39 Відповісти
Чому ЗЕ не садить його зараз?
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20.10.2020 08:48 Відповісти
Зе-влада гірша за опзж. Бо останні декларують свої наміри відкрито!
Раджу до уваги:
"Білогвардійська" церква будує грандіозний кремль під Києвом | "Стоп реванш"
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
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19.10.2020 10:12 Відповісти
То все "бла-бла-бла"............
Найкращий агітатор, це - реалії життя.
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19.10.2020 10:15 Відповісти
зєдовбні поясніть ось це.

Проєкт "Без цензури": Ватний треш. Як Зеленський допомагає каналам Медведчука знищувати країну і самого себе - Цензор.НЕТ 5683
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19.10.2020 10:17 Відповісти
Это зегниды
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19.10.2020 10:35 Відповісти
"... 100 разів обізвати свинею, то на 101-й раз вона хрюкне..."
===
Українські свині не "хрюкают", а "рохкають".
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19.10.2020 10:18 Відповісти
а в видео как?
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19.10.2020 16:28 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Ватний треш. Як Зеленський допомагає каналам Медведчука знищувати країну і самого себе - Цензор.НЕТ 5262
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19.10.2020 10:29 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Ватний треш. Як Зеленський допомагає каналам Медведчука знищувати країну і самого себе - Цензор.НЕТ 8569
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19.10.2020 10:29 Відповісти
свідєтєлі шакалата...ви зовсім на голову таво?
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19.10.2020 10:31 Відповісти
як же ще довго буде українська земля породжувати придурків дубинських, шаріїв, медведчуків, рабоновичів та іншої кроликової гидоти... прийшов час перестати їй народжувати придурків, хамів, недоумків...
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19.10.2020 10:32 Відповісти
Это надо сказать спасибо Порошенко,который разрешил Медведчуку купить 4 ТВ канала! А ведь мог его закопать в период Президенства!
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19.10.2020 10:38 Відповісти
а в Украине можно запретить кому то что то покупать?
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19.10.2020 10:39 Відповісти
Та то ідіоти
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19.10.2020 14:16 Відповісти
Щоб купіть чи продать телеканал в Україні , дозвіл президента не потрібен .!!! .

Коли вам це вже дійде нарешті ? .
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19.10.2020 18:46 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Ватний треш. Як Зеленський допомагає каналам Медведчука знищувати країну і самого себе - Цензор.НЕТ 6738
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19.10.2020 10:40 Відповісти
Это то самый друг Зеленского Трофимов, который рассказывал, что Порошенко "вмешивался в религиозные дела Украины"?
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19.10.2020 14:53 Відповісти
Да-да. Ущемляли права вражеской пропаганды и пособников терроризма - РПЦ.

А вот теперь ЗЕленый поредок:
- ВСУ стрелять запрещено,
- ВСУ отводят с позиций,
- вражеской церкви РПЦ права и свободы,
- вражеским телеканалам Медведчука эфир и преференции.
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19.10.2020 17:56 Відповісти
вовочка уже давно с опожоповцами в поддавки играется...
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19.10.2020 10:40 Відповісти
У зе нема яєць. Сцикло і патєрпєвшій. Шмаркля зелена. Тому не дивно, що справжньої чоловічої реакції нема і не буде
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19.10.2020 10:43 Відповісти
медведчука нужно повесить как врага Украины !
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19.10.2020 10:47 Відповісти
Вся беда в том что украинцы ленятся управлять своим государством, украинские общины это есть фундамент государства,а украинцы не понимают этого слова и боятся его ,потому что думают что что то могут потерять (сало- горилку), московская Орда за столетия превратила их в своих меньших и они пока не могут от этого отойти, теперь украинцам вдалбливают что то про ГРОМАДЫ,и для них это звучит как что то из прошлого совдеповского, потому что им не объяснили намеренно что Громада формируется из ОБЩИН..
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19.10.2020 10:56 Відповісти
Украинская Община может наравне выступить против другой Общины (к примеру Ромы),которые не хотят жить по законам Украины, а вот если выступит Громада,то злые соседи могут Украину обвинять в национализме,Можно к примеру переписать устав еврейской общины со своими доработками и работать по нему.Украинцы ведь это ваша земля ,так будьте хозяевами своей земли..
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19.10.2020 10:57 Відповісти
туфта.
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19.10.2020 11:23 Відповісти
Богдан красавец! Спасибо за твои влоги) Респект!
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19.10.2020 11:57 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Ватний треш. Як Зеленський допомагає каналам Медведчука знищувати країну і самого себе - Цензор.НЕТ 8471
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19.10.2020 13:42 Відповісти
Мне кажется, что Зеленский ждет не дождется, когда наконец-то уйдет с должности (задолбался он), и хочет, чтоб его место занял какой-нибудь малоросс из жопоблока, типа Бойко. Поэтому он и не фильтрует эти телеканалы, готовит себе смену.
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19.10.2020 14:56 Відповісти
уйти... , он уже спит и видит себя на втором сроке- власть , это сильный наркотик...
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19.10.2020 20:06 Відповісти
Включил один раз Zik для экстрима. Блин,что они несут?? Выключил.
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20.10.2020 07:22 Відповісти
В цього треша є й позитивна сторона. Він добиває ватний електорат, роблячи його остаточними придурками. Цей треш відвертає людей, які не можуть визначитися, але ще здатні мислити. Нарешті з'явився фактор, який більш чітко проведе межу між ватниками, та нормальними людьми.
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20.10.2020 08:35 Відповісти
 
 