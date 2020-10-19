Проєкт "Без цензури": Ватний треш. Як Зеленський допомагає каналам Медведчука знищувати країну і самого себе. ВIДЕО

Лютий кошмарний треш - саме це щодня і навіть у ці хвилини виливається на голови довірливої аудиторії трьох телеканалів, що їх контролює кум Путіна Віктор Медведчук.

І цей ватний шабаш вкупі із реальними цілями й причинами незаконного опитування в день виборів від Володимира Зеленського - сьогодні в фокусі "Без цензури" із Богданом Буткевичем.

Є таке золоте правило комунікацій: якщо людину 100 разів обізвати свинею, то на 101-й раз вона хрюкне. І цим правилом вдало користуються медіа Віктора Медведчука. Вони купу разів на день показують людям Шарія , а ще - із години в годину обливають Володимира Зеленського всіма можливими (і, здається, неможливими теж) кольорами помиїв.

Отже, Богдан Буткевич не пошкодував нервів (вкотре, до речі), подивився ефіри кремлівської гидоти і підготував добірку лютого трешу. За що телеканали Медведчука ненавидять Зеленського найбільше? Навіщо вони рекламують російську вакцину? Що на московських телепомийках роблять соратники президента і чому вони туди ходять?

А ще, звісно, дізнайтеся про те, як виникла і розвинулася ідея незаконного опитування у день місцевих виборів. До речі, а ви будете брати в ньому участь?

"Без цензури" - це проєкт журналістських історій спеціально для Цензор.НЕТ і тут, як завжди, нічого особистого - тільки факти.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання.