Проєкт "Без цензури": Ватний треш. Як Зеленський допомагає каналам Медведчука знищувати країну і самого себе. ВIДЕО
Лютий кошмарний треш - саме це щодня і навіть у ці хвилини виливається на голови довірливої аудиторії трьох телеканалів, що їх контролює кум Путіна Віктор Медведчук.
І цей ватний шабаш вкупі із реальними цілями й причинами незаконного опитування в день виборів від Володимира Зеленського - сьогодні в фокусі "Без цензури" із Богданом Буткевичем.
Є таке золоте правило комунікацій: якщо людину 100 разів обізвати свинею, то на 101-й раз вона хрюкне. І цим правилом вдало користуються медіа Віктора Медведчука. Вони купу разів на день показують людям Шарія , а ще - із години в годину обливають Володимира Зеленського всіма можливими (і, здається, неможливими теж) кольорами помиїв.
Отже, Богдан Буткевич не пошкодував нервів (вкотре, до речі), подивився ефіри кремлівської гидоти і підготував добірку лютого трешу. За що телеканали Медведчука ненавидять Зеленського найбільше? Навіщо вони рекламують російську вакцину? Що на московських телепомийках роблять соратники президента і чому вони туди ходять?
А ще, звісно, дізнайтеся про те, як виникла і розвинулася ідея незаконного опитування у день місцевих виборів. До речі, а ви будете брати в ньому участь?
"Без цензури" - це проєкт журналістських історій спеціально для Цензор.НЕТ і тут, як завжди, нічого особистого - тільки факти.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.
У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.
15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання.
Будь ласка, зачекайте...
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Таких помоев как здесь, даже на ПРЯМОМ нет.
ФОТОЖАБЫ давно не смотрел?
Рыбникова давно не читал?
И то, что "голоса" больше нет, ты упорно не хочешь замечать.
Вот потому "голос" и пропал.
Вот если взять то, чем занимаются на Цензоре пара десятков местных порошенковских троллей - это да, 100% говнометание, а не критика, у Цензора же все более -менее корректно и по существу.
Если вы не видите разницы - это говорит только о вашей личной близорукости.
Йому треба йти з посади.
Петро є професійною людиною, неабиякий дипломатом, який прагнув міцної держави.
А ви, заздрісники та нікчеми, проміняли його на клоуна. Чисто із заздрощів та помсти.
Але ж якби ще розуму...
Эпохи бедности. Тупое зебанутое быдло подержалось за ЗЕлин конец, а так и не разбогатело.
Дебилы, сер.
Хто заважає Зюзі втілювати політику " армії -мови -віри " , чому він відводить війська , чому плазує перед ****** , чому дозволив повернутись портянці , та іншим злочинцям ,, чому врешті не реагує на мудачуківські медіапомийки , які мало того що його ж самого чихвостять " і в хвіст і в гриву ", так ще й сповідують прорашистську ідеологію . !? Замість цього воно зациклилось на Порошенку , як хворе на голову ! Ну посаде він його , і що , ***** виведе свою орду зі сходу і Криму , чи може мудачук перестане вести медіавійну проти України . ?
Не пиши мені, чмо, більше.
Я й не й не надто розраховував на те що ти щось зрозумієш , з твоїми то ,примітивними мізками . Зебіл він і в Африці зебіл , доведено бостуугою . .
Що там у них мізках насрано...
Біда.
Наивные люди, которые считают землю своей собственностью, даже, если они заплатили за неё большие деньги.
В Библии написан приговор грешному человеку: «в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Книга Бытие 3 глава 19 текст.
Все, кто кричал в Раде с трибуны, в определённое Вседержителем время будут принадлежать земле всецело и безраздельно.
В Ветхом завете запрещалось продавать землю, полученную по наследству от родителей.
«И сказал Ахав Навуфею, говоря: отдай мне свой виноградник; из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому; а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но Навуфей сказал Ахаву: сохрани меня Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих!». Третья книга Царств 21 глава 2-3 текст.
Очередным шагом слуги Игаля Коломойского по уничтожению Украины, стала нелегальная продажа 2700 железнодорожных вагонов отборной пшеницы твердых сортов из «Госрезерва» и полный контроль над урожаем зерновых и бобовых культур и, что не исключено, искусственный голод в стране, как это было при Хрущеве в 1964 году.
25% проголосовавших за Петра Алексеевича Порошенко сейчас находятся в тревожном ожидании, что в Украине может повториться египетская версия, когда инородец еврей Иосиф стал монополистом на рынке хлеба.
«Иосиф собрал все серебро, какое было в земле Египетской и в земле Ханаанской, за хлеб, который покупали (голодные египтяне и хананеи - прим. Антипы), и внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощилось в земле Египетской и в земле Ханаанской. Все Египтяне пришли к Иосифу и говорили: дай нам хлеба; зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас? Иосиф сказал: пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас. И пригоняли они к Иосифу скот свой; и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов; и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год; и пришли к нему на другой год и сказали ему: не скроем от господина нашего, что серебро истощилось и стада скота нашего у господина нашего; ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших; для чего нам погибать в глазах твоих, и нам и землям нашим? купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. И купил Иосиф всю землю Египетскую для фараона, потому что продали Египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого».
В Украине фараона нет, но уже просматривается тенденция к тому, что жители Украины могут стать рабами «бородатого папика» из Днепра.
веруномдураком.
Чому не сидить Медведчук?
Помолчать гораздо лучше, чем сказать пустое». © Насир Хосроу
Раджу до уваги:
"Білогвардійська" церква будує грандіозний кремль під Києвом | "Стоп реванш"
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
Найкращий агітатор, це - реалії життя.
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Українські свині не "хрюкают", а "рохкають".
Коли вам це вже дійде нарешті ? .
А вот теперь ЗЕленый поредок:
- ВСУ стрелять запрещено,
- ВСУ отводят с позиций,
- вражеской церкви РПЦ права и свободы,
- вражеским телеканалам Медведчука эфир и преференции.