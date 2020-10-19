Бухали, кричали, курили у вагоні і бігали голі: Поїзд "Львів-Київ" зупинили через неадекватну поведінку двох дівчат. ВIДЕО
Нічний потяг "Львів - Київ" зупинили через двох дівчат 17-ти та 19-ти років, які кричали, курили у вагоні і перебували в нетверезому стані. Увага! Ненормативна лексика!
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.
"Поїзд "Львів-Київ" розбудили двоє малолітніх дівчат - 17 і 19 років. Дівчата буянили від самого Львова - бухали, слухали музику, кричали, бігали голі по вагону, курили прямо у вагоні, не звертали уваги на зауваження. Щоб ви розуміли, було настільки голосно, що сусідні купе переселили в інший вагон", - йдеться в повідомленні.
На станції "Шепетівка" начальник поїзда вирішив висадити дівчат.
"Самі сходити вони не захотіли, а тому довелося їм допомогти", - наголошується в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Далі буде більше.
І яскравіше.
Можуть бути "младо-шмарклі", "младо-ведмедчуки", "фанклюб шарія" або ще якісь маргінали. Хіба мало їх наплодили наші влади, від куЧМА починаючи?
Зе виноват! С Ермаком и Фокиным. Однозначно.
требую продолжения банкета 🤩🤩🤩
Да, важная тема не раскрыта. Незачёт!
Нигде не видно возмущенных пассажиров!! Одни охранники зализницы ))) В неимоверном количестве! А каков их статус ? ПОКАЗУХА ДЕШЕВАЯ
А девчонки сели в поезд открыли бутылочку вина и бахнули)) В чем проблема?
Бегающих голыми на видео не увидел, хотя пересмотрел три раза. Делаем вывод- новость проплаченный агрессором фейк. Ну либо редакция может переубедить общественность, дополнив новость РЕАЛЬНЫМИ видео доказательствами. Жду.
Правда, как-то слишком долго полицейские разговаривали с нарушительницами порядка:
наверное, им не хотелось прерывать динамичную интенсивную беседу-дискуссию с симпатичными молодыми девками и возвращаться в унылое скучное помещение отдела полиции.
что по-человечески вполне понятно :
вместо тупой быкующей пьяни из числа каких-нибудь рагулей у них перед глазами оказались две хорошеньких молоденьких блондинки, слегка подвыпивших и языкатых, за словом в карман не лезущих.
Девки очень уверенно и весьма эффективно оппонировали в ответ на обвинения в нарушении порядка. Кто-то из наблюдательных форумчан предположил, что девчонки, наверное, учатся на юрфаке КНУ в Киеве. Вполне возможно, что он прав.
Кстати, заголовок этого видеоматериала явно не соответствует содержанию:
девчата аккуратно одетые, изящно причёсанные, совершенно адекватные, речь хорошая, без ругательств и без грубых жаргонных выражений.
Обвинение девчат в том, что они якобы "В нетрезвом состоянии кричали, курили, бегали по вагону голые..." - это какая-то лажа: думаю, что немолодые бабы из поездной бригада начали по-совковому "учить жизни", нахраписто делать замечания девкам, а те их юридически грамотно послали подальше. Вот это и вызвало злобную реакцию поездной бригады, которая состоит из провинциальных рагулей:
надо особо заметить, что главное обвинение, которое всё время звучало в адрес девчат, было не по поводу того, что "Голые бегали по вагону", а по по поводу того "Вы, что сильно умные, сильно грамотные ?"
Не гірше ніж у Фінляндії.
А в Німеччині зайшли би костоломи та й за 2 секунди скрутили їх вузлом та витягли...
Кацапские менты в такой ситуации просто сразу же начали бы обзывать девчат "******" и "б..дями", таскать их за волосы и бить головой об стену вагона, как зам. председател Госдумы Жириновский таскал за волосы и бил головой о спинку кресла женщину-депутата в зале Думы...
Респект Шепетовской полиции: кстати, напишу и отправлю от имени международной правозащитной организации письмо начальнику отдела полиции с благодарностью за очень корректное поведение его подчинённых.
Насчёт Германи вы как-то сгущаете краски: костоломов в полиции там нет: немецкие полицейские, конечно, не дискутируют по 20 минут, устно один раз заявляют предупреждение, а затем сразу действуют быстро и жёстко, но совершенно в рамках Закона.
Вспомните, как здесь на Цензоре в апреле было выложено видео: кацапы пёрлись в немецкий супермаркет без масок: продавцы их не пустили, кацапы начали орать, скандалить, прорываться в зал: продавщицы вызвали полицейских:
два сильных крупных полицейских целых 5-6 минут пытались объяснить-уговорить кацапов, что нужно надеть маски. Только после того, как кацапы начали орать и толкать полицейских, пытаясь с применением силы всё-таки впереться в торговый зал, немецкие полицейские мгновенно вырубили их и скрутили, воткнув мордами в пол. И это было очень приятно видеть. Хорошо сработали.
Конечно ) тут все подло набросились на немного подвыпивших девушек
А каков статус этих охранников поездов? они имеют право ограничивать свободу по закону?
Если девушки ходят по поезду в лосинах в носочках то это они голые бегают по поезду?
Странно конечно такие комментарии читать от мужчин))) Видимо их уже не привлекают подвыпившие девушки в лосинах))) Печалька полная))))
Я хочу в этот поезд! Я хочу в этот вагон! О боже, я хочу в это купе!!!!