Бухали, кричали, курили у вагоні і бігали голі: Поїзд "Львів-Київ" зупинили через неадекватну поведінку двох дівчат. ВIДЕО

Нічний потяг "Львів - Київ" зупинили через двох дівчат 17-ти та 19-ти років, які кричали, курили у вагоні і перебували в нетверезому стані. Увага! Ненормативна лексика!

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

"Поїзд "Львів-Київ" розбудили двоє малолітніх дівчат - 17 і 19 років. Дівчата буянили від самого Львова - бухали, слухали музику, кричали, бігали голі по вагону, курили прямо у вагоні, не звертали уваги на зауваження. Щоб ви розуміли, було настільки голосно, що сусідні купе переселили в інший вагон", - йдеться в повідомленні.

На станції "Шепетівка" начальник поїзда вирішив висадити дівчат.

"Самі сходити вони не захотіли, а тому довелося їм допомогти", - наголошується в повідомленні.

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