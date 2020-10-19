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Бухали, кричали, курили у вагоні і бігали голі: Поїзд "Львів-Київ" зупинили через неадекватну поведінку двох дівчат. ВIДЕО

Нічний потяг "Львів - Київ" зупинили через двох дівчат 17-ти та 19-ти років, які кричали, курили у вагоні і перебували в нетверезому стані. Увага! Ненормативна лексика!

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

"Поїзд "Львів-Київ" розбудили двоє малолітніх дівчат - 17 і 19 років. Дівчата буянили від самого Львова - бухали, слухали музику, кричали, бігали голі по вагону, курили прямо у вагоні, не звертали уваги на зауваження. Щоб ви розуміли, було настільки голосно, що сусідні купе переселили в інший вагон", - йдеться в повідомленні.

На станції "Шепетівка" начальник поїзда вирішив висадити дівчат.

"Самі сходити вони не захотіли, а тому довелося їм допомогти", - наголошується в повідомленні.

Дивіться: Невідомі намагалися підірвати потяг із пальним на Житомирщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19466) потяг (1969) пияцтво (580)


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Топ коментарі
+73
20 хвилин ні про що. За патли, газом в мордяку, руки в браслету та на перон соплі розмазувати. Хай батьки на авто забирають, якщо ці дебільні не вміють себе у соціумі поводити. Звикли до того, що в школах з ними яшкаються і завжди вчитель винен.
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19.10.2020 11:07
+35
тема сисек не раскрыта ))) где бегающие голяком? )))
(звиздят до хрена две сцыкухи забуханые...жаль рожицы бахинь не выложили - чтоб родаки порадовались....)
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19.10.2020 11:07
+34
раді що маріхуану легалезують зєлєдроти
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19.10.2020 11:00
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Ты попутал Украину с кацапстаном(парашей)...это у вас на параше такие выходки - обычное явление, а местные ватные быдлюки друг дружке рога отбивает на дискаче..
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20.10.2020 00:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/465580 Нічого я не по плутав.Ти зайди в клуб.там ще не таке роблять.В мене друг діджей.Він мені на розповідався.Я точно не москаль.Ви напевне живете в якісь ширмі.
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20.10.2020 01:01 Відповісти
Аніжедєєєті розважаються. А як інакше? РеФФормували охорону здоров'я, психіатрію знищили, от дурнуваті й розважаються.
Далі буде більше.
І яскравіше.
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19.10.2020 15:32 Відповісти
Не удивлюсь, если они окажутся из "Молодого крыла слуг народа"....
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20.10.2020 06:53 Відповісти
Цілком може бути.
Можуть бути "младо-шмарклі", "младо-ведмедчуки", "фанклюб шарія" або ще якісь маргінали. Хіба мало їх наплодили наші влади, від куЧМА починаючи?
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20.10.2020 19:28 Відповісти
Ви підіть у клубик і подивіться.що там витворяють дівчатка.А хлопці один одному пики товчуть.Тут нічого страшного не відбулося,це звичайне ***********.В Європі також що завгодно витворяють.З цього не потрібно подію робити.
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19.10.2020 15:33 Відповісти
Лякає безсилля силовиків
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19.10.2020 16:11 Відповісти
Радше, бездіяльність, а не безсилля.
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20.10.2020 19:32 Відповісти
На 16:05 курка каже "я астматік"....а я думав астматики не палять ))
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19.10.2020 15:37 Відповісти
А при Порошенко полобное просто не было возможным!
Зе виноват! С Ермаком и Фокиным. Однозначно.
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19.10.2020 16:01 Відповісти
Вони мабуть слухали пісню NZK - "на крыше я" українською
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19.10.2020 16:08 Відповісти
быдло едет поступать в киевский ВУЗ...)
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19.10.2020 16:22 Відповісти
топ-новость дня..., куда катится этот мир...
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19.10.2020 16:26 Відповісти
Звикайте, добродійко. Такою буде нова нормальність.
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20.10.2020 19:34 Відповісти
Не нашлось мужика нормального чтобы их хорошенько отэкспертизить. Что ещё девки хотят??
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19.10.2020 16:29 Відповісти
Як на мене, нормальний чоловік не став би "експертизити" п'янючих малоліток.
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20.10.2020 19:35 Відповісти
Нафіга нам відео мужиків в кепках і масках??
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19.10.2020 16:31 Відповісти
Полицейских полный вагон всем хотелось посмотреть голых баб
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19.10.2020 16:56 Відповісти
"Бухали, кричали, курили и бегали голые В ВАГИНЕ!" (правильный заголовок).
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19.10.2020 17:45 Відповісти
п'яні голі дівчата бігають по хаті..пісня така була
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19.10.2020 17:51 Відповісти
Мабуть на юридичному у Київі навчаються, бо дуже грамотні.
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19.10.2020 17:53 Відповісти
Шокером надо было их .... ))) недавно ж новые закупили !!!
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19.10.2020 18:08 Відповісти
эти девки тебе его в жопу засунут и на розетке замкнут
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19.10.2020 18:17 Відповісти
хрен его знает, на что будет способна сторона, обладающая шокером ... на самом деле им бы прописать после такой выходки что-нибудь из исправительно-трудового, а не просто из поезда высаживать
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20.10.2020 10:48 Відповісти
тема сисек не раскрыта 😋
требую продолжения банкета 🤩🤩🤩
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19.10.2020 18:16 Відповісти
Все зашли на новость, чтобы посмотреть на голых девок, а тут такой облом.
Да, важная тема не раскрыта. Незачёт!
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19.10.2020 18:50 Відповісти
слайды як бегалі е?
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19.10.2020 19:01 Відповісти
чего ж это малолетние???, вполне половозрелые телки!)))
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19.10.2020 19:19 Відповісти
Я б с ними побухал, покурил, покричал и за ними голыми побегал по вагону! Молодцы дивчата!
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19.10.2020 19:32 Відповісти
Ізнасілавалі пять мущін...
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19.10.2020 19:36 Відповісти
а ментов набежало, ёпт... больше чем пассажиров...
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19.10.2020 19:36 Відповісти
Они шо уже вышли?Бухали, кричали, курили у вагоні і бігали голі: Поїзд "Львів-Київ" зупинили через неадекватну поведінку двох дівчат - Цензор.НЕТ 2842
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19.10.2020 20:00 Відповісти
а что не видно было, что проводник торгует дурью
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19.10.2020 20:10 Відповісти
.... а сами девушки были в приподнятом настроении после посещения местного вагона-ресторана, где у них был приват от официанта
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20.10.2020 10:53 Відповісти
мы только так в пионерские путёвки и ездили. стоп, а где же секс в тамбуре?
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19.10.2020 20:12 Відповісти
А что тут такого ужасного? Две девчонки выпили вина немного и совсем не пьяные они! Ну ходили в лосинах в носках по вагону ВОпрос ! Они что голые были?
Нигде не видно возмущенных пассажиров!! Одни охранники зализницы ))) В неимоверном количестве! А каков их статус ? ПОКАЗУХА ДЕШЕВАЯ
А девчонки сели в поезд открыли бутылочку вина и бахнули)) В чем проблема?
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19.10.2020 20:27 Відповісти
Нигде не видно возмущенных пассажиров,потому "что соседние купе переселили в другой вагон",Источник:https://censor.net/ru/v3225523
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20.10.2020 09:19 Відповісти
Зара ******* шкури зовсім зі з'їхавшими горіщами.
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19.10.2020 20:31 Відповісти
кричали, бегали голые по вагону,Источник: https://censor.net/ru/v3225523

Бегающих голыми на видео не увидел, хотя пересмотрел три раза. Делаем вывод- новость проплаченный агрессором фейк. Ну либо редакция может переубедить общественность, дополнив новость РЕАЛЬНЫМИ видео доказательствами. Жду.
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19.10.2020 21:00 Відповісти
тю, та в сексшоп сгоняйте - там удовлетворят все ваши хотелки.
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20.10.2020 02:18 Відповісти
а что, есть полная версия съемки с событиями до появления полиции ?
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20.10.2020 10:56 Відповісти
дури обдовбані.
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19.10.2020 21:38 Відповісти
дурищі обдовбані.
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19.10.2020 21:41 Відповісти
дурищі обдовбані.
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19.10.2020 21:43 Відповісти
А шо нельзя было по рылу надавать и сосать заставить?
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19.10.2020 21:47 Відповісти
Побегали бы они в при совке или начале 90-х в поезде где одесская бригада...)))) Типа Одесса-Новосибирск...
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19.10.2020 21:49 Відповісти
Полицейские - очень выдержанные и доброжелательные дядьки: мне приятно видеть это проявление добродушного незлобивого украинского характера.

Правда, как-то слишком долго полицейские разговаривали с нарушительницами порядка:

наверное, им не хотелось прерывать динамичную интенсивную беседу-дискуссию с симпатичными молодыми девками и возвращаться в унылое скучное помещение отдела полиции.
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19.10.2020 23:32 Відповісти
Так их же снимают пассажиры. Они не полные дебилы, хоть и менты.
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20.10.2020 10:55 Відповісти
Полицейские разговаривали с этим двумя весьма симпатичными нарушительницами очень вежливо, не потому, что их снимали на видео: им просто понравились эти девчата и полицейские с ними общались с явно заметным удовольствием:

что по-человечески вполне понятно :

вместо тупой быкующей пьяни из числа каких-нибудь рагулей у них перед глазами оказались две хорошеньких молоденьких блондинки, слегка подвыпивших и языкатых, за словом в карман не лезущих.

Девки очень уверенно и весьма эффективно оппонировали в ответ на обвинения в нарушении порядка. Кто-то из наблюдательных форумчан предположил, что девчонки, наверное, учатся на юрфаке КНУ в Киеве. Вполне возможно, что он прав.

Кстати, заголовок этого видеоматериала явно не соответствует содержанию:

девчата аккуратно одетые, изящно причёсанные, совершенно адекватные, речь хорошая, без ругательств и без грубых жаргонных выражений.

Обвинение девчат в том, что они якобы "В нетрезвом состоянии кричали, курили, бегали по вагону голые..." - это какая-то лажа: думаю, что немолодые бабы из поездной бригада начали по-совковому "учить жизни", нахраписто делать замечания девкам, а те их юридически грамотно послали подальше. Вот это и вызвало злобную реакцию поездной бригады, которая состоит из провинциальных рагулей:

надо особо заметить, что главное обвинение, которое всё время звучало в адрес девчат, было не по поводу того, что "Голые бегали по вагону", а по по поводу того "Вы, что сильно умные, сильно грамотные ?"
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20.10.2020 19:48 Відповісти
Рекламна кампанія УЗ?
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20.10.2020 02:13 Відповісти
Респект поліції - сама толерантність.
Не гірше ніж у Фінляндії.
А в Німеччині зайшли би костоломи та й за 2 секунди скрутили їх вузлом та витягли...
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20.10.2020 02:23 Відповісти
Поддерживаю ваше мнение, пан Сумской. Мне приятно видеть, что обычные украинские полицейские вели себя вежливо, сдержанно-доброжелательно, мягким ироничным юмором разряжали напряжённую ситуацию. Настоящие украинцы: незлые, юморные, остроумные.

Кацапские менты в такой ситуации просто сразу же начали бы обзывать девчат "******" и "б..дями", таскать их за волосы и бить головой об стену вагона, как зам. председател Госдумы Жириновский таскал за волосы и бил головой о спинку кресла женщину-депутата в зале Думы...

Респект Шепетовской полиции: кстати, напишу и отправлю от имени международной правозащитной организации письмо начальнику отдела полиции с благодарностью за очень корректное поведение его подчинённых.

Насчёт Германи вы как-то сгущаете краски: костоломов в полиции там нет: немецкие полицейские, конечно, не дискутируют по 20 минут, устно один раз заявляют предупреждение, а затем сразу действуют быстро и жёстко, но совершенно в рамках Закона.

Вспомните, как здесь на Цензоре в апреле было выложено видео: кацапы пёрлись в немецкий супермаркет без масок: продавцы их не пустили, кацапы начали орать, скандалить, прорываться в зал: продавщицы вызвали полицейских:

два сильных крупных полицейских целых 5-6 минут пытались объяснить-уговорить кацапов, что нужно надеть маски. Только после того, как кацапы начали орать и толкать полицейских, пытаясь с применением силы всё-таки впереться в торговый зал, немецкие полицейские мгновенно вырубили их и скрутили, воткнув мордами в пол. И это было очень приятно видеть. Хорошо сработали.
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20.10.2020 20:09 Відповісти
Это - зелёные волонтёрки, едут в Киев проводить опрос....Пусть возле урн стоят голые, без партийной символики, чтобы закон не нарушать....
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20.10.2020 06:51 Відповісти
Та шо вы такое гаварите - Львов поголовно весь за Парашенку!
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20.10.2020 08:31 Відповісти
ЧТО НЕКОМУ БЫЛО ИХ ТРАХНУТЬ ХОРОШЕНЬКО !)
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20.10.2020 07:24 Відповісти
а где мой комментарий? удали
Конечно ) тут все подло набросились на немного подвыпивших девушек
А каков статус этих охранников поездов? они имеют право ограничивать свободу по закону?
Если девушки ходят по поезду в лосинах в носочках то это они голые бегают по поезду?
Странно конечно такие комментарии читать от мужчин))) Видимо их уже не привлекают подвыпившие девушки в лосинах))) Печалька полная))))
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20.10.2020 09:43 Відповісти
Тупенькая Писичка, ты что ли? А чо ник сменила?
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20.10.2020 10:07 Відповісти
17-и и 19-и бегали голыми и пьяными...
Я хочу в этот поезд! Я хочу в этот вагон! О боже, я хочу в это купе!!!!
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20.10.2020 10:00 Відповісти
Писечки хайпанули. Съездили в Шепетовку.
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20.10.2020 10:05 Відповісти
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