"17 тисяч євро для початку буде достатньо", - віцеспікерка ВР Кондратюк обмовилася, пропонуючи штрафувати нардепів за порушення маскового режиму в парламенті. ВIДЕО
Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк (фракція "Батьківщина") пропонує штрафувати народних депутатів за порушення маскового режиму в парламенті.
Про це сказала Кондратюк під час засідання погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ.
Кондратюк під час свого виступу обмовилася, озвучивши суму штрафу в 17 тисяч євро, але відразу ж виправилася, заявивши, що йдеться про 17 тисяч гривень.
"Хотіла б звернутися і до вас, пане голово ... вже пора, напевно, видати розпорядження про штрафування народних депутатів за порушення маскового режиму в залі і у Верховній Раді. Подібне розпорядження видали в Бундестазі, зараз є покарання німецьких депутатів Бундестагу у вигляді штрафу 5000 євро. Я думаю, що 17 тис. гривень для початку буде достатньо і можна реально допомогти таким чином медичним працівникам, яким не менш важко ходити в масках і дихати в них", - сказала Кондратюк.
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Ах да... и Ляшко не забудьте оштрафовать за каждое интервью и прессуху без маски.
А как же штаб по кризису В Велюре ?
Кого то наконец посадят за халатность ( и Радуцкого ) ?
А когда пришлось напомнить одному скоту, что отношение к людям определяет отношение ЛЮДЕЙ к своей стране, к государству; и любить Украину - это для чиновника выполнять свои прямые обязанности", так одно свиное рыло прямо заявило: " а при чем тут моя любовь к Украине?"
Я его понимаю. У этого подонка и этой проговорившейся тетки все в евро, гривны - это "пенсам" и "лохторату".
Решение не воробей ...
Нужно всех без исключения политиков оштрафовать, борды которых мы видим. Рекламные.
И буклеты...
В общем за все изображения БЕЗ маски.
Себе штрафуйте самі!
Звичка брати хабар тільки у валюті!