"17 тисяч євро для початку буде достатньо", - віцеспікерка ВР Кондратюк обмовилася, пропонуючи штрафувати нардепів за порушення маскового режиму в парламенті. ВIДЕО

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк (фракція "Батьківщина") пропонує штрафувати народних депутатів за порушення маскового режиму в парламенті.

Про це сказала Кондратюк під час засідання погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ.

Кондратюк під час свого виступу обмовилася, озвучивши суму штрафу в 17 тисяч євро, але відразу ж виправилася, заявивши, що йдеться про 17 тисяч гривень.

"Хотіла б звернутися і до вас, пане голово ... вже пора, напевно, видати розпорядження про штрафування народних депутатів за порушення маскового режиму в залі і у Верховній Раді. Подібне розпорядження видали в Бундестазі, зараз є покарання німецьких депутатів Бундестагу у вигляді штрафу 5000 євро. Я думаю, що 17 тис. гривень для початку буде достатньо і можна реально допомогти таким чином медичним працівникам, яким не менш важко ходити в масках і дихати в них", - сказала Кондратюк.

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