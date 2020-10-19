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Новини Відео Коронавірус і карантин
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"17 тисяч євро для початку буде достатньо", - віцеспікерка ВР Кондратюк обмовилася, пропонуючи штрафувати нардепів за порушення маскового режиму в парламенті. ВIДЕО

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк (фракція "Батьківщина") пропонує штрафувати народних депутатів за порушення маскового режиму в парламенті.

Про це сказала Кондратюк під час засідання погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ.

Кондратюк під час свого виступу обмовилася, озвучивши суму штрафу в 17 тисяч євро, але відразу ж виправилася, заявивши, що йдеться про 17 тисяч гривень.

"Хотіла б звернутися і до вас, пане голово ... вже пора, напевно, видати розпорядження про штрафування народних депутатів за порушення маскового режиму в залі і у Верховній Раді. Подібне розпорядження видали в Бундестазі, зараз є покарання німецьких депутатів Бундестагу у вигляді штрафу 5000 євро. Я думаю, що 17 тис. гривень для початку буде достатньо і можна реально допомогти таким чином медичним працівникам, яким не менш важко ходити в масках і дихати в них", - сказала Кондратюк.

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Автор: 

ВР (14971) карантин (18172) Кондратюк Олена (91) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Хохмачи балагана Коломойского и вирус."Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая ./Мы готовы ко второй волне коронавируса, Зеленский. - Мы это Зеленский и Мендель : Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".
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19.10.2020 12:22
+5
Блин , НЕ ПРОШЛО И ПОЛГОДА
А как же штаб по кризису В Велюре ?

Кого то наконец посадят за халатность ( и Радуцкого ) ?
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19.10.2020 12:24
+4
Проговорилась тетка... Подсознание сильнее, выдает всю гнилую сущность этих ублюдков. Недавно пришлось "ходить по кабинетам" с нашим юристом за наши хколлег-пенсионеров, только недавно вышедших на пенсии, по 2-3 месяца (!) не могли получить удостоверения пенсионеров, а без них не делают и не выдают Карточку Киянина, наконец, через мытарства и еще через месяц (!), получили. Только вот право проезда еще тоже надо "выходить" (еще месяц?). Разожравшиеся подонки в кабинетах Собесов, Пенсионного фонда никак в толк не могли взять, что нарушены права ГРАЖДАН УКРАИНЫ, которым ПО ЗАКОНУ положены и удостоверение и ПРАВО ЛЬГОТ НА ПРОЕЗД с первого дня получения статуса пенсионера.
А когда пришлось напомнить одному скоту, что отношение к людям определяет отношение ЛЮДЕЙ к своей стране, к государству; и любить Украину - это для чиновника выполнять свои прямые обязанности", так одно свиное рыло прямо заявило: " а при чем тут моя любовь к Украине?"
Я его понимаю. У этого подонка и этой проговорившейся тетки все в евро, гривны - это "пенсам" и "лохторату".
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19.10.2020 12:51
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Я один вижу, что на фото она - без маски?))
Ах да... и Ляшко не забудьте оштрафовать за каждое интервью и прессуху без маски.
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19.10.2020 12:17 Відповісти
Оппа а оперативно фоточку-то поменяли)
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19.10.2020 12:35 Відповісти
Надо всех штрафовать , не только депутатов . Народ у нас бесстрашный и бессмертный .
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19.10.2020 12:18 Відповісти
Депутатів усіх рівнів , державних службовців , членів кабміну і ОП а також преЗЕдента за порушення масочного режиму штрафувати на 17 000 гривень . Щоб іншим не повадно було .
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19.10.2020 12:21 Відповісти
Хохмачи балагана Коломойского и вирус."Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая ./Мы готовы ко второй волне коронавируса, Зеленский. - Мы это Зеленский и Мендель : Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".
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19.10.2020 12:22 Відповісти
Блин , НЕ ПРОШЛО И ПОЛГОДА
А как же штаб по кризису В Велюре ?

Кого то наконец посадят за халатность ( и Радуцкого ) ?
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19.10.2020 12:24 Відповісти
Хотелось бы и комиссию ВР увидеть по этому вопросу
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19.10.2020 12:25 Відповісти
зачем им маски. эффект будет не тот
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19.10.2020 12:38 Відповісти
Интересно, к ублюдкам-депутанам в Раду эти "волонтеры" не заходили, это могло бы объяснить их странное поведение...
"17 тисяч євро для початку буде достатньо", - віцеспікерка ВР Кондратюк обмовилася, пропонуючи штрафувати нардепів за порушення маскового режиму в парламенті - Цензор.НЕТ 6188
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19.10.2020 12:55 Відповісти
грівні? какіі грівні? што за грівні?
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19.10.2020 12:38 Відповісти
Для коррупционеров ВР всё равно что 17000 гривен, что столько же евро. Для них это мелочи.
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19.10.2020 12:39 Відповісти
Та шо ж , якщо вона інших грошей можливо ніколи й не бачила . .
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19.10.2020 12:48 Відповісти
Проговорилась тетка... Подсознание сильнее, выдает всю гнилую сущность этих ублюдков. Недавно пришлось "ходить по кабинетам" с нашим юристом за наши хколлег-пенсионеров, только недавно вышедших на пенсии, по 2-3 месяца (!) не могли получить удостоверения пенсионеров, а без них не делают и не выдают Карточку Киянина, наконец, через мытарства и еще через месяц (!), получили. Только вот право проезда еще тоже надо "выходить" (еще месяц?). Разожравшиеся подонки в кабинетах Собесов, Пенсионного фонда никак в толк не могли взять, что нарушены права ГРАЖДАН УКРАИНЫ, которым ПО ЗАКОНУ положены и удостоверение и ПРАВО ЛЬГОТ НА ПРОЕЗД с первого дня получения статуса пенсионера.
А когда пришлось напомнить одному скоту, что отношение к людям определяет отношение ЛЮДЕЙ к своей стране, к государству; и любить Украину - это для чиновника выполнять свои прямые обязанности", так одно свиное рыло прямо заявило: " а при чем тут моя любовь к Украине?"
Я его понимаю. У этого подонка и этой проговорившейся тетки все в евро, гривны - это "пенсам" и "лохторату".
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19.10.2020 12:51 Відповісти
просто дура, и такие дуры пишут нам законы...
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19.10.2020 12:55 Відповісти
а нам объясняют: "так вы же сами их выбираете!"
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19.10.2020 12:57 Відповісти
Йулиные дипутаты в евро и долларах привыкли считать грошы.
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19.10.2020 13:05 Відповісти
это сборище парикмахеров и визажистов, которые никак не не приведут морду лица и мозги арахамии в порядок, надо разогнать... страна вздохнет... потому как баба с возу - кобыле легче...
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19.10.2020 13:12 Відповісти
Евро, так евро.
Решение не воробей ...
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19.10.2020 13:57 Відповісти
Да, кстати.
Нужно всех без исключения политиков оштрафовать, борды которых мы видим. Рекламные.
И буклеты...
В общем за все изображения БЕЗ маски.
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19.10.2020 14:29 Відповісти
дык, люди даже не знают о национальной валюте в стране пребывания....
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19.10.2020 14:50 Відповісти
Да ідіть ви подалі з вашими штрафами!
Себе штрафуйте самі!
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19.10.2020 16:04 Відповісти
У зеленої плісняви гривня "не котується".
Звичка брати хабар тільки у валюті!
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19.10.2020 19:36 Відповісти
 
 