У Харкові підірвали покинутий елеватор, який не функціонував з 90-х років. ВIДЕО
18 жовтня підірвали одну з будівель покинутого із середини 90-х елеватора.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий сайт 057.ua.
"У Харкові спробували шляхом вибуху демонтувати старий елеватор у районі Південного вокзалу. Для руху транспорту була закрита частина вулиці Євгена Котляра", - йдеться в повідомленні.
Подивитися на те, що відбувається, зібралося понад тисячу осіб.
Будівлю зерносховища було зруйновано вибухом, але інших спроб підриву більше не робили.
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