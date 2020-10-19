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У Харкові підірвали покинутий елеватор, який не функціонував з 90-х років. ВIДЕО

18 жовтня підірвали одну з будівель покинутого із середини 90-х елеватора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий сайт 057.ua.

"У Харкові спробували шляхом вибуху демонтувати старий елеватор у районі Південного вокзалу. Для руху транспорту була закрита частина вулиці Євгена Котляра", - йдеться в повідомленні.

Подивитися на те, що відбувається, зібралося понад тисячу осіб.

Будівлю зерносховища було зруйновано вибухом, але інших спроб підриву більше не робили.

Також дивіться: Чоловік загинув під час вибуху в підвалі багатоповерхівки на Луганщині: у його квартирі знайдено боєприпаси. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4455) Харків (5600)


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Топ коментарі
+7
Подрыв оказался неудачным.Получили пизанскую башню.Хорошо,что обошлось без жертв.Там ещё взрывать и взрывать.
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19.10.2020 13:40
+3
заброшенный элеватор/Съели мыши": из Госрезерва пропало более 2700 вагонов зерна
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19.10.2020 13:40
+2
зеленского туда...сразу без взрывчатки сложится...оно куда не приедет-неприятности приносит. Нотр-дам де пари, смерть шейха Омана, пожары и ливни куда он приедет по стране, не запускающиеся ракеты Джавелин на учениях....
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19.10.2020 16:28
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заброшенный элеватор/Съели мыши": из Госрезерва пропало более 2700 вагонов зерна
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19.10.2020 13:40 Відповісти
Подрыв оказался неудачным.Получили пизанскую башню.Хорошо,что обошлось без жертв.Там ещё взрывать и взрывать.
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19.10.2020 13:40 Відповісти
Планировали взорвать только здание.
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19.10.2020 13:51 Відповісти
А это что осталось кривое стоять? Его не нужно сносить? Пусть так стоит?
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19.10.2020 14:41 Відповісти
да, достопримечательность Харкова теперь будет - Пизанский Элеватор
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19.10.2020 16:38 Відповісти
Теперь он пиззанёт проходящий мимо автобус.
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19.10.2020 17:10 Відповісти
он будет стоять назло всем врагам)
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19.10.2020 17:12 Відповісти
Ничего не осталось стоять - вчера же разобрали с помощью техники.
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19.10.2020 17:09 Відповісти
декоммунизировали.. убрали красный цвет.
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19.10.2020 17:18 Відповісти
Рукожопы
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19.10.2020 13:44 Відповісти
Никто не захотел прихватизировать?
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19.10.2020 13:50 Відповісти
а хоромы ГЕПЫ забыли...
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19.10.2020 13:54 Відповісти
Опять на шоу все без масок.
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19.10.2020 14:01 Відповісти
зеленского туда...сразу без взрывчатки сложится...оно куда не приедет-неприятности приносит. Нотр-дам де пари, смерть шейха Омана, пожары и ливни куда он приедет по стране, не запускающиеся ракеты Джавелин на учениях....
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19.10.2020 16:28 Відповісти
ОТАК РУХНЕ ВАТНА МОРАЛЬ І СЕПАРАТИЗМ В ХАРКОВІ І В УКРАЇНІ
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19.10.2020 16:29 Відповісти
ЗАЧЕМ НАМ ЭЛЕВАТОР, та у нас этих элеваторов как у Шарика блох, зерно девать не куда, муки как грязи, мыши жрут вагонами, а хлеб всё дешевеет и дешевеет.
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19.10.2020 16:58 Відповісти
Могли бы сделать 5-звёздочный хостел для дамбасян.
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19.10.2020 17:11 Відповісти
Бамбасяне, как правило, приезжают не просто с деньгами, а с баблищем и в состоянии купить себе все, до чего дотянутся ручонки. Они в основном неплохо устроились "на два двора".
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19.10.2020 17:41 Відповісти
верховную зраду надо тоже ликвидировать, ее функционирование чрезвычайно опасно для людей!
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19.10.2020 22:25 Відповісти
лошня...= периметр фундамента надо атаковать...)))- при чём, так же "спецы" поступают во всём,- и имеем проблемы...= всю гадость и срань атаковать по фундаменту, и у неё никогда не будет возможности реинкарнации в в опзж-медчуков и остальной падали...)))))))))))
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19.10.2020 23:10 Відповісти
 
 