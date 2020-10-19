У Харкові підірвали покинутий елеватор, який не функціонував з 90-х років. ВIДЕО

18 жовтня підірвали одну з будівель покинутого із середини 90-х елеватора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий сайт 057.ua.

"У Харкові спробували шляхом вибуху демонтувати старий елеватор у районі Південного вокзалу. Для руху транспорту була закрита частина вулиці Євгена Котляра", - йдеться в повідомленні.

Подивитися на те, що відбувається, зібралося понад тисячу осіб.

Будівлю зерносховища було зруйновано вибухом, але інших спроб підриву більше не робили.

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